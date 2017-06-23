رسائل عيد الفطر مضحكة 2017 أحدث مسجات تهنئة بالعيد المبارك

مسجات عيد الفطر 2017 مضحكة مصرية

رسائل عيد الفطر مضحكة

مصريات – بتفكر في عبارات مضحكة وكلام جميل عن عيد الفطر يعني نفسك في حبة مسجات موبايل بمناسبة العيد الصغير عيد الفطر المبارك المضحكة تبعتها للحبيب او للاصدقاء ولكل اللي تعرفهم نفر نفر.

الحق فترة اوكازيونات المسجات قبل ليلة العيد وارسل اكبر عدد من رسائل عيد الفطر المبارك مضحكة مصرية وغير مصرية، بكل لهجات المحكية وغير المحكية لشعوب الامة العربية من المحيط للخليج: السعودية، البحرين، الكويت، الامارات، قطر، عمان، اليمن، الاردن، فلسطين، السودان، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، لبنان، سوريا.

رسائل مقالب واتس اب ومسجات نكت مضحكة جدا للتهنئة بعيد الفطر السعيد، جامدة واحلى كلام تهاني بالعيد.

  • كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير

    رسائل واتس اب عيد الفطر مضحكة

    رسائل عيد الفطر مضحكة

  • اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد
  • قبل ماتنطبع بوسات العيد حبيت اكون اول انسان يطبع على خدك البوسه اممواه
  • أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط
  • أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة.كل عام وأنت بـ1000 خير.يا أحلى قلب بالدنيا
  • المرسل:مجرد إحسا س .. المستقبل:جوهرة ألماس .. النص:عيد مبارك يا أعز الناس
  • أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير
  • احلى ما فى العيد العيدية والأحلى إنها تكون منك هدية عيدك مبارك
  • ابارك لك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه
  • للعيد هلاله .. ولقلبي حبيب عذبني دلاله..  يا ترى بيوم العيد كيف حاله
  • الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد
  • عسى عيدك مبارك .. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك
  • ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك بالعيد لا تحرمني منها رجاءً
  • انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد
  • قبل الزحمة .. والرز واللحمة … حبيت أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي
  • من ورد العيد لميتك وبحضن القمر خبيتك ولاني كثير حبيتك بعد عمري سميتك
  • باقي 116767503930498 ثانية على عيد الفطر بالله في احد عيدك قبلي
  • باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. وعيد سعيد عليك يعود
  • الله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه العيد وهو مسرور
  • أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي بالعيد يملي السما نورك
  • لأحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر
  • خليك جاهز للعيد يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك .. المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته
  • أنتظر يوم العيد …. تعرف ليه ..؟؟ لأني أبي أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي

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رسائل عيد الفطر مضحكة 2017 أحدث مسجات تهنئة بالعيد المبارك

23/06/2017 179 تعليق رسائل عيد الفطر , , , , , , , , , , , ,
179 comments
  1. بهجة 11/09/2016 11:39 -

    ﺍﻫﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﯿﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﮎ ❤

  2. Hind 04/07/2016 06:50 -

    كل عام والامه الاسلامية بألف خير ويارب يعم الأمن والامان في بلادي العزيز العراق العظيم

  3. Esra OS 04/07/2016 05:00 -

    كل سنه وانتم طيبين وعساكم من عواده

  4. علی ال کثیر 01/07/2016 13:56 -

    اهنی جمیع مسلمین العالم به مناسبة حلول عید الفطر المبارک خصوصا الشعب السوری المظلوم

  5. zahraa 23/09/2015 14:40 -

    ♥♥ كل عام والشعب العراقي والجيش والحشد الشعبي بالف خير ينعاد علينه بفرح وفرج محمد وال محمد ♥♥

  7. منى محمد محمد شلبى 20/07/2015 11:21 -

    كل سنة وجيشنا وشرطتنا طيبة وبخير وامان والقوات المسلحة ربنا يحفظكوا ويحيمكوا 
    من العين

  8. منى محمد محمد شلبى 20/07/2015 11:18 -

    حبيبت اقول هتوحشنى جدا وسلامى لشعب الغربية كلها واهالى فى سملا بجد وحشتنى وبقول لوالدى النهاردة هو متوفى كل سنة وانت طيب كان نفسى اتكون معنا وفراقك صعب علينا الله يرحمك ويجعلها فى فسيح جناتة وربنا يصبرنا على فراقك 
    وبقوللك وحشتن جدا بجدا والبقاء والدوام لله

