وفاة الإعلامي المصري المحبوب وائل الإبراشي بسبب مضاعفات كورونا

وفاة وائل الإبراشي

مصريات – أخبار مصر اليوم تكتبها سارة نجيب: بعد اصابته قبل أكثر من عام بفيروس كورونا المستجد، توفي مساء اليوم الأحد الإعلامي المصري القدير وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عامًا، وذلك بسبب مضاعفات كورونا.

أسباب الوفاة تداعيات كورونا

حيث، ورغم أنه قيل حينها ان الإبراشي تماثل للشفاء من كورونا، إلا أن آثار هذا الفيروس اللعين عليه وتحديدًا على رئته، أدت إلى تلف جزء كبير من الرئة.

هذا، وكان الإبراشي قد مكث طيلة اشهر طويلة في المستشفى وصرح بعض الاطباء ان حالته الصحية بدأت بالتحسن، كما أعلن عن ذلك الإعلامي المصري وائل الإبراشي نفسه، حيث قال انه يخضع للعلاج الطبيعي، وانه بصدد العودة لعمله في التلفزيون المصري الرسمي (القناة الأولى والفضائية المصرية)، إلا أن الموت غيب هذا الاعلامي الشهير، الذي طالما كان أحد أكبر نجوم الشاشة المصرية الصغيرة لسنوات طويلة، وخاصةً برامج “التوك شو”.

كما سبق ذلك الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي على الفيس بوك، التي تحدثت عن نقله لغرفة العناية المركزة في احد المشافي بالقاهرة.

بدوره، كان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية والوقائية، قد صرح إن مضاعفات كورونا لدى الإعلامي وائل الإبراشي، ظهرت في جهازه التنفسي.

صدمة وحزن كبير في مصر على وفاة الإبراشي

أحدث خبر وفاة وائل الإبراشي صدمة كبيرة على جمهوره ومحبيه، وكان أول من نقل خبر رحيله هو نجل شقيقه، وهو حسن الإبراشي الذي كان قد كتب قبلها بساعات عبر منشور على صفحته في الفيس بوك ما نصه” رغم مرور شهور…. وائل الإبراشي يعاني مضاعفات كورونا” حيث تم الاعلان عن نقله إلى المستشفى، ثم عاد اليوم ليكتب خبر وفاته قائلًا:

“إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء والدوام لله.. عمي الإعلامي وائل الابراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

كما علق زميله الاعلامي عمرو أديب، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك وتويتر على خبر وفاة زميله وائل الإبراشي قائلاً:

“هزنى خبر وفاة وائل الابراشي .دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم اتوقع ابدا ان ينتهى فجأة كده . كان استاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمة. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا اصابنى بحاله ذهول كامل . الله يرحمه ويصبر اهله واصحابه يا رب”

كذلك، كان الاعلامي سيد علي على الهواء مباشرة حين ورده خبر وفاة الإبراشي وقام بنعيه وهو يحبس دموعه من شدة التأثر، وتحدث عن مسيرته الصحفية الحافلة منذ بداياته وحتى مرضه.

وما زالت الغالبية العظمى من الاعلاميين والفناننين المصريين يعبرون عن حزنهم وفقدانهم للاعلامي المحبوب وائل الإبراشي وينعون وفاته ورحيله المبكر.

نبذة مختصرة عن مسيرة وائل الابراشي في الصحافة المصرية

اكتسب الإبراشي شهرته الإعلامية من خلال عمله في المجال الصحفي التلفزيوني، وخاصة برنامجه الشهير “العاشرة مساءً” والذي استمر عرضه لسنوات طويلة، وبشكل شبه يومي على قناة “دريم”.

وقدم ايضًا، العديد من البرامج على قنوات فضائية اخرى، وكان آخر ظهور له على التلفزيون المصري وقناته الأولى عبر تقديمه لبرنامج رئيسي فيها.

يوتيوب تعليق الاعلامي سيد علي على خبر وفاة وائل الإبراشي

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