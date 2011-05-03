نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثانى

نتائج الدور الثانى للشهادة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثانى 2017

مصريات – الازهر الشريف: سوف يتم الانتهاء سريعا هذا العام من نتيجة الدور الثاني 2017 للشهادة الثانوية الازهرية، بعد صدور نتائج الدور الاول في الشهر المنصرم، وذلك حتى يتم التعجيل بالتنسيق ذلك لاقتراب موعد الدراسة والالتحاق بالجامعات.

ومن المحتمل والمؤكد ان تظهر نتيجة امتحانات ملاحق الثانوية الازهرية اي الدور الثانى في هذا الشهر، وبعدها مباشرة يعلن التنسيق قبل اجازة العيد الكبير.

تابعوا جميع اخبار نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الدور الثاني، وايضا نسب النجاح في نتائج الشهادة الثانوية الازهرية الدور الثاني علما بانه يحتسب نصف الدرجة فقط لاي مادة يدخلها الطالب بالدور الاول او الدرجة كاملة في حالة التخلف عن اداء الاختبار والاتيان بعذر مرضي.

تحديث: سوف تظهر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية في شهر اغسطس وسنوافيكم بموعد صدورها لاحقاً وتجدوها من خلال هذا الرابط:

http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx

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نتيجة ملاحق الشهادة الثانوية الازهرية الدور الثانى 2017

03/05/2011 119 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , ,
119 comments
  1. ابراهيم إمام سمير امام البرماوي 30/08/2017 02:31 -

    نتيجة الدور الثانى امتى

  2. احمد دسوقى فرج 01/09/2016 21:59 -

    يارب تبعتولى النتيجة

  3. محمد احمد محمد رشاد 06/09/2014 00:40 -

    نتيجة الدور الثانى الشاهة الثانوية الازهرية 2014

  4. منى 28/07/2012 12:10 -

    أنااااااااااااااااااااااااااااااا مظلومة لانى كنت حالة فى الفرنساوى واشتلته

  5. فاطمه محمود محمد علي شتات 16/07/2012 09:13 -

    ارجوا التواصل بالنتيجه وهذا رقم جلوسي
    1437647

  7. شيماء كامل احمد خليفة 22/09/2011 19:21 -

    رقم الجلوس62341

  8. الحزينه 21/09/2011 15:15 -

    اريد ان اعرف نتي تظهر النتيجه ارجوكم حد يقولي

  9. ادعولى بالنجاح 21/09/2011 12:59 -

    يـــــــــــــــــــــــ أنجح ـــــــــــــــــــــــــــارب

    يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب

  10. أحمد محمد 20/09/2011 22:19 -

    يارب النتيجه تطلع بقي انا بجد زهقت حــــــــــــــــــــــــرام عليكم بجد كــــــــــــده

  11. أحمد 20/09/2011 11:10 -

    النتيجة هتظهر بكره الصبح زي ما مكتوب علي موقع النتيجه بتاع الدور الثاني للشهادة الأزهرية ويا رب التوفيق لكل

  12. محمد 20/09/2011 10:08 -

    السلام عليكم انا عاوز اعرف النتيجة هتظهر واقتين لو سمحتم الدور الثاني

  13. روقية عبد الباسط محمد نافع 19/09/2011 15:34 -

    اريد معرفة النتيجة

  14. روقية عبد الباسط محمد نافع 19/09/2011 15:30 -

    رقم الجلوس61255واريد معرفة النتيجة

  15. حوده عابدين 19/09/2011 13:11 -

    اريد نتيجتي ورقم الجلوس هو27947

  16. محمودعبيد 19/09/2011 13:07 -

    ياجماعه لو سمحتو ممكن اعرف نتيجتي لو سمحتو عجلو بها حرام كده

  17. mmmm 19/09/2011 11:47 -

    الاسم: – – محمود احمد محمود توفيق
    المنطقة: قنا
    رقم الجلوس: 178946
    المعهد: الغريب

    النتيجة:
    ناجح
    المجموع: 403
    النسبة المئوية: 62.00 %
    ألف مبروك

  18. 7assan elshgery 19/09/2011 07:25 -

    يا رب النتيجة تبقى كويسة الدور الثانى وياريت تطمنوناااا

  19. احمد جلال سوهاج المنشاه 18/09/2011 19:55 -

    انا هتشل ياجماعه انهاردا 18 ف الشهر ايه ياناس الانتظار زاد وصبري نفز ياجماعه ارجوكم قولو اي حاجه

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