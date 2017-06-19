بطاقات عيد الفطر

مصريات – كلها ليلة ولا يوم وتلاقي الكحك اشتغل، واتزنقت للتهاني ومحتاج شوية كروت تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك طازة وجديدة.

لذلك، او لذا وليس حيثما، هتلاقي هنا مجموعة لا بأس بها من صور بطاقات عن عيد الفطر تضعها تهنئة للفيس بوك او حسابك على واتس اب، تويتر او في اي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى او منتدى من المنتديات، كما يمكنك حفظ صور عيد الفطر على جهازك وارسالها على الاميل.

يعني تهني بيها ماشي، تحط بطاقات عيد الفطر توقيع ليك او صورة مفيش مانع، او تخلي صور بطاقات عيد الفطر السعيد خلفية لجهازك تمشي، المهم احتفظ بهذه الكروت بمناسبة عيد الاضحى تنفع برضه، وكل عام والجميع بخير و حب وسلامة عيدكم مبارك.

اخيرا وجب التنبيه الى انه ستجد المزيد من صور البطاقات المنوعة والجميلة بمناسبة عيد الفطر فهناك بطاقات فلاشية متحركة وصوتية او بطاقات رسومية مع عبارات تهنئة بالعيد بالانجليزي او بالعربية، موزعة هنا وهناك على صفحات موقع مصريات تجدها في الروابط اخر هذه الموضوع ويمكنك ارسالها للفيس بوك او باستخدام زر شير للارسال على اميل الاحباء والاصدقاء.

اما اذا كنت راغباً في تحميل الصور على جهازك الشخصي فيكفي ان تنقر بيمين الماوس وتختار حفظ الصورة باسم.

بطاقات عيد الفطر فلاش متحركة

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بطاقات عيد الفطر، أجمل كروت صور تهنئة بالعيد السعيد