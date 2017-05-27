رسائل رمضانية حلوة سلي صيامك وأرسل احلى مسجات وكله بثوابه

مسجات رمضانية حلوة 2017

رسائل رمضانية حلوة

مصريات – قبل ما تنشغل بالذكر والعبادة او تقضيها مع الياميش ومسلسلات رمضان ابدأ من دلوقتي وقبل الكل هني االناس باروع مسجات قصيرة رمضانية جميلة جدا وجديدة بمناسبة الشهر الكريم يعني مسجات فيها دعاء وخير ولا ينوبك منها إلا الثواب ان شاء الله.

مسجات رسائل رمضانية 2018

رسائل مسجات رمضانية 1438 – 2018 حلوة

ومش بس مسجات حلوة للتسلية لا فيها ثواب لما تدعي لواحد وترسله رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك او في اي يوم من ايام الشهر الكريم، وانت ونيتك وانت باعت رسائل رمضان قصيرة خير شر تقضية واجب.

ودول هما مسجات للموبايل والواتس اب وتويتر تهنئة رمضانية.

  • يارساله دوريه.. وامسكيه.. وبوسيه..وقبل الزحمه.. بشهر الرحمه هنيه.
  • يهل الشهر يا غالي ..وانا اهنيك بقدومه .. يمكن يا طيب يا غالي .. بخير وصحه تصومه.
  • كلها ساعات تشرق شمش رمضان كتب الله لك الغفران وبيض وجهك بالقرآن.
  • قبل اي انسان وقبل الاوان باوان وقبل الهلال مايبان مبارك عليك رمضان.
  • اسأل من اهل الهلال .. وارسى الجبال .. ان يجعلك كل رمضان .. وانت في احسن حال
  • بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير
  • رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان الذي احبه ربك ودمت لمن احبك.
  • قبل الشوربة و السنبوسة*لك ألف بوسة*و كل رمضان و أنت بخير قبل الحوسة.
  • في رمضان اهديلك (سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك!!
  • رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن احبك
  • امتى أشوفك .. امتى ألقاك ..يمر رمضان و إنت بعيد .. وشوقي يزيد ..وكل عام وإنت بخير.
  • غسل الله قلبك بماءاليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.
  • كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء ..وعصافيرالدني … تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان ..
  • أَنْتَظِر هَاليُوْم……. تَعْرِف لِيَه…..؟؟؟؟؟؟ لِأَنِّي أَبِي أَقُوْلُك……. كُل رمضان وَأَنْت بِأَلْف خَيْر يَالَغَالِي.
  • يادانه في البحور .. يازهره بين الزهور .. أهنيك بقرب رمضان .. زينة الشهور …
  • يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بلفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل .
  • رمضان شهر الله و أفضلنا عند الله يفوز بليلة القدر إن شاء الله.
  • رمضان كريم علنا وعليكم تقبل الله منا ومنكم وجعلنا من صوامه وقوامه.
  • أهديك عطرالورد والوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك برمضان وأيامه
  • اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان يا الله يارحمن.
  • كل سنة وانتو طيبين علي الخير مجتمعين بالفرحة متجمعين.
  • اهديك عطر الورد والوانه وارسل جواب انت عنوانه واهنيك بقدوم رمضان وايامه.
  • باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. ورمضان عليك يعود ..
  • بريحة العطر والمسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود تهاني لكم من قلب ودود
  • الله يتقبل صيامك وقيامك… ومبارك عليك الشهر…. ويعود عليك بصحة وسعادة وعمر مديد ….إن شاء الله…
  • قبل اى انسان وقبل الأوان بأوان وقبل الهلال مايبان مبارك عليك رمضان.
  • كل ساعة… كل يوم… كل اسبوع…كل رمضان… كل عام وأنت بألف خير..
  • يارب يارحمن يامنان بلغ قارىء الرسالة رمضان واجعله يزهى حسنأ وسط الجنان.
  • ملاك الطيبة سميتك وعلى الناس أغليتك وبالتهاني خصيتك وبقرب رمضان هنيتك.
  • فانوسى منور ماشى يدور على الحلوين يقولهم “كل سنه وانتم طيبين”.

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رسائل رمضانية حلوة سلي صيامك وأرسل احلى مسجات وكله بثوابه

27/05/2017 26 تعليق رسائل رمضان , , , , , , , , , , , , ,
26 comments
  1. ابرهيم ادم 08/07/2015 08:20 -

    ل سنه وانتم طيبين بشكر كل المنتدى وياريت فى رمضان القادم رسائل اجدد
    علشانك يا ابتسام لعبت كمال اجسام

  2. ابرهيم ادم 08/07/2015 08:17 -

    الله يا محمد رمضان جميله انت منوووووووووووور يا فنان

  3. shahd 15/06/2015 21:44 -

    بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود

  5. محمد صلاح التوم أحمد 29/06/2014 17:03 -

    رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

  6. محمد صلاح 29/06/2014 16:59 -

    حياة الإنسان بين أربعة 1/إما أن يكون في طاعة ..فعليه بالإستمرار2/أو يكون في معصية فعليه بالإستغفار3/أو يكون في نعمه ..فعليه بالشكر 4/ أو يكون في بلية.. فعليه بالصبر

  7. nora 10/07/2013 18:40 -

    اكيد سبقنى كتير وقالو رمضان كريم بس ياريت تكون منى اطعم وارق من الغير

  8. امال احمد الجندي 08/07/2013 22:33 -

    اجمل ايام
    ايام رمضان وكل عام وانتم بخير

  13. mohamed 02/08/2012 22:04 -

    كل سنه وي انتم طيبين وي رمضان كريم

  14. sani 26/07/2012 09:29 -

    مرسيه على الرسائل الجميلة وكل عام ومصر بأمان يا رب انا بحب مصر جدا

  15. التنين الرومانسي 20/07/2012 15:33 -

    كل سنه سنه وانتم طيبين

  16. سارة 20/07/2012 13:08 -

    رسايل رمضان انا الرسايل حلوة جميلة تعلم التفكيروالنجاح  وشكرالكم 

  17. wefag al-sahl 20/07/2012 08:38 -

    تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يعطكم الف عافية

  18. رزان 04/07/2012 12:16 -

    وووووووووووووووووااااوو ينعاد عليكم الشهر الفضيل

  20. جعفر 01/08/2011 01:14 -

    بالفعل رسائل حلوه وجميلة وكل عام وانتو بنعمه وخير

  21. ميادة 31/07/2011 15:04 -

    شكرا أوي علي الرسايل دية وكل سنة وحضرتكم بخير

  23. نهى 31/07/2011 02:16 -

    كل سنه وانتم طيبين بشكر كل المنتدى وياريت فى رمضان القادم رسائل اجدد

  24. نرمين 31/07/2011 02:14 -

    الرسائل جميله جدا ياريت رسائل اخرى واحلى

  26. نورهان 08/08/2010 20:34 -

    جزاكم الله كل خير ع الرسائل الحلوة دي

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