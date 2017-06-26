رسائل عيد ميلاد 2018 مسجات عبارات تهنئة قصيرة حلوة جديدة

مسجات رسائل عيد ميلاد 2018

رسائل عيد ميلاد 2018

مصريات – تواريخ اعياد الميلاد غير مرتبطة بوقت معين في السنة، واكيد كل شخص فينا بيقول مرة في الشهر على الاقل لواحد يعرفه كل سنة وانت طيب، او كل عام وانت بخير، ويحتاج لو على حسب معزته او قربه اما يتدبس في هدية او بوكيه ورد وخلافه..

رسائل عيد ميلاد 2018 مسجات تهنئة اعياد ميلاد حلوة جديدة قصيرة

رسائل عيد ميلاد 2017 – 2018

اما بالنسبة للعالم المكبرة تبع بيننا موبايلات وواتس اب، فالاحسن انهم يخزنوا مجموعة من مسجات عيد الميلاد لعام 2018 واجمل عبارات تهنئة جديدة ولكل المواليد.

وكمان رسائل عيد ميلاد سعيد دي تسد وشغالة مع اي بني ادم سواء للاصدقاء او للمتجوزين للزوج للزوجة للحبيب للحبيبة للمطلقين للمتدهولين كله متوفر بفضل الله.

وعشان تبطل عصر في مخك وتفكير في كلمتين واقوى عبارات تهاني حلوين باللهجات العامية مصرية سعودية عراقية مغربية جزائرية تونسية ليبية سورية فلسطينية لبنانية اردنية يمنية كويتية سودانية قطرية عمانية اماراتية بحرينية تبعتهم مع رسائل عيد ميلاد جامدة حلوة قصيرة جديدة فعندك هنا مجموعة لا بأس بها من رسائل التهنئة باعياد الميلاد واورع عبارات تهاني حلوة جدا متنقية ع الفرازة خد اللي تيجي على هواك وابعتها للشخص الي ناوي تبعتله تهنئة عيد ميلاد وتباركه بمناسبة حلوله على الدنيا.

ويلا ليك الاختيار من مسجات تهنئة عيد ميلاد قصيرة للواتس اب للموبايل جديدة حلوة:

  • أنا رسالة جايه من إنسان قاعد وحدانى يفكر فيك كثير ويسلم عليك قوى وبعيد ميلاد بتهنيك .
  • خليك جاهز وعمر جيبك يمكن استلف منك واجيبلك هدية محترمة تكسر عينك .
  • مغرور و راضين تقلان و ساكتين مطنش و متعودين ناسينا وهانفضل دايما فاكرين  عيد ميلادك ليوم الدين.
  • الود ودى بالمناسبة دي اكتب اسمك على صدرى لكن اخاف تزعجك نبضات قلبى يا حبيبى .
  • تليفونى مسكين ودرجه حرارته فوق الاربعين بيعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين
  • تهنئة حارة مولعة باعياد حلوة مشخلعة من غير بمب وفرقعة لاحباب اخر مجدعة
  • يا ناس روحوا و حيوه اليوم زاد عمره و من الفرح ما حد مثله يا ربي يخلي لأهله كل عام و إنت بألف خير
  • أتمنى اليوم ما يعدي و الفرحة من وجهك ما تغيب اليوم يوم ميلادك يا وعدي و أنا من الفرحة بطير
  • اليوم زاد عمرك سنة محتار ويش أهديلك أنا تبي عمري تبي روحي إنت بس تدلل و أطلب
  • اهني اليوم بك انته عشانك من مواليده و اغنيلك في ميلادك عساها لك سنة سعيدة
  • لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير.
  • يا طير طاير بالسما ميل على حبيبي و قول له كل عام و أنت بألف خير و هنا و ربي يزيد عمره كل سنة سنة
  • نفسي أهديلك شجرة تظلل عليك بوفرة و تحميك من كل خطرة و تعطيك أحلى ثمرة كل عام و إنت بألف خير
  • أقول بسرعة قبلهم كلهم كل عام وأنت بخير يا بعدهم كلهم.
  • أنا ما أقول كل عام و أنت بخير لكن أقول أنت الخير لكل عام.
  • المرسل: مجرد احساس المستقبل: جوهر ألماس النص: كل عام و أنتي بخير قبل كل الناس.
  • تحتفل معك روح الليالي تحتفل الروح كل يوم بس الليلة تحتفل بشكل ثاني بميلاد شخص مألوف وتوقد بسمتك شمع غاوي وتفرح بعام بالأمل موصوف وتهديلك دفا حبي و عمر أنت بداخله موجود
  • أتجاوز كل المسرعين وأسبق كل المهنئين و أقووول كل عام و أنتي بخير.
  • من جديد و الغلا دايم يزيد اسبق هالعالم و أقول كل عام وأنت سعيد
  • بحتفل بك نور عيني يا ملاكي ويا ضنيني و ينشد الاحساس فيني كل عام وأنتي بخير
  • افتح ايدك بوسها اقلبها وبوسها واحمد ربنا انى افتكرتك وعبرتك و بعتلك رساله
  • بريح العطر والريحان بأيات من القران اهنيك يا احلى انسان
  • انت اصلا مش تستاهل رسالة عيد ميلاد ولا رنة انت تستاهل كف يترفع ويدعيلك بالجنة
  • قمر عسل سكر خفيف الدم اخلاق جمال كفايه كلام عن نفسي المهم كل سنة وانت طيب
  • أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى
  • التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

