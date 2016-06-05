رسائل رمضانية مضحكة مسجات كوميدية حلوة للحبيب وللاصدقاء

رسائل رمضانية مضحكة

بما انه قرب شهر رمضان المبارك ، ورمضان بيحل علينا مرة واحدة كل سنة، دي فرصتك تنهي اي خلافات مع اي حد الحبيب او الحبيبة الاصدقاء والصديقات، الاقارب والجيران كمان.

ومع مسجات رمضان الكوميدية المضحكة تراضي اي حد مزعله واخد على خاطره منك، كفاية عليه واحدة من رسائل مضحكة رمضانية للاصدقاء، للحبيب، للمخطوبين: للخطيبة، او الخطيب، للزوج المسافر، وشوف مفعولها لو مرضش عليك بعشر رسائل رمضانية مضحكة بدالها يبقى ميستاهلش او بخيل وانعرف على حقيقته.

يلا سارع وتسارع وابعت اجمل مسجات رسائل رمضان مضحكة جدا وجامدة موت وبجميع لهات الامة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة من الشام الى تطوان ومن مصر الى يمن، مما يعني مسجات بلهجة مصرية، سودانية، سعودية، عراقية، كويتية، اماراتية، قطرية، عمانية، بحرينية، يمنية، ليبية، مغربية، جزائرية، تونسية، عراقية، اردنية، فلسطينية، لبنانية، سورية.

بمناسبه رمضان حبيت اكون اول انسان يقولك: توب يا صايع دا الصيام ادب مش هز فوانيس.

كل شمعة وكل لمبة وكل فانوس بتقولك كل سنة وانت طيب ياننوس .

رمضان مبارك وسوزان مبارك ومبارك نفسه وسمعنى سلام وحووووى ياوحووووى

غدا أول رمضان وتم أعلان ذللك في الصعيد حيث شوهد الهلال علي سياره اسعاف

قبل الطبخ والحوسة وتجهيز الشوربة والسمبوسة .. صم رمضان ولك مني ألف بوسة

ابليس بيهنيك برمضان وبيقولك شهر وراجعلك يا جميل

بقرب رمضان اهديلك (سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك.

قبل الطبخ والحوسة وتجهيز الشوربة والسمبوسة صم رمضان ولك مني ألف بوسة.

أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر يا أحلى عيون.

لأحلى قمر ..عطر وزهر مع كرت.. يقول: رمضان مبارك قبل كل البشر.

كل رجب وأنت ذهب…. وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان.

السنة تمشي وتـدور ويجي احلى الشهـور ونقول لاغلى القلـوب كل عام وأنت بصحه وسرور

يرجي عدم الضغط الى اسفل ألا بعد يومين ,, قلنا يومين .. بنتكلم عربي يومين لأنك عنيد ووواحد غتيت كنت ناوي اهنيك رمضان كريم

ابليس سمع العيال بتقول رمضان جانا .. قال : رجب حوش صحبك عنى

صحيح الشياطين بينحبسو في رمضان بس الظاهر نسيوك ربنا يكفينا شرك.

يسعدك ربى ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئة خاصه لك قبل الكل.

كلها ايام وليالى و احرمك من الاكل الغالى المرسل (عمك رمضان).

قبل السحور، حبيت اكون اول شخص يقوللك مبارك عليكى الشهر.

بصراحة عايز اسألك بس مكسوف ايه ناوي تصوم رمضان ولا زي كل سنة.

خلاص يا عسول..رمضان علي وصول …..حسنات علي طول….سيئات بتزول

مسحراتي يقول…كلوا زبادي وفول….واوعي تفطر يا كسول….وصيامك ان شاء الله مقبول

عارف ان ابليس ها يحبسوه في رمضان .. يا خسارة مش هنشوفك شهر بحاله

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