مديرية التربية والتعليم بالغربية

مصريات – محافظة الغربية – كتبت سناء محسن: تهتم ادارة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية الان باضافة جميع نتائج الطلاب سواء التعليم الاساسي الابتدائي وكذلك الاعدادي والثانوي للمدارس الحكومية والخاصة التجريبة لغات.

وهذا الاسبوع تعرض مديرية التربية والتعليم التابعة لـوزارة التربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع المراكز والادارات بها وهي المحلة الكبرى ، بسيون ، السنطة ، سمنود ، زفتى ، قطور ، طنطا.

وكذلك يتم تكريم الاوائل يليها اضافة نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي لجميع المدارس وايضا درجات نتائج المرحلة الثانوية الصف الاول والصف الثاني الثانوي.

هذا وتقدم مديرية التربية والتعليم بالغربية خدمات اخرى من بينها تسهيل عملية تقديم اوراق الالتحاق بالمدارس لرياض الاطفال وايضا تعرض الاعلانات الخاصة بالوظائف الشاغرة الان بالمحافظة.

يمكن الان مشاهدة نتيجة الصف السادس الابتدائي ونتائج الصف الثالث الاعدادي على بوابة مديرية التربية والتعليم في الغربية للعام الدراسي الترم الثانى 2017 برقم الجلوس و بالاسم وذلك بادخال رقم الجلوس في الخانة المخصص بعد الدخول الى الموقع من خلال الرابط التالي: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega

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بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الغربية 2017