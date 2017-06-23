رسائل عيد الفطر المبارك 2017 مسجات تهنئة للحبيب بعيد سعيد

رسائل عيد الفطر المبارك
مصريات – دول شوية مسجات معايدة بالعيد تسهل عليك تهني كل اللي تعرفهم يعني للحبيب والقريب، للاصدقاء او للمعارف للي بقالك كتير كمان لا شفتهم ولا كلمتهم ابعتلهم مسجات موبايل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام ٢٠١٧.
ومتنساش نقي بعناية من بين مجموعات الرسائل النصية المدرجة سواء كانت باللغة العربية الفصحى، او باللهجات العربية المحلية الدارجة مثل المصرية، او السودانية، او باللهجات الخليجية: السعودية، الاماراتية، البحرينية، العمانية، القطرية، الكويتية، اليمنية، كذالك العراقية، الاردنية، السورية اللبنانية، الفلسطينية، ولم ننسى المغرب العربي بكافة اقطاره: المغرب، الجزائر تونس، ليبيا.
كما تستطيع مشاركة رسائل عيد الفطر 2017 المبارك السعيد ان شاء الله، في حسابك على الفيس بوك او تويتر، او نسخها وارسالها على الواتس اب، او البلاك بيري وغيرها.
وشوف مين اكتر ناس بتعزهم ابعتلهم اجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 1438 – 2017 على الواتس اب او مسجات الموبايل.
- عيدك مبارك .. يا قاطع أخبارك .. العيد بلا وصالك .. ماله بهجة ولا فرحة .. وإنت بعيد عن أحبابك
- كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولاهلك نافع
- من عرف انسان مثلك .. ينكتب حظه سعيد .. تشرق ايامه وتصبح كل لحظه فيها عيد
- للكلمه ردود .. وللفرحه وجود .. ولايام العيد وقت محدود .. فلك تهنئه بلا حدود
- مستحيل تشرق الشمس ومتنورش عليك .. ومستحيل بقرب العيد من غير ما اهنيك .. كل وعام وانت بصحه وسلام
- بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى ايات السرور نبارك لك بـ عيد الفطر السعيد
- كل سنه وانت اعز اصدقائي .. كل سنه وانت سعيد .. كل سنه تبقى بقلبي .. وبشوفتك تكتمل اعياديانت بعيد وبالك بعيد بس احبك بعيد بس احبك اكيد وكل عيد وانت سعيد
- لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول عيد مبارك يا أغلى البشر شوفتك هي عيدي تساوي الاهل والدنيا وما فيها وكل عام وانت بالف خير
- ياقوة الله وين انا ونت والعيد
مالله كتبلي معك بالعيد ميعاد
هذا الزمن يوعد وراحت مواعيد
وهموم قلبي من عنا البعد تزتاد
في كل عيد يزيد بالقلب توكيد
ان السنين المقبله مابها اعياد
انتي بعيده والفرح عني بعيد
- قلبــي
ترى لا مـر طاريك سلم
وأنــا
الطواري علة طحت فيها
المشكلة
لا جيت أكلـم و أسلـم
ذكرت أنا
الشرهة ولك حق فيها
تدري ؟
عيدك مبارك وفيـه تنعم
يالعنبو
فــاتورة مـنت فـيـها.
- شريت لي ثــوب على شان لقيـاك
والثـوب راحت موضته مالبستـه
وشريت عطر ما زهاني بلياك
أربع سنين بعـلبته ما لمستـه
ودفتر قصيد كل يوم يترجاك .
