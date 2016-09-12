رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2016/1437 بطاقات تهاني العيد المبارك

تهنئة بالعيد
مسجات تهنئة بعيد الاضحى 2016

رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2016/1437

تهنئة عيد الاضحى

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 2016 اسرة موقع مصريات تتقدم بالتهاني للشعب العربي عامة والشعب المصري خاصة .. كل عام وانتم بخير جميعاً اعاده الله على الامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.

واخترنا لكم عدة مجموعات من مسجات تهنئة بالعيد لارسالها للموبايل او الفيس بوك وذلك بغالبية لهجات الاقطار العربية حيث واضافة الى مسجات مصرية لعيد الاضحى ستجدون رسائل بلهجة ليبية او مغربية جزائرية تونسية وكذلك مسجات سعودية 1437 و اماراتية و قطرية و بحرينية عمانية ويمنية وكويتية وهناك مجموعة كبيرة من رسائل العيد بلهجة عراقية و سورية ولبنانية واردنية و سودانية و فلسطينية وغيرها.

وبالاضافة الى مجموعة المسجات المتوفرة على هذه الصفحة ادناه، يمكن اختيار اي مجموعة من رسائل موبايل نصية تهنئة عيد الاضحى المبارك بالضغط على احدى الصور المصغرة المبينة، حيث تحتوي كل صفحة على مجموعة مختلفة من مسجات التهنئة بعيد الاضحى وتحتوي على عبارات معايدة منوعة وجديدة 2016 وحتى 2017 وهنالك ايضاً المزيد من مسجات التهنئة تجدوها هنا اضافة الى بطاقات فلاش صوتية وادعية دينية وغيرها من وسائط العيد السعيد.

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تهاني بعيد الاضحى المبارك

رسائل تهنئة بعيد الاضحى 1437 – 2016 للموبايل

تهاني بعيد الاضحى

أتحرى العيد أكثر من طفل
و أتعذر فيه لأجل اسأل عليك
واسرق النظرات منك بالخجل
فيه ابارك لك و أبارك عمري فيك

☆★★★☆

من قالوا فرحة العيد بڪرة
وانا احترت وش اهديڪ
ماتوفي ڪل الهدايا بطيبڪ وقدرڪ
مالقيت اصدق من شعوري اهديڪ
ورجا من الله
عسى التوفيق دايم مصاحب لدربڪــ ..

☆★★★☆

ياعسى ڪل عيد وانت بخير …
ويا عسى ڪل عيد افرح بوصلڪ ..

ڪل عام وانت للفرح عيد …

☆★★★☆

يا حمامة روحي وخبريه
ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه
وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه
وأقوله كل عيد وأنت سعيد

☆★★★☆

جيت لڪ يسبقني الشوق
لوصلڪ وقربڪ
ياللي بقربڪ تڪتمل
فرحة أعيادي ..

ياعسى هالعيد
دايم يعود بالفرح قلبڪ
ويزهر بدنياڪ
لأن الغلا والشوق دايم يزيد
لمنهم بالطيب والجود
شرواڪ ..

☆★★★☆

حان طار يالعيد
وقلت اهنيڪ
ياللي وجودڪ بحياتي
وبسمتك
عيدي ..

☆★★★☆

تتقارب السطور لتحظى
بأول اهتماماتڪمــ
ووتتساابق الاقلام
لتنثر حبرمودتها إليڪمــ
وتتسارع الحروف
لتعانق نواظركم

لڪن الروح تسبقها بالتهنئة
والقلب بالدعاء
بعيد اضحى سعيد
وعمرا بالفرح يزيد

☆★★★☆

مع ڪل نسمة هوا
تمر عليڪ
اقول
مبارڪ عليك
العيـــد ..

