رسائل عيد الفطر مصرية 2017 مسجات العيد المبارك مضحكة جدا

رسائل عيد الفطر مصرية
مصريات – وبدأ العد التنازلي في جميع انحاء بلاد الامة العربية والاسلامية والمصرية والكرة الارضية لاستقبال عيد الفطر المبارك 2017 وتوديع اخر ايام شهر رمضان الكريم.
وقبل ما يبدأ اي حد الاستعدادات واعلان حالة الطوارئ، وشراء لبس العيد، او عمايل الكحك، والبسكويت، واحسن ما تتلهي ورا مشاكل الكهربا اللي ممكن تنقطع، وحماية عيد الفطر الي ممكن تروح عليك، الحق ابعت اكبر كم من اجمد رسائل عيد الفطر مصرية للحبيب او للاصدقاء، واجمل مسجات تهاني مضحكة واتس اب للموبايل للتهنئة طبعا بالعيد المبارك.
و طبعا بدل ما تعصر دماغك في الحر على فاشوش بحثاً عن رسائل عيد الفطر 2017 مصرية اسلامية ها تلاقي هنا كمية لا بأس بها ومجموعة حلوة و جامدة من رسائل عيد الفطر مصرية طبعا وعربية وكمان مضحكة.
ومما لاشك فيه رسائل عيد الفطر مصرية تنفع لمين ما كان: للزوجة للحبيب لبنت الجيران وحتى البقال اللي تحتيكم
ايدك على الموبايل وافتح الواتس اب بتاعك واستغل الفرصة حالا مع اجمد رسائل عيد الفطر الجديدة:
- قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط
- اوعى تحلم اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد
- انتبه: لو جه العيد متفتحتش الباب، بعدين يبقى أسيرك وما يروحش لباقي الناس
- ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير
- يا مشمشية قلبى يا بلح حياتى يا كنافة عمرى.. كل عيد وانت قمر الدين
- اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد
- اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العيد وايامه
- كل رجب وأنت ذهب…. وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وانت اقرب للرحمن .. وكل عيد وأنت بصحة حديد وعمر مديد
- لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول: عيد فطر مبارك قبل كل البشر
- انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس بحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد
- عيد سعيد صحة حديد عمر مديد فلوس تبديد قسط تسديد يهود تشريد مراتب تنجيد
- أمانينا تسبق تهانينا .. وفرحتنا تسبق ليالينا .. مبارك عيد الفطر عليك وعلينا
- يا عمري .. يا روحي .. يا عيني ,, يا قلبي ,, بعد بكره عيد الفطر .. ما تنساش تستحمى
- يا طيور الحب زوريهم .. وعلى الخدود بوسيهم .. وعلى قلبي وصيهم .. وبحلول العيد هنيهم
- يسعدك ربي يا سيد الكل .. وكل عيد بالفرحه يطل .. وتهنئه خاصه لك قبل الكل
- ممكن تزورنا؟ محتاجينك ضروري عاملين كحك وماعندناش سكر
- أكيد سبقني كتير وقالوا كل عام وانت بخير بس يارب تكون مني طعمها غير
- عزيزي المشترك نهنئكم بالعيد السعيد ونذكركم بموعد استحمامكم السنوي
كل عام ومصر بلدى بالف خير وجميع المصريين بالف صحه وخير وتسامح وازدهار
عيد مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير.
عيد سعيد على الامة الاسلامية وخاصة جمهورية مصر العربية وطني الحبيب الغالي
لاحلي قمر عسول عطر وزهور مع رسالة تقول عيد فطر مبارك ومقبول وزنب مغفور *احلي عيد في حياتي عشان معايا حبيبي * بحبك موت كل سنة ونتي طيب يا حبيبي وعمري وقلبي
حبايبنا اللى خارج مصر كل سنة وهم طيبين
♥اتوجه باسمى التحيات و اجمل العبارات لكل الامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات
وكل عام و انتم بخير و الجزائر بالف الف خير ☺ و شكرااااااااااا☺♥
كل عام والشعب العراقي بالف الف الف الف خير ويا رب يعم الأمان على وطنه الغالي ويبعد عنا الكفرة داعش ويشتت شملهم وكل من أعطاهم دعم لدتمير العراق حسبي الله ونعم الوكيل عليهم
كل عام واهلنا في مصر بخير والامة الاسلامية جميعا بخير
يا رب يكون عيد سعيد على مصر وأهلها
كل عام والامه الاسلامية بخير وتهنئة اكبر للشعب المصرى العظيم
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اتقدم لك بباقة ورد
وبوسة علىالخـــد
والعيد يــــوم غــد
وكل عام وانت بخير
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ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد
ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،
ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.
