رسائل عيد الفطر مضحكة 2017 أحدث مسجات تهنئة بالعيد المبارك

رسائل عيد الفطر مضحكة

مصريات – بتفكر في عبارات مضحكة وكلام جميل عن عيد الفطر يعني نفسك في حبة مسجات موبايل بمناسبة العيد الصغير عيد الفطر المبارك المضحكة تبعتها للحبيب او للاصدقاء ولكل اللي تعرفهم نفر نفر.

الحق فترة اوكازيونات المسجات قبل ليلة العيد وارسل اكبر عدد من رسائل عيد الفطر المبارك مضحكة مصرية وغير مصرية، بكل لهجات المحكية وغير المحكية لشعوب الامة العربية من المحيط للخليج: السعودية، البحرين، الكويت، الامارات، قطر، عمان، اليمن، الاردن، فلسطين، السودان، ليبيا، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، لبنان، سوريا.

رسائل مقالب واتس اب ومسجات نكت مضحكة جدا للتهنئة بعيد الفطر السعيد، جامدة واحلى كلام تهاني بالعيد.

كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل شهر كل عام وانت بالف خير

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على احلى خد

قبل ماتنطبع بوسات العيد حبيت اكون اول انسان يطبع على خدك البوسه اممواه

أنطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط

أول شخص بالدنيا يستاهل كلمة.كل عام وأنت بـ1000 خير.يا أحلى قلب بالدنيا

المرسل:مجرد إحسا س .. المستقبل:جوهرة ألماس .. النص:عيد مبارك يا أعز الناس

أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير

احلى ما فى العيد العيدية والأحلى إنها تكون منك هدية عيدك مبارك

ابارك لك بالعيد وايامه الورديه وامانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه

للعيد هلاله .. ولقلبي حبيب عذبني دلاله.. يا ترى بيوم العيد كيف حاله

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد ويعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

عسى عيدك مبارك .. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك

ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك بالعيد لا تحرمني منها رجاءً

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد

قبل الزحمة .. والرز واللحمة … حبيت أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي

من ورد العيد لميتك وبحضن القمر خبيتك ولاني كثير حبيتك بعد عمري سميتك

باقي 116767503930498 ثانية على عيد الفطر بالله في احد عيدك قبلي

باقة ازهار وورود .. وسلة بخور ووعود .. وكل عام وانت بخير .. وعيد سعيد عليك يعود

الله يزيد هالوجه المنور نور .. ويعطيه من حلا الحور .. ويبلغه العيد وهو مسرور

أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شوفتك فين ؟ افتكرت .. أنت اللي بالعيد يملي السما نورك

لأحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: عيد مبارك قبل كل البشر

خليك جاهز للعيد يمكن تنقص الكمية ونحتاج لك .. المرسل:مصنع العسل و الشوكولاته

أنتظر يوم العيد …. تعرف ليه ..؟؟ لأني أبي أقولك …. كل عام وأنت بألف خير يالغالي

بطاقة فلاشية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2017

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