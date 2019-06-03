تهنئة عيد الفطر المبارك 2019 صور، رسائل، كروت تهاني، حالات واتساب

عيد الفطر 2019

مصريات – كتبت حسناء احمد منصور: بعد ان اصبح موعد عيد الفطر 2019 معلوماُ، حيث يصادف اول ايام شوال 1440 يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 4 يونيو/حزيران/جوان – 2019 ميلادي، وينطبق هذا على جميع الدول العربية تقريباً التي اعتبر فيها يوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة السعيدة وهي حلول موعد عيد الفطر المبارك 2019، قمنا في موقع مصريات باعداد كل ما يخص تهاني العيد السعيد على الانترنت وللموبايل، حيث ستجدون مجموعات كثيرة من رسائل عيد الفطر المخصصة لتبادل التهنئة عبر مسجات قصيرة، او حالات واتس اب او نصوص مكتوبة للواتس آب الجاهزة والمنوعة، فهناك رسائل عيد الفطر 2019 مضحكة، ومسجات باللغة الانجليزية، والعربية سواء بلهجة مصرية او ليبية او سعودية او يمنية وكذلك سورية واردنية عراقية، لبنانية، مغربية، تونسية، جزائرية، سودانية، اماراتية، عمانية، بحرينية، قطرية، كويتية، فلسطينية، وغيرها.

كذلك تم تصميم اكثر من 50 من الكروت الفلاشية صوتية متحركة من بجهود فريق الموقع، وتضم غالبيتها صور ورسوم جديدة ومميزة لتكون بمثابة كروت تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2019، ويمكنكم الوصول اليها عبر الروابط ادناه.

وبالتاكيد لم ننس اطفالنا الاحباء، حيت ستجدون عدة العاب فلاش للعيد سواء العاب تلبيس للبنات والاطفال لعيد الفطر او غيرها من العاب عيد الفطر 2019 للكبار والصغار جديدة جدا.

* أجمل صور عيد الفطر المبارك

* أحدث رسائل عيد الفطر السعيد

خليك جاهز للعيد يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك .. المرسل: مصنع العسل والشوكولاته.

اوعى تحلم اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد

انتبه: لو جه العيد متفتحتش الباب، بعدين يبقى أسيرك وما يروحش لباقي الناس

لو حسوا بما بي يقولون لاباس .. بدال قولة على عيدك سعيدي

لاصرت عندي وقتي أعياد وأعراس .. حتى ولو إني وسط سجنٍ حديدي

لله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه العيد وهو مسرور.

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي بالعيد يملي السما نورك.

لأحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر.

أنتظر يوم العيد …. تعرف ليه ..؟؟ لأني أبي أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي.

عاشرت خلان وتخالطت بأجناس .. محدٍ سواك أهديته القلب بيدي !!

بص للقمر البعيد وقوله جاه العيد وبلغ العالم: انا بعد رمضان شخص جديد.

ممكن تزورنا؟ محتاجينك ضروري..عاملين كعك وماعندناش سكر ((عيدك مبارك))

من تحت ما طا الرجل لي هامت الراس .. كلش هويته فيك والله شهيدي

يا رسالة .. سايري ركب السحايب وأسبقيه .. وأوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيه.

اغتنم الفرصة تم فتح المجال لتهنئتي بالعيد… بادر لتنال هذا الشرف.

سطري له من رسايل العيد وشوقيه .. وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه ..

الآن ولأول مرة حصريا على شاشة تليفونك وقبل الناس أقول لك: عيد فطر مبارك يا أعز الناس .. أتحداك إذا أحد هناك تهنئة فضائية.

لقيت بك ذوقي وأنا قاطع الياس .. ومعك بدا يحيا الأمل من جديدي

ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير

يا مشمشية قلبى يا بلح حياتى يا كنافة عمرى.. كل عيد وانت قمر الدين

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العيد وايامه

كل رجب وأنت ذهب…. وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وانت اقرب للرحمن .. وكل عيد وأنت بصحة حديد وعمر مديد

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول: عيد فطر مبارك قبل كل البشر

* أجمل بطاقات عيد الفطر 2020 للتهاني

* مسجات عيد الفطر بالانجليزي

Eid Mubarak to you and your family. May the guidance and blessings of Allah be with you and your family.

Eid Mubarak! May the blessings of Allah keep your heart and home happy and joyous!

As Allah waters his creation, may he also sprinkle his wondrous blessings over you and your beloved ones.

Eid is a wonderful and nice day to Pray, Care, Love, Smile and Celebrate with one another and to thank Allah for giving us this wonderful day. Eid Ul fitr Mubarak!

May Allah bestow on you the happiness of heaven and above. Amen! – Eid Mubarak!!

Let this holy occasion of eid be a remarkable milestone for our friendship. Wishing you and your family a memorable Eid this year! Eid Mubarak.

Let all the obstacles of your life vanish and there be peace and gaiety within the family… Have trust on Allah. – Eid Greetings!

It’s a day of rejoicing and bliss, it’s a day of blessing and peace, it’s a day to reflect and ponder, it’s a day to celebrate together! Happy Eid-ul-Fitr!

May Allah flood your life with happiness on this occasion, your heart with love, your soul with spiritual, your mind with wisdom, wishing you a very Happy Eid.

* صور حالات واتس آب لعيد الفطر المبارك 2019

كروت تهنئة فلاش للاهداء بمناسبة عيد الفطر 2019

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