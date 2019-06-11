نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم فقط على رقم الخط الساخن

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم فقط

نتيجة الاعدادية الازهرية بالاسم

مصريات – كتبت ايمان الحويني: بعد انتهاء الادارة العامة المركزية للامتحانات التابعة لمشيخة الازهر من استلام نتائج الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019 الترم الثانى بالاسم لكل الطلاب، ومن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إعتمد وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس نتيجة الدور الأول لطلاب وطالبات الصفين السادس الابتدائي والثالث الاعدادي، وتم اعتماد النتيجة بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيح الازهر الدكتور أحمد الطيب.

واتيحت الان لجميع الطلبة واولياء امورهم معرفة نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم فقط، او برقم الجلوس، على رقم الخط الساخن وهو (19493) او من خلال موقع الازهر التعليمي الخاص بعرض نتائج الازهر الشريف، والذي يشرف عليه قطاع المعاهد الازهرية.

نتائج الاعدادية الازهرية 2019-2020 برقم الجلوس او بالاسم الترم الاول والترم الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم

من ناحية اخرى تقدم عدد من أولياء امور طلاب وطالبات الصف الاول والثاني الاعدادي الازهري وكذلك الصف الاول والثاني الثانوي الازهري بشكوى لسبب تأخر اظهار نتيجة ابنائهم من الصفوف الانتقالية المذكورة، كونه عدم معرفة النتيجة حتى الآن ستضر بهم لان موعد امتحانات الدور الثاني اقترب وستجري خلال اقل من شهر.

وقال أولياء الامور وغالبيتهم من المعادي بانهم لم يستطيعوا الحصول على النتائج رغم مراجعتهم للمعاهد الازهرية الخاصة بابنائهم، وقيل لهم بان التصحيح يتم في الادارات التعليمية بالقاهرة والمعاديظ، وليس في المعاهد نفسها التي ينتمي لها هؤلاء الطلبة.

ونشير إلى ان الازهر سيفتح الابواب اما الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 للتقدم الى الشعبة الاسلامية تمهيداً لدخولهم الكليات الشرعية بعد الترم الثانى آخر العام ولكن اختبارات القبول بها سوف تكون في بداية شهر اغسطس.

وكذلك سوف يفتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الاعدادى لكل طالب بالاسم مع درجات المواد بعد اسبوع من اعلان النتائج.

هذا وتصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهرى لكل فصل دراسي سواء الترم الاول او الترم الثاني لجميع معاهد الازهر الشريف في محافظات مصر بوقت واحد وهي محافظة اسوان ، محافظة سوهاج ، محافظة اسيوط، محافظة الاسماعيلية ،محافظة المنوفية، محافظة مرسى مطروح ، محافظة القليوبية ، محافظة الغربية ، محافظة بني سويف ، محافظة المنيا، محافظة الاقصر ، محافظة قنا ، محافظة شمال سيناء ، محافظة البحر الاحمر  ، محافظة العريش ، محافظة جنوب سيناء ، محافظة السويس ،  محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، محافظة الاسكندرية ، محافظة الشرقية ، محافظة بورسعيد ، محافظة البحر الاحمر ، محافظة الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، محافظة دمياط ، محافظة الفيوم ، محافظة البحيرة ، محافظة كفر الشيخ.

للإستعلام عن نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 على الخط الساخن يرجى الاتصال على رقم تليفون الخط الساخن (19493) او برقم الجلوس فقط على صفحات بوابة الازهر الإلكترونية لعرض نتائج امتحانات اعدادية الازهر اضغط هنا: http://www.azhar.eg/education

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم فقط على رقم الخط الساخن

11/06/2019 578 تعليق نتائج الازهر الشريف 2019 , , , , , , , , , , , , , ,
578 comments
  1. ناجي عامر 01/06/2019 21:33 -

    ساره محمود السيد عبد الستار عامر رقم الجلوس 223847 الصف السادس الابتدائي

  2. عبدالرحمن محمد حسين 20/05/2019 17:29 -

    سجود محمد حسين عبدالعظيم
    محافظه أسيوط
    معهد فتيات ساحل سليم
    رقم الجلوس (42 )

