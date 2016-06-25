بطاقات تهنئة عيد الفطر

مصريات – احسن ما تجمع ذخيرة من اللبمب والصواريخ وتوجع راس جيرانك ويصبو عليك غضبهم زي ما بيتقال خليك في المضمون بشوية صور كروت تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد وكالعادة كما عودناكم سوف تجد ان كروت العيد تصلح لعام 2017 و كمان 2018 وهكذا لما لا نهاية.

وكمان دي مجموعة صور كفرات للفيس بوك جامدة و حلوة خصيصا بهذه المناسبة تهنئة عيد الفطر المبارك للفيس بوك للواتس اب وتويتر وهلم جره.

اختار من كل واحدة ما يعجبك من بطاقات عيد الفطر السعيد جديدة ومنها بطاقات فلاش متحركة وبالصوت الجميل لمحمد منير وكذلك ايضاً صور عيد الفطر واجمل خلفيات للفيس بوك كروت تهنئة عيد الفطر بالانجليزي او بالعربي وعيش مع الكحك والبسكويت.

كل عام والامة العربية والاسلامية بخير ويسر وبركات.

بطاقات تهنئة عيد الفطر المبارك باللغة الانجليزية والعربية متحركة وثابتة

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك متحركة فلاش

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بطاقات تهنئة عيد الفطر السعيد المبارك 2017 صور كروت متحركة