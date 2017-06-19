لعبة عيد الفطر المبارك السعيد

لعبة عيد الفطر

مصريات – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 2017، يسعدنا ان نقدم لعبة فلاش جديدة من سلسلة العاب العيد الخاصة بالاطفال الصغار، تحت اسم لعبة عيد الفطر السعيد وتم تصميمها في مصريات خصيصاً لهذه المناسبة، واحتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك للعام 2017 – 1438.

طريقة لعب لعبة عيد الفطر سهلة ولا تحتاج الى خبرة، كل ماهنالك ومثل اي لعبة من العاب العيد يجب الانتظار لثواني حتى يتم تحميل لعبة عيد الفطر السعيد الجديدة، ومن ثم يجب العثور على 7 اشياء متعلقة بشهر رمضان المبارك ومخبئة بالغرف الاربعة وذلك باستخدام الماوس.

تجدر الاشارة ايضاً الى ان الدخول للغرفة في لعبة عيد الفطر السعيد يعني بانك لن تستطيع الخروج منها الا بحالة ايجادك للاشياء المخفية بداخلها.

كما يمكن مشاهدة عدد الاشياء التي قمت بالعثور عليها من خلال العداد الموجود في اعلى لعبة عيد الفطر، وحالما يصل الرقم الى 7 فهذا يعني بانك فزت ويمكن الخروج من الغرفة حيث سيتم نهنئتك بعيد الفطر السعيد وكل عام وانت بخير.

العاب العيد المبارك: لعبة عيد الفطر السعيد فلاش

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لعبة عيد الفطر السعيد 2017 العاب العيد المبارك جديدة فلاش

19/06/2017 135 تعليق العاب العيد , , , , , , , , , , , , , ,
135 comments
  5. سلسبيل 19/07/2015 17:16 -

    الله يكون معاكم في السراء والضراء ان شاء الله 
    امين

  6. سلسبيل 19/07/2015 17:15 -

    صحا عيدكم كل عام ونتوما بخير ان شاء الله

  9. دارين 17/07/2015 14:57 -

    كل عام انتم بخير انشاء الله يفوة العيدبخير عيد مبارك لكل الناس كل عام ونتم باااااااااااااااااالف خير

  10. طارق 17/07/2015 12:16 -

    كل سنة وانتوا طيبين بعيد الفطر اشوفكوا انشاء الله بعد المدارس لعيد الاضحى

  11. mariam 17/07/2015 01:05 -

    كل يوم بالنسبة الاى انسان فيه حاجة حلوة والاحلى لما يكون اليوم دة العيد كل عام وانتم بخير

  13. بهاء زكريا 15/07/2015 18:31 -

    كل سنة وانتم طيبين تقبل الله منا ومنكم

  14. omar khaled 05/07/2015 14:21 -

    اللة عليكو كل عام و انتم بخير 

  16. محمدعبدالباسط 03/10/2014 18:51 -

    كل عام وانتم بخير وعيد اضحى مبارك

  17. عبد الرحمن محمد ابو الفتوح 03/10/2014 18:47 -

    انا بحب العيد وكل سنة وانتم باااااااااااااااااااااالف خير

  18. احمد محمد ابو الفتوح 03/10/2014 18:45 -

    كل عام وانتم بخير عيد اضحى مبارك

  19. محمدعبدالباسط 03/10/2014 18:40 -

    كل سنة وانتو طيبين وسنة سعيدة عليكم مااااااااااااااااااااااااااااء وانا بحب عيد الا ضحى المبارك

  22. عبداللة قلب الاسد 21/09/2014 22:54 -

    العيد ارب واحنة يا اطفال عيزن نخرج ملت الكلم وبس

  23. ليندا 09/09/2014 18:35 -

    انا احب عيد الفطر كيفك رونق ممكن سوال

  25. احمدعبدالقوي 31/07/2014 12:04 -

    كل عام وانتم بالف عافيه

  27. محمد وحيد محمد عبد المنهم عدوي 29/07/2014 18:22 -

    انا ابن عم صابرين ميدو كل سنه وانتم طيبين بورسعيد مد ينه جميله

  28. محمد وحيد محمد عبد 29/07/2014 18:18 -

    كل عام وانتم بخير و عيد سعيد انامن احسن بلد بورسعيد

  29. صابرين محمد محمد عبد المنم عدوي 29/07/2014 18:15 -

    كل عام وانتم بخير و عيد سعيد انا من احسن بلاد بورسعيد

  31. إكرام 28/07/2014 15:27 -

    كل عام وأنتم بألف خير  إن شاء الله 
    واللعبة سهلة وجميلة جدا
     

  32. hoyameloiza 28/07/2014 13:10 -

    عيد سعيد و كل عام وانتم بالف خير وشكراد

  33. فوفو 28/07/2014 10:29 -

    كل عام والأمه الاسلاميه فى حب وسعاده وخير

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