  3. ايه محمد 16/01/2019 07:27 -

    ايه محمد اوله اعدادي ورقم الجلوس اهو53

  4. محمد كمال محمد محمد 16/01/2019 07:26 -

    نتيجة محمد كمال محمد محمد معهد باها محافظة بنى سويف

  5. حساء محمود احمد ياسين 16/01/2019 07:25 -

    ممكن معرفة النتيجه لصف الثانى الاعدادى الازهرى

  6. إسلام قاسم محمد قاسم 16/01/2019 07:25 -

    عايز اشوف نتائجه الامتحانات بتعتي انا إسلام قاسم محمد قاسم رقم الجلوس 85 هو يا ريت حد يرد عليا من محافظة سوهاج في معهد الاعدادية الثانوي بنين الصلعا

  7. العليabeer 11/06/2018 03:35 -

    رمضان سعيد احمد سيد الشريف
    4744
    معهد كفر الواصلين بنين

  8. منه فهيم مسعد فهيم 09/06/2018 19:34 -

    منه فهيم مسعد فهيم رقم الجلوس 18

  9. اسراء حسن على حسن على مكى 01/02/2018 18:33 -

    عاوز اعرف نتيجة الطالبة اسراء حسن على حسن على مكى برقم جلوي ٢٠١٠٧٢

  10. عبدالحليم هاني 10/09/2017 14:12 -

    نتيجةعبدالحليم هاني معهدالازهرالشريف بدلهموالشهادةالاعدادية

  11. جمال سالم 28/08/2017 23:00 -

    أحمد جمال الدين سالم عبدالستار 21760

  12. كريم مجدي محمد احمد 21/08/2017 21:37 -

    الصف الثلا ث الاعدادى ازهار

  13. ندا محمود محمد محمود عبد الصمد السيوي 16/08/2017 23:29 -

    نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني
    معهد فتيات النبيرة إيتاي البارود محافظة البحيرة

  14. ندا محمود محمد محمود عبد الصمد السيوي 16/08/2017 23:27 -

    الصف الثالث الإعدادي الأزهري الدور الثاني
    معهد فتيات النبيرة إيتاي البارود محافظة البحيرة

  15. حذيفة سعيد على 08/08/2017 22:03 -

    نتيجة الاعدادية الازهرية

  16. روشه وعامله دوشه 05/08/2017 16:31 -

    اريد معرفه نتيجه مصطفي محمود عبد الستار مشحوت
    رقم الجلوس(1894)

  17. اسراء محمد سيد 18/07/2017 13:56 -

    اسراء محمد سيد عايزه النتيجه

  18. عمرو محمود عبدالله محمود 07/07/2017 23:01 -

    عاوز اعرف النتيجت عمرو محمود عبدالله محمود

  19. حسن عبالرشيد 21/06/2017 04:28 -

    هل مكن ارى نتيجتي وكيف ارى

  20. هدير السيد عبد السلام 19/06/2017 11:25 -

    نتمني النجاح للجميع

  21. هدير السيد عبد السلام 19/06/2017 11:23 -

    نتمني التوفيق لجميع التلاميذ

  22. مروة محمد محمد ابراهيم 13/06/2017 15:32 -

    كيف اعرف نتيجتي

  23. مي محمد ابراهيم احمد ومريم اشرف ابراهيم احمد 09/06/2017 01:59 -

    محافظه الشرقيه

  24. رحاب زكرىا محمد اليمنى 05/06/2017 20:19 -

    فتيات الشيخ الصغير احمد محمود

  25. حسام محمود 05/06/2017 18:58 -

    انا اسمي احمد محمود عبد المقصود اسماعيل ورقم جلوسي معهد بنين نجع حمادي
    105

  27. اسامه محمد متولي متولي 04/06/2017 17:56 -

    اسامه محمد متولي متولي
    رقم الجلوس 20545
    معهد الرصيف بكفرالشيخ

  28. محمد ابوطالب 04/06/2017 17:36 -

    النموذجى مجموعه من كام

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