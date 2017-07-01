موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

موقع وزارة التربية السورية

موقع وزارة التربية والتعليم السورية

سوريا – كتبت ناديا خليل: رغم الاوضاع الاستثنائية المأساوية التي تعيشها اغلب المدن السورية في السنوات الستة الاخيرة، إلا ان القسم الاعظم تمكن من اداء الامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 في الشهر الماضي، وخصوصا طلاب الشهادات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي او التاسع ) وكذلك الثانوية سواء الثانوية العامة ( البكالوريا )،وكذلك طلاب الثانوية المهنية بكل فروعها سواء ما يخص الثانوية الفنية النسوية او الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وغيرها.

وسوف يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وشهادة الثانوية العامة السورية 2017 على الانترنت من خلال موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في سوريا في الموعد المقرر والمبين اخر هذا الخبر.

وذلك في حالة عدم تعطل موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب الضغط الكبير والذي يحصل عادة في كل عام، وقد يكون هناك اسباب اخرى ايضاً كون موقع وزارة التربية السورية كثيراً ما يتعرض الى هجمات قرصنة تعطيل الخدمة، وحدث ذلك اكثر من مرة خلال العام السابق والعام الحالي.

هذا ويقدم موقع وزارة التربية السورية الرسمي خدمة عرض نتائج الامتحانات لكل الشهادات نذكر بعضها:

  • نتائج الشهادة الاعدادية السورية 2017 الصف التاسع بما فيها نتيجة الاعدادية الشرعية
  • نتيجة الثانوية الفنية السورية 2017
  • نتيجة الثانوية المهنية النسوية السورية 2017
  • نتيجة الثانوية التجارية السورية 2017
  • نتيجة الثانوية الصناعية السورية 2017
  • نتائج الثانوية العامة السورية 2017 البكالوريا

وينتظر حاليا ان يتم اعلان نتائج الصف التاسع، ومن ثم في وقت لاحق نتائج البكالوريا 2017 الثانوية العامة الصف الثاني عشر على موقع وزارة التربية السورية لكل المحافظات والمدن في سوريا وتشمل:

محافظة دمشق – حلب – حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – بانياس – ريف دمشق – دير الزور – ادلب – الحسكة – القامشلي – راس العين – عفرين  – درعا – السويداء  – وغيرها من المدن.

الجدير بالذكر بانه تم استحداث نظام الدورتين لامتحانات الثانوية، حيث اصبح هناك دورة ثانية او تكميلية وذلك للطلاب الراسبين ببعض المواد، وكنا قد اعلنا في خبر سابق عن مواعيد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا لهذا العام 2017.

تحديث اعلان اصدار نتائج الشهادة الثانوية اليوم

اعلنت وزارة التربية رسمياً عن موعد صدور نتيجة شهادة البكالوريا 2017 حيث سيمكن الاستعلام عنها اليوم الاحد 2 تموز اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، وذلك لجميع فروعها العلمية والادبية والثانوية الشرعية وكذلك الصناعية والتجارية والثانوية الفنية النسوية.

وفيما يلي رابط قصير لدخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي السوري لمشاهدة نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة البكالوريا 2017 اضغط هنا الآن: http://moed.gov.sy

ملحوظة: بحالة لو ظهرت لك صفحة اعلانية بعد الضغط على الرابط اعلاه يمكنك ان تقوم بتخطي الاعلان وذلك عبر الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة كتب عليها تخطي الاعلانات بالعربية او الانجليزية.

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موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

01/07/2017 1243 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1243 comments
  1. rama 12/09/2017 21:34 -

    نتائج مدرسة الأوائل للبنات في دمشق

  2. دعاء 02/07/2017 13:29 -

    السلام عليكم انا صرلي 6 سنين مقدمة بكالوريا في دمشق
    بس رسبت بدي شهادة او كشف علامات

  3. دعاء 02/07/2017 13:26 -

    السلام عليكم انا صرلي 6 سنين مقدمة بكالوريا بس رسبت بدي شهادة او كشف علامات

  8. لارا شاهين بنت يوسف 02/07/2017 07:49 -

    اشكركم على التعاون

  9. وائل عباس 02/07/2017 07:48 -

    يزن بهجت حبيب -علمي – حماه 20239

  10. وائل عباس 02/07/2017 07:39 -

    يزن حبيب علمي -حماه – 20239 رقم الاكتتاب

  11. قمر محمدوفا غنوم 02/07/2017 07:26 -

    قمر غنوم رقم الكتتاب 31611 حلب

  15. adelmoussa 02/07/2017 03:04 -

    رؤيا سهيل جواله ريف دمشق رقم الا كتتاب ٨٠٨٣

  17. mostafa 02/07/2017 00:42 -

    من بعد اذنكن عم طالعو النتائج البكلوريا هلق

  18. سعاد محمود الحسون 01/07/2017 12:08 -

    رقم الاكتتاب 14137
    بدي نتيجتي الله يوفقكم

  19. سعاد محمود الحسون 01/07/2017 12:07 -

    رقمي الاكتتاب 14137 محافظة الحسكه ممكن النتيجه لو سمحتو

  21. مهاب 14/06/2017 13:55 -

    يا جماعة اديش مجموع العاشر العادي

  22. salahagha 14/06/2017 12:04 -

    شهد رياض عجم رقم الاكتتاب45817 في حلب

  23. لين محمد برهان الصوفي 14/06/2017 10:33 -

    لين محمد برهان الصوفي
    ريف دمشق
    57384

  25. ياسين فحام 14/06/2017 00:26 -

    ياسين فحام
    رقم الاكتتاب 1003
    محافظة حماه

  26. Nour Akel 14/06/2017 00:24 -

    يس فحام
    رقم الاكتتاب 1003
    محافظة حماه

  27. عبد الحليم رخامية 12/06/2017 11:45 -

    عبد الحليم رخامية محافظة طرطوس
    3746

  28. حسان خلف الحسان 10/06/2017 13:22 -

    شباب ممكن موقع نتائج الصف التاسع لمحافظة الرقة

  29. جلنار جلال سعيد 10/06/2017 07:36 -

    انا من محافظة السويداء

  30. نجاح جعفر 07/06/2017 23:23 -

    لوسمحتو نتيجه نور جعفر بنت جمال 28225

  31. محمد علي 02/06/2017 11:39 -

    أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017
    رقم الاكتتاب 22833

  32. محمد علي 02/06/2017 11:38 -

    أريد نتائج الامتحانات سورية قامشلي 2017

  33. سجاد سعد عدنان شبلي 23/05/2017 09:55 -

    في محافظة بابل مدرسة البحتري في البكرلي

  35. رامي حداد 01/09/2016 09:12 -

    مرحبا
    الشهادة الثانوية السعودية للسوريين هل هو معترف بها في سوريا ام لا ؟؟؟ أرجو الجواب بالتفصيل

  37. Nurikoka 01/08/2016 11:26 -

    كيف الواحد بيطلع عام 2009 شهادة تاسع

  39. هديل نضال علي 02/07/2016 18:50 -

    بكلوريا علمي محافظة الحسكة

  40. رفاه 02/07/2016 11:59 -

    فايز عبد الله العواد علمي درعا

  43. يوسف داوود - محافظة اللاذقية 02/07/2016 09:28 -

    8748 محافظة اللاذقية

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