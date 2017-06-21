نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم زراعة صناعة تجارة فنادق

نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم

مصريات – كتبت يسرا الحسيني: انتهت الادارات التعليمية الفنية من عملية اعداد نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 وستكون نتائج الشهادة متاحة وتمنح بالاسم لكل الطلبة في موعد يوم الخميس القادم قبيل عيد الفطر.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الفنية 2017 دبلوم زراعي دبلوم صناعي دبلوم تجاري دبلوم فندقي، بعد مصادقة السيد وزير التربية والتعليم، وذلك لكل المدارس الثانوية المهنية في الجمهورية كونها تصدر في نفس الوقت بكل محافظة مصرية وهي : القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء والعريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

نتائج الدبلومات الثانوية الفنية 2017 بالاسم

نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 الدبلوم الفندقي الزراعي التجاري الصناعي بالاسم

هذا ومن المقرر ان يتم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس لتظهر بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني حسب الرابط ادناه بمجرد الانتهاء من تصحيحها وذلك لنظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات وتشمل وتشمل الدبلومات الصناعية، والدبلومات الفنية الفندقية، الدبلومات الفنية الزراعية ، الدبلومات الفنية التجارية.

وحظ سعيد لكل الطلبة مع نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس و بالاسم وتابعوا معنا جديدها وكل اخبارها، ويمكن كتابة الاسم للمساعدة باظهارها بالاسم او برقم الجلوس عبر التعليق بهذه الصفحة او عبر الرابط الموضح في آخر الخبر.

*  وجائت نتائج الدبلوم الثانوية للتعليم المهني الدور الأول بالشكل التالي:  بلغت نسبة النجاح في  نظام خمس سنوات 76,45%، وبلغت نسبة النجاح المدارس الثانوية التجارية المتقدمة 65,12%، والمدارس الفندقية والخدمات السياحية 70,74%، والمدارس الصناعية 88,16%،  التعليم المزدوج 70,5% .

تحديث نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم للعام الدراسي 2017:

ستصدر نتائج الدبلومات الفنية 2017 ولمعرفتها بالاسم اضغط هنا >> http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم زراعة صناعة تجارة فنادق

21/06/2017 1189 تعليق نتيجة الدبلومات الفنية , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. هبه محمد حامد 19/06/2017 11:39 -

    لو سمحتوا عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 744209

  2. عمرو 18/06/2017 03:56 -

    عمرو عبدالهادى عبدالرحمن رقم الجلوس ٨٠٩٩٣٣ مدرسه الأورمان شعبة مطبخ

  4. محمود حسن 17/06/2017 05:44 -

    الاسم:محمود حسن محمد حسين
    رقم الجلوس:٨٠٤٥٨٢

  5. محمد اشرف 16/06/2017 15:46 -

    198896من بني سويف محمد اشرف رجب

  6. السعيد عبدالله بسيونى 14/06/2017 00:18 -

    سياجه وفنادق شعبه مطبخ
    رقم الجلوس 941053
    باهى السعيد عبدالله

  7. مؤمن متولي محمد المتولي 13/06/2017 20:31 -

    اسم مؤمن متولي محمد المتولي الدبلوم الفنادقة مدرسه طلعت حرب الخاص شعبة مطبخ

  8. اميره سامي احمد ابراهيم سعد 13/06/2017 18:37 -

    عاوزه اعرف النتيجه بتاع الدبلوم التجاري

  10. خالد محمود على محمود 08/06/2017 03:28 -

    خالد محمود على محمود ثانوى فندقى 3 سنوات
    رقم الجلوس 80466

  11. احمدحامد علي حامد حسن 04/06/2017 18:30 -

    عايز اعرف النتيجة

  12. اسراء سيف النصر حسين محمد 04/06/2017 14:37 -

    عايزا اعرف النتيجة
    دبلوم فندقى
    ٣ سنوات
    شعبة مطبخ
    مدرسة سان ستيفانو
    رقم الجلوس ٨٠٢١٥٢

  13. رحمة جمال عبد الرحيم عبد القوي 28/05/2017 13:59 -

    مدرسة حسين كامل بهاء الدين
    رقم الجلوس ‘12386
    ادارة شرق التعليمة
    نتيجة ! الطالب ناجح

