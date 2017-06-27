أجمل بطاقات تهنئة عيد ميلاد جديدة كروت متحركة فلاشية

بطاقات تهنئة عيد ميلاد
مصريات – بما ان الايميل و الفيس بوك والواتس اب وخلافه اصبح من الضروريات لغالبية البني ادمين على وجه البسيطة ووسيلة للتواصل وزيادة وتقوية الروابط الاجتماعية حتى لو في مسافات بعيدة بينك وبين اي شخص.
فلو عندك انسان معين حابب تبعتله كروت تهنئة بعيد ميلاده فطلبك هنا مع احلى البطاقات للتهاني بعيد الميلاد.
وخلاص قدم موضوع كروت البوسطة والتلغرافات وراح زمانهم يبقى مفيش وسيلة غير انك تشير من شير share يعني او تبعتله على واتس اب او على الايميل اجمل بطاقات عيد ميلاد وطبعا كروت التهنئة معايدة بمناسبة اعياد الميلاد مفيدة كمان لحالة الحبيب والحبيبة.
وغير مكلفة غير ثواني معدودة من وقت جنابك المحدود جدا وكمان احسن من رسائل عيد ميلاد للموبايل اللي ممكن تخلص على رصيد حضرتك وبكليك واحد تقدر ترسم البسمة والفرحة على وجه بني ءادم وتحتفل معاه بيوم مولده المهم بلاش تضضيع وقت وقدامك كما عودناكم اكيد اجمل بطاقات تهاني بمناسبة عيد الميلاد وطبعا مما لا شك فيه مصرية وعربية مليون بالمية وانتظروا الجديد دايما هنا وبس.
كل عام وإنت سالمه حبيبتي
2016 احلي مع حبيبي
جميلة شكرا
كل عام وأنت بألف خير سنة حلوة جديدة وعمر مديد ( محمد وعمر وأحمد ومؤمن )
كل سنة وانتى طيبه يا مونى يأجمل أخت فى الدنيا دى كلهاااااااا ♥
كل عام و انتى بخير يا موحا
كيف احملها ؟.. او ابعتها لحدا ؟
كل عيد ميلاد وانتي طيبه ياأحلي واطيب اخت / كوكا
ساره حبيتي كل عيد ميلاد وانتي طيبه ياحبيبتي / كوكا
كيف استطيع تنزيل تهنئه الفلاشه ؟؟
شكر
شكرا
جميله
عيدى ميلادى فى شهر يناير القادم 16\1
حدى يقولى كل سنة وانتى طيبة بمناسبة عيدى ميلادى وعقبال 100 سنة
واختى معية فى شهريناير 24\1 كل سنة وانتى طيبة وعقبال 100 سنة وسنة حلوة ياجميل
عيد ميلاد سعيد
كل سنة وانت طيب يامينا وسنة حلوة مع يسوع
دايما فى ازدهار
كل سنة و انت طيبة يا احلى روتى فى الدنيا
روعه ياريت كرت بشمعه واحده
ياريت نفس الكرت بشمعه واحده
كل سنه وانتي طيبه يابثينه يااعز انسانه
جهد مشكور
كل عام وأنت بألف خير سنة حلوة جديدة وعمر مديد
مش عارفة احملها عشان ارسلها لصديقتي ممكن حدا يساعدني و فورا
كل سنة وانتى طيبة ياحببتى وعقبال مليون سنة
كل عام وانتم بخير وربنا ييسر لكم الامور وبالتوفيق
كل سنة وانتي طيبة زيزي حبيبتي ان شاء الله ينعاد عليكي بالصحة والعافية يا رب عقبال المئة سنة في طاعة الرحمن اختكي ندى الريحان
كـل سنــــــــة وانتــــي الحــــــب زيــــــزي ينعــــــاد عليكــــــتي بالصحـــــــة والهنـــــا ياااااااااااااارب اختك وحبيبتك ندى الريحان من الجزائر
كـل سنــــــــة وانتــــي الحــــــب زيــــــزي ينعــــــاد عليكــــــتي بالصحـــــــة والهنـــــا ياااااااااااااارب
كل سنه وانت طيب ياغلي الناس
كيف احمل هذا المقطع او الرابط
happy birthday
ميرسى
كل سنة وانت طيب يا دودو وعقبال 100 سنة
عقبال 100 سنة ياروح ماما
أتشرف انا أنس المقبالي وبنت خالي جوري الرمضاني بدعوتكم لحظور حفل عيد ميلادنا الاول تحت رعايه ماما منى وماما بثينه وشكرا لكل من حظر
Happy birthday
ملء السمع والبصر أصدقاء طول العمر
,إن فات يوم أو شهر وسنين سيبقى محلك القلب والعين , أختي وصديقة عمري سارة لا يوجد أغلى منكِ أهديه كلماتي , أتمنى لك أياما سعيدة مليئة بالأفراح والنجاح , سأسبق الجميع وأقول لك كل عام وأنتِ بألف ألف خير , بس للأسف سبقتني أميرة : )
كل سه ونتم طيبين يا الغالين
سه حلوه ياجميل
kol sana w enty taieba ya a7la w a3`la 7aga f 3omry kolo
كلش حلوات بس ما اعرف شلون احملها
كل سنه وانتي طيبه
جميله جــــــدآ بس بدي اعرف كيف احملها او ابعتها
جميله جدا
بطاقة عيد ميلاد صبرين
الف مبروك قلبووو
كيف اكدر اخذ الرابط لهذا الفلاش
كتير حلوة بس كيف احملها واهديها لصديقتي
كل سنه وانت طيبه وعقبال مائة سنه يارب بصحه وعافيه