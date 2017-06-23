رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك، مسجات بجميع اللهجات العربية

تهنئة عيد الفطر

مصريات – وانت بتودع رمضان اللي خلص علطول، وخلاص مبقتش شايل هم الفطار ولا السحور، افتكر ان في ناس مستنيين منك تهنئة، وكلمتين حلوين بمناسبة انتهاء الشهر الكريم، يعني من الاخر تهاني عيد الفطر فابلاش شغل التأجيل، وبما ان خير البر عاجله فياريت تعجل بارسال المزيد من رسائل و مسجات تهنئة عيد الفطر المبارك احسن ما تنشغل بالكحك والبيتي فور.

ولذا، ومراعاة لحالة الطوارئ في بيت كل واحد فينا لاستقبال عيد الفطر المبارك – واللي بنتمنى يكون سعيد على الكل جميعاَ من كل الوطن العربي والدول العربية الشقيقة – مجموعة جامدة و رائعة ولا بأس بها من رسائل عيد الفطر 2017 عايزها تكون سورية ها تلاقي او باللهجة السعودية متوفر ومن السودان لبنان و ليبيا و الكويت البحرين العراق الاردن المغرب الجزائر، اليمن، فلسطين المحتلة.

واكيد طبعا ومما لا شك فيه المجموعة لا تخلوا من رسائل عيد الفطر مصرية وراعينا كمان ان يكون بينها مسجات عيد الفطر السعيد ليبية او عراقية ، اردنية ، سعودية ، سورية ، لبنانية ، فلسطينية، تونسية، مغربية ، جزائرية ، سودانية ، اماراتية ، كويتية ، قطرية، بحرينية، عمانية او مصرية باختصار يعني بجميع اللهجات العربية مضحكة للترويح عن نفوسكم من تعب الحر والاجواء العامة.

اما لو ملكش في رسائل جوال تهنئة عيد الفطر وعايز طريقة تانية تسخدمها لاجمل تهنئة بالمناسبة دي مفيش قدامك بطاقات تهنئة عيد الفطر وما تلفش ولا تقعد تدور ع الفاضي ها تلاقيها هنا علطول وبس شيرها او ابعتها على الواتس اب او تويتر الفيس البوك او بالايميل وهي توصل وتحقق المراد علطول.

ولا تنسى المشاركة باضافة رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك بلهجة بلدك المحكية من خلال اضافتها بالتعليقات و عيد فطر سعيد مبارك بجميع اللهجات العربية : السورية العراقية اللبنانية السودانية السعودية المغربية الجزائرية الليبية، المغربية ومن المحيط الى الخليج اينما كنتم اجمل تهاني بمناسبة العيد السعيد.

العيد في السنة مرتين

لكن مثلك ما في بالكون اثنين

لكن مثلك ما في بالكون اثنين كلمت قلت يمكن بنفسي اهنيك

لقيت عيدك ماثل وسط عيدي

ولقيتني اكثر من اول باغليك

واردد اسمك منك احلى نشيدي

يا عسى الايام بفرحها تجيك

وتبقيك وسط العين عزي وسنيدي

لقيت عيدك ماثل وسط عيدي ولقيتني اكثر من اول باغليك واردد اسمك منك احلى نشيدي يا عسى الايام بفرحها تجيك وتبقيك وسط العين عزي وسنيدي أهنيك بيوم العيد

وأهني العيد بأمثالك

واحتري لقياك

ولقياك عندي

يوم عيدي

وأهني العيد بأمثالك واحتري لقياك ولقياك عندي يوم عيدي يا رسالة سايري ركب السحايب واسبقيه

واوصلي جوال منعهو عني غايب وافتحيه

سطري له من رسايل العيد وشوقيه

وباركي له قبل كل الناس

بعيد الفطر وفرحيه

واوصلي جوال منعهو عني غايب وافتحيه سطري له من رسايل العيد وشوقيه وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه يا طيور المحبة زوريهم..

