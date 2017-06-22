رسائل عيد الفطر مصرية 2017 مسجات العيد المبارك مضحكة جدا

رسائل مسجات عيد الفطر المبارك مصرية

رسائل عيد الفطر مصرية

مصريات – وبدأ العد التنازلي في جميع انحاء بلاد الامة العربية والاسلامية والمصرية والكرة الارضية لاستقبال عيد الفطر المبارك 2017 وتوديع اخر ايام شهر رمضان الكريم.

وقبل ما يبدأ اي حد الاستعدادات واعلان حالة الطوارئ، وشراء لبس العيد، او عمايل الكحك، والبسكويت، واحسن ما تتلهي ورا مشاكل الكهربا اللي ممكن تنقطع، وحماية عيد الفطر الي ممكن تروح عليك، الحق ابعت اكبر كم من اجمد رسائل عيد الفطر مصرية للحبيب او للاصدقاء، واجمل مسجات تهاني مضحكة واتس اب للموبايل للتهنئة طبعا بالعيد المبارك.

و طبعا بدل ما تعصر دماغك في الحر على فاشوش بحثاً عن رسائل عيد الفطر 2017 مصرية اسلامية ها تلاقي هنا كمية لا بأس بها ومجموعة حلوة و جامدة من رسائل عيد الفطر مصرية طبعا وعربية وكمان مضحكة.

ومما لاشك فيه رسائل عيد الفطر مصرية تنفع لمين ما كان: للزوجة للحبيب لبنت الجيران وحتى البقال اللي تحتيكم

ايدك على الموبايل وافتح الواتس اب بتاعك واستغل الفرصة حالا مع اجمد رسائل عيد الفطر الجديدة:

  • قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط
  • اوعى تحلم اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد
  • انتبه: لو جه العيد متفتحتش الباب، بعدين يبقى أسيرك وما يروحش لباقي الناس
  • ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير
  • يا مشمشية قلبى يا بلح حياتى يا كنافة عمرى.. كل عيد وانت قمر الدين
  • اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد
  • اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العيد وايامه
  • كل رجب وأنت ذهب…. وكل شعبان وأنت فرحان…. وكل رمضان وانت اقرب للرحمن .. وكل عيد وأنت بصحة حديد وعمر مديد
  • لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول: عيد فطر مبارك قبل كل البشر
  • انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس بحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد
  • عيد سعيد صحة حديد عمر مديد فلوس تبديد قسط تسديد يهود تشريد مراتب تنجيد
  • أمانينا تسبق تهانينا .. وفرحتنا تسبق ليالينا .. مبارك عيد الفطر عليك وعلينا
  • يا عمري .. يا روحي .. يا عيني ,, يا قلبي ,, بعد بكره عيد الفطر .. ما تنساش تستحمى
  • يا طيور الحب زوريهم .. وعلى الخدود بوسيهم .. وعلى قلبي وصيهم .. وبحلول العيد هنيهم
  • يسعدك ربي يا سيد الكل .. وكل عيد بالفرحه يطل .. وتهنئه خاصه لك قبل الكل
  • ممكن تزورنا؟  محتاجينك ضروري عاملين كحك وماعندناش سكر
  • أكيد سبقني كتير وقالوا كل عام وانت بخير بس يارب تكون مني  طعمها غير
  • عزيزي المشترك نهنئكم بالعيد السعيد ونذكركم بموعد استحمامكم السنوي

بطاقة فلاش من بطاقات تهنئة اسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بصوت محمد منير

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رسائل عيد الفطر مصرية 2017 مسجات العيد المبارك مضحكة جدا

22/06/2017 97 تعليق رسائل عيد الفطر , , , , , , , , , , , , , , , ,
97 comments
  1. على السيد 22/06/2017 23:53 -

    كل عام ومصر بلدى بالف خير وجميع المصريين بالف صحه وخير وتسامح وازدهار

  2. محمد محمد 22/06/2017 23:52 -

    عيد مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير.