  9. منى محمد محمد شلبى 20/07/2015 11:15 -

    قبل الشبكة متنشغل كل سنة وعيد فطر سعيد وانتوا طيبين وبصحة وسلامة وسعادة دايما يارب لكل الناس الحلوين كل عام وانتوا بخير الامعيدش النهاردة يعيد  والمخصم حد يصلحوة احنا فى ايام العيد ولا زعلان من حد مايزعلش منة ونفضل كويسين دايما النهاردة بنودع عيد فطر المبارك خالص والدارسة على الابواب وبقول لطلبة كلية الدفاع الجوى على حفل التخرج يوم 22\7\2015 الف مبروك ليكوا ولا اهاليكوا انتوا جيشنا واملنا ورجال مصر الاقوياء الف مليون مبروك لطلبة كلية الدفاع الجوى الف مليون مبروك ومبروك حفل التخرج 

  10. mennamanon 17/07/2015 07:14 -

    عيد دايما صاحي بيقول يا ليلة العيد قوم كل كحك ياليلة عيد

  11. سلمىطارق 16/07/2015 16:33 -

    عيد سعيد انشاء اللةوكل عام وانتم بخير

  13. mohamed 13/07/2015 19:05 -

    كل سنه والامه الاسلامه بخير وسعادة ورخاء ويارب اجعل مصر مستقره اللهم امين

  14. افندينا ابو ادم ايمن شحاته 28/07/2014 20:37 -

    كل عام وانتم بخير وسلام واعاده الله علي مصر الغاليه بلاسلام واليمين والبركات وحفظ الله مصر واهله من كل سواء

  15. سيدحاتم 27/07/2014 17:58 -

    حبيت أقول كل ما فى قلبى لكم وللأمه الأسلاميه بأكملها كل عام وانتم إلى الله أقرب عيد سعيد مبارك علنا وعليكم كل عام وانتم بخير وبرقيه (( لشعب سوريا وفلسطين والصومال وكل بلد محتلها الظالمين ان شاء الله ربنا يحرركم من كل ظالم وكل محتل ويدمرهم وينزل عليهم عذابه كما أنزله من قبل على فرعون وقوم عاد وثمود وقوم لوط اللهم أمين يارب )) وان شاء الله يجعل العيد سعيد عليكم وعلينا كل عام وأنتم إلى الله أقرب عيد سعيد

  16. سامي الواعر 27/07/2014 16:32 -

    خلاص ياعسول العيد على وصول حتودع القطايف وتستقبل المعمول وكل عام وجميع الامة الاسلامية بخير                                
                                                            ليبيا حرة

  18. محمد من الجزائر 23/07/2014 04:58 -

    رسائل رائعة وكل عام وانتم بخير عيد سعيد للجميع

  19. nana 16/07/2014 21:02 -

    لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير

  20. حمودي الوحيد 08/07/2014 03:16 -

    كل عام ونتم والعراق بالف خير

  21. ايمى 13/10/2013 21:10 -

    كل عام وانتم الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم ومن الجنة ادنى واقرب وعن النار ابعد ولفعل الخيرات اسبق ولسنة النبى الزم ولحب اتباعه اصدق 

    وربنا يتقبل منا ومنكم يوم عرفه ….. وما تنسوناش من دعائكم بقى في اليوم ده .. ويا رب عيد سعيد عليكم 

    كل عام وانتم جميعا بخير 

  22. ماجد الماجد 12/10/2013 18:09 -

    يا حظك

    يا بختك

    يا عمي من قدك

    أنا أول شخص يقولك

    “ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك”

  23. جنات العشق 11/10/2013 16:57 -

    كل عام وانتم بخير وعلى الشعب المصرى كلة 

  24. رغده عزالدين 05/10/2013 13:35 -

    الرسائل جميله متل وجوهكم ———حبيبي وينك رد الله لا يهينك ان شاء الله العيد يصلح اللي بيني وبينك——-

  26. علياء 09/08/2013 06:04 -

    المرسل:مجرد احساس..المستقبل:جوهر الماس..النص:كل سنة وانت طيب يا اعز الناس

  27. علي الحلاوي 08/08/2013 17:12 -

    كل عام وانتم ابألف الف  خير ان شاء الله يارب

  28. حليمة 08/08/2013 12:09 -

    كل عام والشعب الجزائري والامة المسلمة بالف خير

  29. حليمة 08/08/2013 12:08 -

    عيد سعيد ينعاد عليكم بالهناء والخير

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