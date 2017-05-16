رسائل حب صباحية غرامية، مسجات واتساب صباح الحب رومانسية رائعة

رسائل حب صباحية

مصريات – بما ان مفيش حاجة دلوقتي بتيجي بالساهل، ومن ضمن ده الحب، ولازمن ولابد كل شوية تعبر عن مشاعرك الحلوة النبيلة الجميلة الجياشة لنصك التاني، مهما كانت مشاغلك.

فلذا، وها هنا شوية رسائل حب للحبيب او للحبيبة، مسجات صباحية وصاية، ينفعوا معاك في كل الاوقات، يعني او ما تصحى من النوم وتقول صباح الخير افتكر تناجي الحبيب كده بحبة رسائل الصباح غرامية رائعة جديدة واجمل مجموعة رسائل رومانسية صباحية قصيرة، وبعد الضهر وانت في الشغل في الجامعة وحتى بالغيظ مفيش مانع كمان تبحبح وتشخشخ جيبك وتبعت مسجات جوال صباح الحب واجدد رسائل حب رومانسية صباحية موبايل للحبيب وكله بثوابه وعشان تفضل الاشواق والعشق دايما ملتهب وما يحصلش مرة فتور لا قدر الله.

يلا اهو عندك رسائل صباحية كلها حب و اخر رسائل للحب مسائية للكبار وللصغار فيها اجمل مسجات مع كلمات صباح الحب وكلام معبر عن عشق و حب وغرام اقوى غزل للحبيبة الغالية للحبيب، للعشاق المحبين، للمخطوبين ان كان للخطيبة او للخطيب، للمتزوجين للزوجة للزوج المسافر.

وطبعا المسجات توافق جميع الاذواق وبعدة لهجات من رسائل حب صباحية مصرية و رسائل سورية الى رسائل حب صباحية لبنانية او رسائل صباح الخير خليجية سعودية، كويتية ، اماراتية ،قطرية، بحرينية، يمنية، عراقية، اردنية، مغربية، تونسية ، ليبية، باللهجة الجزائرية ، سورية ولبنانية، فلسطينية، وغيرها وهي بالاخر رسائل الصباح قصيرة للموبايل و للفيس بوك و البلاك بيري او رسائل واتس اب وخلافه ومنها طويلة واكيد كلها جديدة لانج ومفعولها مضمون.

اجمل رسائل حب صباحية – مسجات صباح الخير والحب رائعة



عصافير الصبح شافوك من نظرتهم عرفوك وبالغالي حلفوك ماتنسي اللي بيحبوك

همسة حب ونبضة شوق تقول لك صباح الخير لوجه الخير

صباح الخير يا مصحصح يا عسل يا ورد متفتح .. انا أبى نهاري خير قلت برقمك اتصبح

انا و عبير الورد و نسمة البرد نقول صباح الورد يا ورد

صباح الدلع والولع! .. صباح الناس اللي كلها ذوق صباحكم أحلى صباح طلع

هيكي ميكي شيكي بيكي سيكى ريكي يعني صباح الخير بالافريقي

يا أجمل الناس بالخير صبحتك يا أعذب الناس فديتك نسيت نفسي ما نسيتك

صباح معطر بالاشواق .. ينثر عبيره على الاحباب .. وينعش القلب الخفاق .. لو أقدر أخبيه جوا الاهداب

صباح الشهد صباح العسل .. صباح الحب والغزل .. صباح مصحوب بالأمل .. صباح الحب يا عسل

يا صباح الحـب كله وشمس عمري وظله .. مهما تغيـــــر الزمان حبك انت في محله

قمْ .. واعتذر لِي عن التأخِير .. أنَا من اليووم منتظرك ! .. مَاودّي اسمَع “” صبَآح الخِير “” من أيّ ثغر قبل [ ثغركْ ]

صباح عانق الورد بالعود .. كله عشانك والامل كله رضاك .. حتى لو انثر على دربك ورود .. تستاهل كل الغلا ياسيد الاحباب

أعترفلك بحبي والأعتراف بالحق فضيله دايما” تخطر على بالي وأتمنى أشوفك في الصبح وكل ليله

صباح الورد و العنبر يادهن عود إمبخر ليتني يمك ألحين اتمسح فيك و اتعطر

صباح .. يليق بغلاك .. صباح .. ينقصه نسمة هواك .. ويابخت .. اللي .. صباحهم اليوم .. معاك!!

