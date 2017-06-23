رسائل عيد الفطر مضحكة 2017 أحدث مسجات تهنئة بالعيد المبارك

رسائل عيد الفطر مضحكة
مصريات – بتفكر في عبارات مضحكة وكلام جميل عن عيد الفطر يعني نفسك في حبة مسجات موبايل بمناسبة العيد الصغير عيد الفطر المبارك المضحكة تبعتها للحبيب او للاصدقاء ولكل اللي تعرفهم نفر نفر.
الحق فترة اوكازيونات المسجات قبل ليلة العيد وارسل اكبر عدد من رسائل عيد الفطر المبارك مضحكة مصرية وغير مصرية، بكل لهجات المحكية وغير المحكية لشعوب الامة العربية من المحيط للخليج: السعودية، البحرين، الكويت، الامارات، قطر، عمان، اليمن، الاردن، فلسطين، السودان، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، لبنان، سوريا.
رسائل مقالب واتس اب ومسجات نكت مضحكة جدا للتهنئة بعيد الفطر السعيد، جامدة واحلى كلام تهاني بالعيد.
- كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير
- اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد
- قبل ماتنطبع بوسات العيد حبيت اكون اول انسان يطبع على خدك البوسه اممواه
- أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط
- أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة.كل عام وأنت بـ1000 خير.يا أحلى قلب بالدنيا
- المرسل:مجرد إحسا س .. المستقبل:جوهرة ألماس .. النص:عيد مبارك يا أعز الناس
- أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير
- احلى ما فى العيد العيدية والأحلى إنها تكون منك هدية عيدك مبارك
- ابارك لك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه
- للعيد هلاله .. ولقلبي حبيب عذبني دلاله.. يا ترى بيوم العيد كيف حاله
- الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد
- عسى عيدك مبارك .. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك
- ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك بالعيد لا تحرمني منها رجاءً
- انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد
- قبل الزحمة .. والرز واللحمة … حبيت أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي
- من ورد العيد لميتك وبحضن القمر خبيتك ولاني كثير حبيتك بعد عمري سميتك
- باقي 116767503930498 ثانية على عيد الفطر بالله في احد عيدك قبلي
- باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. وعيد سعيد عليك يعود
- الله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه العيد وهو مسرور
- أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي بالعيد يملي السما نورك
- لأحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر
- خليك جاهز للعيد يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك .. المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته
- أنتظر يوم العيد …. تعرف ليه ..؟؟ لأني أبي أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي
بطاقة فلاشية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2017
اخبار ومواضيع ذات صلة:
Advertisement
ﺍﻫﻨﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﯿﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﮎ ❤
كل عام والامه الاسلامية بألف خير ويارب يعم الأمن والامان في بلادي العزيز العراق العظيم
كل سنه وانتم طيبين وعساكم من عواده
اهنی جمیع مسلمین العالم به مناسبة حلول عید الفطر المبارک خصوصا الشعب السوری المظلوم
♥♥ كل عام والشعب العراقي والجيش والحشد الشعبي بالف خير ينعاد علينه بفرح وفرج محمد وال محمد ♥♥
this is a good site thanks ok
كل سنة وجيشنا وشرطتنا طيبة وبخير وامان والقوات المسلحة ربنا يحفظكوا ويحيمكوا
من العين
حبيبت اقول هتوحشنى جدا وسلامى لشعب الغربية كلها واهالى فى سملا بجد وحشتنى وبقول لوالدى النهاردة هو متوفى كل سنة وانت طيب كان نفسى اتكون معنا وفراقك صعب علينا الله يرحمك ويجعلها فى فسيح جناتة وربنا يصبرنا على فراقك
وبقوللك وحشتن جدا بجدا والبقاء والدوام لله
قبل الشبكة متنشغل كل سنة وعيد فطر سعيد وانتوا طيبين وبصحة وسلامة وسعادة دايما يارب لكل الناس الحلوين كل عام وانتوا بخير الامعيدش النهاردة يعيد والمخصم حد يصلحوة احنا فى ايام العيد ولا زعلان من حد مايزعلش منة ونفضل كويسين دايما النهاردة بنودع عيد فطر المبارك خالص والدارسة على الابواب وبقول لطلبة كلية الدفاع الجوى على حفل التخرج يوم 22\7\2015 الف مبروك ليكوا ولا اهاليكوا انتوا جيشنا واملنا ورجال مصر الاقوياء الف مليون مبروك لطلبة كلية الدفاع الجوى الف مليون مبروك ومبروك حفل التخرج
عيد دايما صاحي بيقول يا ليلة العيد قوم كل كحك ياليلة عيد
عيد سعيد انشاء اللةوكل عام وانتم بخير
كل عام والمسلمين بخير
كل سنه والامه الاسلامه بخير وسعادة ورخاء ويارب اجعل مصر مستقره اللهم امين
كل عام وانتم بخير وسلام واعاده الله علي مصر الغاليه بلاسلام واليمين والبركات وحفظ الله مصر واهله من كل سواء
حبيت أقول كل ما فى قلبى لكم وللأمه الأسلاميه بأكملها كل عام وانتم إلى الله أقرب عيد سعيد مبارك علنا وعليكم كل عام وانتم بخير وبرقيه (( لشعب سوريا وفلسطين والصومال وكل بلد محتلها الظالمين ان شاء الله ربنا يحرركم من كل ظالم وكل محتل ويدمرهم وينزل عليهم عذابه كما أنزله من قبل على فرعون وقوم عاد وثمود وقوم لوط اللهم أمين يارب )) وان شاء الله يجعل العيد سعيد عليكم وعلينا كل عام وأنتم إلى الله أقرب عيد سعيد
خلاص ياعسول العيد على وصول حتودع القطايف وتستقبل المعمول وكل عام وجميع الامة الاسلامية بخير
ليبيا حرة
الرسايل جميلة
رسائل رائعة وكل عام وانتم بخير عيد سعيد للجميع
لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير
كل عام ونتم والعراق بالف خير
كل عام وانتم الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم ومن الجنة ادنى واقرب وعن النار ابعد ولفعل الخيرات اسبق ولسنة النبى الزم ولحب اتباعه اصدق
وربنا يتقبل منا ومنكم يوم عرفه ….. وما تنسوناش من دعائكم بقى في اليوم ده .. ويا رب عيد سعيد عليكم
كل عام وانتم جميعا بخير
يا حظك
يا بختك
يا عمي من قدك
أنا أول شخص يقولك
“ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك”
كل عام وانتم بخير وعلى الشعب المصرى كلة
الرسائل جميله متل وجوهكم ———حبيبي وينك رد الله لا يهينك ان شاء الله العيد يصلح اللي بيني وبينك——-
كل عام والشعب العراقي بي خير
المرسل:مجرد احساس..المستقبل:جوهر الماس..النص:كل سنة وانت طيب يا اعز الناس
كل عام وانتم ابألف الف خير ان شاء الله يارب
كل عام والشعب الجزائري والامة المسلمة بالف خير
عيد سعيد ينعاد عليكم بالهناء والخير