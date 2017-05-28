نتيجة اعدادية كفر الشيخ

مصريات – محافظة كفر الشيخ – كتبت منة الجمال: مازالت الغالبية العظمى من الطلاب التابعين للادارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ لم يحصلوا بعد على نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2017، حيث لم يتم حتى اليوم الاعلان عن صدورها رسمياً على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،.

هذا ومن المقرر ان يقوم السيد المحافظ بالمصادقة على نتيجة اعدادية كفر الشيخ بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك فور الانتهاء من تدقيق ورصد الدرجات، كما سيجري تكريم الاوائل في وقت لاحق بنفس اليوم.

وسوف يخصص مؤتمر لهذا الغرض حيث سيدعى اليه الطلاب المتفوقين والولياء امورهم اضافة الى وكيل الوزارة وبحضور اعلامي.

وبسبب من الضغط الموجود للاطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 وذلك بسبب طلبات الاستعلام في نفس التوقيت، وعادة ما يتكرر هذا الامر في كل عام، واثناء كل نهاية تيرم دراسي سواء الاول او الثانى، حيث لوحظ تعطل لموقع بوابة المحافظة التعليمية، وكذلك موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لوقت طويل.



ويمكن الآن معرفة نتيجة اعدادية كفر الشيخ آخر العام 2017 برقم الجلوس او بالاسم بعد توفرها بالاسم على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة اعدادية كفر الشيخ 2017 موقع مديرية التربية والتعليم