  3. عيد سعيد 22/06/2017 23:52 -

    عيد سعيد على الامة الاسلامية وخاصة جمهورية مصر العربية وطني الحبيب الغالي

  4. DoDy 22/06/2017 23:50 -

    لاحلي قمر عسول عطر وزهور مع رسالة تقول عيد فطر مبارك ومقبول وزنب مغفور                *احلي عيد في حياتي عشان معايا حبيبي *                                                                      بحبك موت                                                                                 كل سنة ونتي طيب يا حبيبي وعمري وقلبي
         

  5. fatmaesmail 22/06/2017 23:49 -

    حبايبنا اللى خارج مصر كل سنة وهم طيبين

  6. محمد سعيد المصرى 22/06/2017 23:48 -

    ♥اتوجه باسمى التحيات و اجمل العبارات لكل الامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا بالخير و اليمن و البركات
    وكل عام و انتم بخير و الجزائر بالف الف خير ☺ و شكرااااااااااا☺♥

  7. رسل علي الكربلائي 22/06/2017 23:47 -

    كل عام والشعب العراقي بالف الف الف الف خير  ويا رب يعم الأمان على وطنه الغالي ويبعد عنا الكفرة داعش ويشتت شملهم وكل من أعطاهم دعم لدتمير العراق حسبي الله ونعم الوكيل عليهم

  8. سعيد عادل 22/06/2017 23:46 -

    كل عام واهلنا في مصر بخير والامة الاسلامية جميعا بخير

  9. fatmaesmahil 22/06/2017 23:45 -

    يا رب يكون عيد سعيد على مصر وأهلها

  10. ِِAlaa yasser 22/06/2017 23:44 -

    كل عام والامه الاسلامية بخير وتهنئة اكبر للشعب المصرى العظيم

  11. yassin 22/06/2017 23:43 -

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    اتقدم لك بباقة ورد

    وبوسة علىالخـــد

    والعيد يــــوم غــد

    وكل عام وانت بخير

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    ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من أمن الوعيد

    ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة،

    ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

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    مساء الخير متأخر

    بريح العود متبخر

    أعزك وانت ماتدري

    عيد مبارك من بدري

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    أمانينا تسبق تهانينا

    وفرحتنا تسبق ليالينا

    وعيد مبارك علينا وعليكم

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    اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك

    وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك

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    اجمل وافضل رسائل عيد الفطر 2017 لقد هل علينا نسائم عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وفى الأعياد يتسارع الناس على تهنئة أقاربهم وأحبائهم واصدقائهم قبل الجميع …

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    ألا ياعقد من الماس

    ألا ياللي القمر جارك

    بجيك قبل الناس

    وأقول عيدك مبارك

    الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد

    و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

    احلى ما فى العيد العيديه

    والأحلى انها تكون منك هديه

    عيدك مبارك
    _______ رسائل العيد ومسجات تهنئة 2017 __________

    العيد يكمل بقبول الله العمل,وتراه بعين الطفل,وتمامه اذا إلتم الشمل

    _________________

    حكمه

    ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد

    _________________

    حكمه

    ليس العيد لمن فرش البساط انما العيد لمن عبر الصراط

    ________________-

    أحسب الايام و الساعات معاها … و أنتظر العيد بس لسناها

    _________________

    وينك حبيبي وذاتي وينك يا نجمة حياتي وينك يا أجمل أعيادي

    _________________

    أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

    ________________

    أن كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أعايدبك

    ________________

    وشو القهر أكثر من انك تعايد حبيبك وهو ما يدري عنك

    ________________

    في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك

    ________________

    متى أشوفك

    متى ألقاك

    يمرالعيد و إنتا بعيد وشوقي يزيد

    ——————————-

    لاتضغط تحت الا بعد يومين

    اعرفك عنيد وعسل

    كل عام وانت بخير يااغلى البشر

    ———————————–

    قبل تهاني الألوف

    وتزاحم الحروف

    وذبح الخروف

    أهديك عشر حروف

    “عيدكم مبارك ”

    ———————-

    يا حظك يا بختك ……….

    يا عمي مين قدك ………

    أنا اول شخص بقلك …….