مـا فيه يوم ما سهرت ودرستـه
- العيـــد قرب أسعد الله ممساك
والله مدري وين خـــد لمستــه
وين أنت ياللي عيدنا في محياك
كف القدر من ضيقة الخلق بسته
من يوم ما لوحت لي كف يمــناك
لليوم دمعي بالخفا ما حبسته
ومن يوم ماذوقتني حر فرقـــاك
والياس زرعه في حياتي غرستـه
- عيدك مبارك يا هوى البال وسعيد … وكلٍ يهني صاحبه وقت الأعياد
بس الرسايل يا منى الروح ما تفيد … ولا تغني الصوره عن الشوق لازاد
لابد تزور الدار في فرحة العيد … يا منيتي شمس الموده والإسعاد
اللهم اجعل هدا اليوم مبارك على الام المحمدية وارفع عنهم الشقى والسوء وقهر الدول التي تديئ الاسلام والمسلمين امين اللهم قوي الاسلام والمسلمين وخدل اللهم الكفرة والمشركين اعداء الملة والدين امين-امين-امين
كل عام والامه الاسلاميه بااف خير اعاده الله علينا باليمن والبركات
كل عام وانتم بالف الف خير احبابي
شباب بنات بمناسبة العيد الي بدو مجوهرات كلاش اوف كلانس يحكي معي
تاون هول 8 اعطاء 50 الف مجوهرا
تاون هول 9 اعطاء 75 الف مجوهرا
تاون هول 10 اعطاء 100 الف مجوهرا
والي بدو يحكيني واتس اب او فايبر وهاد رقمي
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كل عام انتم بالف خير بمناسبة حلول العيد الفطر المبارك
عید سعید فطر بر جمیع مسلمانان جهان مبارک باشد
كل سنة وانتو طيبين
كل سنه ونتوا طيبين ❥
كل عام وانتو بخير
اسعدكم الله بسعاد وعيد سعيد كل عام وانتم بخير
اللهم اجعل هدا العيد شفاءا للامة الاسلامية من كل الامراض , الهم انصر المسلمين في بقاع الارض .
كل عام وانتم بخير
بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى ايات السرور نبارك لك بـ عيد الفطر السعيد
كل عام والاحباب بخير
كل عام والجزائر والامه العربيه والاسلاميه بالففففف خير وينعاد علينا بالصحه والعافيه .
عيدكم مبروووووووووك
صح عيدكم كل عام وانتم بخير
رغم الجراح اقول لليمنيين
تقبل الله من الجميع صالح الأعمال
وأسال الله أن يجعكم من الذين غفرت ذنوبهم في رمضان واعتقت رقابهم من النار وكتب لهم أجر ليله القدر ..
ونسأل الله تعالى ان يجعل عيدكم فرحة وسرور ..
وكل عام وأنتم بخير
وعيد مبارك أنشاء الله
اللهم احقن دماء الشعب اليمني
اللهم عليك بكل من يريد الحرب ويسفك دماء من يقول لا أله ألا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل عام وانتم بخير يا الشعب السوداني واهني والده مريم واخوان بخارج مملكة العربية السعودية و أوروبا بعيد الفطر المبارك
عيد سعيد وكل عام وانتم بخير
كل سنه وانتو طيبين
بمناسبة عيد الفطر المبارك اتقدم لكم باسمى ايات المحبة والتقدير واقول لكم كل عام وانتم بخير وان شاء الله تعالى ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة والامن والاستقرار للعالم الاسلامي…
علي التركماني / العراق الحبيب
Mübarek Ramazan Bayramınızı sevgi ve saygılarımla gönülden kutlarım, İnşallah Teâlâ bir dahaki Ramazan Ayını bizlere, sizlere ve tüm İslam âlemine hayırlı, bereketli, güven ve istikrar ile birlikte görmeyi nasip eylesin…
Ali Türkmeni / Irak
صباح خاص للغالين معطر بالفل والياسمين ابعتة بس للحلوين واقلولهم كل سنة وهما طيبين
#خيرو_الرحال
عيد مبارك على كل العرب
اللهم ادخل العيد على جميع بالمحبة، تسامح، والســـرور مع تحقيق امنياتكم ……. ان شاء الله.
عيـــد مبارك سعيـــد، بكل ما تتمنوه في حياتكم انتم ومن تحبون ان شـــاء الله، وكــل عام وانتــــــم 100000000000000 خيـــــــــــــــــر.
الرسائل جميله وكل عام وانت بخير بس ايه معني العيدوفي ناس كانت بتحلي العيد ودلوقتي مش معانا
اللهم اجمعنى سوى
اهلا بل\ين كنو يكتبونا الرساائل وانا اقول كلمه واحده قبل العيد عيدكم ممبارك لدينا اببهم قلبي
كل عام وانتب بالف خير