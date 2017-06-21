نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم

مصريات – كتبت يسرا الحسيني: انتهت الادارات التعليمية الفنية من عملية اعداد نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 وستكون نتائج الشهادة متاحة وتمنح بالاسم لكل الطلبة في موعد يوم الخميس القادم قبيل عيد الفطر.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الفنية 2017 دبلوم زراعي دبلوم صناعي دبلوم تجاري دبلوم فندقي، بعد مصادقة السيد وزير التربية والتعليم، وذلك لكل المدارس الثانوية المهنية في الجمهورية كونها تصدر في نفس الوقت بكل محافظة مصرية وهي : القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء والعريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

هذا ومن المقرر ان يتم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس لتظهر بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني حسب الرابط ادناه بمجرد الانتهاء من تصحيحها وذلك لنظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات وتشمل وتشمل الدبلومات الصناعية، والدبلومات الفنية الفندقية، الدبلومات الفنية الزراعية ، الدبلومات الفنية التجارية.

وحظ سعيد لكل الطلبة مع نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس و بالاسم وتابعوا معنا جديدها وكل اخبارها، ويمكن كتابة الاسم للمساعدة باظهارها بالاسم او برقم الجلوس عبر التعليق بهذه الصفحة او عبر الرابط الموضح في آخر الخبر.

* وجائت نتائج الدبلوم الثانوية للتعليم المهني الدور الأول بالشكل التالي: بلغت نسبة النجاح في نظام خمس سنوات 76,45%، وبلغت نسبة النجاح المدارس الثانوية التجارية المتقدمة 65,12%، والمدارس الفندقية والخدمات السياحية 70,74%، والمدارس الصناعية 88,16%، التعليم المزدوج 70,5% .

تحديث نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم للعام الدراسي 2017:

ستصدر نتائج الدبلومات الفنية 2017 ولمعرفتها بالاسم اضغط هنا >> http://result.fanymoe.com

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نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم زراعة صناعة تجارة فنادق