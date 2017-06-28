ماسك العسل للعناية بالبشرة

مصريات – كتبت ايمان الغرباوي: يتميز عسل النحل باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الاكسدة، وعدد من الفيتامينات والمعادن ويستخدم العسل في صناعة منتجات التجميل و العناية بالبشرة وذلك لخواصه التي تساعد على تنقية البشرة وتجديد الخلايا كما انه مفيد ايضا في علاج الجروح وتخفيف اثارها ويعرف العسل باستخدامه من قبل الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية الفرعونية في علاج تهيج الجلد والجروح السطحية ايضا.

وما يشجعك على استخدام العسل في ماسكات البشرة وعلاجها هو انخفاض سعره وتكلفته غير عالية مقارنة بماسكات البشرة الاخرى:

اولاً يمكن استخدام ماسك العسل لتفتيح الوجه بوضعه مباشرة على البشرة لمدة 30 دقيقة على الاقل وهذا يساعد على ترطيب البشرة وعلاج الحبوب وايضا بقع البشرة، ماسك العسل فعال ايضا في حالة تهيج البشرة والتهابها خاصة اثناء فصل الربيع والصيف .

بامكانك اضافة العسل الى زيت الخروع واستخدام الخليط كماسك للشعر مما يعزز من نموه ويقلل من تساقط الشعر ويحافظ على صحة فروة الرأس.

اضافة نصف معلقة صغيرة من القرفة الى ثلاثة معالق من العسل علاج جيد جدا وفعال لـ حب الشباب والبشرة المجهدة ويمكن استخدام مرة اسبوعيا فقط.

اما للبشرة الحساسة فيمكنك استخدام العسل على الوجه باضافة معلقتين من العسل الخام الى معلقة من جل الصبار الذي يباع عند العطارين او يمكن استخلاصه مباشرة من نبات الصبار.

وللتخلص من الهالات السوداء وكذلك من اثار الجروح وعلاج البقع الداكنة على الوجه يخلط العسل مع عصير الليمون الحامض ثم يغسل الوجه بعد تطبيق الماسك بالماء الفاتر.

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العناية بالبشرة: ماسك العسل لتفتيح الوجه والهالات السوداء