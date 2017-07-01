موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy

موقع وزارة التربية والتعليم السورية

سوريا – كتبت ناديا خليل: رغم الاوضاع الاستثنائية المأساوية التي تعيشها اغلب المدن السورية في السنوات الستة الاخيرة، إلا ان القسم الاعظم تمكن من اداء الامتحانات للعام الدراسي 2016 – 2017 في الشهر الماضي، وخصوصا طلاب الشهادات الاعدادية ( الصف الثالث الاعدادي او التاسع ) وكذلك الثانوية سواء الثانوية العامة ( البكالوريا )،وكذلك طلاب الثانوية المهنية بكل فروعها سواء ما يخص الثانوية الفنية النسوية او الثانوية التجارية او الثانوية الصناعية وغيرها.

وسوف يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وشهادة الثانوية العامة السورية 2017 على الانترنت من خلال موقع نتائج وزارة التربية والتعليم في سوريا في الموعد المقرر والمبين اخر هذا الخبر.

وذلك في حالة عدم تعطل موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب الضغط الكبير والذي يحصل عادة في كل عام، وقد يكون هناك اسباب اخرى ايضاً كون موقع وزارة التربية السورية كثيراً ما يتعرض الى هجمات قرصنة تعطيل الخدمة، وحدث ذلك اكثر من مرة خلال العام السابق والعام الحالي.

هذا ويقدم موقع وزارة التربية السورية الرسمي خدمة عرض نتائج الامتحانات لكل الشهادات نذكر بعضها:

نتائج الشهادة الاعدادية السورية 2017 الصف التاسع بما فيها نتيجة الاعدادية الشرعية

نتيجة الثانوية الفنية السورية 2017

نتيجة الثانوية المهنية النسوية السورية 2017

نتيجة الثانوية التجارية السورية 2017

نتيجة الثانوية الصناعية السورية 2017

نتائج الثانوية العامة السورية 2017 البكالوريا

وينتظر حاليا ان يتم اعلان نتائج الصف التاسع، ومن ثم في وقت لاحق نتائج البكالوريا 2017 الثانوية العامة الصف الثاني عشر على موقع وزارة التربية السورية لكل المحافظات والمدن في سوريا وتشمل:

محافظة دمشق – حلب – حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – بانياس – ريف دمشق – دير الزور – ادلب – الحسكة – القامشلي – راس العين – عفرين – درعا – السويداء – وغيرها من المدن.

الجدير بالذكر بانه تم استحداث نظام الدورتين لامتحانات الثانوية، حيث اصبح هناك دورة ثانية او تكميلية وذلك للطلاب الراسبين ببعض المواد، وكنا قد اعلنا في خبر سابق عن مواعيد الدورة التكميلية لامتحانات البكالوريا لهذا العام 2017.

تحديث اعلان اصدار نتائج الشهادة الثانوية اليوم



اعلنت وزارة التربية رسمياً عن موعد صدور نتيجة شهادة البكالوريا 2017 حيث سيمكن الاستعلام عنها اليوم الاحد 2 تموز اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، وذلك لجميع فروعها العلمية والادبية والثانوية الشرعية وكذلك الصناعية والتجارية والثانوية الفنية النسوية.

وفيما يلي رابط قصير لدخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي السوري لمشاهدة نتائج الامتحانات الخاصة بطلبة البكالوريا 2017 اضغط هنا الآن: http://moed.gov.sy

ملحوظة: بحالة لو ظهرت لك صفحة اعلانية بعد الضغط على الرابط اعلاه يمكنك ان تقوم بتخطي الاعلان وذلك عبر الزر الاصفر في اعلى يمين الصفحة كتب عليها تخطي الاعلانات بالعربية او الانجليزية.

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موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy