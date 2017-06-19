بطاقات عيد الفطر، أجمل كروت صور تهنئة بالعيد السعيد

بطاقات عيد الفطر
مصريات – كلها ليلة ولا يوم وتلاقي الكحك اشتغل، واتزنقت للتهاني ومحتاج شوية كروت تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك طازة وجديدة.
لذلك، او لذا وليس حيثما، هتلاقي هنا مجموعة لا بأس بها من صور بطاقات عن عيد الفطر تضعها تهنئة للفيس بوك او حسابك على واتس اب، تويتر او في اي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى او منتدى من المنتديات، كما يمكنك حفظ صور عيد الفطر على جهازك وارسالها على الاميل.
يعني تهني بيها ماشي، تحط بطاقات عيد الفطر توقيع ليك او صورة مفيش مانع، او تخلي صور بطاقات عيد الفطر السعيد خلفية لجهازك تمشي، المهم احتفظ بهذه الكروت بمناسبة عيد الاضحى تنفع برضه، وكل عام والجميع بخير و حب وسلامة عيدكم مبارك.
اخيرا وجب التنبيه الى انه ستجد المزيد من صور البطاقات المنوعة والجميلة بمناسبة عيد الفطر فهناك بطاقات فلاشية متحركة وصوتية او بطاقات رسومية مع عبارات تهنئة بالعيد بالانجليزي او بالعربية، موزعة هنا وهناك على صفحات موقع مصريات تجدها في الروابط اخر هذه الموضوع ويمكنك ارسالها للفيس بوك او باستخدام زر شير للارسال على اميل الاحباء والاصدقاء.
اما اذا كنت راغباً في تحميل الصور على جهازك الشخصي فيكفي ان تنقر بيمين الماوس وتختار حفظ الصورة باسم.
عيد سعيد على الامة الاسلامية
كل عام وانتم با خير وعيد سعيد عليكم
تحياتي للجميع أولآ.. تمنياتي بوافر الصحه والسلامه بمناسبة العيد .. عساكم من عواده وكل عام وانتم بخير ..شكرآ على بطاقات العيد الجميله …
كل عام وانتم بخير
الله اشافي كل مريض ويحفظ كل غريب ويرجع كل مسافر من غربته في هدا اليوم في امان
كل عام وانتم بخير وعيد مبارك الى كل الشعوب المسلمة
كل عام وأنتم بخير
كل سنه والامه العربيه جميعها بخير
عيدكم مبارك وكل عام والامه الاسلاميه بالف خير
عيدكم مبارك
كل عام وكل الامة الاسلامية بخير عيد سعيد
يارب يجعل ايامنا كلها اعياد يارب ويفرح قلبي
كل عام وجميع اﻻمة اﻻسﻻمية بألف خير وتنعم باﻻمن واﻻمان
كل عام وانتم بالف خير وصحة وسلامة
من العايدين
عبدالكريم من اليمن
عيد مبارك كل عام والامة الاسلامية بألف خير و الى عائلة تقار في كل مكان
كل عام وانتم باالف خير اللهم احمى مصر
بطاقات عيد الفطر تهنئة بلعيد السعيد الى كل صديق ومحب
يارب عيده علينا كل عام
كل عام والشعب الجزائرى والامة العربية بخير
جميلة بس مخطوبه ههههههههههههههه
كل سنة وانت طيب .تقبل الله رمضان
عيد سعيد وكل عام وامتنا بالف خير
عيد سعيد لكل الامة العربية وخاصة الاحباب والى افراد العائلة وعمو براهيم
احلا صور
كل عام وانتم بخير عيد سعيد على الامه الاسلاميه
يسلمووو الايادي
كل عام وانتم بخر
كل عام وانتم الى الله اقرب
انا كان ودي اخذ من هالبطاقات بس الحين ماراح اخذ لانو مكتوب ف كل بطاقه مصريات وانا مش مصريه كيف اخذها
وربي حاله اوك انا راح اطلع بدون مااخذ شي مع انو البطاقات رووعه ومره حلوه بس والله خساره وكل عام وانتو بخير
رمضان كريم
البطاقات جميلة جدا وعيدكم سعيد وكل عام وانتم بخير
شكرا على هده الكروت الجميلة ويا رب تكونو بخير وكل عام وانتم بخير
عيد سعيد وكل عام وانتم بخير
انها جميلة ولكن عيد الفطر لايحتاج بطاقات
كل عام وانتم بخير وعيد سعيد يارب يعود عليكم وعلي الامة الاسلامية بالخير يارب وشكرا علي الصور بجد جميلة
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد على كل مسلم ومسلمة
نسيت ان البطاقات حلوة وايد
عام سعيد وكل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير وعيد سعيد
البطاقات جميله جدا وعيد سعيد عليكم وعلى كل المسلمين يارب يكون كل دعوات رمضان متقبله