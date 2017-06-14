موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

موقع وزارة التربية السورية

موقع وزارة التربية والتعليم السورية

سوريا – كتبت ناديا خليل: رغم الاوضاع الاستثنائية المأساوية التي تعيشها اغلب المدن السورية في السنوات الستة الاخيرة، إلا ان القسم الاعظم تمكن من اداء الامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 في الشهر الماضي، وخصوصا طلاب الشهادات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي او التاسع ) وكذلك الثانوية سواء الثانوية العامة ( البكالوريا )،وكذلك طلاب الثانوية المهنية بكل فروعها سواء ما يخص الثانوية الفنية النسوية او الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وغيرها.

وسوف يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وشهادة الثانوية العامة السورية 2017 على الانترنت من خلال موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في سوريا في الموعد المقرر والمبين اخر هذا الخبر.

وذلك في حالة عدم تعطل موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب الضغط الكبير والذي يحصل عادة في كل عام، وقد يكون هناك اسباب اخرى ايضاً كون موقع وزارة التربية السورية كثيراً ما يتعرض الى هجمات قرصنة تعطيل الخدمة، وحدث ذلك اكثر من مرة خلال العام السابق والعام الحالي.

هذا ويقدم موقع وزارة التربية السورية الرسمي خدمة عرض نتائج الامتحانات لكل الشهادات نذكر بعضها:

  • نتائج الشهادة الاعدادية السورية 2017 الصف التاسع بما فيها نتيجة الاعدادية الشرعية
  • نتيجة الثانوية الفنية السورية 2017
  • نتيجة الثانوية المهنية النسوية السورية 2017
  • نتيجة الثانوية التجارية السورية 2017
  • نتيجة الثانوية الصناعية السورية 2017
  • نتائج الثانوية العامة السورية 2017 البكالوريا

وينتظر حاليا ان يتم اعلان نتائج الصف التاسع، ومن ثم في وقت لاحق نتائج البكالوريا 2017 الثانوية العامة الصف الثاني عشر على موقع وزارة التربية السورية لكل المحافظات والمدن في سوريا وتشمل:

محافظة دمشق – حلب – حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – بانياس – ريف دمشق – دير الزور – ادلب – الحسكة – القامشلي – راس العين – عفرين  – درعا – السويداء  – وغيرها من المدن.

الجدير بالذكر بانه تم استحداث نظام الدورتين لامتحانات الثانوية، حيث اصبح هناك دورة ثانية او تكميلية وذلك للطلاب الراسبين ببعض المواد، وكنا قد اعلنا في خبر سابق عن مواعيد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا لهذا العام 2017.

تحديث بعد موعد صدور نتيجة الشهادة الاعدادية الصفق التاسع 2017:

اعلنت وزارة التربية رسمياً اليوم نتيجة شهادات الصف التاسع ظهر هذا اليوم .

وفيما يلي رابط مختصر لدخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي السوري لمشاهدة نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة الصف الثالث الاعدادي الان: http://moed.gov.sy

ملحوظة: بحالة لو ظهرت لك صفحة اعلانية بعد الضغط على الرابط اعلاه يمكنك ان تقوم بتخطي الاعلان وذلك عبر الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة كتب عليها تخطي الاعلانات بالعربية او الانجليزية.

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موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

14/06/2017 1221 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1221 comments
  1. لين محمد برهان الصوفي 14/06/2017 10:33 -

    لين محمد برهان الصوفي
    ريف دمشق
    57384

  3. ياسين فحام 14/06/2017 00:26 -

    ياسين فحام
    رقم الاكتتاب 1003
    محافظة حماه

  4. Nour Akel 14/06/2017 00:24 -

    يس فحام
    رقم الاكتتاب 1003
    محافظة حماه

  5. عبد الحليم رخامية 12/06/2017 11:45 -

    عبد الحليم رخامية محافظة طرطوس
    3746

  6. حسان خلف الحسان 10/06/2017 13:22 -

    شباب ممكن موقع نتائج الصف التاسع لمحافظة الرقة

  7. جلنار جلال سعيد 10/06/2017 07:36 -

    انا من محافظة السويداء

  8. نجاح جعفر 07/06/2017 23:23 -

    لوسمحتو نتيجه نور جعفر بنت جمال 28225

  9. محمد علي 02/06/2017 11:39 -

    أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017
    رقم الاكتتاب 22833

  10. محمد علي 02/06/2017 11:38 -

    أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017

  11. سجاد سعد عدنان شبلي 23/05/2017 09:55 -

    في محافظة بابل مدرسة البحتري في البكرلي

  13. رامي حداد 01/09/2016 09:12 -

    مرحبا
    الشهادة الثانوية السعودية للسوريين هل هو معترف بها في سوريا ام لا ؟؟؟ أرجو الجواب بالتفصيل

  15. Nurikoka 01/08/2016 11:26 -

    كيف الواحد بيطلع عام 2009 شهادة تاسع

  17. هديل نضال علي 02/07/2016 18:50 -

    بكلوريا علمي محافظة الحسكة

  18. رفاه 02/07/2016 11:59 -

    فايز عبد الله العواد علمي درعا

  21. يوسف داوود - محافظة اللاذقية 02/07/2016 09:28 -

    8748 محافظة اللاذقية

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