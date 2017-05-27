رسائل رمضان كريم 2017 مسجات معايدة للحبيب وللاصدقاء

رسائل رمضان كريم

مصريات – طبعا مفيش احلى من دعوتين ع الريق اول ما يضرب المدفع في شهر رمضان الفضيل كمان الحلو يوصل مسجات تهنئة رمضان كريم للموبايل وانت كمان ابعت احلى مسجات موبايل واحدث رسائل دينية رمضانية 2017 / 2018 الكريم لكل اللي تعرفهم نفرا نفرا.

ومتنساش حد باحلى رسائل معايدة رمضانية مصرية بالشهر الكريم بتروح عليك بعدين وبتاخد دعوات تروح فيها لذا اختار وابعد في الارسال مع رسائل رمضان 2017 الكريم بالعربية الفصحى او باللهجات العربية الدارجة من مختلف بلدان العالم العربي المصرية، السعودية، السودانية، الليبية، الجزائرية، المغربية، التونسية، الاماراتية،القطرية، الكويتية، العمانية، البحرينية، اليمنية، اللبنانية، السورية، الاردنية، العراقية، الفلسطينية.

بانتظر رمضان على أحر من الجمر و بنتظر صوتك لو كنت بالقبر

بقرب رمضان اهديلك(سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك

يهل الشهر يا غالي ..وانا اهنيك بقدومه .. يمكن يا طيب يا غالي .. بخير وصحه تصومه

في قلبي حطيتك…. وبالتهاني خصيتك…. وعلى الناس فضلتك…. وبقرب دخول رمضان هنيتك.

كل رجب وأنت ذهب…. وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان

ما باقي إلا أيام معدودة…. وتطوى صفحة من الزمان…..ويبدأ رمضان…..!!كل عام وأنتم بخير

قبل الزحمة…..والرز واللحمة…… حبيت أقولك…….كل عام وأنت بألف خير

في قلبي حطيتك…. وبالتهاني خصيتك…. وعلى الناس أغليتك…. وبقرب دخول رمضان هنيتك.

كلها أيام وليالي…… وأمنعك من الأكل يالغالي…… المرسل: ~~(رمــضــان).

ياطيور السلام زوريهم وعلي الخد بوسيهم وبشعبان هنيهم وبقرب رمضان باركيلهم.

حبيت اقولك..اووووووو ……نسييييييت ..صياما مقبولا وافطارا شهيا..

قبل الطبخ والحوسة وتجهيز الشوربة والسمبوسة .. صم رمضان ولك مني ألف بوسة

شهر رمضان قادم فاغتنميه بالإكثار من الدعاء وطول القيام وكل عام وانت بخير.

اسأل من اهل الهلال وارسى الجبال ان يجعلك كل رمضان وانت في احسن حال.

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير.

بلغك الله الشهر وشرف الأمة بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر..

يا عباد الله قوموا… ولله صلوا وأدعوا… وفي شهره الكريم باركوا… ولا تنسوا بالفقير ترأفوا

يارب كلما طرق هذا الوجه بابك فافتح له كنوزك وسخر له جنودك وأبسط له رحمتك.

يادانه في البحور يازهره بين الزهور أهنيك بقرب رمضان زينة الشهور.

بعطر حروف القران وسر اسماء الرحمن اهنئكم انتم والمسلمين بحلول شهر رمضان.

أجمل تهاني وأروع أماني يكونوا من نصيب وحظ من يعود عليه رمضان من تاني.

إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس رمضانك سعيد يا تاج الراس.

اللهم ارحمنا برمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبرالأمان يا الله يارحمن.

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك رمضان سعيد.

كل عام وأنتم بخير – رمضان كريم – جعله الله لنا كفارة وعتقا من النار.

رمضان كريم . أسال الله لك راحة تملاء نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضى ربك

وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرحا يمحو همك وإيمانا يشرح صدرك ونورا يعلو وجهك.

تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان.

بطاقة فلاش فانوس رمضان كريم 2017

اشعل فانوس رمضان لمشاهدة دعاء ديني بصوت بصوت محمد منير

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

رسائل رمضان كريم 2017 مسجات معايدة للحبيب وللاصدقاء