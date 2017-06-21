نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالاسم زراعة صناعة تجارة فنادق

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم
مصريات – كتبت يسرا الحسيني: انتهت الادارات التعليمية الفنية من عملية اعداد نتيجة الدبلومات الثانوية الفنية 2017 وستكون نتائج الشهادة متاحة وتمنح بالاسم لكل الطلبة في موعد يوم الخميس القادم قبيل عيد الفطر.
حيث قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الفنية 2017 دبلوم زراعي دبلوم صناعي دبلوم تجاري دبلوم فندقي، بعد مصادقة السيد وزير التربية والتعليم، وذلك لكل المدارس الثانوية المهنية في الجمهورية كونها تصدر في نفس الوقت بكل محافظة مصرية وهي : القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، محافظة البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، محافظة قنا ، مطروح ، شمال سيناء والعريش ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.
هذا ومن المقرر ان يتم وضع نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس لتظهر بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني حسب الرابط ادناه بمجرد الانتهاء من تصحيحها وذلك لنظام الثلاث سنوات و نظام الخمس سنوات وتشمل وتشمل الدبلومات الصناعية، والدبلومات الفنية الفندقية، الدبلومات الفنية الزراعية ، الدبلومات الفنية التجارية.
وحظ سعيد لكل الطلبة مع نتائج امتحانات الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس و بالاسم وتابعوا معنا جديدها وكل اخبارها، ويمكن كتابة الاسم للمساعدة باظهارها بالاسم او برقم الجلوس عبر التعليق بهذه الصفحة او عبر الرابط الموضح في آخر الخبر.
* وجائت نتائج الدبلوم الثانوية للتعليم المهني الدور الأول بالشكل التالي: بلغت نسبة النجاح في نظام خمس سنوات 76,45%، وبلغت نسبة النجاح المدارس الثانوية التجارية المتقدمة 65,12%، والمدارس الفندقية والخدمات السياحية 70,74%، والمدارس الصناعية 88,16%، التعليم المزدوج 70,5% .
تحديث نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم للعام الدراسي 2017:
ستصدر نتائج الدبلومات الفنية 2017 ولمعرفتها بالاسم اضغط هنا >> http://result.fanymoe.com
لو سمحتوا عايزة اعرف النتيجة رقم الجلوس 744209
عمرو عبدالهادى عبدالرحمن رقم الجلوس ٨٠٩٩٣٣ مدرسه الأورمان شعبة مطبخ
انا رقم جلوسي اهو833933
الاسم:محمود حسن محمد حسين
رقم الجلوس:٨٠٤٥٨٢
198896من بني سويف محمد اشرف رجب
سياجه وفنادق شعبه مطبخ
رقم الجلوس 941053
باهى السعيد عبدالله
اسم مؤمن متولي محمد المتولي الدبلوم الفنادقة مدرسه طلعت حرب الخاص شعبة مطبخ
عاوزه اعرف النتيجه بتاع الدبلوم التجاري
رقم الجلوس770152
خالد محمود على محمود ثانوى فندقى 3 سنوات
رقم الجلوس 80466
عايز اعرف النتيجة
عايزا اعرف النتيجة
دبلوم فندقى
٣ سنوات
شعبة مطبخ
مدرسة سان ستيفانو
رقم الجلوس ٨٠٢١٥٢
مدرسة حسين كامل بهاء الدين
رقم الجلوس ‘12386
ادارة شرق التعليمة
نتيجة ! الطالب ناجح
مدرسة حسين كامل بهاء الدين
رقم الجلوس 12386
ادارة شرق التعليمة
نتيجه:- الطالب ناجح
انااعرف نتيجه كاترين ايمن حنس رقم الجلوس 420 ثنوي تجاره
انا هعرف النتيجه ازاى وتتبعت فين
اريد نتيجة الثانويه التجاريه بمركز فارسكور شعبة ادارهرقم الجلوس583
نتيجة الديلوم الزراعي رقم الجلوس 61712
عايز اعرف نتيجة الدور الثاني فندقي شعبة مطعم
عبد الحميد جمال عبد الحميد حسن
عاوز اعرف نتيجة الدور الالثانى
لدبلوم فندقى
اريد نتيجة الثانوى التجارى رقم الجلوس 152685
160293دبلوم زراعة
برجاء ارسال نتيجة الدور الثاني دبلوم فندقى 854252
علاء عبد اللاه عبد الباسط
مدرسة التجاره
شعبة تسويق
عايز اعرف النتيجة
باسرع وقت
او حت معاد
ظهوره
شكرن
ليكم
علاء عبد اللاه عبد الباسط
التجارة شعب تسوق
اريد معرفة النتيجة باسم حسن عبدالجيد ورقم الجلوس150924
ممكن اعرف نتيجتي في الثانويه الزراعيه
اعرف نتيجتى دبلوم تجارة ثلاث سنوات
برجاء الاسال نتيجة الدبلوم 2016
الشهاده المهنيه الصناعيه
نتيجة هيثم ربيع فرغلي قرشي
Desha Messi ·
لو سمحت كل ما اسجل رقم الجلوس يقولى تأكد من الرقم ومش عارف اجبها
515876
مصطفى أحمد عبد الحميد سالم
لو سمحتو عايز اعرف النتيجه
عايز اعرف النتيجة
الاسم محمد حامد مصطفي
مدرسة شبين الكوم التجاري المتقدمة
رقم الجلوس 3956412
رقم الجلوس ٨٧٥٠٣٥ عايز اعرف النتيجه بعد اذنكوا مطعم ومطبخ
أريد نتيجة دبلوم المدارس الفنية شعبة فنادف
رقم جلوس848851
عايز اعرف نتيجه هاجر موسي منبي فني تجارب
رقم الجلوس42175
عاوز اعرف النتيجة
اريد نتيجة الدبلوم الفنية شعبة فنادق رقم الجلوس817421