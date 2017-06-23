برنامج حفلات عيد الفطر المبارك 2017 في مصر والدول العربية

حفلات عيد الفطر 2017

مصريات – كتبت نيرة المصري: رغم بداية الاجازة الصيفية رسمياً وانتهاء موسم الامتحانات للمدارس والثانوية العامة، وفي غالبية الجامعات و الكليات المصرية لكن جدول حفلات عيد الفطر لعام 2017 غير حافل وهناك عدد قليل من الحفلات اللي ممكن تحضرها في عيد الفطر المبارك 2017 وتقضي العيد فيها.

مواعيد واماكن حفلات عيد الفطر 2017

من اهم حفلات عيد الفطر المبارك حفلة الفنان تامر حسني ثاني ايام عيد الفطر وتقام في فاميلي بارك بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة وسعر التذكرة 150 جنيه. وبامكانك شراء وحجز تذاكر حفل تامر حسني في العيد اما من فاميلي بارك نفسها، او من اي فندق من فنادق توليب التابعة للقوات المسلحة.

وفي مدينة راس البر بمحافظة دمياط سوف يحيي الفنان محمود الليثي مع ساندي حفل في نادي وفندق 6 اكتوبر القوات المسلحة الجديد.

ونبهت ادارة الفندق على الراغبين في حجز تذاكر حفل محمود الليثي وساندي التأكد من مصدر شراء تيكت الحفل، وبانه سيتم فتح الابواب للحفل من الساعة 4 وتغلق الساعةالثامنة.

وللاستفسار عن الحفل يمكنكم الاتصال بالارقام التالية: 01067200269 – 01001842800 – 01289993691

كما يحيي الفنان اللبناني وليد توفيق حفل عيد الفطر هذا العام في احد الفنادق الكبرى بمحافظة الاسكندرية المطلة على الكورنيش.

وتأتي مجموعة من حفلات عيد الفطر ضمن فعاليات مهرجان مصر للسياحة الفنية في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اولى الحفلات سوف تكون يوم الاثنين 26 يونيو ويحييها الفنان ملحم زين، ويأتي بعدها يوم الاربعاء 28 يونيو حفل نوال الزغبي في شرم الشيخ وفي اليوم التالي 29 يونيو يقام حفل فارس كرم.

– اذا كنت من محبي المهرجانات والاغاني الشعبية حفل القوة القاضية الذي يقام ثانى ايام العيد في ملعب روما بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة للحجز و الاستعلام / 01273456390 .

برنامج حفلات عيد الفطر 2017 خارج مصر:

سوف يحيي الفنان العراقي ماجد المهندس حفلا خلال عيد الفطر في دبي.

ويقام حفل لناصف زيتون في دبي يوم 29 يونيو الجاري بفندق روضة البستان.

– راغب علامة يغني في كردستان العراق يوم 27 يونيو – حريزان بفندق Grand Millennium Sulaimani للحجز او الاستعلام 07707000000او 077233336000 .

وتقام عدة حفلات خلال عيد الفطر المبارك في السعودية بالصالة المغطاة ملعب الجوهرة مدينة جدة يحييها : محمد عبده وعبد الله الرويشد ثالث ايام العيد، وخامس ايام العيد هناك حفل عبادي الجوهر، ورابح صقر.

وفي مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض يفتتح حسين الجسمي وفؤاد عبد الواحد حفلات عيد الفطر ويقام حفلهما رابع ايام العيد وفي سادس ايام العيد يأتي حفل عبادي الجوهر ، جابر الكاسر راشد الفارس ، واخيرا هناك حفل لرابح صقر ثامن ايام العيد.

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برنامج حفلات عيد الفطر المبارك 2017 في مصر والدول العربية