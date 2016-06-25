بطاقات تهنئة عيد الفطر السعيد المبارك 2017 صور كروت متحركة

بطاقات تهنئة عيد الفطر
مصريات – احسن ما تجمع ذخيرة من اللبمب والصواريخ وتوجع راس جيرانك ويصبو عليك غضبهم زي ما بيتقال خليك في المضمون بشوية صور كروت تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد وكالعادة كما عودناكم سوف تجد ان كروت العيد تصلح لعام 2017 و كمان 2018 وهكذا لما لا نهاية.
وكمان دي مجموعة صور كفرات للفيس بوك جامدة و حلوة خصيصا بهذه المناسبة تهنئة عيد الفطر المبارك للفيس بوك للواتس اب وتويتر وهلم جره.
اختار من كل واحدة ما يعجبك من بطاقات عيد الفطر السعيد جديدة ومنها بطاقات فلاش متحركة وبالصوت الجميل لمحمد منير وكذلك ايضاً صور عيد الفطر واجمل خلفيات للفيس بوك كروت تهنئة عيد الفطر بالانجليزي او بالعربي وعيش مع الكحك والبسكويت.
كل عام والامة العربية والاسلامية بخير ويسر وبركات.
بطاقات تهنئة عيد الفطر المبارك باللغة الانجليزية والعربية متحركة وثابتة
بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك متحركة فلاش
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عيد فطر مبارك و سعيد على المسلمين اجمعين
عيد سعيد
يوم السبت هو أول أيام العيد المبارك والسعيد أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد عليكم اجمعيا
eid good
كل عام وانت الى اللة اقرب ولفعل الطعات ارغب وللجنة اسبق
عيد سعيد
كل عام وانتم با الف خير وعيدسعيد على المسلمين
عيد سعيد
كل عام وانتم بألف خير ومصر فى أمان
اني جديد عله هاذه الموقع اكو ترحيب
كل عام وانتم بخير وصحه انشاء الله كل سنه سعيده عيد سعيد
بارك الله-عزوجل-فيكم وكل عام أنتم وأمة الحبيب -صلى الله عليه وسلم-بألف خير
كل عام و انتم بخير
يلا كل سنة وانتم طيبين العيد خلص هههههههه
كل سنة وانتم طيبين يااغلى مصريين
مصرام الدنيا
عيد سعيد
وكل يوم جديد
عيدكم مبارك سعيد و بطول العمر.
كل سنه وانتو طيبين
كل عام وانتم بخير “””” و يا رب أحمى الامة العربية من كل سوء
السلام عليكم و كل عام وأنتم بخير أهدي تحياتي الى أمي وأبي و اخوتي أولهم محمد وأوسطهم هشام و أصغرهم حمزة و الى كل عائلتي و أصدقائي
السلام عليكم ورحمة الله اما بعد اريد ان اقدمة ولاىء الا الصدر الحنون ماما كلثوم و الأخت البارة لربها و امها احبك يا كل من اعيره اهتمامي ولن اغيرة راي السلام عليكم
احبك ماما واتمنى لك ولكل الامة العربية السلامة وطول العمر يا امي ياكلثوم واختي دلال
اعاده الله عليكم باليمن و البركات
احمد محمود العسكر
كل عام وانتو بألف خير
كل سنه وانتم طيبين …. وي عيد سعيد
كل عام وانتم بخير
عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال هللت ياعيد وهلت افراحك
كل سنة وانتم طيبين ومصر والدول الاسلامية بخير واحنا كمان انشاء الله بخير
كل سنة وانتم والامة الاسلامية بخير وسلامة ويارب مصر يستقر فيها الامان ولاستقرار
عام سعيد علي الامه باكامله
عيد سعيد على الامة الاسلامية كلها
كل سنه وانتم طيبين
كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه كلها
كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه جميعا
كل عام والامة الاسلامية بخير يارب بحق هذا العيد وقيمته عندك وحد الامة الاسلامية (( كل عام والمسلمين بالف خير )))
كل عام وانتو بألف خير
كل سنة و انتم طيبون و بألف خير