نتيجة اعدادية سوهاج 2017 نتائج الصف الثالث الاعدادى

نتيجة اعدادية سوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت عبير مرزوق: يعتمد السيد المحافظ نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لاخر العام الدراسي الترم الثانى بنسبة نجاح 71% حسب مصدر في مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم.

وكان طلاب الصف الثالث الاعدادى الاختبارات في جميع المواد المقررة لهذا العام، وذلك منذ حوالي اسبوع تقريباً، ويتوقع ان يتم الاستعجال باصدار النتائج نظراً لظروف هذا الشهر، وكذلك اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي عادة ما تتطلب التفرغ الكامل من قبل المعلمين والقائمين على قطاع الامتحانات في مديرية التربية والتعليم في سائر انحاء سوهاج.

هذا وأوضح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأنه تقدم للامتحان 58 ألفاً و854 طالباً وطالبة نجح منهم حسب نتائج الاعدادية الصادرة مجموع وأكثر 41 ألفاً و88 طالباً وطالبة وجاءت الطالبات في نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج بالمركز الأول.

أشار السيد رئيس كنترول نتيجة الاعدادية الى أن إدارة سوهاج التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة 82% تليها دار السلام 76% ثم أخميم 73% وجاءت إدارة ساقلته في المركز الأخير بنسبة 60%.

من هنا للتعرف على نتيجة الاعدادية في محافظة سوهاج برقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم على موقع بوابة محافظة سوهاج التعليمي، وذلك بادخال رقم الجلوس في الحقل المخصص فور اعتمادها وصدورها بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.sohag.gov.eg

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