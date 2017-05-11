كروت مبارك رمضان 2017

بطاقات رمضانية 2017

مصريات – شهر الصوم يدق الابواب ولازم تقدم تهاني برمضان وتبارك للجميع بقدومه، ففي عصر الكمبيوتر والانترنت، لم تعد بحاجة للبحث عن كروت وصور جاهزة مرسومة يدوياً في الاسواق، لترسلها مع الحمام الزاجل للحبيب البعيد او للاصدقاء عبر المحيطات والبحار، حيث اصبح بامكانك الان ومع اجمل بطاقات رمضان المصورة المزينة بعبارات تهنئة رمضانية باللغة الانجليزية والعربية، لترسلها الى معارفك ومحبيك اينما كانوا واينما رحلوا.

بطاقات كروت رمضانية 2017 - 2018

صور بطاقات رمضانية 2017 – 1438 – 2018

يكفيك ان تقوم بتحميل الصور على جهازك وذلك بالضغط على يمين الماوس لكل بطاقة او صورة ترغب بتحميلها، واختر من القائمة المنسدلة حفظ الصورة باسم، كما يمكنك تضمينها على صفحة فيس بوك باستدخدام زر شير الموجود في الاسفل، وكذلك نقل الصورة على حسابك في تويتر او ارسالها عبر واتس اب وغيرها من وسائل التواصل المعروفة.

وهاهي امامك الآن اجمل بطاقات رمضان 2017 الجديدة وجميعها تتضمن صور رمضان وصور رموز شهر رمضان المحببة مثل صور فوانيس رمضان، وكروت هلال رمضان او كروت مدفع رمضان اضافة الى بطاقات فلاش رمضانية متحركة وصوتيه مع ادعية دينية عن الشهر الكريم.

اخيراً متنساش شارك اصحابك ومعارفك في كروت تهنئة بشهر رمضان المبارك لانه شهر الكرم والحب.

تحميل كروت صور رمضان كريم 2017 – 1438

تحميل صور كروت رمضان مبارك

تحميل كروت مسجد رمضان: صورة تهاني رمضانية مع عبارة رمضان مبارك

بطاقات تهاني برمضان

بطاقات تهاني رمضانية: صورة طفلة تقرأ القرآن الكريم في ظل مسجد برمضان

بطاقات فانوس رمضان كريم

بطاقة تهنئة رمضان كريم مع صورة فانوس رمضان

صور كروت تمر رمضان

كروت تهاني رمضانية صور تمر رمضان كريم

صور حلويات رمضانية

صورة حلويات رمضانية وعبارة تهنئة برمضان كريم

بطاقة فلاش صوتية رمضانية متحركة ودعاء رمضاني بصوت محمد منير مع عبارة تهاني انجلبزي

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بطاقات رمضانية 2017 تحميل صور كروت تهاني رمضان كريم

11/05/2017 34 تعليق بطاقات رمضان , , , , , , , , , , , , ,
34 comments
  1. مطر الاسدي 12/06/2016 10:42 -

    أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيام رمضان ؛ وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى .

  3. اية العلم 04/06/2016 09:51 -

    رمضان كريم وكل عام والامة الاسلامية بالف خير وسلام فندعو الله الكريم في الشهر الكريم بأن ينصر الاسلام ويعز المسلمين في كل بقاع الارض اللهم تقبل منا الدعاء والصيام والقيام والصلاة وصالح الاعمال امين يا رب العالمين

  4. دانيا 27/06/2015 20:51 -

    گل عام وأنتم بخير
    رمضان گريم ❤️☺️

  6. albalushi 19/06/2015 04:58 -

    مبارك عليكم شهر رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك 

  7. رمضان مبارك عليكم يامسلمين 18/06/2015 16:07 -

    رمضان مبارك عليكم يامسلمين

  8. sa mira 18/06/2015 13:24 -

    كل عام وامتي الاسلامية بخير و بلادي الجزائرية في هناء ورحمة والى جميع شعوب العرب

  9. sa mira 18/06/2015 13:22 -

    رمضان مبارك مع مزيد من التوبة و الغفران وتلاوة القران

  10. طاهر 18/06/2015 11:02 -

    رمضان كريم وكل عام وانتم بخير 

  11. محمود سعیدی 17/06/2015 18:09 -

    با سلام رمضان ماه خدا دورد به مهمانان خدا

  12. امين 17/06/2015 09:16 -

    رمضان كريم وكل عام وكل المسلمين بالف الف خير

  14. مصرى أبن مصرى 26/07/2014 19:19 -

    اللهم تقبل منا الصيام والقيام

  15. سمر على 26/07/2014 19:18 -

    اللهم اغفر لنا ولأبائنا وكل من له حق علينا

  16. شذى الشريف 11/07/2014 20:03 -

    اللهم ارحم من لم يقضي معناَ هذا العام واجعل عامه في الجنة اجمل~~

  19. جفون 30/06/2014 13:23 -

    رمضان كريم ونحن الى الله اقرب ونتنمى ان يعم السلام الوطن العربى

  20. انور احمد شاشة 29/06/2014 10:36 -

    كل عام والامة الاسلامية بخير وسلام

  21. عمرو 28/06/2014 17:32 -

    رمضان كريم على جميع الامة الاسلامية 

  24. ella anoucha 10/07/2013 11:43 -

    رمضان سعيد ويدخل علينا بالصحة والعافية

  26. سيد احمد مصطفى 14/08/2012 16:09 -

    كل سنة ومصر  واهلها طيبين 

  27. salma kasem 22/07/2012 12:44 -

    رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين

  29. ابو هيرو 21/07/2012 15:42 -

    أربعــــــــــه أشخـــــــاص أحترمهــــــــم في حـياتــــــي:-

    شخـــــــــص وضــع بـي الثــــــــــقه..

    شخــــــــص أخلــــــــص لــي بوعـــــــده..

    شخــــــــص يقـــدر معنـــي الصـــداقه..

    شخـــــــص لــم يقطـــــــــع صلتــــــــه بــــي رغـــم تقصيــــــري معــــــــــه

  34. مجدولين 10/08/2010 14:17 -

    كل عام وانت بألف خير . رمضان كريم SLAM

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