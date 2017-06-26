رسائل عيد ميلاد 2018 مسجات عبارات تهنئة قصيرة حلوة جديدة

رسائل عيد ميلاد 2018

مصريات – تواريخ اعياد الميلاد غير مرتبطة بوقت معين في السنة، واكيد كل شخص فينا بيقول مرة في الشهر على الاقل لواحد يعرفه كل سنة وانت طيب، او كل عام وانت بخير، ويحتاج لو على حسب معزته او قربه اما يتدبس في هدية او بوكيه ورد وخلافه..

اما بالنسبة للعالم المكبرة تبع بيننا موبايلات وواتس اب، فالاحسن انهم يخزنوا مجموعة من مسجات عيد الميلاد لعام 2018 واجمل عبارات تهنئة جديدة ولكل المواليد.

وكمان رسائل عيد ميلاد سعيد دي تسد وشغالة مع اي بني ادم سواء للاصدقاء او للمتجوزين للزوج للزوجة للحبيب للحبيبة للمطلقين للمتدهولين كله متوفر بفضل الله.



وعشان تبطل عصر في مخك وتفكير في كلمتين واقوى عبارات تهاني حلوين باللهجات العامية مصرية سعودية عراقية مغربية جزائرية تونسية ليبية سورية فلسطينية لبنانية اردنية يمنية كويتية سودانية قطرية عمانية اماراتية بحرينية تبعتهم مع رسائل عيد ميلاد جامدة حلوة قصيرة جديدة فعندك هنا مجموعة لا بأس بها من رسائل التهنئة باعياد الميلاد واورع عبارات تهاني حلوة جدا متنقية ع الفرازة خد اللي تيجي على هواك وابعتها للشخص الي ناوي تبعتله تهنئة عيد ميلاد وتباركه بمناسبة حلوله على الدنيا.



ويلا ليك الاختيار من مسجات تهنئة عيد ميلاد قصيرة للواتس اب للموبايل جديدة حلوة:

أنا رسالة جايه من إنسان قاعد وحدانى يفكر فيك كثير ويسلم عليك قوى وبعيد ميلاد بتهنيك .

خليك جاهز وعمر جيبك يمكن استلف منك واجيبلك هدية محترمة تكسر عينك .

مغرور و راضين تقلان و ساكتين مطنش و متعودين ناسينا وهانفضل دايما فاكرين عيد ميلادك ليوم الدين.

الود ودى بالمناسبة دي اكتب اسمك على صدرى لكن اخاف تزعجك نبضات قلبى يا حبيبى .

تليفونى مسكين ودرجه حرارته فوق الاربعين بيعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

تهنئة حارة مولعة باعياد حلوة مشخلعة من غير بمب وفرقعة لاحباب اخر مجدعة

يا ناس روحوا و حيوه اليوم زاد عمره و من الفرح ما حد مثله يا ربي يخلي لأهله كل عام و إنت بألف خير

أتمنى اليوم ما يعدي و الفرحة من وجهك ما تغيب اليوم يوم ميلادك يا وعدي و أنا من الفرحة بطير

اليوم زاد عمرك سنة محتار ويش أهديلك أنا تبي عمري تبي روحي إنت بس تدلل و أطلب

اهني اليوم بك انته عشانك من مواليده و اغنيلك في ميلادك عساها لك سنة سعيدة

لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير.

يا طير طاير بالسما ميل على حبيبي و قول له كل عام و أنت بألف خير و هنا و ربي يزيد عمره كل سنة سنة

نفسي أهديلك شجرة تظلل عليك بوفرة و تحميك من كل خطرة و تعطيك أحلى ثمرة كل عام و إنت بألف خير

أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم.

أنا ما أقول كل عام و أنت بخير لكن أقول أنت الخير لكل عام.

المرسل: مجرد احساس المستقبل: جوهر ألماس النص: كل عام و أنتي بخير قبل كل الناس.

تحتفل معك روح الليالي تحتفل الروح كل يوم بس الليلة تحتفل بشكل ثاني بميلاد شخص مألوف وتوقد بسمتك شمع غاوي وتفرح بعام بالأمل موصوف وتهديلك دفا حبي و عمر أنت بداخله موجود

أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين و أقووول كل عام و أنتي بخير.

من جديد و الغلا دايم يزيد اسبق هالعالم و أقول كل عام وأنت سعيد

بحتفل بك نور عيني يا ملاكي ويا ضنيني و ينشد الاحساس فيني كل عام وأنتي بخير

افتح ايدك بوسها اقلبها وبوسها واحمد ربنا انى افتكرتك وعبرتك و بعتلك رساله

بريح العطر والريحان بأيات من القران اهنيك يا احلى انسان

انت اصلا مش تستاهل رسالة عيد ميلاد ولا رنة انت تستاهل كف يترفع ويدعيلك بالجنة

قمر عسل سكر خفيف الدم اخلاق جمال كفايه كلام عن نفسي المهم كل سنة وانت طيب

أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

بطاقة فلاش جديدة تهنئة عيد ميلاد سعيد



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رسائل عيد ميلاد 2018 مسجات عبارات تهنئة قصيرة حلوة جديدة