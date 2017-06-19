لعبة عيد الفطر

مصريات – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2017، يسعدنا ان نقدم لعبة فلاش جديدة من سلسلة العاب العيد الخاصة بالاطفال الصغار، تحت اسم لعبة عيد الفطر السعيد وتم تصميمها في مصريات خصيصاً لهذه المناسبة، واحتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك للعام 2017 – 1438.

طريقة لعب لعبة عيد الفطر سهلة ولا تحتاج الى خبرة، كل ماهنالك ومثل اي لعبة من العاب العيد يجب الانتظار لثواني حتى يتم تحميل لعبة عيد الفطر السعيد الجديدة، ومن ثم يجب العثور على 7 اشياء متعلقة بشهر رمضان المبارك ومخبئة بالغرف الاربعة وذلك باستخدام الماوس.

تجدر الاشارة ايضاً الى ان الدخول للغرفة في لعبة عيد الفطر السعيد يعني بانك لن تستطيع الخروج منها الا بحالة ايجادك للاشياء المخفية بداخلها.

كما يمكن مشاهدة عدد الاشياء التي قمت بالعثور عليها من خلال العداد الموجود في اعلى لعبة عيد الفطر، وحالما يصل الرقم الى 7 فهذا يعني بانك فزت ويمكن الخروج من الغرفة حيث سيتم نهنئتك بعيد الفطر السعيد وكل عام وانت بخير.

العاب العيد المبارك: لعبة عيد الفطر السعيد فلاش

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

لعبة عيد الفطر السعيد 2017 العاب العيد المبارك جديدة فلاش