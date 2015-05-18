نتيجة الابتدائية محافظة القاهرة 2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة ابتدائية القاهرة 2017
اخبار التعليم من محافظة القاهرة – تكتبها سهير ناجي:
يعتمد السيد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الابتدائية لمحافظة القاهرة والتي بلغت نسبة النجاح بها 91%. وأصدر المحافظ تعليماته بتوزيع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 فوراً على المدارس ونشر نتيجة ابتدائية القاهرة الصف السادس من خلال بوابة القاهرة التعليمية الالكترونية تحت اشراف مديرية التربية والتعليم وذلك على موقع بوابة القاهرة التعليمية الالكتروني وتجدون رابطه في الاسفل.
كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ان ادارة شبرا التعليمية احتلت المركز الاول على مستوى المحافظة صفوف الصف السادس بنسبة نجاح 98.82%.
واحتلت ادارة السيدة زينب المركز الثاني في نتيجة السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة- بنسبة 98.27% وتلتها ادارة باب الشعرية التعليمية في المركز الثالث بنسبة 97.80% في حين جاءت ادارة المرج في المرتبة الاخيرة بنسبة 81.5%.
تحديث نتائج الشهادة الابتدائية بالقاهرة 2017
سيجري اعلان نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة برقم الجلوس وذلك على بوابة القاهرة التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويمكنكم معرفة النتيجة الان بالغط على اللينك التالي >>> http://www.cairogovresults.com
محمد محمود مجدى امين(من مدرسة براعم الآيمان الخاصة بادارة المطرية )رقة الجلوس116116(بالصف السادس الآبتدائ
اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي لمدرسة المنار الاسلامية الخااصة بمطاي
في الصف الثاني الابتدائي
نتيجه الصفرالرابع الابتدائ مدرسه مصطفي كامل الاسم /احمد محمد عبد العزيز عكاشه \رقم الجلوس /٩١٢
نتيجة نصف العام في مدرسه سلمان الفارسي للغات بمدينة السلام
نتيجة الصف الثاني الابتدائي بمدرسة ام كلثوم الابتدائية رقم الجلوس /95
نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة بين الجناين
الصف التانى بمدرسه مصطفى كامل رقم الجلوس 117660
الادارة التعليميه 15مايو
اريد نتيجة الابتدائية الازهرية الاسكندرية مدرسة عمر الفاروق النموذجى رقم جلوس 131019 باسم محمد سعيد فتحى ابو زيد