  14. رحمه جمال عبد الرحيم عبد القوي 28/05/2017 13:48 -

    مدرسة حسين كامل بهاء الدين
    رقم الجلوس 12386
    ادارة شرق التعليمة
    نتيجه:- الطالب ناجح

  15. رشا جميل ناروز 24/05/2017 15:40 -

    انااعرف نتيجه كاترين ايمن حنس رقم الجلوس 420 ثنوي تجاره

  16. سوسن جمال محمد 20/05/2017 20:17 -

    انا هعرف النتيجه ازاى وتتبعت فين

  17. حسام انس عبد الكريم سلال 18/05/2017 21:16 -

    اريد نتيجة الثانويه التجاريه بمركز فارسكور شعبة ادارهرقم الجلوس583

  18. andrew emil 09/10/2016 23:46 -

    نتيجة الديلوم الزراعي رقم الجلوس 61712

  19. Hmada 01/09/2016 23:37 -

    عايز اعرف نتيجة الدور الثاني فندقي شعبة مطعم
    عبد الحميد جمال عبد الحميد حسن

  20. محمد حنفى عبد الماجد صالح 28/08/2016 09:12 -

    عاوز اعرف نتيجة الدور الالثانى

    لدبلوم فندقى

  21. اسراء نصار 26/08/2016 18:58 -

    اريد نتيجة الثانوى التجارى رقم الجلوس 152685

  23. عمر نبيل عبد الرازق عيد 24/08/2016 15:43 -

    برجاء ارسال نتيجة الدور الثاني دبلوم فندقى 854252

  24. علاء عبد اللاه عبد الباسط 24/08/2016 12:55 -

    علاء عبد اللاه عبد الباسط
    مدرسة التجاره
    شعبة تسويق
    عايز اعرف النتيجة
    باسرع وقت
    او حت معاد
    ظهوره
    شكرن
    ليكم

  25. علاء عبد اللاه عبد الباسط 24/08/2016 12:52 -

    علاء عبد اللاه عبد الباسط
    التجارة شعب تسوق

  26. رياح الغضب 17/08/2016 22:54 -

    اريد معرفة النتيجة باسم حسن عبدالجيد ورقم الجلوس150924

  27. محمد قاسم حسن سعيد 03/08/2016 07:49 -

    ممكن اعرف نتيجتي في الثانويه الزراعيه

  28. سها محمد عطية حسانين مصطفى 19/07/2016 08:22 -

    اعرف نتيجتى دبلوم تجارة ثلاث سنوات

  29. محمد سعيد طه محمد بيومي 16/07/2016 17:40 -

    برجاء الاسال نتيجة الدبلوم 2016

  30. عبدالرحمن حسن نجار مجمد 14/07/2016 01:18 -

    الشهاده المهنيه الصناعيه

  31. شهاب قرشي 09/07/2016 11:35 -

    نتيجة هيثم ربيع فرغلي قرشي

  32. مصطفى 08/07/2016 13:49 -

    Desha Messi ·
    لو سمحت كل ما اسجل رقم الجلوس يقولى تأكد من الرقم ومش عارف اجبها
    515876
    مصطفى أحمد عبد الحميد سالم

  33. حسين محمد ابراهيم على 08/07/2016 10:58 -

    لو سمحتو عايز اعرف النتيجه

  34. محمد حامد مصطفي 08/07/2016 08:48 -

    عايز اعرف النتيجة
    الاسم محمد حامد مصطفي
    مدرسة شبين الكوم التجاري المتقدمة
    رقم الجلوس 3956412

  35. على بغدادى على حسن 08/07/2016 05:35 -

    رقم الجلوس ٨٧٥٠٣٥ عايز اعرف النتيجه بعد اذنكوا مطعم ومطبخ

  36. أسماء مكاوى أحمد 07/07/2016 18:09 -

    أريد نتيجة دبلوم المدارس الفنية شعبة فنادف
    رقم جلوس848851

  37. علاء موسي 07/07/2016 05:52 -

    عايز اعرف نتيجه هاجر موسي منبي فني تجارب
    رقم الجلوس42175

  38. هالة محمد عبد الستار على 06/07/2016 23:44 -

    عاوز اعرف النتيجة

  39. احمد فولى عبدالرحمن 06/07/2016 08:57 -

    اريد نتيجة الدبلوم الفنية شعبة فنادق رقم الجلوس817421

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