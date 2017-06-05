نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 موقع الازهر التعليمى

تيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 موقع الازهر التعليمي التعليمى

نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 من موقع الازهر التعليمى

مصريات – الازهر الشريف – كتبت زهراء ابراهيم: يعرض موقع الازهر التعليمي اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائى وكذلك نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى اخر العام الدراسي 2017 بعد اعتماد شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب لها واعلانه عن نسب النجاح واسماء اوائل نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2017 في الفصل الدراسي الثانى على مستوى كل محافظات مصر وهي:

نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 على موقع الازهر التعليمى

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017

القاهرة  ، حلوان ، الجيزة ومدينة 6 اكتوبر  ، القليوبية و بنها ، الغربية ، طنطا ، الشرقية ، الزقازيق ، العاشر من رمضان ، الفيوم ، دمياط ، الاسكندرية ، مرسى مطروح ، الضبعة ، الوادي الجديد ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، المنيا ، كفر الشيخ ، البحيرة. ، دمنهور ، الاسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الغردقة ، بورسعيد ، المنوفية ، مدينة السادات ، شبين الكوم ، الدقهلية ، المنصورة.

واعلن مسئولو الكنترول انه سوف يمكن الطلاب و اولياء امورهم مساءا من معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 لجميع تلاميذ المعاهد الابتدائية الازهرية في كافة محافظات ومدن الجمهورية، وذلك على موقع الازهر التعليمى واعربوا عن اسفهم بسبب انخفاض نسب النجاح في نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري الدور الاول عن العام السابق حيث بلغت 61% ، وقالوا ان السبب الحقيقي هو وقف التجاوزات التي كانت تحدث خلال الامتحانات ومنع الغش داخل معاهد الازهر الشريف.

اما قائمة اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للعام السابق فكانت كالتالي حسب الترتيب:

  1. الاول :محمد صبحي عبد العظيم ،معهد أشمون بنين بمحافظة المنوفية ،بمجموع 643 درجة.
  2. المركز الثاني :-منة الله عماد عز الدين ،معهد طلائع الأزهر الخاص لغات بمحافظة القاهرة.
  3. الثالث  : روان السيد محمد جويد ،معهد بور فؤاد النموذجي بمنطقة بورسعيد.
  4. الرابع خديجة محمد مصطفي معهد سمنود بمحافظة الغربية.
  5. الخامس  :فرح أسامة إمام إبراهيم معهد طلائع الإسلام الخاص بمحافظة القاهرة.
  6. الخامس مكرر :رحمة حسنين عبد المنعم معهد طلائع الأزهر الخاص لغات بمحافظة القاهرة.
  7. السابع  أية مصطفي توفيق مطصفي ،معهد الدنابيق الدقهلية.
  8. السابع مكرر : أحمد محمد عباس شرف معهد أنس بن مالك بالمنوفية.
  9. التاسع :أميرة عبد الفتاح صابر معهد منوف بالمنوفية.
  10. العاشر : ضحي إبراهيم معروف ،معهد الشيخ عبد الحميد فروح بالقليوبية.
  11. العاشر مكرر : يوسف هاني محمد النشار ، معهد دمياط النموذجي ، دمياط.
  12. المركز العاشر مكرر 2 :   هاجر فؤاد مهني أحمد ،معهد نور الإسلام الخاص ،أسيوط.

و للاستعلام عن نتائج الامتحانات و خاصة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 في موقع الازهر الشريف التعليمى و التعرف على النتائج بالاسم و برقم الجلوس  يرجى زيارة الرابط التالي >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6

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نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 موقع الازهر التعليمى

05/06/2017 280 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , ,
280 comments
  1. محمود ابو العنين الجانينى 03/06/2017 14:24 -

    محمود ابو العنين الجناينى معهد السرو الابتدائى الازهرى رقم الجلوس 140774

  2. دجينا محمد سيد قنديل 02/06/2017 20:58 -

    النتيجة ظهرت ولالسة رقم الجلوس 116680

  3. دجينا محمد سيد قنديل 01/06/2017 13:29 -

    اريد معرفة النتيجة محافظة القليوبية معهد قلما الابتدائى الاسماعيلية رقم الجلوس 116680

  4. Samr Mohamed 28/05/2017 15:28 -

    أريد نتيجة الشهادة الابتدائية بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527

  5. حماده قاسم رزق 05/02/2017 13:51 -

    أريد معرفة نتيجة شهادة الصف السادس الإبتدائى الأزهرى
    برقم جلوس 90 بأسم فاطمه حماده قاسم رزق معهد صفانية بمركز العدوه محافظة المنيا

