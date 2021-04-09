توقعات الابراج 2021-2022 اعرف برجك وحظك اليوم بالتفصيل

توقعات الابراج

مصريات – كتبت ندى المصري: مما لاشك فيه ان توقعات الابراج ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا، وبنفس الوقت لو كنت ترى ان ما يقوم به عرافين اليوم دول من توقعات ابراج الحظ سواء للعام الحالي 2021 (وهو بالمناسبة العام الثاني لوباء كورونا والذي لم يتوقعه احد قبل حدوثه) او العام القادم 2022، واذا كنت ترى بان التوقعات الفلكية مش سحر ولا شعوذة، وبرأيك بان توقعات الابراج تعتمد على تحليلات فلكية عميقة، واستنتاجات من حركة النجوم والكواكب وخلافه. لكن برضه لو انت مواطن في اي دولة عربية من المحيط الى الخليج وايا يكن البرج بتاعك سواء برج الحوت او برج الحمل، برج القوس، برج الثور، برج الاسد، الميزان، برج العذراء، برج العقرب، برج الجوزاء، برج السرطان، برج الجدي، برج الدلو.. فان توقعات الابراج ليك هي ما جاء بيه الشاعر الرائع نزار قباني وغناه عبد الحليم حافظ قصيدة قارئة الفنجان .. يعني من الاخر طريقك مسدود مسدود يا ولدي .. فريح نفسك!!

اما لو كنت ولسه وما زلت مصمم تعرف ايه هي توقعات ابراج 2022 وحظك اليوم وكل يوم للعام الحالي 2021 فانت حر هاتلاقيها قدامك كاملة وبالتفصيل الممل لو نزلت على طول وهي بشكلين اولاً الشكل المكتوب ويتضمن توقعات الابراج للفلكية كارمن شماس وكذلك ماغي فرح، وذلك فيما يخص حظك في الحب، في الزواج، وفي العمل، والاهم هو معرفة توافق الابراج مع بعضها البعض وكل ما ينتظرك في حياتك العاطفية والاجتماعية مثل الزواج او الخطوبة او الاسرة حسب توقعات ابراج الحظ الفلكية لجميع الابراج كاملةً ولكل برج على حدى بالتفصيل، كما يمكن ان تشاهد يوتيوب فيديو في نهاية اخر التوقعات المكتوبة وهي سرد لتوقعات جميع الابراج بالتفاصيل للفلكية الصاعدة لينا ابو رزق.

اخيراً اذا كنت لا تعرف ماهو برجك فيمكنك ان تشاهد التاريخ الى جانب اسم كل برج حسب التقويم الميلادي.

– توقعات برج الميزان ( مواليد 9/23 – 10/23 )

اصبح برج الميزان على شط الامان هذا العام ويقترب من كوكب المشتري الخاص بالحق ولديه مشاريع جديدة وامتيازات في النصف الاول من العام وفي النصف التاني يفتح باب الشهرة والنجاح والتطوره امام والتغيير للافضل واوضاعه الاجتماعية والعاطفية في تطور فالعازب مثلا سوف يقبل على الزواج، وبشكل خاص الذكور العازفين عن الزواج حتى الان.

– توقعات برج القوس ( مواليد 11/22 – 12/21 )

بالنسبة لمواليد برج القوس هناك تغييرات جذرية في حياته الاجتماعية والعملية للافضل ، وهناك توقعات لمواليد برج القوس بحل جميع المشاكل الحياتية والعاطفية التي يعاني منها بشرط ان يستغل هذا العام في تطوير نفسه ذاتياً، لان الاعتماد على الغير لن ينفعه ابدا ويجعله عرضة لمشاكل عديدة قد يكون بغنى عنها، وعلى الصعيد العاطفي على مولود برج القوس الاختيار بشكل حاسم وعدمم التردد طويلاً.

– توقعات برج الجدي ( مواليد 12/22 – 1/19 )

النجاح حليفه في اواخر 2021 بعد مروره بعوائق كثيرة خلال الاعوام القادمة ولكن وضعه سوف يتحسن هذه السنة، وينتظر مولود برج الجدي في النصف الاول من عام 2022 نجاح في العمل وعلى المستوى المهني اذا تمسك بطموحه وسوف يجد مكافآت في حياته ، وسوف يؤثر هذا على وضعه المادي بشكل افضل ، ويتوقع ان تنتهي الخلافات والخصومات بين اعدائه وخصومه ؟

– توقعات برج الدلو ( مواليد 1/20 – 2/18 )

النصف الثاني من 2021 ايجابي وجيد بالنسبة له وسوف يسعد عاطفيا واجتماعيا وعمليا ، ولكن قد يشعر بالتعب والملل بسبب عدم قدرته على ترتيب اولوياته ، ولا يترك نفسه ضحية للظروف ،وعليه ان يجتهد حتى يتجنب مواجهة مشاكل على المستوى الشخصي والعملي، ومن الناحية العاطفية فهناك فرصة لمواليد يرج الدلو بالاعتراف بالحب قبل فوات الاوان.

– توقعات برج الحمل ( مواليد 3/21 – 4/19 )

قد تكون مضطر انك تقطع علاقاتك بمجموعة من معارفك واصدقائك او حبيبك بس عليك ان تفكر كويس جدا قبل ما تقدم على خطوة زي دي وخليك حذر عشان تقدر تعمل نيولوك لشخصيتك وتكون ناجح في كل اللي بتعمله ، اه بالمناسبة كوكب اورانس هيعدي على فلك برج الحمل وعليه لو عملت حساب لكل حاجة احتمال تخوص تجارب جديدة وتحقق احلامك وامالك.

