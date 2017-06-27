بطاقات فلاش بمناسبة عيد ميلاد، كروت حب ورومانسية صوتية

بطاقات عيد ميلاد فلاش
مصريات – اذا كان عندك مناسبة سعيدة، يعني عيد ميلاد حد بيعز عليك وبتقدره، وخصوصاً لو كان قريب منك جدا، وتبدور على بطاقات عيد ميلاد متحركة فلاشية تكون رومانسية ومليانة حب وتنفع للزوج و للزوجة و للحبيب والعكس كمان طلبك عندنا..
واحسن ما تضيع فلوسك في هدايا احتمال تعجب وممكن لا وغير التفكير واللف والتدوير خد عندك اجمل بطاقات تهنئة عيد ميلاد صوتية واهي احلى هدية ويكفي كلمة كل عام وانت بخير او كل سنة وانت طيب ومع بطاقات عيد الميلاد هاتلاقي هدية يعني احسن ما نحرق الكارت ونحكي على اللي فيه يفضل تجربها بنفسك.
اما طريقة ارسال بطاقات وكروت عيد الميلاد دي فهي بسيطة وسهلة، بس دوس لايك او شير وهاتلاقيها عندك على الفيس بوك او ابعت اللينك على الايميل وخلاص وصلت هديتك ..
اجمل بطاقة فيلم كارتون قصير للاهداء بمناسبة عيد ميلاد
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Kol Sana w anta tayb ya dooooo7a
كل سن وأنتى طيبه وبصحه وسعاده
كل سنه وانتى طيبه ياما متى
تهنئة
كل عام وانت بالف خير
عيد ميلاد سعيد يا احلى بنوتة في العالم فاطمة ( من ماما)
حلوه كثير
البطاقات كووووولش حلوه بس للاسف مااعرف ارسلهه عن طريق الموبايل عاش ذوقم
كل سنه وانت طيبه
Happy birthday ya 3.aaaly w yarab sana gaya t722 kol ma ttmnaaah
الى اختي العزيزة كل عام وانت بخير ويارب العمر المديد انشاء الله
آهداء خاص الى LOLO
الله يعطيك العافيه
رائع
كل سنه وانت طيب يا هيما وعقبال يارب ميه سنه بحبك اووووووووى
كل سنة وانتى طيبة يا ميرفت
كل سنة و انتى طيبه يا نسرين و عقبال 100 سنة ( وائل )
كل سنة وانت طيبة يا انس السعدنى اللة
عيد ميلاد سعيد
كل سنة وانت طيب راشد
كل سنه وانت طيبه
كل سنة وإنت حيااااتى يا كل حياااااتى
كل سنه وانت طيب مع انها جات متأخره 9 ايام