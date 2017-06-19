بطاقة تهنئة بعيد الفطر

بطاقات عيد الفطر

مصريات – كلها ليلة ولا يوم وتلاقي الكحك اشتغل، واتزنقت للتهاني ومحتاج شوية كروت تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك طازة وجديدة.

لذلك، او لذا وليس حيثما، هتلاقي هنا مجموعة لا بأس بها من صور بطاقات عن عيد الفطر تضعها تهنئة للفيس بوك او حسابك على واتس اب، تويتر او في اي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى او منتدى من المنتديات، كما يمكنك حفظ صور عيد الفطر على جهازك وارسالها على الاميل.

كروت بطاقات عيد الفطر 2017

بطاقات كروت عيد الفطر 2017 – 2018

يعني تهني بيها ماشي، تحط بطاقات عيد الفطر توقيع ليك او صورة مفيش مانع، او تخلي صور بطاقات عيد الفطر السعيد خلفية لجهازك تمشي، المهم احتفظ بهذه الكروت بمناسبة عيد الاضحى تنفع برضه، وكل عام والجميع بخير و حب وسلامة عيدكم مبارك.

اخيرا وجب التنبيه الى انه ستجد المزيد من صور البطاقات المنوعة والجميلة بمناسبة عيد الفطر فهناك بطاقات فلاشية متحركة وصوتية او بطاقات رسومية مع عبارات تهنئة بالعيد بالانجليزي او بالعربية، موزعة هنا وهناك على صفحات موقع مصريات تجدها في الروابط اخر هذه الموضوع ويمكنك ارسالها للفيس بوك او باستخدام زر شير للارسال على اميل الاحباء والاصدقاء.

اما اذا كنت راغباً في تحميل الصور على جهازك الشخصي فيكفي ان تنقر بيمين الماوس وتختار حفظ الصورة باسم.

بطاقات تهاني بالعيد

صور كروت بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

صور بطاقات تهنئة بعيد الفطر المبارك

صور كروت بطاقات تهنئة بعيد الفطر المبارك

كروت عيد الفطر

كروت عيد الفطر

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الفطر

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الفطر

صور بطاقات عيد الفطر انجليزي

صور بطاقات عيد الفطر انجليزي

بطاقات عيد الفطر

بطاقات عيد الفطر

بطاقات عيد الفطر بالانجليزي

بطاقات عيد الفطر بالانجليزي

بطاقات كروت عيد الفطر المبارك

بطاقات كروت عيد الفطر المبارك

بطاقات عيد الفطر السعيد

بطاقات عيد الفطر السعيد

بطاقات خلفيات صور عيد فطر سعيد

بطاقات عيد سعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك

بطاقات عيد الفطر فلاش متحركة

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بطاقات عيد الفطر، أجمل كروت صور تهنئة بالعيد السعيد

19/06/2017 39 تعليق بطاقات معايدة , , , , , , , , , , , , , ,
39 comments
  2. محمدالغرباوى 18/05/2015 15:15 -

    كل عام وانتم با خير وعيد سعيد عليكم

  3. يحيى ابو نور 30/07/2014 11:08 -

    تحياتي للجميع أولآ.. تمنياتي بوافر الصحه والسلامه بمناسبة العيد .. عساكم من عواده وكل عام وانتم بخير ..شكرآ على بطاقات العيد الجميله …

  4. احمد الركبان يهنيكم بعيد الفطر 28/07/2014 19:27 -

    كل عام وانتم بخير

  5. ;وتبقى مصر ام الدنيا 28/07/2014 09:07 -

    الله اشافي كل مريض ويحفظ كل غريب ويرجع كل مسافر من غربته في هدا اليوم في  امان

  6. ;وتبقى مصر ام الدنيا 28/07/2014 09:05 -

    كل عام وانتم بخير وعيد مبارك الى كل الشعوب المسلمة

  8. SALMA 27/07/2014 02:52 -

    كل سنه والامه العربيه جميعها بخير

  9. جهاد 25/07/2014 14:43 -

    عيدكم مبارك وكل عام والامه الاسلاميه بالف خير

  11. shosho 23/07/2014 16:25 -

    كل عام وكل الامة الاسلامية بخير عيد سعيد

  12. يويه 23/07/2014 15:21 -

    يارب يجعل ايامنا كلها اعياد يارب ويفرح قلبي

  13. Bashir 14/10/2013 17:34 -

     كل عام وجميع اﻻمة اﻻسﻻمية بألف خير وتنعم باﻻمن واﻻمان

  14. عبدالكريم 09/08/2013 16:27 -

    كل عام وانتم بالف خير وصحة وسلامة 
         من العايدين      

                                                                     عبدالكريم من اليمن

  15. katkota 09/08/2013 12:35 -

    عيد مبارك كل عام والامة الاسلامية بألف خير و الى عائلة تقار في كل مكان

  16. مجدى ابو الفتوح 08/08/2013 22:35 -

    كل عام وانتم باالف خير اللهم احمى مصر 

  17. wsam ali 08/08/2013 18:08 -

    بطاقات عيد الفطر تهنئة بلعيد السعيد الى كل صديق ومحب

  19. houda ahlam 08/08/2013 09:47 -

    كل عام والشعب الجزائرى والامة العربية بخير

  20. ءؤئء 07/08/2013 23:30 -

    جميلة بس مخطوبه ههههههههههههههه

  21. sayedkhshawey 07/08/2013 22:47 -

    كل سنة وانت طيب .تقبل الله رمضان

  22. جيجل 07/08/2013 22:06 -

    عيد سعيد وكل عام وامتنا بالف خير

  23. سليمان 04/08/2013 17:34 -

    عيد سعيد لكل الامة العربية وخاصة الاحباب والى افراد العائلة وعمو براهيم

  25. dodo 18/08/2012 09:42 -

    كل عام وانتم بخير عيد سعيد على الامه الاسلاميه

  27. هبة الله 16/08/2012 20:01 -

    كل عام وانتم بخر
    كل عام وانتم الى الله اقرب

  28. سوسو 15/09/2011 13:23 -

    انا كان ودي اخذ من هالبطاقات بس الحين ماراح اخذ لانو مكتوب ف كل بطاقه مصريات وانا مش مصريه كيف اخذها
    وربي حاله اوك انا راح اطلع بدون مااخذ شي مع انو البطاقات رووعه ومره حلوه بس والله خساره وكل عام وانتو بخير

  30. ناصري 25/08/2011 14:49 -

    البطاقات جميلة جدا  وعيدكم  سعيد وكل عام وانتم بخير

  31. hadi ali warit 17/11/2010 21:12 -

    شكرا على هده الكروت الجميلة ويا رب تكونو بخير وكل عام وانتم بخير

  33. نورهان 07/09/2010 11:05 -

    انها جميلة ولكن عيد الفطر لايحتاج بطاقات

  34. شيماء 07/09/2010 10:58 -

    كل عام وانتم بخير وعيد سعيد يارب يعود عليكم وعلي الامة الاسلامية بالخير يارب وشكرا علي الصور بجد جميلة

  35. rola 06/09/2010 23:36 -

    رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد على كل مسلم ومسلمة

  39. SOSO 05/09/2010 22:46 -

    البطاقات جميله جدا وعيد سعيد عليكم وعلى كل المسلمين يارب يكون كل دعوات رمضان متقبله

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