☆★★★☆

ڪل عام وانت معاي
من ڪل قلبي .. عن ڪل شي ..
جيت اعتذر ..
عن ڪل ڪلمة قلتها ..وجيت اطلبڪ
تڪفى لبي معي هالطلبــ
تمحي معي اللي مضى
إلا المحبة تزيدها ..
ابغى فعل يبقى مدى وطول العمر
ويبقى شعار لصدقنا ..

ڪلــ عام وانت الصديق اللي اسعد بقربهــ

☆★★★☆

اقبل علينا العـــيد
وطيفڪ على البااال ,,
وجعله مبارڪ عليڪـ وين ماڪنت !!

☆★★★☆

لا يا عقد من الماس
ألا ياللي القمر جارك
أقولك قبل كل الناس
يجعل عيدك مبارك

☆★★★☆

باقة أزهار وورود
وسلة بخور وعود
والعيد عليكم يعود
وكل عام وانتم بخير

☆★★★☆

يا إلهي يا سر الوجود
زيل الهم عن حبيبي الموعود
ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد
فوق راسي موجود

☆★★★☆

اسأل من اعد العيد
وطوى الشهر الفقيد
يمدكم بعمر مديد
يجعل حياتكم عيد سعيــد

☆★★★☆

حلات العيد شوفتكم
حلاته نلتقي معكم
عساكم من العايدين
واسعد ناس بأعياده

☆★★★☆

يا حظك
يا بختك
يا عمي من قدك
أنا أول شخص يقولك
“ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك”

☆★★★☆

أهديك عطر الورد وألوانه
وأرسل جواب أنت عنوانه
اهنيك بمقدم العيد وأيامه

☆★★★☆

كـــ حبك ــــل
عـــ في ـــا م
وإنــ دمي ــت
بخيـ يسري ــر

☆★★★☆

كـــ أحبك ــــل
عـــــ و ــــام
وإنــ أموت ــت
بخيــ فيك ـــــر

☆★★★☆

يا ورد مين يشتريك
وللحبيب يهديك
ويقوله كل عام وإنت بخير

☆★★★☆

كـــ العيد ــــل
عــــ من ــــام
وإنــ دونك ـــت
بخيـ مايسوى ــر

☆★★★☆

يا شمس الشموس
يا بهجة كل النفوس
نوري على حبيبي ضياكي
وقولي له كل عام وإنت بخير

☆★★★☆

كــــ يا ـــــل
عـــ أغلى ــام
وإنـــ ما ــــت
بخيــ عندي ـــر

☆★★★☆

قبل كل الناس
أسارع قلبي والإحساس
وأرسلك مسج حساس
يقولك كل عام وإنت أغلى الناس

☆★★★☆

كــــ يا ــــل
عـــ أروع ــام
وإنــ ما في ــت
بخيــ الكون ـــر

☆★★★☆

كــ أهديك ـــل
عـــ عمري ــام
وإنـــ لو ـــت
بخيــ حبيت ـــر

☆★★★☆

بكرة العيد
وأتمنى تكون سعيد
وتلفي على قلبي الوحيد
وتهديه هدية العيد

☆★★★☆

كــ إنت العيد ـــل
عــــ وأحلى ـــام
وإنـــ ما في ـــت
بخيـــ العيد ــــر

☆★★★☆

عيد الاضحى فرحة ما تكمل إلا بوجودك
والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك
كل عام وإنت بخير

☆★★★☆

كــــ ربــي ـــــل
عــــ احفظه ـــام
وإنـــ ويسر ـــت
بخيـــ أمره ــــر

من مجموعة بطاقات فلاش تهنئة بعيد الاضحى

تكبيرات العيد بصوت محمد فؤاد

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رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2016/1437 بطاقات تهاني العيد المبارك

12/09/2016 96 تعليق رسائل عيد الاضحى , , , , , , , , , , , , , , ,
96 comments
  1. badiss 12/09/2016 18:14 -

    اقبل علينا العـــيد
    وطيفڪ على البااال ,,
    وجعله مبارڪ عليڪـ وين ماڪنت !!

