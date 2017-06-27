رسائل عيد ميلاد 2018/2017 وفر الهدايا مع أجمل مسجات تهنئة

رسائل عيد ميلاد 2017

مصريات – عندك مناسبة، قرب تاريخ عيد ميلاد حد من اصحابك، جيرانك اخواتك امك ابوك حبيبك ولا حبيبتك، عليك باروع رسائل عيد ميلاد حلوة جديدة.

وتذكر الهدية مش بتمنها بل بقيمتها، ممكن تكون عبارات تهاني او كلمة تهنئة حلوة موجودة في رسائل عيد ميلاد 2018 القصيرة على الواتس اب وللموبايل يسدوا.

ابعت بدل الواحدة من رسائل التهنئة بعيد الميلاد اتنين تلاتة، واهو كله بثوابه.

مجموعة جامدة وجديدة مسجات واتس اب كوميدية مضحكة بمناسبة اعياد ميلاد 2017 تمشي حتى 2018 شغال.

بس انت نقي واختار من مجموعات الرسائل sms المتوفرة امامك، وبجميع لهجات الامم الفرنجية، والامة العربية لتقديم تهنئة بهذه المناسبة على اختلاف الاجناس والاعراق فهناك المزيد والكثير من رسائل عيد ميلاد مصرية اضافة الى مسجات عيد ميلاد سعودية ، بحرينية، قطرية ، اماراتية ، عمانية، مغربية ، تونسية ، جزائرية ، ليبية ، سورية، فلسطينية، سودانية، كويتية، يمنية، لبنانية، عراقية ، اردنية وغيرها..



اجمل رسائل مسجات عيد ميلاد سعيد قصيرة حلوة مضحكة جديدة



كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول .. في حياتي وقلبي وعقلي

أعايدك جعـلك طـيلة العمر وأنت بخـير .. وأزف لك باقة ورد بالعطـر فـواحه ..

يا ورد روح لحبيبي و قوله أنا هدية لك من إنسان بحبك و يقول لك كل عام وإنت بخير

نفسي أكون جنبك وأهمس بإذنك وأقولك من كل قلبي كل عام وإنت بخير

بحتفل بك نور عيني يا ملاكي ويا ضنيني و ينشد الاحساس فيني كل عام وأنتي بخير

اهني اليوم بك انته عشانك من مواليده و اغنيلك في ميلادك عساها لك سنة سعيدة

مع آخر لحظات السنه نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس.

يا شبيه القمر يأرق من الزهر كل عام وأنتي بخير يا أغلى ناسي و البشر.

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انت بألف خير.

جيت اسابق الساعات لاجل اقول كل عام وأنت بخير

كل القلوب افـ عيـد ميلادك ورود ياوردة ٍ ماتـــشبـــهــك اي وردة هذا الفرح ماله بهاللحظـة حدود وده يســولف للـزمن عنـك وده ياللي القلوب افـ عيـد ميلادك ورود ياوردة ٍ بـك ياصل الزين حــده

اهني اليوم بك عشان انت من مواليده وادعيلك من قلبى يارب تكون سنة سعيدة

كل سنه وإنته بخير و عيـد ميلاد ك سعيد كل سنه وإنته رفيقي وصاحبي وأغلى البشر

احترت اوفر30قرش ولااهنيك وبعد تردد طويل وحسبة معقدة وصراع مرير مع النفس قررت ان الدنيا فانية وماتسواش حاجة والبخل وحش ومحدش هياخدمعاه حاجةباقولك ايه كل سنة وانت طيب والعوض علي الله

جيت أسابق الساعات لاجل أقول كل عام وأنت بخير.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

يا ريح الورد يا صوت القصيد يا ضحكة الماضي الجديد يجعل مساك دايم سعيد

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد و أتمنى لك عيد سعيد.

صاروخ ارض ارض انفجر بالطول والعرض بيقول عيد ميلاد سعيد لاحلي وجه علي الارض

أنا لا أقول كل عام و أنت بخير و إنما أقول أنت الخير لكل عام

ياللي انت قمر وعينيك حلوين ومخلّينا وراك دايخين صباحك عسل ومساك ياسمين كل سنة وانت طيب

كــ{تهنئة}ـــل عــ{خاصة}ـام وأنـ{من}ـــتم بألــ{قلب}ـــف خــ{محب}ــير.

كل سنه والدنيا بين ايديك والضحكة ماتفارق عنيك وعيد ميلاد سعيد عليا وعليك

جيت اسابق الساعات لاجل اقول كل عام وأنت بخير

تهنئه حارة مولعه باعياد جميله مشخلعه من غير بمب وفرقعه لناس حلوة مطرقعه

قبل زحمة السير ورسايل الغير احب اهنيك واقلك كل عام وانت بخير يا اغلى الناس

حاولت أسابق الناس وأرسلك مع خيوط الشمس الماس وأقولك كل عام وإنت بخير يا مشعل الرقة و الإحساس

بطاقة فلاش تهنئة عيد ميلاد سعيد

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