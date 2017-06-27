بطاقات كروت تهنئة عيد ميلاد

بطاقات تهنئة عيد ميلاد

مصريات – بما ان الايميل و الفيس بوك والواتس اب وخلافه اصبح من الضروريات لغالبية البني ادمين على وجه البسيطة ووسيلة للتواصل وزيادة وتقوية الروابط الاجتماعية حتى لو في مسافات بعيدة بينك وبين اي شخص.

بطاقات تهنئة بعيد الميلاد

بطاقات فلاشية تهنئة عيد ميلاد

فلو عندك انسان معين حابب تبعتله كروت تهنئة بعيد ميلاده فطلبك هنا مع احلى البطاقات للتهاني بعيد الميلاد.
وخلاص قدم موضوع كروت البوسطة والتلغرافات وراح زمانهم يبقى مفيش وسيلة غير انك تشير من شير share يعني او تبعتله على واتس اب او على الايميل اجمل بطاقات عيد ميلاد وطبعا كروت التهنئة معايدة بمناسبة اعياد الميلاد مفيدة كمان لحالة الحبيب والحبيبة.

وغير مكلفة غير ثواني معدودة من وقت جنابك المحدود جدا  وكمان احسن من رسائل عيد ميلاد للموبايل اللي ممكن تخلص على رصيد حضرتك وبكليك واحد تقدر ترسم البسمة والفرحة على وجه بني ءادم وتحتفل معاه بيوم مولده المهم بلاش تضضيع وقت وقدامك كما عودناكم اكيد اجمل بطاقات تهاني بمناسبة عيد الميلاد وطبعا مما لا شك فيه مصرية وعربية مليون بالمية وانتظروا الجديد دايما هنا وبس.

بطاقة فلاشية تهنئة بمناسبة عيد ميلاد مع اغنية سنة حلوة يا جميل

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أجمل بطاقات تهنئة عيد ميلاد جديدة كروت متحركة فلاشية

27/06/2017 100 تعليق بطاقات عيد ميلاد , , , , , , , , , ,
100 comments
  4. عمر طه 10/06/2015 00:43 -

    كل عام وأنت بألف خير سنة حلوة جديدة وعمر مديد ( محمد وعمر وأحمد ومؤمن )

  5. عيد 03/06/2015 02:06 -

    كل سنة وانتى طيبه يا مونى يأجمل أخت فى الدنيا دى كلهاااااااا ♥

  7. شحاته البنا 01/03/2015 16:29 -

    كيف احملها ؟.. او ابعتها لحدا ؟

  8. اختي دوحه 18/02/2015 19:48 -

    كل عيد ميلاد وانتي طيبه ياأحلي واطيب اخت / كوكا

  9. كوكا وساره 18/02/2015 19:46 -

    ساره حبيتي كل عيد ميلاد وانتي طيبه ياحبيبتي / كوكا

  10. swsan 01/02/2015 22:56 -

    كيف استطيع تنزيل تهنئه الفلاشه ؟؟

  14. منى محمد محمد شلبى 17/12/2014 19:28 -

    عيدى ميلادى فى شهر يناير القادم 16\1
    حدى يقولى كل سنة وانتى طيبة بمناسبة عيدى ميلادى وعقبال 100 سنة 
    واختى معية فى شهريناير 24\1 كل سنة وانتى طيبة وعقبال 100 سنة وسنة حلوة ياجميل

  16. مينا 03/12/2014 01:22 -

    كل سنة وانت طيب يامينا وسنة حلوة مع يسوع

  18. ايتن وليد 25/10/2014 12:03 -

    كل سنة و انت طيبة يا احلى روتى فى الدنيا

  21. شبح قلبو 18/10/2014 17:23 -

    كل سنه وانتي طيبه يابثينه يااعز انسانه

  23. وفاء 13/09/2014 00:13 -

    كل عام وأنت بألف خير سنة حلوة جديدة وعمر مديد

  24. anya méléna 04/09/2014 22:10 -

    مش عارفة احملها عشان ارسلها لصديقتي ممكن حدا يساعدني و فورا 

  25. حبيبى 28/08/2014 01:26 -

    كل سنة وانتى طيبة ياحببتى وعقبال مليون سنة

  26. الابناء الاعزاء احمد واشرف 15/08/2014 21:33 -

    كل عام وانتم بخير وربنا ييسر لكم الامور وبالتوفيق

  27. عزيزة من المغرب 09/06/2014 02:03 -

    كل سنة وانتي طيبة زيزي حبيبتي ان شاء الله ينعاد عليكي بالصحة والعافية يا رب عقبال المئة سنة في طاعة الرحمن اختكي ندى الريحان 

  28. ندى الريحان 09/06/2014 01:58 -

    كـل سنــــــــة وانتــــي الحــــــب زيــــــزي ينعــــــاد عليكــــــتي بالصحـــــــة والهنـــــا ياااااااااااااارب اختك وحبيبتك ندى الريحان من الجزائر 

  29. ندى الريحان 09/06/2014 01:56 -

    كـل سنــــــــة وانتــــي الحــــــب زيــــــزي ينعــــــاد عليكــــــتي بالصحـــــــة والهنـــــا ياااااااااااااارب 

  30. محمد رجب 18/05/2014 03:55 -

    كل سنه وانت طيب ياغلي الناس

  31. وليد الخفاجي 13/04/2014 17:24 -

    كيف احمل هذا المقطع او الرابط

  34. أحمد كامل 01/04/2014 15:29 -

    كل سنة وانت طيب يا دودو وعقبال 100 سنة

  36. أنس وجوري 04/03/2014 09:00 -

    أتشرف انا أنس المقبالي وبنت خالي جوري الرمضاني بدعوتكم لحظور حفل عيد ميلادنا الاول تحت رعايه ماما منى وماما بثينه وشكرا لكل من حظر

  38. إلى صديقة العمر 03/02/2014 08:01 -

    ملء السمع والبصر أصدقاء طول العمر

    ,إن فات يوم أو شهر وسنين سيبقى محلك القلب والعين , أختي وصديقة عمري سارة لا يوجد أغلى منكِ أهديه كلماتي , أتمنى لك أياما سعيدة مليئة بالأفراح والنجاح , سأسبق الجميع وأقول لك كل عام وأنتِ بألف ألف خير , بس للأسف سبقتني أميرة : )

  39. احمدميدو 11/01/2014 11:56 -

    كل سه ونتم طيبين يا الغالين

  41. ايمى 21/11/2013 23:10 -

    kol sana w enty taieba ya a7la w a3`la 7aga f 3omry kolo

  44. احمد الجندي 14/08/2013 04:25 -

    جميله جــــــدآ بس بدي اعرف كيف احملها او ابعتها

  48. نور 06/06/2013 18:28 -

    كيف اكدر اخذ الرابط لهذا الفلاش

  49. aseel 02/06/2013 07:55 -

    كتير حلوة بس كيف احملها واهديها لصديقتي

  50. هند الحكيمي 02/06/2013 01:00 -

    كل سنه وانت طيبه وعقبال مائة سنه يارب بصحه وعافيه

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