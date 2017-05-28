نتيجة اعدادية كفر الشيخ 2017 موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة اعدادية كفر الشيخ
مصريات – محافظة كفر الشيخ – كتبت منة الجمال: مازالت الغالبية العظمى من الطلاب التابعين للادارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ لم يحصلوا بعد على نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2017، حيث لم يتم حتى اليوم الاعلان عن صدورها رسمياً على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،.
هذا ومن المقرر ان يقوم السيد المحافظ بالمصادقة على نتيجة اعدادية كفر الشيخ بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك فور الانتهاء من تدقيق ورصد الدرجات، كما سيجري تكريم الاوائل في وقت لاحق بنفس اليوم.
وسوف يخصص مؤتمر لهذا الغرض حيث سيدعى اليه الطلاب المتفوقين والولياء امورهم اضافة الى وكيل الوزارة وبحضور اعلامي.
وبسبب من الضغط الموجود للاطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 وذلك بسبب طلبات الاستعلام في نفس التوقيت، وعادة ما يتكرر هذا الامر في كل عام، واثناء كل نهاية تيرم دراسي سواء الاول او الثانى، حيث لوحظ تعطل لموقع بوابة المحافظة التعليمية، وكذلك موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لوقت طويل.
ويمكن الآن معرفة نتيجة اعدادية كفر الشيخ آخر العام 2017 برقم الجلوس او بالاسم بعد توفرها بالاسم على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg
اريد ان اعرف النتيجه الخاصه بى/كريم رجب عبدالرحمن/مدرسه تريان للتعليم الاساسى/رقم جلوس641/مركز الحامول
اريد ان اعرف النتيجه الخاصه بى /كريم رجب عبدالرحمن..مدرسه تريان للتعليم الاساسى..رقم الجلوس641
اريد نتيجه اسمى تيسير عبد الحميد
محافظه كفر الشيخ
مركز مطوبس
وقف بحري
رقم الجلوس 41
عاااوز النتيجة باسرع وقت رقم الجلوس
2790
12750 من كفر الشيخ
9600من كفر الشيخ
عايزه ننتيجتي ررقم جلوسي هوا 42064
محافظه كفر الشيخ قريه برج مغيزل
43656 رقم الجلوس مدرسة صالح الشرنوبى
اريد معرفة نتيجة هذاالاسم علي هذا الرقم برجاء ارسالها علي الاميل مشكورين 45552
رقم الجلوس 096794 الحامول الاعداديه الازهرى
رقم الجلوس 36051
اريد الشهاده رقم الجلوس 11858 اعداديه كفر الشيخ
عاااوز النتيجة باسرع وقت رقم الجلوس3060
رقم الجلوس 35069 ادارة بيلا التعليمية
اريد معرفة النتيجة اعدادية كفر الشيخ رقم الجلوس
28203
عاوزة اعرف نتجتى الاعدادية كفر الشيخ مدرسة هدى شعراوى رقم الجلوس 2504
نادر جلال محمد الصف الثالث الاعدادي
عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه كفر الشيخ
اريدمعرفة نتيجة تالته اعدادى كفرالشيخ رقم الجلوس40682
اريد معرفة النتيجة اعدادية كفر الشيخ رقم الجلوس
28203
اريد معرفة نتيجة ابنى /عبدالله ماهر حسن حجازى
رقم الجلوس /43433
ادارة بلطيم التعليمية
كفر الشيخ
ساره مصطفى عبد الوهاب صبره مدرسه قريه 77تعليم اساسي رقم الجلوس40460
رقم الجلوس 8990
لو سمحت عايز اعرف النتيجه رقم جلوس 8445