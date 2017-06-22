رسائل عيد الفطر مصرية 2017 مسجات العيد المبارك مضحكة جدا

رسائل عيد الفطر مصرية

مصريات – وبدأ العد التنازلي في جميع انحاء بلاد الامة العربية والاسلامية والمصرية والكرة الارضية لاستقبال عيد الفطر المبارك 2017 وتوديع اخر ايام شهر رمضان الكريم.

وقبل ما يبدأ اي حد الاستعدادات واعلان حالة الطوارئ، وشراء لبس العيد، او عمايل الكحك، والبسكويت، واحسن ما تتلهي ورا مشاكل الكهربا اللي ممكن تنقطع، وحماية عيد الفطر الي ممكن تروح عليك، الحق ابعت اكبر كم من اجمد رسائل عيد الفطر مصرية للحبيب او للاصدقاء، واجمل مسجات تهاني مضحكة واتس اب للموبايل للتهنئة طبعا بالعيد المبارك.

و طبعا بدل ما تعصر دماغك في الحر على فاشوش بحثاً عن رسائل عيد الفطر 2017 مصرية اسلامية ها تلاقي هنا كمية لا بأس بها ومجموعة حلوة و جامدة من رسائل عيد الفطر مصرية طبعا وعربية وكمان مضحكة.

ومما لاشك فيه رسائل عيد الفطر مصرية تنفع لمين ما كان: للزوجة للحبيب لبنت الجيران وحتى البقال اللي تحتيكم

ايدك على الموبايل وافتح الواتس اب بتاعك واستغل الفرصة حالا مع اجمد رسائل عيد الفطر الجديدة:

قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط

اوعى تحلم اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد

انتبه: لو جه العيد متفتحتش الباب، بعدين يبقى أسيرك وما يروحش لباقي الناس

ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير

يا مشمشية قلبى يا بلح حياتى يا كنافة عمرى.. كل عيد وانت قمر الدين

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العيد وايامه

كل رجب وأنت ذهب…. وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وانت اقرب للرحمن .. وكل عيد وأنت بصحة حديد وعمر مديد

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول: عيد فطر مبارك قبل كل البشر

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس بحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد

عيد سعيد صحة حديد عمر مديد فلوس تبديد قسط تسديد يهود تشريد مراتب تنجيد

أمانينا تسبق تهانينا .. وفرحتنا تسبق ليالينا .. مبارك عيد الفطر عليك وعلينا

يا عمري .. يا روحي .. يا عيني ,, يا قلبي ,, بعد بكره عيد الفطر .. ما تنساش تستحمى

يا طيور الحب زوريهم .. وعلى الخدود بوسيهم .. وعلى قلبي وصيهم .. وبحلول العيد هنيهم

يسعدك ربي يا سيد الكل .. وكل عيد بالفرحه يطل .. وتهنئه خاصه لك قبل الكل

ممكن تزورنا؟ محتاجينك ضروري عاملين كحك وماعندناش سكر

أكيد سبقني كتير وقالوا كل عام وانت بخير بس يارب تكون مني طعمها غير

عزيزي المشترك نهنئكم بالعيد السعيد ونذكركم بموعد استحمامكم السنوي

بطاقة فلاش من بطاقات تهنئة اسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بصوت محمد منير

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