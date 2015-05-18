نتيجة ابتدائية القاهرة 2017

نتيجة الابتدائية 2016 - 2017 محافظة القاهرة

نتيجة ابتدائية القاهرة 2017 مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

اخبار التعليم من محافظة القاهرة – تكتبها سهير ناجي:

يعتمد السيد محافظ القاهرة  نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة القاهرة والتي بلغت نسبة النجاح بها 91%. وأصدر المحافظ تعليماته بتوزيع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 فوراً على المدارس ونشر نتيجة ابتدائية القاهرة الصف السادس من خلال بوابة القاهرة التعليمية الالكترونية تحت اشراف مديرية التربية والتعليم وذلك على موقع بوابة القاهرة التعليمية الالكتروني وتجدون رابطه في الاسفل.

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ان ادارة شبرا التعليمية احتلت المركز الاول على مستوى المحافظة صفوف الصف السادس  بنسبة نجاح 98.82%.

واحتلت ادارة السيدة زينب المركز الثاني في نتيجة السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة- بنسبة 98.27% وتلتها ادارة باب الشعرية التعليمية في المركز الثالث بنسبة 97.80% في حين جاءت ادارة المرج في المرتبة الاخيرة بنسبة 81.5%.

تحديث نتائج الشهادة الابتدائية بالقاهرة 2017

سيجري اعلان نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة برقم الجلوس وذلك على بوابة القاهرة التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويمكنكم معرفة النتيجة الان بالغط على اللينك التالي >>> http://www.cairogovresults.com

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الابتدائية محافظة القاهرة 2017 مديرية التربية والتعليم

18/05/2015 1360 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
1360 comments
  1. mohmmed 23/01/2017 11:12 -

    محمد محمود مجدى امين(من مدرسة براعم الآيمان الخاصة بادارة المطرية )رقة الجلوس116116(بالصف السادس الآبتدائ

  2. يوسف عل محمود محمد صيام 14/01/2017 18:45 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي لمدرسة المنار الاسلامية الخااصة بمطاي

  3. شهاب علي السيد محمد 26/05/2016 21:23 -

    في الصف الثاني الابتدائي

  4. احمد محمد عبد العزيز عكاشه 31/01/2016 18:49 -

    نتيجه الصفرالرابع الابتدائ مدرسه مصطفي كامل الاسم /احمد محمد عبد العزيز عكاشه \رقم الجلوس /٩١٢

  5. يوسف علي عبد الخالق علي 30/01/2016 02:13 -

    نتيجة نصف العام في مدرسه سلمان الفارسي للغات بمدينة السلام

  6. محمد احمد متولي 24/01/2016 20:25 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي بمدرسة ام كلثوم الابتدائية رقم الجلوس /95

  7. احمد محمد عبد الرحمن محمد 19/01/2016 14:02 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة بين الجناين

  8. خالد جمال عبدالله 26/07/2015 23:22 -

    الصف التانى بمدرسه مصطفى كامل رقم الجلوس 117660

  10. منال عيد 13/06/2015 17:53 -

    اريد نتيجة الابتدائية الازهرية الاسكندرية مدرسة عمر الفاروق النموذجى رقم جلوس 131019 باسم محمد سعيد فتحى ابو زيد

أضف تعليقاً