بطاقات رمضانية 2017

مصريات – شهر الصوم يدق الابواب ولازم تقدم تهاني برمضان وتبارك للجميع بقدومه، ففي عصر الكمبيوتر والانترنت، لم تعد بحاجة للبحث عن كروت وصور جاهزة مرسومة يدوياً في الاسواق، لترسلها مع الحمام الزاجل للحبيب البعيد او للاصدقاء عبر المحيطات والبحار، حيث اصبح بامكانك الان ومع اجمل بطاقات رمضان المصورة المزينة بعبارات تهنئة رمضانية باللغة الانجليزية والعربية، لترسلها الى معارفك ومحبيك اينما كانوا واينما رحلوا.

يكفيك ان تقوم بتحميل الصور على جهازك وذلك بالضغط على يمين الماوس لكل بطاقة او صورة ترغب بتحميلها، واختر من القائمة المنسدلة حفظ الصورة باسم، كما يمكنك تضمينها على صفحة فيس بوك باستدخدام زر شير الموجود في الاسفل، وكذلك نقل الصورة على حسابك في تويتر او ارسالها عبر واتس اب وغيرها من وسائل التواصل المعروفة.

وهاهي امامك الآن اجمل بطاقات رمضان 2017 الجديدة وجميعها تتضمن صور رمضان وصور رموز شهر رمضان المحببة مثل صور فوانيس رمضان، وكروت هلال رمضان او كروت مدفع رمضان اضافة الى بطاقات فلاش رمضانية متحركة وصوتيه مع ادعية دينية عن الشهر الكريم.

اخيراً متنساش شارك اصحابك ومعارفك في كروت تهنئة بشهر رمضان المبارك لانه شهر الكرم والحب.

تحميل كروت صور رمضان كريم 2017 – 1438

بطاقة فلاش صوتية رمضانية متحركة ودعاء رمضاني بصوت محمد منير مع عبارة تهاني انجلبزي

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بطاقات رمضانية 2017 تحميل صور كروت تهاني رمضان كريم