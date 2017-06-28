دويتو اليسا وتامرحسني

مصريات – اخبار الفن والفنانين تكتبها نرمين انور: للفنانة اليسا من تجارب الدويتو الناجحة وكانت بداية شهرتها دويتو بتغيب بتروح مع الفنان راغب علامة ولها دويتو جوا الروح مع فضل شاكر وايضا غنت مع الشاب مامي اغنية حاليلي ،ولاول مرة تخوض الفنانة اليسا تجربة الدويتو مع فنان مصري وسجلت اليسا دويتو مع تامر حسني بعنوان ورا الشبابيك وهو من الحان احمد محيي وكلمات الاغنية لمحمد جمعة.

و اغنية تامر حسني و اليسا ورا الشبابيك تأتي ضمن احداث فيلم تصبح على خير الذي يعرض خلال موسم افلام عيد الفطر المبارك لعام 2017 .

فيلم تصبح على خير بطولة تامر حسني ويشاركه البطلة الفنانة درة زروق التونسية و نور اللبنانية و مي عمر وهو تأليف واخراج محمد سامي.

ويشارك الفنان تامر حسني ايضا في حفلات عيد الفطر حيث يحيي حفل في فاميلي بارك بمدينة الرحاب بمحافظة القاهرة ثاني ايام عيد الفطر ويبدأ الحفل الساعة التاسعة مساءا.

يوتيوب تامر حسني واليسا فيديو كليب ورا الشبابيك

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دويتو اليسا وتامرحسني اغنية ورا الشبابيك فيلم تصبح على خير