ما هو يوم الأرض؟ ما هي قصته؟ ولماذا الاحتفال به في العام 2019

يوم الأرض 2019

مصريات – “كما تزرع تحصد” مثل شائع له مرادف لدى غالبية شعوب الارض.. “أمنا الأرض” تعبير آخر نعرفه ونستخدمه بشكل عفوي في الطفولة، كذلك له مرادف في جميع اصقاع كوكب الارض.

ولكن غالبيتنا العظمى تعتبر الحديث في هذا الموضوع نوع من الترف، والقليل منا فكر ما الذي نعنيه بهذه العبارة.

ولعلكم لاحظتم ان محرك البحث جوجل قد قام بتغيير شعاره اليوم، ووضع مقطع كرتون صغير يمثل طائر القطرس albatross وهو يحلق فوق الأرض، وذيل المقطع بعبارة عيد ارض سعيد 2019، وذلك احتفالاً بذكرى يوم الأرض العالمي 2019، والذي يصادف 22 ابريل/نيسان من كل عام.

فما هو يوم الأرض؟ وما هي قصته؟ ومتى بدأ الاحتفال به؟ وما هو الهدف منه؟

الثورة الصناعية والتلوث البيئي

منذ عقود بدأت غالبية دول العالم بالنظر الى قضية الحفاظ على كوكب الأرض بشكل اكثر الحاحاً عما سبق، حيث بدأ البشر يعون بانها قضية ملحة لا تحتمل التأجيل، ولم يعد بالامكان اهمالها. حيث الأرض هي الموطن والبيت المشترك لجميع الشعوب من مختلف بلدان العالم، وما نقوم به في رقعة ما على هذه البسيطة ينعكس في مكان آخر، قد يكون بعيد بمئات آلاف الكيلومترات.

وفي غمرة سعي الشعوب والدول نحو تنمية اقتصادية اكبر، وفي ظل الثورة الصناعية والتكنولوجية التي تنتشر بسرعة في جميع انحاء الأرض جرى استهلاك مواردها وتدمير اساس النظام البيئي الذي نعيش فيه، لقد تم نسيان واهمال تلك التي نسميها “أمنا الأرض”. وهل تهمل الأم! وهل يلوح في افق هذه الأرض امل ما؟

متى بدأ الاحتفال بيوم الارض

دوليًا تبنت الأمم المتحدة اليوم العالمي للارض في العام 2010، وجرى تحديد الموعد على المستوى الدولي بيوم 22 أبريل/ابريل. وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تمت الموافقة عليه في اواخر 2009.

وتدعوا المنظمات بهذا اليوم جميع سكان الكرة الارضية باغلاق الكهرباء لمدة ساعة واحدة لان هذا كفيل بتوفير موارد الطاقة بشكل كبير والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

اما البداية فقد كانت في الولايات المتحدة الامريكية 1970، الدولة الصناعية الاكثر تقدماُ على وجه الارض (مما يعني بانها ايضاً الأكثر تلويثاً وتدميراً للبيئة على الاقل في ذلك الوقت) حيث تم اعلان يوم الشجرة بهدف الحفاظ على البيئة وذلك على مستوى الولاية.

يوم الأشجار العالمي

انتشر الاهتمام بهذا الحدث على مستوى العالم.. واصبح تقليداً متبعاً في غالبية دول العالم حتى بعض البلدان العربية. نظراً لكون الاشجار بمثابة الرئة التي تتنفس منها الارض الشجرة، وتعتبر الاساس في الحفاظ على البئية من التلوث بشكل مباشر، وكلما زادت مساحات الرقع الخضراء، كلما اضمحلت مساحات التصحر، مما ينعكس على جميع انحاء الأرض.

عربياً: على رأس القائمة تأتي الامارات العربية المتحدة، التي قامت فعليًا بمعجزة في بيئة صحراوية خلال 30 سنة تقريباً، وذلك بزارعة ملايين الاشجار، جرى استيراد معظمها من خارج البلاد.

الجزائر تحتفل بيوم زراعة الأشجار في 27 أكتوبر، مصر في 15 يناير، في سوريا الخميس الاخير قبل نهاية العام.

عالمياً: إيطاليا وبلجيكا والبرتغال في 21 مارس، ألمانيا في 25 أبريل، الصين في 12 مارس، البرازيل 21 سبتمبر، اليابان في 4 مايو، كوريا الجنوبية 5 أبريل، ناميبيا 8 أكتوبر، كوستاريكا 15 يونيو، كمبوديا 1 يونيو، الفلبين 25 يونيو، فنزويلا في الأحد الأخير من شهر مايو، المكسيك في الخميس الثاني من يوليو.

يوم الارض والدول العربية

لعل بلداننا العربية هي الاحوج من غيرها لجعل يوم الأرض عيداً عربياً نظراً للكوارث البئيية والتلوث المحيقة بنا من كل جانب، وتعاني منه مدننا، وموجة التصحر الزاحفة على الطبيعة والتي باتت تمتد رقعتها يوماُ بعد يوم، وانعكاسها حتى على مياه الشرب الآخذة بالاضمحلال.

يوتيوب فيديو شعار جوجل بمناسبة يوم الأرض 2019

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ما هو يوم الأرض؟ ما هي قصته؟ ولماذا الاحتفال به في العام 2019