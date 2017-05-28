نتيجة الاعدادية بسوهاج

نتيجة اعدادية سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت عبير مرزوق: يعتمد  السيد المحافظ نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لاخر العام الدراسي الترم الثانى بنسبة نجاح 71% حسب مصدر في مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم.

نتائج اعدادية سوهاج 2017-2018

نتيجة شهادة اعدادية محافظة سوهاج الصف الثالث 2017

وكان طلاب الصف الثالث الاعدادى الاختبارات في جميع المواد المقررة لهذا العام، وذلك منذ حوالي اسبوع تقريباً، ويتوقع ان يتم الاستعجال باصدار النتائج نظراً لظروف هذا الشهر، وكذلك اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي عادة ما تتطلب التفرغ الكامل من قبل المعلمين والقائمين على قطاع الامتحانات في مديرية التربية والتعليم في سائر انحاء سوهاج.

هذا وأوضح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأنه تقدم للامتحان 58 ألفاً و854 طالباً وطالبة نجح منهم حسب نتائج الاعدادية الصادرة مجموع وأكثر 41 ألفاً و88 طالباً وطالبة وجاءت الطالبات في نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج بالمركز الأول.

أشار السيد رئيس كنترول نتيجة الاعدادية الى أن إدارة سوهاج التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة 82% تليها دار السلام 76% ثم أخميم 73% وجاءت إدارة ساقلته في المركز الأخير بنسبة 60%.

من هنا للتعرف على نتيجة الاعدادية في محافظة سوهاج برقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم  على موقع بوابة محافظة سوهاج التعليمي، وذلك بادخال رقم الجلوس في الحقل المخصص فور اعتمادها وصدورها بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.sohag.gov.eg

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نتيجة اعدادية سوهاج 2017 نتائج الصف الثالث الاعدادى

28/05/2017 142 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , ,
142 comments
  1. Ahmed Yaser Salem 31/01/2017 18:09 -

    عايز اعرف نتيجتي انا من سوهاج ورقم جلوسي 39170

  2. ايمان محمد مصطفى محمد 09/06/2016 15:21 -

    الشيخ بركه  البلينا   سوهاج 
    الصف الثالث الاعدادى 

  3. مريم عادل عبد الوهاب 08/06/2016 14:35 -

    معرفة النتيجة رقم الجلوس17804

  4. احمد فتحي 07/06/2016 01:09 -

    عايز اعرف نتيجه بتاعت رقم جلوس 40512

  6. صابره احمد محروس 23/06/2015 16:54 -

    محافظه سوهاج مدرسه الشيخ احمد فرغل لتعليم الاساسى الابتدائيه

  7. مصطفي محمود عبده 14/06/2015 21:06 -

    الاعداديه الأزهرية سوهاج دار السلام الكشح٦٨٥٨٣

  8. مصطفي محمود عبده 14/06/2015 21:03 -

    نتيجه الشهاده الإعدادية الأزهرية سوهاج دارالسلام معهدالكشح الإعدادي الثانوي

  10. امين فيجو 11/06/2015 23:38 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج رقم الجلوس 9199

  11. ياسر فتحي محمد 08/06/2015 14:18 -

    نتيجة 3 اعدادي برقم جلوس 39658

  12. محمود عاطف محمد حسين 07/06/2015 15:10 -

    سوهاج اخميم 
    مدرسه السادات الاعداديه المشتركه
    رقم الجلوس 33277

  13. محمد على المهدى 07/06/2015 12:59 -

    عايز النتيجة محافظة سوهاج طما مشطا

  14. نتائج البدري محمدالبدري 04/06/2015 13:08 -

    نتائج الصف الثالث الاعدادي  البدري محمدالبدري  

  15. بطرس ناصر 04/06/2015 00:31 -

     اناانا من قرية الشيخ مرزوقرق الجلوس66401

  17. احمد سيف احمد عكاشة 31/05/2015 22:48 -

    ممكن اعرف نتيجتي الاسم احمد سيف احمد عكاشة رقم الجلوس 66175 مركز البلينا مدرسة الوحلية الكبيرة الاعدادية

