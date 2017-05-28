نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ

نتيجة اعدادية كفر الشيخ

مصريات – محافظة كفر الشيخ – كتبت منة الجمال: مازالت الغالبية العظمى من الطلاب التابعين للادارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ لم يحصلوا بعد على نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2017، حيث لم يتم حتى اليوم الاعلان عن صدورها رسمياً على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،.

نتيجة شهادة اعدادية محافظة كفر الشيخ 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2017 موقع مديرية التربية والتعليم بالاسم او برقم الجلوس

هذا ومن المقرر ان يقوم السيد المحافظ بالمصادقة على نتيجة اعدادية كفر الشيخ بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك فور الانتهاء من تدقيق ورصد الدرجات، كما سيجري تكريم الاوائل في وقت لاحق بنفس اليوم.

وسوف يخصص مؤتمر لهذا الغرض حيث سيدعى اليه الطلاب المتفوقين والولياء امورهم اضافة الى وكيل الوزارة وبحضور اعلامي.

وبسبب من الضغط الموجود للاطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2017 وذلك بسبب طلبات الاستعلام في نفس التوقيت، وعادة ما يتكرر هذا الامر في كل عام، واثناء كل نهاية تيرم دراسي سواء الاول او الثانى، حيث لوحظ تعطل لموقع بوابة المحافظة التعليمية، وكذلك موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لوقت طويل.

ويمكن الآن معرفة نتيجة اعدادية كفر الشيخ آخر العام 2017 برقم الجلوس او بالاسم بعد توفرها بالاسم على موقع بوابة مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: http://kfsedu.gov.eg

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نتيجة اعدادية كفر الشيخ 2017 موقع مديرية التربية والتعليم

28/05/2017 425 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
425 comments
  1. كريم رجب عبدالرحمن 20/05/2017 00:25 -

    اريد ان اعرف النتيجه الخاصه بى/كريم رجب عبدالرحمن/مدرسه تريان للتعليم الاساسى/رقم جلوس641/مركز الحامول

  2. كريم رجب عبدالرحمن 20/05/2017 00:16 -

    اريد ان اعرف النتيجه الخاصه بى /كريم رجب عبدالرحمن..مدرسه تريان للتعليم الاساسى..رقم الجلوس641

  3. uones 05/02/2017 11:01 -

    اريد نتيجه اسمى تيسير عبد الحميد
    محافظه كفر الشيخ
    مركز مطوبس
    وقف بحري
    رقم الجلوس 41

  4. صلاح رافت 08/08/2016 23:37 -

    عاااوز النتيجة باسرع وقت رقم الجلوس
    2790

  7. ايه مسعد محمد عبد الفتاح 07/06/2015 20:25 -

    عايزه ننتيجتي ررقم جلوسي  هوا 42064

  8. رانيا عبد اللطيف عبد اللطيف السقا 05/06/2015 23:21 -

    محافظه كفر الشيخ قريه برج مغيزل

  9. اميرة عبدالطيف غباشى 05/06/2015 15:28 -

    43656 رقم الجلوس مدرسة صالح الشرنوبى 

  10. رحاب عبدالله عبدالستار مراد 04/06/2015 22:53 -

    اريد معرفة نتيجة هذاالاسم علي هذا الرقم برجاء ارسالها علي الاميل مشكورين 45552 

  11. نسرين مصطفى عادل 04/06/2015 18:12 -

    رقم الجلوس 096794 الحامول الاعداديه الازهرى

  13. ابراهيم محمود احمد الجندى 04/06/2015 15:05 -

    اريد الشهاده رقم الجلوس 11858 اعداديه كفر الشيخ

  14. خلود احمد محمود المملوك 04/06/2015 13:52 -

     عاااوز النتيجة باسرع وقت رقم الجلوس3060

  15. السيد وجيه الصديق نورالدين احمد 03/06/2015 23:10 -

    رقم الجلوس 35069 ادارة بيلا التعليمية

  16. رنا هاني الطايفة 03/06/2015 23:02 -

    اريد معرفة النتيجة اعدادية كفر الشيخ رقم الجلوس
    28203

  17. رانيا طلحة مرسى 03/06/2015 23:02 -

    عاوزة اعرف نتجتى الاعدادية كفر الشيخ مدرسة هدى شعراوى رقم الجلوس 2504

  18. نادر جلال محمد أحمد 03/06/2015 21:22 -

    نادر جلال محمد الصف الثالث الاعدادي

  19. بلال محمد عبدالمنعم ابراهيم 03/06/2015 17:32 -

    عايز اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه مدرسه كفر الشيخ

  20. NOORNABIL 03/06/2015 17:10 -

    اريدمعرفة نتيجة تالته اعدادى كفرالشيخ رقم الجلوس40682

  21. رنا هاني الطايفة 03/06/2015 17:07 -

    اريد معرفة النتيجة اعدادية كفر الشيخ رقم الجلوس 
    28203

  22. ماهر حسن حجازى 03/06/2015 14:51 -

    اريد معرفة نتيجة ابنى /عبدالله ماهر حسن حجازى
    رقم الجلوس /43433
    ادارة بلطيم التعليمية
    كفر الشيخ

  23. ساره مصطفى عبد الوهاب 02/06/2015 12:20 -

    ساره مصطفى عبد الوهاب صبره     مدرسه قريه 77تعليم اساسي             رقم الجلوس40460

  25. مصطفى سليمان رضوان 02/06/2015 10:40 -

    لو سمحت عايز اعرف النتيجه رقم جلوس 8445

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