  2. ديانا 07/08/2016 13:07 -

    كل عام وكل القرى الارضية بئلف خير وعسااااااااااااااااكم منعوادة

  3. salah 23/09/2015 15:19 -

    عيدك مبارك والجنة داري ودارك والرسول جاري وجارك كل عام وانتم بالف خير وسلام

  5. ابتسامتي سر سعادتي 28/06/2015 10:31 -

    اهنئ نور المالكي والعبادي واهنئ الحشد الشعبي والقوات الامنية ويارب يرجع العراق بخير وسلامة ويروح الفتنة الي في العراق وعايد كل مسلم ومسلمة وشعي وسني احنة اخوان هذة الوطن مانبيعة

  6. ابتسامتي سر سعادتي 28/06/2015 10:27 -

    كل عام وحبك الاجمل يامضوي الشمعة سنيني 
    كل عام وانت الاول في حياتي وقلبي وعيني 
    لست اول المهنئين لكنني ارقهم كلمه واصدقهم 
    مشاعر والطفهم عبارة انتقي احراقي بكل اتفان 
    ليس لاني مبدع الكلمه لانني ساوجهها لمن يستحقها 
    (( كل عااام وانتم بخير ))

  7. احمد بخيت 09/10/2014 10:07 -

    كل عام وانتم بالف خير وعيد سعيد وعمر مديد

  8. صادق عبد الحسين 05/10/2014 10:53 -

    كل عام العراق بخير وامان

  9. hanouebarsa 04/10/2014 19:01 -

    مع ڪل نسمة هوا
    تمر عليڪ
    اقول
    مبارڪ عليك
    العيـــد ..

  10. كاظم جبار الساعدي 04/10/2014 12:10 -

    عيد سعيد وكل عام ونتم بخير \  

  11. 48807 04/10/2014 12:07 -

    تتقارب السطور لتحظى بأول اهتماماتڪمــ
    ووتتسابق الاقلام لتنثر حبر مودتها إليڪمــ
    وتتسارع الحروف لتعانق نواظركم
    لڪن الروح تسبقها بالتهنئة والقلب بالدعاء
    بعيد اضحى سعيد وعمرا بالفرح يزيد
    (( عساكم من عواده ))

  12. نصار 04/10/2014 06:30 -

    اسعد الله صباحكم جميع ونور دربكم وازال الله عنكم الهموم اللهم يارب فرجها عن اهلنا في سوريا وعن كل بلاد المسلمين اخوكم نصار سويا …اضحى مبارك

  13. Eng/mohamed elnewehy 02/10/2014 21:54 -

    مِنْ اُنْهَارْ الْجَنَّهْ اَسْقِيكْ وَبِعِيدْ الاَضْحَى اُهَنِّيكْ عِيدْ مُباركْ علي اُمةْ محمَدْ

  14. لمياء 30/09/2014 12:39 -

    كل عام وانتم بألف خيرررررررر
    من حسن إلى أحسن……

  16. تالا احمد الحازمي 04/12/2013 14:59 -

    عيد اضحى مبارك جميل

  17. عيسى احمدهزاع الحميدي 22/10/2013 18:28 -

    كل عبارات التهانــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫.♥
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل الحب والأمانـــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
    .♥
    … … … ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل إحساس وجداني..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫ .♥ .♥
    …… …
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫كل عيد وانت بخيــــــر.. ★★

  19. حمد بشري 18/10/2013 18:48 -

    لما الحنين يتوسد القلب الوفي ولما العيون بي حرقه تبكي زول صادق وفي ولما اشتاقك بسيل دموع ياسيد المعذه المختفي القاك في جوف الوريد فاردك شراع البسمه تهمس انو في جوانه حب الصداقه ولو انت بعيد عننا وكل عام وانت بالف خير

  20. عبد الله العبيدي 16/10/2013 21:37 -

    كل عام ونتوا بالف خير يا خير مدكلولي

  21. عبد الرحيم 16/10/2013 15:40 -

    السلام عليكم.. عيدكم مبارك سعيد كل عام و انتم بالف خير.
    اخوكم عبد الرحيم من المغرب.