بطاقة فلاش جديدة تهنئة عيد ميلاد سعيد

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رسائل عيد ميلاد 2018 مسجات عبارات تهنئة قصيرة حلوة جديدة

26/06/2017 98 تعليق رسائل عيد ميلاد , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
98 comments
  1. الكابتن رضوان 19/10/2015 11:02 -

    اليوم ميلادك والكل فرحان ععلشانك ومن صميم قلبي ادعيلك ربي يخليك ويطول عمرك كل عام وانت بالف خير

  4. ندى 15/06/2015 18:53 -

    كل سنه وانت حبيبي كل سنه وانت عمرى كل سنه وانت حياتى كل سنه وانت روحى كل سنه وانت معايا كل سنه وانت بالف خير يا حبيبي قلبى نانا عيد سعيد  يا قلب 1\7  

  6. حب قلبي بموت فيك 13/03/2015 00:52 -

    احلي رسائل في الدنيا جامده جامده

  10. عاشقة توفيق 15/02/2015 00:18 -

    عيد ميلاد سعيد يا عمري كل عام و أنت في قلبي و في حياتي نموت عليك يا أحلى هدية في حياتي نحبك بزاااااااااااااااف…..16/02

  12. mustapha 31/12/2014 18:51 -

    شكرا  لكم جميعا كل عام وانتم ب 100 خيير

  15. محمد مرسى 16/10/2014 14:24 -

    هل صليت على النبى محمد اليوم احلاااااااااااااااااااااااااااااااااا رسالة

  17. دعاء الفرجاني 22/05/2014 13:27 -

    كتير حلوات المسجات 
    بس انا بدي عبارات تهنئه ليوم ميلادي انا

  18. رودي 05/05/2014 16:06 -

    ميرسي علي الرسائل الاكثر من رائعه

  19. اميرة 05/03/2014 12:02 -

    شكررررا الرسائل تجنن اووووووووووووى وخرافة

  20. نسيم الورد 02/03/2014 20:22 -

    مسا الخير والله المسجات رووووووووووووووعة كثييييييييييييييير اوي اوي وبتجنن وميرسي عليهم thank you

  21. imen dz 14/01/2014 20:06 -

    كل عام و حبيبي فريح (فرحان) بخير و صحة و عافية عقبال مية سنة 27/01

  24. aya mahmad 03/01/2014 20:57 -

    الليلة انا ضيفة في عيونك جيت اخيب ظنك جيت اقولك كل سنة وانتا طيب يا روحي بحبك اووووى 

  25. الصديقة الحميمة 03/01/2014 00:27 -

    اريدان اهنئ صديقتي رحمة علي عيدميلادها ونحن  اصدقاءمن 5سنوات وانااهنئك يارحمة واتمني ان تري هذة الرسالة

  26. خالد خالد 01/01/2014 01:16 -

    شئ رؤؤعة جزاكم الله خيراا

  27. شعبان ماريو 01/01/2014 00:08 -

    يجماعه احب اقول لكا اصحابي واخواتي المسيحين والمسلمين HAPPY NEW YEAR ويارب تكون سنه حلوه علينا كلنا ونبدء بدايه جديده ونحط ايدينا في ايد بعض بس انا متاكد انها هتكون سنه حلوه

  29. فوفو 31/12/2013 16:23 -

    كل سنه والدنيا بين إيديكي والضحكه ما تفارق عينيكي وسنة جديدة جميلة علينا و عليكي ياحبيبتي

  31. aya 28/12/2013 23:32 -

    جاااااااااااااااااامده اووووووووي

  32. shikO 24/12/2013 09:34 -

    نتمنى أن تكثروا من الرسائل الدينية الأسلامية جزاكم الله كل خير …

    ومشكورين على المجهود

  34. سليمان عبدالله 11/12/2013 19:18 -

    شكر علي الرسائل الروووووووعة

  36. أريج 11/12/2013 06:52 -

    كل عام وانتي الحب يااغلا ايج في الكون  حبيبي  اعذريني علا بعدي  في هاذا اليوم المميز ١١/١٢/١٣  وكل عام وانتي بالف خير وعقبااااال ١٠٠ سنه  احبـــــك يااااتاج راسي  مجنوووونك

  37. محمد 05/12/2013 21:35 -

    كل سنة وانت طيب يااعز الحبايب يا محمد خميس وهو عمرة 13 سنة

  39. اميرة 29/11/2013 14:52 -

    رسائل روووووووووووووعه
    ورسائل جميله اوى
    بجد بجد حلوه جدا

  41. مجاهد جوجو 20/11/2013 09:54 -

    كل عاام والعالم بأثره يكون بخير
    رسائل روعة والله يسألنى

  42. محمد ابو اسامة 14/11/2013 10:27 -

    مرحبا عيد ميلاد سعيد

  44. SEREEN 05/11/2013 11:23 -

    happy birthday to tamer عيد ميلاد سعيد يا احلى تامر I LOVE YOU

  47. ألين 27/06/2013 15:02 -

    مشكورين اكتير الرسائل اعجبتني

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