وبحلول العيد هنيهم..

وعن اخبارنا طمنيهم..

وبحلول العيد هنيهم.. وعن اخبارنا طمنيهم.. يجوز ان البشر كلها بهذا العيد بتهنيك

وانا منهم مجرد شخص يفرح لك ويتمناك

يا غير اني عنهم على كل البشر اغليك

ولي قلبن تولع بك وسام العمر في رجواك

وانا منهم مجرد شخص يفرح لك ويتمناك يا غير اني عنهم على كل البشر اغليك ولي قلبن تولع بك وسام العمر في رجواك لا تحلم اني اقول لك

عيد سعيد

لكن بقول لك شي واحد

انت سعادة كل عيد

عيد سعيد لكن بقول لك شي واحد انت سعادة كل عيد يعل هذا العيد لي ياكم

تفرحون بشوف غاليكم

والقرايب كلها وياكم

وانا بقدومه اهنيكم

ويعلني يا سيد القاكم

في فرح واسعد لياليكم

تفرحون بشوف غاليكم والقرايب كلها وياكم وانا بقدومه اهنيكم ويعلني يا سيد القاكم في فرح واسعد لياليكم هنيت نفسي فيك من قبل اهنيك

بالعيد يا اجمل عيد من قبل عيدي

للعيد فرحة وانت بعيون مغليك

منك اجمل ايام الفرح تستزيدي

بالعيد جيت بصادق الشوق اهنيك

واقول لك يعل عيدك سعيدي

بالعيد يا اجمل عيد من قبل عيدي للعيد فرحة وانت بعيون مغليك منك اجمل ايام الفرح تستزيدي بالعيد جيت بصادق الشوق اهنيك واقول لك يعل عيدك سعيدي قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

يا أجمل الماس

وقبل عرفة ما تنداس اهنئك بالعيد يا أجمل الماس قبل الناس والاجناس

وقبل عرفة ما تنداس

اهنئك بالعيد

يا أجمل الماس

وقبل عرفة ما تنداس اهنئك بالعيد يا أجمل الماس العيد يوم الاحد

اهنيك قبل اي احد

واطلب الواحد الاحد

يحفظك لي للابد

اهنيك قبل اي احد واطلب الواحد الاحد يحفظك لي للابد يا واقف بعرفات

ومستجاب الدعوات

لسه الوقت ما فات

تتذكرنا بالدعاء

ومستجاب الدعوات لسه الوقت ما فات تتذكرنا بالدعاء العيد يكمل

بقبول الله العمل

وبرجوعك يا حاج

يلتم والله الشمل

بقبول الله العمل وبرجوعك يا حاج يلتم والله الشمل جنبك أحد؟؟ متأكد؟أنزل تحت إنتبه !هذه بوسة العيد قبل أي أحد

بالبهجة والأفراااااح جينا نهنيكم ..

نطلب من البااااري يسعد لياليكم…

نطلب من البااااري يسعد لياليكم… خروف مقدم على هجرة

ليش؟؟؟

لأن بلاد الغرب

ما يحتفلوا بالعيد

ليش؟؟؟ لأن بلاد الغرب ما يحتفلوا بالعيد خروف دخلوه المصحة ليش؟

؟

؟

؟

لأن عيد الأضحى قرب

؟ ؟ ؟ لأن عيد الأضحى قرب يا ويلي

قرب يومي

والكل بيضحي بذبحي

وبيدوق لحمي >> المرسل خروف العيد

قرب يومي والكل بيضحي بذبحي وبيدوق لحمي >> المرسل خروف العيد العيد الأحد

أهنيك قبل أي أحد

وأطلب يحفظك طيب دوووم لأبد

أهنيك قبل أي أحد وأطلب يحفظك طيب دوووم لأبد الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وانت بخير

