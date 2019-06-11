نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم فقط على رقم الخط الساخن

نتيجة الاعدادية الازهرية بالاسم

مصريات – كتبت ايمان الحويني: بعد انتهاء الادارة العامة المركزية للامتحانات التابعة لمشيخة الازهر من استلام نتائج الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019 الترم الثانى بالاسم لكل الطلاب، ومن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إعتمد وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس نتيجة الدور الأول لطلاب وطالبات الصفين السادس الابتدائي والثالث الاعدادي، وتم اعتماد النتيجة بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيح الازهر الدكتور أحمد الطيب.

واتيحت الان لجميع الطلبة واولياء امورهم معرفة نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم فقط، او برقم الجلوس، على رقم الخط الساخن وهو (19493) او من خلال موقع الازهر التعليمي الخاص بعرض نتائج الازهر الشريف، والذي يشرف عليه قطاع المعاهد الازهرية.

من ناحية اخرى تقدم عدد من أولياء امور طلاب وطالبات الصف الاول والثاني الاعدادي الازهري وكذلك الصف الاول والثاني الثانوي الازهري بشكوى لسبب تأخر اظهار نتيجة ابنائهم من الصفوف الانتقالية المذكورة، كونه عدم معرفة النتيجة حتى الآن ستضر بهم لان موعد امتحانات الدور الثاني اقترب وستجري خلال اقل من شهر.

وقال أولياء الامور وغالبيتهم من المعادي بانهم لم يستطيعوا الحصول على النتائج رغم مراجعتهم للمعاهد الازهرية الخاصة بابنائهم، وقيل لهم بان التصحيح يتم في الادارات التعليمية بالقاهرة والمعاديظ، وليس في المعاهد نفسها التي ينتمي لها هؤلاء الطلبة.

ونشير إلى ان الازهر سيفتح الابواب اما الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 للتقدم الى الشعبة الاسلامية تمهيداً لدخولهم الكليات الشرعية بعد الترم الثانى آخر العام ولكن اختبارات القبول بها سوف تكون في بداية شهر اغسطس.

وكذلك سوف يفتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الاعدادى لكل طالب بالاسم مع درجات المواد بعد اسبوع من اعلان النتائج.

هذا وتصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهرى لكل فصل دراسي سواء الترم الاول او الترم الثاني لجميع معاهد الازهر الشريف في محافظات مصر بوقت واحد وهي محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، محافظة اسيوط، محافظة الاسماعيلية ،محافظة المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا، محافظة الاقصر ، محافظة قنا ، محافظة شمال سيناء ، محافظة البحر الاحمر ، محافظة العريش ، محافظة جنوب سيناء ، محافظة السويس ، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، محافظة البحر الاحمر ، محافظة الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

للإستعلام عن نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 على الخط الساخن يرجى الاتصال على رقم تليفون الخط الساخن (19493) او برقم الجلوس فقط على صفحات بوابة الازهر الإلكترونية لعرض نتائج امتحانات اعدادية الازهر اضغط هنا: http://www.azhar.eg/education

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم فقط على رقم الخط الساخن