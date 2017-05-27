رسائل رمضان كريم 2017 مسجات معايدة للحبيب وللاصدقاء

رسائل رمضان كريم
مصريات – طبعا مفيش احلى من دعوتين ع الريق اول ما يضرب المدفع في شهر رمضان الفضيل كمان الحلو يوصل مسجات تهنئة رمضان كريم للموبايل وانت كمان ابعت احلى مسجات موبايل واحدث رسائل دينية رمضانية 2017 / 2018 الكريم لكل اللي تعرفهم نفرا نفرا.
ومتنساش حد باحلى رسائل معايدة رمضانية مصرية بالشهر الكريم بتروح عليك بعدين وبتاخد دعوات تروح فيها لذا اختار وابعد في الارسال مع رسائل رمضان 2017 الكريم بالعربية الفصحى او باللهجات العربية الدارجة من مختلف بلدان العالم العربي المصرية، السعودية، السودانية، الليبية، الجزائرية، المغربية، التونسية، الاماراتية،القطرية، الكويتية، العمانية، البحرينية، اليمنية، اللبنانية، السورية، الاردنية، العراقية، الفلسطينية.
- بانتظر رمضان على أحر من الجمر و بنتظر صوتك لو كنت بالقبر
- بقرب رمضان اهديلك(سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك
- يهل الشهر يا غالي ..وانا اهنيك بقدومه .. يمكن يا طيب يا غالي .. بخير وصحه تصومه
- في قلبي حطيتك…. وبالتهاني خصيتك…. وعلى الناس فضلتك…. وبقرب دخول رمضان هنيتك.
- كل رجب وأنت ذهب…. وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان
- ما باقي إلا أيام معدودة…. وتطوى صفحة من الزمان…..ويبدأ رمضان…..!!كل عام وأنتم بخير
- قبل الزحمة…..والرز واللحمة…… حبيت أقولك…….كل عام وأنت بألف خير
- في قلبي حطيتك…. وبالتهاني خصيتك…. وعلى الناس أغليتك…. وبقرب دخول رمضان هنيتك.
- كلها أيام وليالي…… وأمنعك من الأكل يالغالي…… المرسل: ~~(رمــضــان).
- ياطيور السلام زوريهم وعلي الخد بوسيهم وبشعبان هنيهم وبقرب رمضان باركيلهم.
- حبيت اقولك..اووووووو ……نسييييييت ..صياما مقبولا وافطارا شهيا..
- قبل الطبخ والحوسة وتجهيز الشوربة والسمبوسة .. صم رمضان ولك مني ألف بوسة
- شهر رمضان قادم فاغتنميه بالإكثار من الدعاء وطول القيام وكل عام وانت بخير.
- اسأل من اهل الهلال وارسى الجبال ان يجعلك كل رمضان وانت في احسن حال.
- بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير.
- بلغك الله الشهر وشرف الأمة بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر..
- يا عباد الله قوموا… ولله صلوا وأدعوا… وفي شهره الكريم باركوا… ولا تنسوا بالفقير ترأفوا
- يارب كلما طرق هذا الوجه بابك فافتح له كنوزك وسخر له جنودك وأبسط له رحمتك.
- يادانه في البحور يازهره بين الزهور أهنيك بقرب رمضان زينة الشهور.
- بعطر حروف القران وسر اسماء الرحمن اهنئكم انتم والمسلمين بحلول شهر رمضان.
- أجمل تهاني وأروع أماني يكونوا من نصيب وحظ من يعود عليه رمضان من تاني.
- إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس رمضانك سعيد يا تاج الراس.
- اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان يا الله يارحمن.
- انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك رمضان سعيد.
- كل عام وأنتم بخير – رمضان كريم – جعله الله لنا كفارة وعتقا من النار.
- رمضان كريم . أسال الله لك راحة تملاء نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضى ربك
- وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرحا يمحو همك وإيمانا يشرح صدرك ونورا يعلو وجهك.
- تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان.
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اشعل فانوس رمضان لمشاهدة دعاء ديني بصوت بصوت محمد منير
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من اندونيسيا
مبارك عليكم الشهر
اَلّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَ قِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ ، وَ نَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِالغافِلينَ ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياًعَنِ المُجرِمينَ .
رمضان شهر انتصار النفس ع الشيطان
شهر موعود
و بدر مشهود
و قرآن محفوض
في لوح من نور
وصيام مقبول
للعالمين و المسلمين
رمضان كريم و الله أكرم
اتمنى لكم رمضان مبارك كل عام وانتم بخير
اللهم اكتب لنا ما كتبته لاوليائك الصالحين
عساگم من عواده
كل عام وانتم بخير رمضان كريم
رمضان كريم كل عام و انتم بالف خير للامة الاسلامية و لا تنسو اخواننا في فلسطين . اخوكم ع بوهراوة من الجزائر ”
تيارت”
كل عام وانتم طيبين انشاء الله
رمضان كريم وكل عام والامه العربيه الاسلاميه بالف خير وصحه وسلامه
مع تحيات ابو يمن. محب الجميع
رمضان مبارك وينعاد على جميع المسلمين
كل عام امة الاسلاميه
اللهم نسالك الامان والسلام. في العالم العربي….
رمضان مبارك
كل عام وانتم بخير
كل سنه والامه الاسلاميه بخير وتراحم وترابط وسعاده
كل عام و انتم بخير و رمضان كريم و صحا فطوركم و انشاء الله تلقاو لبسة مليحة
رمضان كريم على الشعب الجزائري وتحيا خاصة الى عائلة بلمسعود
رمضان كريم كل عام و انتم بالف خير للامة الاسلامية عبر العالم و لا تنسو اخواننا في فلسطين . اخوكم من الجزائر
كل سنة وانتم طيبين
رمصان كريم
كل عام وانتم بخير رمصان احلى
كل عام وانتم بخير رمضان كريم
ان دا اول يوم بصوم انشا الله اقدر اكمل و انشا الله تقدرو انتوا كمان تصوموا
انشا الله يدخل عينا شهر رمضان الفضيل والكريم بالصحة والعافية