– توقعات الابراج برج الثور ( مواليد 4/20 – 5/21 )

توقعات الابراج بالنسبة لانثى برج الثور ممتازة يعني كل انثى هيكون ليها فرصة انها تستقل بنفسها وتحقق نجاحات سواء على المستوى الاجتماعي والشخصي او في العمل ، اما بالنسبة للرجل فسوف يكون على حافة الهاوية خاصة بحالة المغامرة والتسرع باتخاذ القرارات سواء في الحب او العمل لكن بمجرد ما يرجع للطريق المستقيم ها يتقدم كمان ويكون ناجح باذن الله.

– توقعات برج العقرب ( مواليد 10/24 – 11/21 )

يستقبل هذا العام كوكب زحل في زيارة طويلة ، وبسببه يواجه برج العقرب صعوبات هذا السنة ويحاط بالمتاعب والمسئوليات ولكن هناك مجال للتحسن في اوضاعه على مستوى المال وهناك تقدم للبرج على مستوى السفر ويتوقع ان يحصد نجاحات في الدراسة او تفتح له مجالات عمل جديدة ولكن عليه العمل الجاد والشاق للوصول الى مبتغاه.

– توقعات برج الحوت ( مواليد 2/19- 3/20 )

لديه فرص جديدة على الصعيد الشخصي والعائلي ، ويتوقع عودته الى الوطن اذا كان مغترب او التصالح مع عائلته واقاربه اذا كان هناك خصومات بينهم وهناك زواج للعزاب بينهم كمان انه يتوقع ان يتملك هذا العام عقارات كان يحلم بامتلاكها، اما للمحبين والعاشقين من مواليد برج الحوت فعليهم الاخلاص في العلاقة العاطفية وعدم اللعب بمشاعر الاخرين في هذا العام.

– توقعات برج الاسد ( مواليد 7/23 – 8/22 )

هي سنة تحمل تجارب كثيرة بالنسبة له وعليه ان يعمل على تحسين مؤهلاته ، وسوف تحاصره المسئوليات المالية والعائلية ولن تكون حياته سهلة ولن يأتيه النجاح على طبق من فضة ، وسوف يقابل صداقات وتحالفات وتزيد شعبيته ويتوقع نجاح مواليد برج الاسد من الناحية الاجتماعية ويمكن ان يكون تحت الاضواء لهذا يجب استغلال العام بالنشاط الاجتماعي.

– توقعات برج العذراء ( مواليد 8/23 – 9/22 )

سنكون سنة شهرة لمواليد برج العذراء ويتوقع بروز نجم مواليد برج العذراء ويحتل برج الجوزاء مكانة وموقع اجتماعي اعلى هذا العام، ويتوقع نجاحه في عمله وشهاداته وهناك صداقات كثيرة بانتظار مولود برج الجوزاء وروابط اجتماعية يصادفها، عليه ان يحسن استغلالها حتى تعود عليه بالنفع ولا يضيع فرص عملية جيدة.

– توقعات برج السرطان ( مواليد 6/22 – 7/22 )

عليه ان يستعد لمفاجات اغلبها ايجابية ، على الصعيد المهني والاجتماعي وسوف يكون للافضل، وسوف تتغير حياة مولود برج السرطان بشكل جذري هذا العام ويتميز السرطان بانه برج رومانسي وعائلي وسوف يأمن نفسه ويحصل على الاستقرار الذي يحلم به، سواء كان مقيماً في وطنه الام ام مهاجراً في دول اخرى.

– توقعات برج الجوزاء ( مواليد 5/22- 6/21 )

وهي سنة الحظ بحق لمولود برج الجوزاء نجاحات على كل الاصعدة، قد يحصل على جنسية اجنبية لو كان من المتقدمين اليها، باختصار توقعات برج الجوزاء بالنسبة له بانها سنة المفاجات والحظ، وهناك ابواب تفتح له ونجاحات وعليه ان يترك الماضي والمشاكل ورائه وهناك نقلة نوعية عملية واجتماعية وممكن ان يجد شريكة حياته ويتزوج وفرص العمر على المستوى العملي واذا كان يبحث عن الهجرة سوف تسهل له كل الاجراءات هذا العام.

وبالنسبة لباقي الكواكب فإن توقعات الابراج جاءت كالتالي على لسان ماغي فرح قالت ان هذا العام هيحمل تغييرات اكثر من سابقه وان حياة الكل هاتنقلب وتتغير رأسا على عقب وان اكثر المحظوظين السنة دي هم مواليد برج الثور يليه برج الجوزاء ثم برج الميزان و الجدي و السرطان.

اما توقعات الابراج بالنسبة مواليد برج الحمل وبرج العقرب وبرج الاسد ها تحصل مفاجآت كتيرة ليهم وبالنسبة لبرج العذراء وبرج القوس فهيحصلوا على ثمرة تعبهم طول السنين اللي فاتت، وهيوصلوا اخيرا للنجاح، وبالنسبة للابراج التانية فيبدو انهم ابناء البطة السودا لذا سوف سنعيد ذكرهم مرة اخرى في موضوع اخر تجدوه في الروابط ادناه.

ويمكن مشاهدة توقعات الابراج كاملة لكارمن شماس وكل ما يخص معرفة الابراج في القسم اعلاه.

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