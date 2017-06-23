أفلام عيد الفطر

مصريات – اخبار السينما والتلفزيون تكتبها هبة الشاذلي: كما جرت العادة وفي كل موسم من المواسم التي تشهد فيها دور العرض اقبالاً جماهيريا، يجري حاليا الانتهاء من الاعداد لخريطة افلام عيد الفطر المبارك 2017 في دور السينما بمدينة القاهرة، وسائر المحافظات والمدن المصرية مثل: الأقصر والمنوفية والشرقية والغربية ومرسى مطروح والدقهلية وبنى سويف والجيزة، ودمياط وجنوب سيناء، والإسكندرية، والبحيرة، واسيوط وغيرها.

ويتوقع ان تعوض افلام العيد خسارة المنتجين عن موسم الصيف هذا العام بسبب الامتحانات وشهر رمضان.

والملاحظ هو عرض جميع الاعمال التي تم تأجيلها خوفا من الخسارة.

وفيما يلي يمكنكم مشاهدة قائمة باهم افلام عيد الفطر 2017 وهي:

فيلم جواب اعتقال: الفيلم بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني، والفنان اياد نصار وسيد رجب وصبري فواز تأليف و اخراج محمد سامي، ويتناول الفيلم احداث الصراع داخل الجماعات الارهابية.

فيلم الاصليين: بطولة ماجد الكيدواني وخالد الصاوي و محمد ممدوح والممثلة السورية كندة علوش والفنانة منة شلبي، وهو من اخراج مروان حامد ومن تأليف احمد مراد.

ومن الافلام التي ستعرض في موسم عيد الفطر 2017 الفيلم الكوميدي تصبح على خير تأليف واخراج محمد سامي، وبطولة الفنان تامر حسني والفنانة درة و مي عمر والفنانة نور وبيومي فؤاد

هو فيلم ساخر يتحدث عن شاب غني لكنه مؤذي وحزين.

واخيراً سوف يعرض ضمن افلام العيد 2017 في صالات السينما فيلم هروب اضطراري وهو من افلام الاكشن والمغامرات بطولة احمد السقا وامير كرارة وغادة عادل واحمد زاهر وفتحي عبد الوهاب ومصطفى خاطر.

بالاشترك مع احمد فهمي و باسم سمرة ومحمد فراج وبيومي فؤاد وعزت ابو عوف.

اما احداث فيلم هروب اضطراري فهي تتحدث عن مقتل ابن رجل اعمال وتوجيه الاتهام لشخصين كانت تربطهما علاقة معه مما يؤدي الى هروبهم وعندها تبدأ رحلة طويلة للبحث عن القاتل الحقيقي.

مشاهدة يوتيوب فيديو اعلان فيلم عيد الفطر 2017 هروب اضطراري



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مشاهدة خريطة أفلام عيد الفطر 2017 بالقاهرة والمحافظات الآن