  22. محمد الكرعاوي 16/10/2013 09:06 -

    كل عبارات التهانــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫.♥
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل الحب والأمانـــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
    .♥
    … … … ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل إحساس وجداني..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫ .♥ .♥
    …… …
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫كل عيد وانت بخيــــــر.. ★★
    تمار علي شياع مع محمد الكرعاوي

  23. هدى العبيدي / العراق / الديوانية 16/10/2013 08:59 -

    عيييد سعيييد والعراااق بخير والأمة الاسلامية وكل عام والجميع بخير٪*٪*٪*٪*

  24. Huda * Iraq 16/10/2013 08:50 -

    ❤️عيييييد سعيييييد وكل عاااام والعراق والجمييييع بألف ااالف خير أعاده الله علينا وعليكم بالأمان وتحقيق الأماني والسعاااااادة ❤️

  25. piper09120 15/10/2013 23:28 -

    بأحر التهاني و أطيب المتمنيات عيد مبارك و هاني لكل المسلمين و المسلمات

  26. anfal 15/10/2013 18:46 -

    رسائل العيد رووووووووووعة جداااااااااا

  27. رشا محمود 15/10/2013 12:41 -

    كل عام وانت الحب 
    كل عام وانت حبيبي 
    كل عام وانت نصيبي 
    كل عام وانت زوجي الغالي 

  28. رشا محمود 15/10/2013 12:39 -

    كل عام والامة الاسلامية والعربية بالف خير 

  30. شاكر 15/10/2013 11:38 -

    عيدكم مبارك وكل عام و الأمة العربية بألف خير

  33. الكنج 14/10/2013 18:18 -

    بكره العيد وـأ ونأ بعيد ونأ حأسس ـأننأ بقطع حبل الوريد

  34. محمدعلى ابوالدهب 14/10/2013 13:22 -

    كل عام والامة الاسلامية بخير

  35. محمدالصريمي 14/10/2013 09:43 -

    عيد مبارك على جميع المسلمين…وكل سنة وأنتم بخير

  37. mohammed naseraldin 13/10/2013 16:39 -

    كل سنه وأمة محمد بالف خير

  38. حبيبة 11/10/2013 12:38 -

    كل سنة وانتم طيبون
    وكل عام وانتم بخير

  39. بنت ليبيا 05/10/2013 13:19 -

    مبروك العيد اللي جاكم…يالي موش شوي غلاكم
    عيدكم مبارك من أختكم بنت ليبيا

  40. Bakri Fabregas 05/11/2012 07:15 -

    كل عبارات التهانــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫.♥
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل الحب والأمانـــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
    .♥
    … … … ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل إحساس وجداني..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫ .♥ .♥
    …… …
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫كل عيد وانت بخيــــــر.. ★★

  42. رودى 29/10/2012 17:43 -

    بكل عبارات التهانــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫.♥
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل الحب والأمانـــــي..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫
    .♥
    … … … ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫بكل إحساس وجداني..✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫ .♥ .♥
    …… …
    ✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫كل عيد وانت بخيــــــر.. ★★

  43. بدر المباركي 28/10/2012 12:17 -

    اهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله تعالى كما اهنئ الاسره المالكة وهنئ جميع الشعب السعودية والامة الاسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك الذي اعاده الله علينا وعلى الامة الاسلامية باليمن والايمان فكل عام وانتـــــــــــــــــــــم الى الله اقررررررررررررررب ………. تحياتي

  44. aissa 27/10/2012 22:44 -

    السلام على جميع من يقرأ هذا. و الحمد لله حمدا  لا وجود لمثله من العضمة على نعمه منها نعععععععععععجة العععععععيد.

  45. meriem 27/10/2012 13:06 -

    كل عام العلم بخير و عاساكم من عواديييييه ان شاااالله.

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