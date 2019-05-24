نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة الجيزة

مصريات – كتبت سلوى عاشور: ربما تكون الجيزة اكبر ادارة تعليمية في مصر، بما يخص اعداد الطلاب والطالبات الدراسين فيها في مرحلة التعليم الاساسي عامةً، والمتقدمين الى امتحانات الصف السادس الابتدائى، آخر العام الدراسي 2019 خاصةً، ولعل هذا ما يفسر سبب تاخر صدور النتيجة حتى ظهورها اليوم.

وكانت الادارة التعليمية في محافظة القاهرة قد اعلنت نتيجة الابتدائية لطلابها منذ يومين، وكنا قد نشرنا موقع معرفة النتيجة على صفحات مصريات.

هذا وسيعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع المدارس التابعة للادارات التعليمية في الجيزة ومدارس مدينة 6 اكتوبر قبل ان تصبح محافظة.

وسيستطيع التلاميذ معرفة نتائج الابتدائى على الموقع الذي نورده ادناه، وهو موقع بوابة الجيزة التعليمية المخصص لعرض النتيجة لكافة مدارس الابتدائى الواقعة في محافظة الجيزة، بما فيها منطقة 6 اكتوبر، التي تعتبر اكثر منطقة بالجيزة من حيث عدد مدارس الابتدائي.

كما اتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة معرفة النتائج من خلال المدارس مباشرة حيث يستطبع الطلاب واولياء الامور التوجه الى المدرسة والحصول على النتيجة بالدرجات بشكل موثق، على الرغم بانه يمكن طباعة بيانات درجات الطالب من خلال الموقع نفسة.

وقد بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 بمحافظة الجيزة 76%. كما أوضحت وكيلة وزارة التعليم أن الفتيات هن الاكثر تفوقا بنتائج امتحانات الصف السادس 2019 الفصل الدراسي الثاني.

وللتعرف على الدرجات في نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثانى في 6 اكتوبر وباقي المدارس بالجيزة: http://gizaedu.gov.eg

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة الجيزة ومدينة 6 اكتوبر اليوم