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مساء الخير متأخر
بريح العود متبخر
أعزك وانت ماتدري
عيد مبارك من بدري
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أمانينا تسبق تهانينا
وفرحتنا تسبق ليالينا
وعيد مبارك علينا وعليكم
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اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك
وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك
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اجمل وافضل رسائل عيد الفطر 2017 لقد هل علينا نسائم عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وفى الأعياد يتسارع الناس على تهنئة أقاربهم وأحبائهم واصدقائهم قبل الجميع …
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ألا ياعقد من الماس
ألا ياللي القمر جارك
بجيك قبل الناس
وأقول عيدك مبارك
الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد
و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد
احلى ما فى العيد العيديه
والأحلى انها تكون منك هديه
عيدك مبارك
_______ رسائل العيد ومسجات تهنئة 2017 __________
العيد يكمل بقبول الله العمل,وتراه بعين الطفل,وتمامه اذا إلتم الشمل
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حكمه
ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد
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حكمه
ليس العيد لمن فرش البساط انما العيد لمن عبر الصراط
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أحسب الايام و الساعات معاها … و أنتظر العيد بس لسناها
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وينك حبيبي وذاتي وينك يا نجمة حياتي وينك يا أجمل أعيادي
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أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط
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أن كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أعايدبك
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وشو القهر أكثر من انك تعايد حبيبك وهو ما يدري عنك
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في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك
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متى أشوفك
متى ألقاك
يمرالعيد و إنتا بعيد وشوقي يزيد
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لاتضغط تحت الا بعد يومين
اعرفك عنيد وعسل
كل عام وانت بخير يااغلى البشر
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قبل تهاني الألوف
وتزاحم الحروف
وذبح الخروف
أهديك عشر حروف
“عيدكم مبارك ”
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يا حظك يا بختك ……….
يا عمي مين قدك ………
أنا اول شخص بقلك …….
“ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك
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أكيد سبقني
كثيـــــــر
وقالوا
(كل عام وإنت بخير)
بس يارب تكون
منيييييييي
طعمها غير
عساكم من عواده
اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ رﺑﺎ ﻟﻌ ﺎﻟﻤﯿﻦ .اﻟﻠﻬﻢ ﺗ ﻘ ﺒﻞ ﺻ ﯿﺎ ﻣﻨﺎ وﻗﯿﻤﻨﺎ ﯾ ﺎرب اﻟﻌﺎ ﻟﻤﯿﻦ .اﻟﻠﻬﻢ أ ﻓ ﺮح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﯿ ﺪﻗﻠﻮب ﻛﻞ اﻟﻌ ﺮب واﻟﻤ ﺴ ﻠﻤﯿﻦ و ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻻﻣ ﺔ اﻻ ﺳﻼﻣﯿﺔ اﻣﯿﻦ
كل عام والامة الاسلامية بخير وسعادة
كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده
كل عام وانتم بخير عيد سعيد عليكم كلكم ويارب دايما تكون بخير
كل عام وانتم بخير
كل عام وانتم بخير عيد سعيد اعاده الله علينا بالخير والبركة
كل عام والامة والاسلامية بخير
انا عايزه اللينك بتاع الصوره ضرورى لو سمحتم حد يرد عليا
كل سنة وانتم طيبين جميعا ويارب يعيد عليكم الايام بخير
عيد مبارك سعيد للامة العربية باكملها 🙂
عيد سعيد كل عام وانتم بخير
عيد سعيد وكل عام والامة الاسلامية بخير
كل سنه
والامه العربيه بخير وسعاده
مصر
كل عام وشعب مصر بألف خير وسعاده ياااااااارب
كل عام والامة الاسلامية بخير
محتاجينك ضرورى عملين كيك و معندناش سكر
(عيد مبارك )
كل سنه وانتم جميعا بخير
اعاده الله على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات
كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب ياحب عمري انا
كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب ياحب عمري
كل سنه وانتم بخير
كل نه وانتم طيبين عيد سعيد
سنة جميلة لكل انسان عربي وكل عام وانتم بخير
كل عام والامة الاسلامية بالف خير وعيد سعيد
كل عام وانتم بخير عليكم وعلى جميع الامة الاسلامية عيد سعيد
كل عام وشعب السلامي بي ال——————-ف خير
كل سنه والمسلمين بخيييييييييييييييييير
رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك
اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد ان يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد
أمانينا تسبق تهانينا
وفرحتنا تسبق ليالينا
وعيد مبارك علينا وعليكم
استقبل العيدية على حسابي الجاري(000000000000123456789) سويسرا اقل من 50000000جنيه استراليني ما اقبل
hello i what sms
احلى عيد يمر عليا ومعايا حبيبت قلبى ونور عنيا وبقولها كل سنه وانت طيبه
احلي ورده تهديه لي حبيبك في العيد
عيد سعيد
كل عام و مصر بخير