  18. ايات احمد عثمان عبد الرحمن 31/05/2015 14:37 -

    ممكن تعرفولى نتيجة الامتحانات وده رقم الجلوس 24529

  19. خلود خالد احمد عبد الطيف 31/05/2015 03:07 -

    نتيجه الاعدادية لمدرسة رفله جرجس بمدينه البلينا رقم الجلوس 68936

  20. تغريد فوزى محمود محمد محمود 30/05/2015 20:45 -

    إن شـــــــــآآء الله تكـــون  خـــيـــر 

  21. سمر حماده محمود عبداللاة 30/05/2015 02:37 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ممكن لو سمحتو رقم الجلوس هﻻ 939 الصف الثاني اﻻعدادي دار السلام قريه اوﻻدخلف

  22. دنيا صلاح ابودهب محمد 28/05/2015 21:23 -

    سوهاج مدرسه عمر بن الخطاب القرامطه غرب رقم جلوسي30448

  23. ساره عبد اللطيف مهران 27/05/2015 20:48 -

    سارة عبد اللطيف مهران 67176 ساره ثالثه اعدادي سوهاج البلينا مدرسة الباسكيه الاعداديه المشتركه

  24. احمد حمدى مصطفى 22/05/2015 19:50 -

    انا فى مدرسة حامد سليمان وعايز نتيجة الترم الثانى من فضلكم

  25. احمد حمدى مصطفى 22/05/2015 19:47 -

    عايز النتيجة من فضلكم

  26. جابر محمد جابر زيان 20/03/2015 12:15 -

    عايز نعرف النتيجه الان

  27. ايه فراج عبد الرحمن 06/02/2015 23:09 -

    نتيجة 3 اعدادى سوهاج رقم الجلوس 57583

  28. مكاريوس صابر محروس 06/02/2015 15:30 -

    رقم الجلوس7214 محافظة سوهاج مركز طهطا بمدرسة مجمع 25 يناير التعليمي

  29. محمؤداحمدمحمودعبدالله 04/02/2015 22:20 -

    كنترول محافظة سوهاج

  30. عمر جلال محمدحامد 04/02/2015 00:36 -

    رقم الجلوس 13640 بمدرسه الوطنية الاعدادية بطهطا

  31. زياد محمد مصطفى احمد 03/02/2015 23:29 -

    اريد مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2015 مدرسة الاعدادية القديمة بنين بسوهاج رقم الجلوس 25446

  32. احمد عاطف السيد محمد 03/02/2015 16:15 -

    رقم الجلوس 1830 سلامون الاعداديه المشتركه

  33. فهد 11/06/2014 02:28 -

    امانى احمد عبدالرحيم عبدالمبدى. البلينا.مدرسة بنى منصور مشكور

  34. مصطفى هدية حسين سلامة 09/06/2014 00:19 -

    أريد معرفة بتيجة الاعدادية يسوهاج و رقم الجلوس 4107

  35. وفاء ضاحي السيد هريدي 09/06/2014 00:01 -

    يرجي التكرم ارسال النتيجة الشهادة الاعدادية رقم جلوسي 61089 علي الايميل

  36. mohamed ahmed helme 08/06/2014 22:47 -

    النتيجة الاسم محمداحمدحلمي رقم الجلوس 37006 مدرسة نجع حمودة الاعدادية محافظة سوهاج مركزساقلتة

  37. الكومي 08/06/2014 19:32 -

    الف مليون مبروك لكل متفوق و خاصة  مدرسة السادات باخميم  سوهاج

  38. عبد الرحمن محمد خلف عبد اللطيف 08/06/2014 17:45 -

    الرجاء نتيجة الامتحان رقم الجلوس 25162

  39. أمنية أبوالوفا أبو المجد رضوان 11/02/2014 19:28 -

    لو سمحتم أنا عايزة أعرف نتيجتى أنا من قرية نيدة و مدرستى هى نيدة الاعدادية الجديدة و رقم جلوسى هو 33629

  41. احمد عزت احمد توفيق 29/06/2013 11:28 -

    اريد النتيجه الاعداديه لمعهد المشاوده الشرقيه

  42. اسراء خلف الله حسن محمد 12/06/2013 02:55 -

    ارجو معرفة النتيجة

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