  6. محمود السعدني 02/02/2017 01:51 -

    رقماالجلوس…. 23012
    إس….. ببكيرمحمود عبد العظيم

    معهد الزقازيق الأزهري بالصاغة

  7. طة عبد المعطى 31/01/2017 17:21 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى بمعهد طلخا الابتدائى محافظة الدقهلية ورقم الجلوس 10324

  8. أحمد محمد رمضان محمد أحمد 18/06/2015 16:37 -

    عايز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية محافظة القاهرة رقم الجلوس 135223 مهد طﻻع ألاسﻻم

  9. بلال محمد احمد محمد 14/06/2015 23:46 -

    رقم جلوس 20261 الابتدائيه الازهريه

  10. عبدالرحمن شحات ناجى حسين فوده 14/06/2015 12:19 -

    معهد الشيخ صلاح ابو اسماعيل الابتديه قريه بهرمس امبابه جيزه رقم الجلوس ١٠٠٩٩٠

  11. يوسف محمد حلمى 14/06/2015 08:10 -

    نريد معرفة نتيجة يوسف محمد حلمى محافظة القليوبية الخصوص رقم جلوس145330

  12. عمرو احمد محمد ابو السعود 13/06/2015 21:24 -

    نتىجة الشهاده الابتدائيه

  13. عمرو احمد محمد ابو السعود 13/06/2015 21:23 -

    نتيجة ابتدائى ازهرى

  14. جهاد جميل محمد عيد 13/06/2015 16:21 -

    اريد الشهادة الابتدائية الازهرية

    ………………………………..
    رقم الجلوس:57413

  15. محمدعبدالحميد 13/06/2015 14:54 -

    اريد معرفه نتيجه الصف السادس الابتدائيه الازهريه معهد محمد رجب بالبحيره رقم الجلوس51571

  16. محمودماجد طه حراز 13/06/2015 03:35 -

    انا اريد النتيجه باسرع وأت رقم الجلوس 74129

  17. رحمة محمد 12/06/2015 03:08 -

    اريد نتيجة رحمة محمد معهد فتيات شربين دقهلية 3385

  18. m 12/06/2015 01:30 -

    اريد معرفه شهاده الصف الثالث الاعدادي الازهري
    رقم الجلوس227593
    معهد كفر الزقازيق القبلي فتيات _الشرقيه

  19. m 12/06/2015 01:22 -

    اريد معرفه شهاده الصف السادس الازهري
    رقم الجلوس 16665
    مدرسه الازهر النموزجي العاشر من رمضان _الشرقيه

  20. عبد الرحمن عاطف البنا 12/06/2015 01:15 -

    معهد السرو رقم الجلوس:008399

  21. محمد ابراهيم 11/06/2015 23:38 -

    معهد ميت دمسيس بالدقهلية

  22. محمد ابراهيم 11/06/2015 23:36 -

    اريد نتيجة الشهادة الابتدائية رقم الجلوس 79606

  23. الرباب محمد طارق محمود محمد 11/06/2015 21:34 -

    اريد ان اعرف نتيجتى الاسم الرباب محمد طارق محمود محمد رقم الجلوس 81274 معهد الإمام للاعظم بالدقهليه

  24. الرباب محمد طارق محمود محمد 11/06/2015 21:32 -

    اريد ان اعرف نتيجتى الاسم الرباب محمد طارق محمود محمد رقم الجلوس 81274 معهد الايمام الاعظم بالدقهليه

  25. اية اسامة 11/06/2015 18:23 -

    اريد معرفة نتيجتى للصف السادس الابتدائى و رقم جلوسى 83557

  26. محمد احمد علي عبد الحميد 11/06/2015 12:39 -

    رقم جلوس 99336

    معهد الشيخ زايد النموزجي (بنين)

  27. دعاء وحيد محمد بيومي 11/06/2015 11:55 -

    نتيجة الابتدائية
    رقم الجلوس 148050

  28. زياد عزام احمد 11/06/2015 10:08 -

    السلام الابتدائي الازهري ببهجورة

  29. اسماء رؤوف محمد 11/06/2015 02:07 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى بمعهد فتيات بنها النموذجى بمحافظة القليوبية ببنها الجديدة ورقم الجلوس 146919

  30. اشرقت على محمود 10/06/2015 13:48 -

    معهد شطورة الابتدائى الازهرى طهطا سوهاج

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