أصعب شعور إنك تفكر بشخص

وما يفكر فيك

وترسله مسج وتقوله

كل عام وإنت بخير

وما يرد عليك

وما يفكر فيك وترسله مسج وتقوله كل عام وإنت بخير وما يرد عليك قلبي يحبك

وبحبه يحميك

وبنبضه يرويك

وبحنانه يدفيك

وبقرب العيد يهنيك

وبحبه يحميك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك أجمل باقة ورد أرسلها

من قلبي وأحطها بإيديك

تنشر العبير الفواح حوليك

وتقولك كل عام وإنت بخير

من قلبي وأحطها بإيديك تنشر العبير الفواح حوليك وتقولك كل عام وإنت بخير لا تعتقد أن هذا صوت جوالك

يخبرك برسالة

لا

هذي صرخة فؤادي

تقولك

كل عام وإنت بخير

يخبرك برسالة لا هذي صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير يا مسج الحب سلم عليه

وقوله كل عام وهو بخير

ولا يبعد عن الحبايب

العيد وهو بعيد وربي شين

وقوله كل عام وهو بخير ولا يبعد عن الحبايب العيد وهو بعيد وربي شين فديت الي تذكرني

ودايم أنا على باله

فديت اللي عايدني

وربي يحقق أماله

ودايم أنا على باله فديت اللي عايدني وربي يحقق أماله عيدك مبارك

يا قاطع أخبارك

العيد بلا وصالك

ماله بهجة ولا فرحة

وإنت بعيد عن أحبابك

يا قاطع أخبارك العيد بلا وصالك ماله بهجة ولا فرحة وإنت بعيد عن أحبابك إن كنت مشغول بالعيد

بس لفته يا الحبيب

مسج بكلمتين للمحب

تقوله كل عام وإنت بخير

بس لفته يا الحبيب مسج بكلمتين للمحب تقوله كل عام وإنت بخير المرسل:

واحد من الناس

المستقبل:

أعز وأغلى الناس

النص:

عيدك سعيد قبل كل الناس

واحد من الناس المستقبل: أعز وأغلى الناس النص: عيدك سعيد قبل كل الناس أهديك أربع أحرف

أ

ح

ب

ك

وأقولك كل عام وإنت بخير

أ ح ب ك وأقولك كل عام وإنت بخير فديت الي من كل البشر فضلني

بحبه وفي قلبه توجني

كل عام وإنت بخير

وربي يحفظك على طول جنبي

بحبه وفي قلبه توجني كل عام وإنت بخير وربي يحفظك على طول جنبي بالعيد والله يالغالي

ودي أهديك عيوني

بس خفت أشتاق أشوفك

وما أقدر

ودي أهديك عيوني بس خفت أشتاق أشوفك وما أقدر شفت الخروف وشلون يصير فيه

يوم يجهزو ليضحوا فيه

هذا حالي

يوم يقرب العيد

وإنت لسه بعيد

يوم يجهزو ليضحوا فيه هذا حالي يوم يقرب العيد وإنت لسه بعيد الكل بالعيد فرحان

إلا أنا زعلان

ودي أقولك

كل عام وإنت بخير

وإنت قريب وأخذك بالاحضان

إلا أنا زعلان ودي أقولك كل عام وإنت بخير وإنت قريب وأخذك بالاحضان قلبي يبيك

ودوم يشتريك

وبنبضه وحبه يرويك

وبحنانه يدفيك

وبقرب العيد يهنيك

ودوم يشتريك وبنبضه وحبه يرويك وبحنانه يدفيك وبقرب العيد يهنيك تضيق شرايني

وتنسد أوردتي

وتختنق أهاتي

عندما يراودني شعور

أن العيد سيأتي

ولن تكون بجانبي

وتنسد أوردتي وتختنق أهاتي عندما يراودني شعور أن العيد سيأتي ولن تكون بجانبي إلى من قطف الإبتسامة

وطبعها على أحزاني

إلى من علمني هندسة العبارة

وكسر حواجز قلمي

إليك أرسل مسجي

قبل كل البشر أعايده

كل عام وإنت بخير

وطبعها على أحزاني إلى من علمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي إليك أرسل مسجي قبل كل البشر أعايده كل عام وإنت بخير ودي أهديك يالغالي

