رسائل عيد الفطر المبارك 2017 مضحكة مسجات نكت تهنئة بالعيد

رسائل عيد الفطر المبارك مضحكة

مصريات – قبل ما تجيلك تخمة من الكحك والبسكوت وتنسى نفسك وتبطل تهني الناس الحق من الان .. لان العد التنازلي بدأ واول ايام عيد الفطر 2017 ع الابواب.

ابعت لكل معارفك اجمل رسائل نكت تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2017 مضحكة ولا نص نص المهم فرغ نفسك بس لارسال تهنئة باحلى رسائل عيد الفطر المبارك مع نكت مضحكة جدا قصيرة جديدة.

وهناك المزيد من رسائل عيد الفطر تهنئة للفيس بوك او التوتير وكذلك رسائل عيد الفطر المبارك اسلامية تهاني سواء على الفيس بوك او رسائل قصيرة للموبايل.

ومتلفش كتير امشي علطول على شمالك هتلاقي شوية رسائل عيد الفطر مضحكة من اجمد مسجات موبايل تهاني بمناسبة حلول عيد الفطر مع نكت مضحكة جدا للتهنئة بعيد الفطر السعيد المبارك مضحكة وجامدة ولو عندك جديد رسائل العيد المضحكة ارميهم في التعليقات وابدأ من دلوقتي:

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد ما يهل علشان أكون قبل الكل

قبل تنشغل جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط

اباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبى لا تنسانيش بالعيديه

قبل زحمة السيروقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وأنت بألف خير

بص للقمر البعيد وقوله جاه العيد وبلغ العالم: انا بعد رمضان شخص جديد

ممكن تزورنا؟ محتاجينك ضروري..عاملين كعك وماعندناش سكر ((عيدك مبارك))

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك..العيد بدون وصالك مالوش بهجة ولا فرحة وإنت بعيدعن أحبابك

اغتنم الفرصة تم فتح المجال لتهنئتي بالعيد… بادر لتنال هذا الشرف

ماتحلمش اني اقولك عيد سعيد ..لكن هقولك شي واحد ..انت سعادة كل عيد

انتبه: لو جه عيد الفطر متفتحتش الباب، بعدين يبقى أسيرك وما يروحش لباقي الناس

أذا كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بازاى أعايدك

ماتفكرش ان ده صوت رنة موبايلك .. لا ده صرخة فؤادي تقولك كل عام وإنت بخير

لارسال بطاقة تهنئة فلاشية بحلول عيد الفطر المبارك للفيس بوك او عبر زر شير

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