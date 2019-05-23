نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة بورسعيد 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائى بورسعيد

مصريات – بورسعيد – كتبت ايناس حمدي: مثلها في ذلك، كمثل غالبية المحافظات المصرية، تعاني الادارة التعليمية في بورسعيد من اكتظاظ المدارس بعدد كبير من الطلاب والطالبات، في جميع مراحل التعليم الاساسي، وبشكل خاص المرحلة الابتدائية، ورغم ان محافظة بورسعيد تعتبر من المحافظات الصغيرة نسبيا وقياساُ بغيرها، إلا ان الطاقة الاستيعابية تزداد من عام الى عام.

نتائج الصف السادس الابتدائى 2019 محافظة بورسعيد

نتيجة الصف السادس الابتدائى بورسعيد

ويولي السيد محافظ بورسعيد اهتماماً كبيراً بسير العملية الدراسية في جميع انحاء المحافظة، وقام بعمل جولة على المدارس وتفقد خلالها لجان الامتحانات الخاصة باعمال الشهادة الابتدائية، وطلب من مديرية التربية والتعليم في المحافظة الانتهاء سريعا من استكمال تصحيح اوراق الصف السادس الابتدائي بالاسم، وذلك حتى يتفرغ المدرسين والاداريين لمراقبة اللجان الاخرى بعد ظهور نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، وشدد على ضرورة وضع نتيجة الابتدائية في بورسعيد للعام الدراسي 2019 على الموقع الالكتروني المبين ادناه في اخر هذا الخبر.

وللتسهيل على التلاميذ معرفة نتيجة الصف السادس ببورسعيد الترم الاول او الترم الثاني للصف الثالث وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 بمجموع درجات الفصل الدراسي الاول، وكذلك الثاني، برقم الجلوس الطالب وادخاله على موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم، حسب موعد النشر والظهور لكل منها: http://www.eduports.org

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نتيجة الصف السادس الابتدائى 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس

23/05/2019 1217 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , ,
1217 comments
  1. شهد أشرف محمد علي امام 09/06/2017 15:00 -

    ياجماعى انا من بورسعيد ومدرستي الجلاء الابتدائية وعيزة اعرف نتجتي

  2. جون حكيم يوسف 07/06/2017 22:08 -

    يارب بالتوفيق. رقم الجلوس 1658

  3. محمود خالد محمد حسن. 07/06/2017 13:46 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    من فضلكم ممكن تساعدوني للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية؟

    الاسم: محمود خالد محمد حسن.

    رقم الجلوس: 5140

  4. مريم السيد بركات خلف عبد العال 05/06/2017 01:20 -

    معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثانى 9744
    بورسعيد

  5. ابراهيم فوري 02/06/2017 02:10 -

    61617محافظه بورسعيد معهد بورسعيد

  6. يوسف محمد علي علي محمدين 07/02/2017 18:14 -

    نتيجه في مدرسه طارق بن زياد

  7. مؤمن هانى حسنى خليل الشناوى 04/02/2017 23:37 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة بورسعيد
    مدرسه سان جوزيف
    بورفؤاد

  8. ريناد ابراهيم محمد 23/01/2017 12:01 -

    انا اريد النتيجه
    انا لدي المحافظه الشرقيه الاداره الحسينيه

  9. احمد يوسف عبده يوسف محمد عشرى 20/01/2017 11:55 -

    عايز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية بمدرسة احد رقم الجلوس 4741

  10. سيف سيد عيد عثمان الدسوقى 11/06/2016 12:39 -

    اريد ان اعرف نتيجة سيف سيد عيد عثمان رقم الجلوس٢٦٥٦

  11. مؤمن السيد شوقي محمدمحمود 06/06/2016 16:03 -

    مدرسة قاسم امين رقم الجلوس 1081

  12. مؤمن السيد شوقي محمدمحمود 06/06/2016 16:02 -

    رقم الجلوس 1081

  13. يوسف السيد حسن حامد فيالة 05/06/2016 20:19 -

    مدرسة 6 اكتوبر الابتدائية  ببورسعيد رقم اجلوس 4946

  14. رحمه كمال عبد العزيز حافظ 05/06/2016 19:37 -

    مدرسه التوكيلات رقم الجلوس 1109

  15. احمد عادل احمد مكي 05/06/2016 17:39 -

    انا عايز النتيجه
    الاسم احمد عادل احمد مكي
    رقم الجلوس 4439

  16. مصطفى عبده 28/05/2016 20:35 -

    نتيجه الصف السادس الإبتدائى رقم الجلوس ١٩٧٧

  17. منة الله يحيى محمود غريب الباسطى 31/01/2016 02:09 -

    عايزه اعرف النتيجة الابتدائية للصف السادس ببورفؤاد مدرسة جواد على حسنى رقم الجلوس 6213

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