من السما نجمها العالي

و من الارض معدنها الغالي

ومني أجمل ما في حياتي

من السما نجمها العالي و من الارض معدنها الغالي ومني أجمل ما في حياتي مين قال إني في عيد

أو إني حتى سعيد

أنا عيدي والله

يوم أشوفك إنت سعيد

أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله يوم أشوفك إنت سعيد هديتي لك

جوهرة غالية

وردة

بوسة

كل ما في الدنيا

أتمناه لك

الله يجمعني وياك

بالحرم الشريف

بجاه ربي وربك

جوهرة غالية وردة بوسة كل ما في الدنيا أتمناه لك الله يجمعني وياك بالحرم الشريف بجاه ربي وربك ذبحوا الخروف وما هو مسكين

واحنا اهنيه بفرحة ملتمين

بعيد الأضحى والحجاج مستانسين

كل عام وانتم بخير يا مؤمنين

واحنا اهنيه بفرحة ملتمين بعيد الأضحى والحجاج مستانسين كل عام وانتم بخير يا مؤمنين ممكن تزورنا؟

محتاجينك ضروري..

مسوين كيك..

وماعندنا سكر

((عيدك مبارك)) رسائل عيد الفطر المبارك إلى من قطف الإبتسامة

وطبعها على أحزاني

إلى من علمني هندسة العبارة

وكسر حواجز قلمي

إليك أرسل مسجي

قبل كل البشر أعايده

كل عام وإنت بخير ***** تهنئة عيد الفطر المبارك ***** مين قال إني في عيد

أو إني حتى سعيد

أنا عيدي والله

يوم أشوفك إنت سعيد ***** تهنئة بالعيد الفطر ***** تضيق شرايني

وتنسد أوردتي

وتختنق أهاتي

عندما يراودني شعور

أن العيد سيأتي

ولن تكون بجانبي ***** تهنئة عيد الفطر ***** الكل بالعيد فرحان

إلا أنا زعلان

ودي أقولك

كل عام وإنت بخير

وإنت قريب وأخذك بالاحضان ***** تهنئة عيد الفطر ***** فديت الي من كل البشر فضلني

بحبه وفي قلبه توجني

كل عام وإنت بخير

وربي يحفظك على طول جنبي ***** تهنئة عيد الفطر ***** المرسل:

واحد من الناس

المستقبل:

أعز و أغلى الناس

النص:

عيدك سعيد قبل كل الناس ***** تهنئة بعيد الفطر ***** أجمل باقة ورد أرسلها

من قلبي وأحطها بإيديك

تنشر العبير الفواح حوليك

وتقولك كل عام وإنت بخير ***** تهنئة بمناسبة عيد الفطر ***** يا مسج الحب سلم عليه

وقوله كل عام وهو بخير

ولا يبعد عن الحبايب

العيد وهو بعيد وربي شين ***** تهاني عيد الفطر ***** عيدك مبارك

يا قاطع أخبارك

العيد بلا وصالك

ماله بهجة ولا فرحة

وإنت بعيد عن أحبابك ***** تهنئة عيد الفطر ***** فديت الي تذكرني

ودايم أنا على باله

فديت اللي عايدني

وربي يحقق أماله ***** تهنئة عيد الفطر السعيد ***** كل عيد

وانت لربك طايع

لنبيك تابع

لدينك رافع

ولاهلك نافع ***** تهنئة عيد الفطر المبارك ***** قبل انشغال جميع الخطوط

والشبكه تصبح اخطبوط

طوط طوط

كل عيد وانت مبسوط ***** تهنئة بعيد الفطر ***** من عرف انسان مثلك

ينكتب حظه سعيد

تشرق ايامه وتصبح كل لحظه

فيها عيد

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رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك، مسجات بجميع اللهجات العربية