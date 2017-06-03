بوابة مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الغربية 2017

بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية

مديرية التربية والتعليم بالغربية

مصريات – محافظة الغربية – كتبت سناء محسن: تهتم ادارة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية الان باضافة جميع نتائج الطلاب سواء التعليم الاساسي الابتدائي وكذلك الاعدادي والثانوي للمدارس الحكومية والخاصة التجريبة لغات.

بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية 2017 نتائج الامتحانات

موقع بوابة مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

وهذا الاسبوع تعرض مديرية التربية والتعليم التابعة لـوزارة التربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الابتدائية لجميع المراكز والادارات بها وهي المحلة الكبرى ، بسيون ، السنطة ، سمنود ، زفتى ، قطور ، طنطا.

وكذلك يتم تكريم الاوائل يليها اضافة نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي لجميع المدارس وايضا درجات نتائج المرحلة الثانوية الصف الاول والصف الثاني الثانوي.

هذا وتقدم مديرية التربية والتعليم بالغربية خدمات اخرى من بينها تسهيل عملية تقديم اوراق الالتحاق بالمدارس لرياض الاطفال وايضا تعرض الاعلانات الخاصة بالوظائف الشاغرة الان بالمحافظة.

يمكن الان مشاهدة نتيجة الصف السادس الابتدائي ونتائج الصف الثالث الاعدادي على بوابة مديرية التربية والتعليم في الغربية للعام الدراسي الترم الثانى 2017 برقم الجلوس و بالاسم وذلك بادخال رقم الجلوس في الخانة المخصص بعد الدخول الى الموقع من خلال الرابط التالي: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega

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03/06/2017 458 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , ,
458 comments
  1. احمد طارق 19/05/2017 16:38 -

    انا احمد طارق عبد الحى غانم رقم الجالوس 19762

  3. حسن محمد برغوت 16/05/2017 20:35 -

    اريد ان اعرف من الترتيب

  4. يوسيف خالد 14/05/2017 12:37 -

    عمر بن الخطاب رقم الجلوس 9749

  5. عبد الله محمد شعبان عبد الهادى 29/01/2017 22:38 -

    رقم الجلوس ٦٠٨٩ ارجو شهادة الصف السادس الابتدائية نتيجة امتى ارجو الرد

  6. احمد فارس محمد عامر الميمونى 30/08/2016 19:11 -

    احنا نحترمك خفف الامتحانات من فضلك

  7. احمد فارس محمد عامر الميمونى 30/08/2016 19:09 -

    ياجماعه احنا مش عايزين الامتحانات على بعض احنا مش بنعرف نزاكر الترم الواحد ياوزير التربيه والتعليم خفف الامتحانات الصف الثالث الاعدادى من فضل انت وزير محاافظتنا الغربيه انت من اهلناااااا

  8. حسنى عبد اللطيف الجيار 20/08/2016 11:26 -

    نهنىء السيدة وكيلة الوزارة بالغربيةبتواجد بعض مديرى المدارس الأكثر نشاطا مثل أ / محمد أبو شادى مدير مدرسة التجارة المشتركة بادارة كفر الزيات التعليمية

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