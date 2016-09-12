رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2016/1437 بطاقات تهاني العيد المبارك

تهنئة عيد الاضحى

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 2016 اسرة موقع مصريات تتقدم بالتهاني للشعب العربي عامة والشعب المصري خاصة .. كل عام وانتم بخير جميعاً اعاده الله على الامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.

واخترنا لكم عدة مجموعات من مسجات تهنئة بالعيد لارسالها للموبايل او الفيس بوك وذلك بغالبية لهجات الاقطار العربية حيث واضافة الى مسجات مصرية لعيد الاضحى ستجدون رسائل بلهجة ليبية او مغربية جزائرية تونسية وكذلك مسجات سعودية 1437 و اماراتية و قطرية و بحرينية عمانية ويمنية وكويتية وهناك مجموعة كبيرة من رسائل العيد بلهجة عراقية و سورية ولبنانية واردنية و سودانية و فلسطينية وغيرها.

وبالاضافة الى مجموعة المسجات المتوفرة على هذه الصفحة ادناه، يمكن اختيار اي مجموعة من رسائل موبايل نصية تهنئة عيد الاضحى المبارك بالضغط على احدى الصور المصغرة المبينة، حيث تحتوي كل صفحة على مجموعة مختلفة من مسجات التهنئة بعيد الاضحى وتحتوي على عبارات معايدة منوعة وجديدة 2016 وحتى 2017 وهنالك ايضاً المزيد من مسجات التهنئة تجدوها هنا اضافة الى بطاقات فلاش صوتية وادعية دينية وغيرها من وسائط العيد السعيد.

رسائل تهنئة بعيد الاضحى 1437 – 2016 للموبايل

أتحرى العيد أكثر من طفل

و أتعذر فيه لأجل اسأل عليك

واسرق النظرات منك بالخجل

فيه ابارك لك و أبارك عمري فيك ☆★★★☆ من قالوا فرحة العيد بڪرة

وانا احترت وش اهديڪ

ماتوفي ڪل الهدايا بطيبڪ وقدرڪ

مالقيت اصدق من شعوري اهديڪ

ورجا من الله

عسى التوفيق دايم مصاحب لدربڪــ .. ☆★★★☆ ياعسى ڪل عيد وانت بخير …

ويا عسى ڪل عيد افرح بوصلڪ .. ڪل عام وانت للفرح عيد … ☆★★★☆ يا حمامة روحي وخبريه

ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه

وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه

وأقوله كل عيد وأنت سعيد ☆★★★☆ جيت لڪ يسبقني الشوق

لوصلڪ وقربڪ

ياللي بقربڪ تڪتمل

فرحة أعيادي .. ياعسى هالعيد

دايم يعود بالفرح قلبڪ

ويزهر بدنياڪ

لأن الغلا والشوق دايم يزيد

لمنهم بالطيب والجود

شرواڪ .. ☆★★★☆ حان طار يالعيد

وقلت اهنيڪ

ياللي وجودڪ بحياتي

وبسمتك

عيدي .. ☆★★★☆ تتقارب السطور لتحظى

بأول اهتماماتڪمــ

ووتتساابق الاقلام

لتنثر حبرمودتها إليڪمــ

وتتسارع الحروف

لتعانق نواظركم لڪن الروح تسبقها بالتهنئة

والقلب بالدعاء

بعيد اضحى سعيد

وعمرا بالفرح يزيد ☆★★★☆ مع ڪل نسمة هوا

تمر عليڪ

اقول

مبارڪ عليك

العيـــد .. ☆★★★☆ ڪل عام وانت معاي

من ڪل قلبي .. عن ڪل شي ..

جيت اعتذر ..

عن ڪل ڪلمة قلتها ..وجيت اطلبڪ

تڪفى لبي معي هالطلبــ

تمحي معي اللي مضى

إلا المحبة تزيدها ..

ابغى فعل يبقى مدى وطول العمر

ويبقى شعار لصدقنا .. ڪلــ عام وانت الصديق اللي اسعد بقربهــ ☆★★★☆ اقبل علينا العـــيد

وطيفڪ على البااال ,,

وجعله مبارڪ عليڪـ وين ماڪنت !! ☆★★★☆ لا يا عقد من الماس

ألا ياللي القمر جارك

أقولك قبل كل الناس

يجعل عيدك مبارك ☆★★★☆ باقة أزهار وورود

وسلة بخور وعود

والعيد عليكم يعود

وكل عام وانتم بخير ☆★★★☆ يا إلهي يا سر الوجود

زيل الهم عن حبيبي الموعود

ومدد لي بعمره واجعله بكل عيد

فوق راسي موجود ☆★★★☆ اسأل من اعد العيد

وطوى الشهر الفقيد

يمدكم بعمر مديد

يجعل حياتكم عيد سعيــد ☆★★★☆ حلات العيد شوفتكم

حلاته نلتقي معكم

عساكم من العايدين

واسعد ناس بأعياده ☆★★★☆ يا حظك

يا بختك

يا عمي من قدك

أنا أول شخص يقولك

“ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك” ☆★★★☆ أهديك عطر الورد وألوانه

وأرسل جواب أنت عنوانه

اهنيك بمقدم العيد وأيامه ☆★★★☆ كـــ حبك ــــل

عـــ في ـــا م

وإنــ دمي ــت

بخيـ يسري ــر ☆★★★☆ كـــ أحبك ــــل

عـــــ و ــــام

وإنــ أموت ــت

بخيــ فيك ـــــر ☆★★★☆ يا ورد مين يشتريك

وللحبيب يهديك

ويقوله كل عام وإنت بخير ☆★★★☆ كـــ العيد ــــل

عــــ من ــــام

وإنــ دونك ـــت

بخيـ مايسوى ــر ☆★★★☆ يا شمس الشموس

يا بهجة كل النفوس

نوري على حبيبي ضياكي

وقولي له كل عام وإنت بخير ☆★★★☆ كــــ يا ـــــل

عـــ أغلى ــام

وإنـــ ما ــــت

بخيــ عندي ـــر ☆★★★☆ قبل كل الناس

أسارع قلبي والإحساس

وأرسلك مسج حساس

يقولك كل عام وإنت أغلى الناس ☆★★★☆ كــــ يا ــــل

عـــ أروع ــام

وإنــ ما في ــت

بخيــ الكون ـــر ☆★★★☆ كــ أهديك ـــل

عـــ عمري ــام

وإنـــ لو ـــت

بخيــ حبيت ـــر ☆★★★☆ بكرة العيد

وأتمنى تكون سعيد

وتلفي على قلبي الوحيد

وتهديه هدية العيد ☆★★★☆ كــ إنت العيد ـــل

عــــ وأحلى ـــام

وإنـــ ما في ـــت

بخيـــ العيد ــــر ☆★★★☆ عيد الاضحى فرحة ما تكمل إلا بوجودك

والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك

كل عام وإنت بخير ☆★★★☆ كــــ ربــي ـــــل

عــــ احفظه ـــام

وإنـــ ويسر ـــت

بخيـــ أمره ــــر

من مجموعة بطاقات فلاش تهنئة بعيد الاضحى

تكبيرات العيد بصوت محمد فؤاد

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رسائل تهنئة بعيد الاضحى 2016/1437 بطاقات تهاني العيد المبارك