    “ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك

    ——————-

    أكيد سبقني

    كثيـــــــر

    وقالوا

    (كل عام وإنت بخير)

    بس يارب تكون

    منيييييييي

    طعمها غير

  13. صامد 28/07/2014 02:12 -

    اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ رﺑﺎ ﻟﻌ ﺎﻟﻤﯿﻦ .اﻟﻠﻬﻢ ﺗ ﻘ ﺒﻞ ﺻ ﯿﺎ ﻣﻨﺎ وﻗﯿﻤﻨﺎ ﯾ ﺎرب اﻟﻌﺎ ﻟﻤﯿﻦ .اﻟﻠﻬﻢ أ ﻓ ﺮح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﯿ ﺪﻗﻠﻮب ﻛﻞ اﻟﻌ ﺮب واﻟﻤ ﺴ ﻠﻤﯿﻦ و ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻻﻣ ﺔ اﻻ ﺳﻼﻣﯿﺔ اﻣﯿﻦ

  14. تقى احمد 27/07/2014 23:35 -

    كل عام والامة الاسلامية بخير وسعادة

  15. عصام 27/07/2014 14:19 -

    كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده

  16. اسراء محمد 25/07/2014 22:11 -

    كل عام وانتم بخير عيد سعيد عليكم كلكم ويارب دايما تكون بخير

  18. سعيد عادل 14/10/2013 03:22 -

    كل عام وانتم بخير عيد سعيد اعاده الله علينا بالخير والبركة

  19. سعيد عادل 14/10/2013 03:19 -

    كل عام والامة والاسلامية بخير

  20. تقى 14/10/2013 01:46 -

    انا عايزه اللينك بتاع الصوره ضرورى لو سمحتم حد يرد عليا

  21. amira 12/09/2013 20:36 -

    كل سنة وانتم طيبين جميعا ويارب يعيد عليكم الايام بخير

  22. intissar 10/08/2013 14:49 -

    عيد مبارك سعيد للامة العربية باكملها 🙂

  24. soso mkalcha 08/08/2013 14:38 -

    عيد سعيد وكل عام والامة الاسلامية بخير 

  25. كل سنه وانتم طيبين 08/08/2013 09:52 -

    كل سنه
    والامه العربيه بخير وسعاده 

  27. heba 08/08/2013 02:53 -

    كل عام وشعب مصر بألف خير وسعاده ياااااااارب

  28. اسيل احمد 08/08/2013 01:19 -

    كل عام والامة الاسلامية بخير

  29. مى مسعد 08/08/2013 00:41 -

    محتاجينك ضرورى عملين كيك و معندناش سكر
                          (عيد مبارك )

  31. عيد الفطر 07/08/2013 21:56 -

    اعاده الله على الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات 

  32. غيرتي جرحي 07/08/2013 17:28 -

    كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب ياحب عمري انا

  33. قمر 07/08/2013 17:28 -

    كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب ياحب عمري

  34. كل عام وانتم طيبن 07/08/2013 17:11 -

    كل سنه وانتم  بخير

  35. كل نه وانتم طيبين 07/08/2013 17:09 -

    كل نه وانتم طيبين عيد سعيد

  36. كل عام والعالم اجمع بخير 07/08/2013 11:50 -

    سنة جميلة لكل انسان عربي وكل عام وانتم بخير

  37. وسام فيصل فتحى 07/08/2013 10:39 -

    كل عام والامة الاسلامية بالف خير وعيد سعيد

  38. M-naji Gedo 07/08/2013 05:18 -

    كل عام وانتم بخير عليكم وعلى جميع الامة الاسلامية عيد سعيد

  39. العراق 07/08/2013 04:50 -

    كل عام وشعب السلامي بي ال——————-ف خير

  40. نعمات 07/08/2013 04:30 -

    كل سنه والمسلمين بخيييييييييييييييييير

  41. نشوان الحنشلي 07/08/2013 04:01 -

    رمضان راحل والعيد داخل..فمن نعزي ومن نهنيء..تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

    اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد ان يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد

    أمانينا تسبق تهانينا
    وفرحتنا تسبق ليالينا
    وعيد مبارك علينا وعليكم

  42. دعاء 06/08/2013 22:59 -

    استقبل العيدية على حسابي الجاري(000000000000123456789) سويسرا اقل من 50000000جنيه استراليني ما اقبل 

  44. محمد فتحى 06/08/2013 21:51 -

    احلى عيد يمر عليا ومعايا حبيبت قلبى ونور عنيا وبقولها كل سنه وانت طيبه

  45. عبدالله 06/08/2013 21:17 -

    احلي ورده تهديه لي حبيبك في العيد

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