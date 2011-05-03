نتيجة ملاحق الشهادة الثانوية الازهرية الدور الثانى 2017

نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثانى
مصريات – الازهر الشريف: سوف يتم الانتهاء سريعا هذا العام من نتيجة الدور الثاني 2017 للشهادة الثانوية الازهرية، بعد صدور نتائج الدور الاول في الشهر المنصرم، وذلك حتى يتم التعجيل بالتنسيق ذلك لاقتراب موعد الدراسة والالتحاق بالجامعات.
ومن المحتمل والمؤكد ان تظهر نتيجة امتحانات ملاحق الثانوية الازهرية اي الدور الثانى في هذا الشهر، وبعدها مباشرة يعلن التنسيق قبل اجازة العيد الكبير.
تابعوا جميع اخبار نتيجة الثانوية الازهرية 2017 الدور الثاني، وايضا نسب النجاح في نتائج الشهادة الثانوية الازهرية الدور الثاني علما بانه يحتسب نصف الدرجة فقط لاي مادة يدخلها الطالب بالدور الاول او الدرجة كاملة في حالة التخلف عن اداء الاختبار والاتيان بعذر مرضي.
تحديث: سوف تظهر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية في شهر اغسطس وسنوافيكم بموعد صدورها لاحقاً وتجدوها من خلال هذا الرابط:
http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results.aspx
نتيجة الدور الثانى امتى
يارب تبعتولى النتيجة
نتيجة الدور الثانى الشاهة الثانوية الازهرية 2014
أنااااااااااااااااااااااااااااااا مظلومة لانى كنت حالة فى الفرنساوى واشتلته
ارجوا التواصل بالنتيجه وهذا رقم جلوسي
1437647
جيد هذا الموقع
رقم الجلوس62341
اريد ان اعرف نتي تظهر النتيجه ارجوكم حد يقولي
يـــــــــــــــــــــــ أنجح ـــــــــــــــــــــــــــارب
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب
يارب النتيجه تطلع بقي انا بجد زهقت حــــــــــــــــــــــــرام عليكم بجد كــــــــــــده
النتيجة هتظهر بكره الصبح زي ما مكتوب علي موقع النتيجه بتاع الدور الثاني للشهادة الأزهرية ويا رب التوفيق لكل
السلام عليكم انا عاوز اعرف النتيجة هتظهر واقتين لو سمحتم الدور الثاني
اريد معرفة النتيجة
رقم الجلوس61255واريد معرفة النتيجة
اريد نتيجتي ورقم الجلوس هو27947
ياجماعه لو سمحتو ممكن اعرف نتيجتي لو سمحتو عجلو بها حرام كده
الاسم: – – محمود احمد محمود توفيق
المنطقة: قنا
رقم الجلوس: 178946
المعهد: الغريب
النتيجة:
ناجح
المجموع: 403
النسبة المئوية: 62.00 %
ألف مبروك
يا رب النتيجة تبقى كويسة الدور الثانى وياريت تطمنوناااا
انا هتشل ياجماعه انهاردا 18 ف الشهر ايه ياناس الانتظار زاد وصبري نفز ياجماعه ارجوكم قولو اي حاجه