نتيجة اعدادية سوهاج 2017 نتائج الصف الثالث الاعدادى

نتيجة اعدادية سوهاج
مصريات – سوهاج – كتبت عبير مرزوق: يعتمد السيد المحافظ نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية لاخر العام الدراسي الترم الثانى بنسبة نجاح 71% حسب مصدر في مديرية التربية والتعليم بسوهاج اليوم.
وكان طلاب الصف الثالث الاعدادى الاختبارات في جميع المواد المقررة لهذا العام، وذلك منذ حوالي اسبوع تقريباً، ويتوقع ان يتم الاستعجال باصدار النتائج نظراً لظروف هذا الشهر، وكذلك اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي عادة ما تتطلب التفرغ الكامل من قبل المعلمين والقائمين على قطاع الامتحانات في مديرية التربية والتعليم في سائر انحاء سوهاج.
هذا وأوضح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأنه تقدم للامتحان 58 ألفاً و854 طالباً وطالبة نجح منهم حسب نتائج الاعدادية الصادرة مجموع وأكثر 41 ألفاً و88 طالباً وطالبة وجاءت الطالبات في نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج بالمركز الأول.
أشار السيد رئيس كنترول نتيجة الاعدادية الى أن إدارة سوهاج التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة 82% تليها دار السلام 76% ثم أخميم 73% وجاءت إدارة ساقلته في المركز الأخير بنسبة 60%.
من هنا للتعرف على نتيجة الاعدادية في محافظة سوهاج برقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم على موقع بوابة محافظة سوهاج التعليمي، وذلك بادخال رقم الجلوس في الحقل المخصص فور اعتمادها وصدورها بالضغط على هذا الرابط >>> http://www.sohag.gov.eg
عايز اعرف نتيجتي انا من سوهاج ورقم جلوسي 39170
الشيخ بركه البلينا سوهاج
الصف الثالث الاعدادى
معرفة النتيجة رقم الجلوس17804
عايز اعرف نتيجه بتاعت رقم جلوس 40512
رقم الجلوس 23550
محافظه سوهاج مدرسه الشيخ احمد فرغل لتعليم الاساسى الابتدائيه
الاعداديه الأزهرية سوهاج دار السلام الكشح٦٨٥٨٣
نتيجه الشهاده الإعدادية الأزهرية سوهاج دارالسلام معهدالكشح الإعدادي الثانوي
رقم الجلوس 35479
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج رقم الجلوس 9199
نتيجة 3 اعدادي برقم جلوس 39658
سوهاج اخميم
مدرسه السادات الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 33277
عايز النتيجة محافظة سوهاج طما مشطا
نتائج الصف الثالث الاعدادي البدري محمدالبدري
اناانا من قرية الشيخ مرزوقرق الجلوس66401
رقم الجلوس 37046
ممكن اعرف نتيجتي الاسم احمد سيف احمد عكاشة رقم الجلوس 66175 مركز البلينا مدرسة الوحلية الكبيرة الاعدادية
ممكن تعرفولى نتيجة الامتحانات وده رقم الجلوس 24529
نتيجه الاعدادية لمدرسة رفله جرجس بمدينه البلينا رقم الجلوس 68936
إن شـــــــــآآء الله تكـــون خـــيـــر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم ممكن لو سمحتو رقم الجلوس هﻻ 939 الصف الثاني اﻻعدادي دار السلام قريه اوﻻدخلف
سوهاج مدرسه عمر بن الخطاب القرامطه غرب رقم جلوسي30448
سارة عبد اللطيف مهران 67176 ساره ثالثه اعدادي سوهاج البلينا مدرسة الباسكيه الاعداديه المشتركه
انا فى مدرسة حامد سليمان وعايز نتيجة الترم الثانى من فضلكم
عايز النتيجة من فضلكم
عايز نعرف النتيجه الان
نتيجة 3 اعدادى سوهاج رقم الجلوس 57583
رقم الجلوس7214 محافظة سوهاج مركز طهطا بمدرسة مجمع 25 يناير التعليمي
كنترول محافظة سوهاج
رقم الجلوس 13640 بمدرسه الوطنية الاعدادية بطهطا
اريد مشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2015 مدرسة الاعدادية القديمة بنين بسوهاج رقم الجلوس 25446
رقم الجلوس 1830 سلامون الاعداديه المشتركه
امانى احمد عبدالرحيم عبدالمبدى. البلينا.مدرسة بنى منصور مشكور
أريد معرفة بتيجة الاعدادية يسوهاج و رقم الجلوس 4107
يرجي التكرم ارسال النتيجة الشهادة الاعدادية رقم جلوسي 61089 علي الايميل
النتيجة الاسم محمداحمدحلمي رقم الجلوس 37006 مدرسة نجع حمودة الاعدادية محافظة سوهاج مركزساقلتة
الف مليون مبروك لكل متفوق و خاصة مدرسة السادات باخميم سوهاج
الرجاء نتيجة الامتحان رقم الجلوس 25162
لو سمحتم أنا عايزة أعرف نتيجتى أنا من قرية نيدة و مدرستى هى نيدة الاعدادية الجديدة و رقم جلوسى هو 33629
اريد النتيجه
اريد النتيجه الاعداديه لمعهد المشاوده الشرقيه
ارجو معرفة النتيجة