يسعد صباح من هم على القلب غالين.. تمشي لهم الارواح قبل الرسايل.. نبعث لكم الورد والياسمين..يجعل صباحك من الهم زايل

صباح الخير يا اندر انواع الطير بقلب كبير بيهتم دايما و يفكر في الغير

ما في احلى من صباحك .. والشمس تنور حياتك .. واكون اول رسائلك .. واقول يسعد صباحك

سحابه اشواقي تمطر في سما دنياك .. وتعطر قلبك الدافي وتقولك بالخير .. صبحناك

اهديك دعوتين الاولي من قلبي اللي ماينساك والتانيه من ربي عسي ان يراعاك

صباح الخير يا غايب يا سكر في العسل دايب عسانا بس في بالك عسي ظنى ماهو خايب

الصبح كلمة فرح تفتح جسور الامل و الحب كلمة شوق تبدأ بصباح العسل

صباح الخير والرقة من قلب شكا الفرقة

صباح الحب والعهود صباح الفل ودهن العود صباح الورد لأحلى قلب بالوجود

مأدرشى اقول افتكرتك لانى مش نسيتك بس زاد الشوق عليا قولت اصبح عليك

يارسالة امسكيه فى المروحة اربطيه لو فاكرنى نزليه لو نسينى دوخية

بيقولوا الفلك والارصاد مضيعين قمر انتبه ليمسكوك

أهواك واتمنى لوأنساك وارميك من الشباك وارمي الشبشب وراك

إحساسى معاك روجى معاك فكرى معاك حتى محفظتى ضاعت وشكلها معاك

افتح ايدك بوسها اقلبها وبوسها واحمد ربنا انى بعتلك رساله

صباح الخير يا ماسه يا نبض القلب واحساسه صباح ينشر العنبر لروح الزين وانفاسه

يا أرض احفظيه يا نجوم احرسيه يا دقايق وثواني أسعديه ترى هذا الغالي و أموت فيه

انا مانى مثل غيري احبك يوم ويوم انسي أنا وربي أحبك مووت حتي لو علي تقسي

أصبحك بورد يسلي النظر .. وطير يغرد فوق الشجر .. صباح الرضى من رب البشر

ليتك تحس بلهفتى ليتك تحس بغيرتى ليتك تحس أن زعلك منى يعنى نهاية دنيتى

كل ما افكر بروحى اخلى روحى تفكر فيك و لو دواك جروحى ارح نفسى و اشفيك

أحرقت كل الأقلام وبدمع عيني كتبت لك وأختصرت عذب الكلام في كلمه أشتقت لك

الحلو والحلا ممكن تشتريه بس واحد طيب مثلك صعب انك تلاقيه

مع قدوم الصباح و فوضة البشر حبيت ازعجك و اقول لك صباح الخير يا اغلى البشر

وحشتني جننتني شوقتني والمهم انك علمتني احبك اكتر ما بتحبني

صباح التوت و الرمان صباح مكتوب بماي الزعفران صباح مخصوص لأعز وأغلى انسان

أحبك حبا يتجاوز كل كلمات الحب .حبا أجتاز فيه كل المسافات فأغرق فى بحر عينيك حبيبى

صباح الخير لأحلى طير صباح الحب لأطيب قلب صباح الهنا لعمري أنا

بالبعد القلب يقسي وانا قلبي عمروا مينسي انت بقي بتقول ايه

رشة مطر تصحي احلى البشر قوم لتشرق الشمس و تفرح بشوفتك البشر صباح الخير

صباح الورد والفل على الحلوين بس حبيت أقول لهم احنا مرره مرره مشتاقين

يحلى صباحي بوجودك .. وتحلى أيامي وإنت معاي .. أرسلك أجمل مسج حب صباحي .. يفرح قلبك و يسعد يومك

مافي اجمل من صباحك والشمس تنور حبايبك واكون من اول مسجاتك .. صباح الخير

ياصباح الورد والعود والمشموم صباح يستاهله اللي طلته تشيل الهموم

في صباح باكر .. بدعاء طاهر .. ارسل باقة ورد عاطر .. لاغلى من مر على الخاطر .. “صبــــــــاح الخير”

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد الصبح أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

صباح الورد والتفاح والجاي بماي اللقاح .. للي سكن روحي .. خذا قلبي وراح

صباح خاص مو حق أي ناس ناس اغلى من الالماس ناس خذوا القلب و الاحساس

يا صباح الاماني و الفجر الجميل على حلو المعاني و الشوق الاصيل

بطاقة حب صباحية غنائية

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