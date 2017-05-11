بطاقات رمضانية 2017 تحميل صور كروت تهاني رمضان كريم

بطاقات رمضانية 2017
مصريات – شهر الصوم يدق الابواب ولازم تقدم تهاني برمضان وتبارك للجميع بقدومه، ففي عصر الكمبيوتر والانترنت، لم تعد بحاجة للبحث عن كروت وصور جاهزة مرسومة يدوياً في الاسواق، لترسلها مع الحمام الزاجل للحبيب البعيد او للاصدقاء عبر المحيطات والبحار، حيث اصبح بامكانك الان ومع اجمل بطاقات رمضان المصورة المزينة بعبارات تهنئة رمضانية باللغة الانجليزية والعربية، لترسلها الى معارفك ومحبيك اينما كانوا واينما رحلوا.
يكفيك ان تقوم بتحميل الصور على جهازك وذلك بالضغط على يمين الماوس لكل بطاقة او صورة ترغب بتحميلها، واختر من القائمة المنسدلة حفظ الصورة باسم، كما يمكنك تضمينها على صفحة فيس بوك باستدخدام زر شير الموجود في الاسفل، وكذلك نقل الصورة على حسابك في تويتر او ارسالها عبر واتس اب وغيرها من وسائل التواصل المعروفة.
وهاهي امامك الآن اجمل بطاقات رمضان 2017 الجديدة وجميعها تتضمن صور رمضان وصور رموز شهر رمضان المحببة مثل صور فوانيس رمضان، وكروت هلال رمضان او كروت مدفع رمضان اضافة الى بطاقات فلاش رمضانية متحركة وصوتيه مع ادعية دينية عن الشهر الكريم.
اخيراً متنساش شارك اصحابك ومعارفك في كروت تهنئة بشهر رمضان المبارك لانه شهر الكرم والحب.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان ؛ وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى .
كل عام وانتم بخير
رمضان كريم وكل عام والامة الاسلامية بالف خير وسلام فندعو الله الكريم في الشهر الكريم بأن ينصر الاسلام ويعز المسلمين في كل بقاع الارض اللهم تقبل منا الدعاء والصيام والقيام والصلاة وصالح الاعمال امين يا رب العالمين
گل عام وأنتم بخير
رمضان گريم ❤️☺️
رمضان كريم
مبارك عليكم شهر رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
رمضان مبارك عليكم يامسلمين
كل عام وامتي الاسلامية بخير و بلادي الجزائرية في هناء ورحمة والى جميع شعوب العرب
رمضان مبارك مع مزيد من التوبة و الغفران وتلاوة القران
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
با سلام رمضان ماه خدا دورد به مهمانان خدا
رمضان كريم وكل عام وكل المسلمين بالف الف خير
رمضان كريم
اللهم تقبل منا الصيام والقيام
اللهم اغفر لنا ولأبائنا وكل من له حق علينا
اللهم ارحم من لم يقضي معناَ هذا العام واجعل عامه في الجنة اجمل~~
كروت رمضانيه
مبارك عليكم رمضان
رمضان كريم ونحن الى الله اقرب ونتنمى ان يعم السلام الوطن العربى
كل عام والامة الاسلامية بخير وسلام
رمضان كريم على جميع الامة الاسلامية
رمضان كريم الله اكرم
كل عام وانتم بخير وسعاده
رمضان سعيد ويدخل علينا بالصحة والعافية
كول عام وانتم بخير يا رائد
كل سنة ومصر واهلها طيبين
رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين
كل سنة وانتو بخير
أربعــــــــــه أشخـــــــاص أحترمهــــــــم في حـياتــــــي:-
شخـــــــــص وضــع بـي الثــــــــــقه..
شخــــــــص أخلــــــــص لــي بوعـــــــده..
شخــــــــص يقـــدر معنـــي الصـــداقه..
شخـــــــص لــم يقطـــــــــع صلتــــــــه بــــي رغـــم تقصيــــــري معــــــــــه
كل سنة وانتم بخير وسعادة
RaMaDaN KaReEm
كل عام وأنتم بخير
رمضان كريم
كل عام وانت بألف خير . رمضان كريم SLAM
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