نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية

مصريات – كتبت نرمين رمضان: الان يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الدور الثاني ملاحق امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2017 حيث يتم تحميلها على موقع وزراة التربية والتعليم.

نتائج الدور الثاني ملاحق الشهادة الاعدادية 2017 نتيجة الملاحق

نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية

ولكن قد تتأخر نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية الخاصة بمحافظة القاهرة الاسكندرية والجيزة، لان امتحاناتهم في الدور الثانى، كانت متأخرة ومع الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة.

كما ستظهر نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية في المدارس قبل تحميل نتيجة ملاحق الدور الثاني للشهادة الاعدادية على الانترنت حسب تصريح احد المسئولين في ادارة امتحانات وزارة التربية والتعليم.

وبامكان الطلاب التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى لمحافظة القاهرة، بالاسكندرية، بالقليوبية ، بالجيزة ، الاقصر، باسوان، البحر الاحمر، شمال سيناء، الغردقة، العريش، المنصورة، الزقازيق، بالدقهلية، الشرقية، مرسى مطروح، كفر الشيخ، البحيرة ، الغربية، طنطا، الفيوم، المنوفية، بنها، المنيا، بني سويف، اسيوط، سوهاج، قنا.

وذلك على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_prep

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نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2017 نتائج ملاحق الطلاب

09/07/2017 73 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
73 comments
  1. عبد الرحمن محمد اسماعيل عبد الفتاح 20/07/2017 15:59 -

    14523

  2. Mai Mohamed 05/06/2017 01:25 -

    هشام عبدالله رزق رقم الجلوس 15365

  3. Mai Mohamed 05/06/2017 01:18 -

    هشام عبدالله رزق
    رقم الجلوس
    15365

  4. مصطفي حمال محمد عبد الحميد زيدان 13/08/2016 18:12 -

    عايز نتيجة ملاحق الشهادة الاعداديه 2016 باسم مصطفي جمال محمد عبد الحميد زيدان رقم الجلوس 2381 مدرسة سعد زغلول الاعداديه بنين ببورسعيد

  5. يوسف 13/08/2016 02:21 -

    عايز النتيجة الشهاده الإعدادية دور ثاني محافظة القاهرة
    رقم الجلوس 1800

  6. هشام رشوان 10/08/2016 21:48 -

    عايز نتيجة الدور التاني للشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم ده هشام رشوان ابراهيم رشوان
    رقم الجلوس 411146

  7. بلال محمد عبد الجواد 08/08/2016 09:30 -

    عايز نتيجه الشهادة الاعداديه محافظه القاهرة الدور الثانى رقم جلوسى 467941 ا

  8. عثمان بكري حميده 02/08/2016 19:24 -

    السلام عليكم انا عثمان بكري من محافظة القاهره عايز النتيجه بتاعتي اهو رقم جلوسي 443788

  9. احمد طارق ثابت 01/08/2016 03:32 -

    رقم جلوسي 305179 محافظةة اللقاهرة

  10. احمد رفاعي السعيد عبد الحق 06/08/2015 12:35 -

    ارجوكم اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني رقم الجلوس 26208

  12. محمد حسين محمد 02/08/2015 02:51 -

    ياجماعة حرام باقي انا بقت قلقان اوي انا رقم جلوسي 15978 ويرات تبعتوها علي ايميلي

  13. صفاء اسلام محمد امين 31/07/2015 13:48 -

    عايزه اعرفق نتيجه الملاحق للصف الثالث الاعدادى دور تانى رقم الجلوس 10998

  14. اميره السيد 29/07/2015 01:52 -

    لو سمحت النتيجه رقم جلوسي18307

  15. لمياء عبد العزيز محسن 03/08/2014 23:28 -

    عاوزه اعرف نتيجه محمود محمد عبد العزيز فى ملحق النجليزى فى لشهاده الاعداديه طنطا سعيد العريان

  16. امنية 23/07/2014 22:08 -

    يارب نكون ناجحين كلينا
    انا رقم الجلوس 250
    محافظة بورسعيد

  17. روان على محمد 16/07/2014 03:49 -

    انا عوزة نتيحة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

  18. احمد عبداللاه محمد 07/08/2013 17:08 -

    انا جبت النتيح من المدرسه بتاعت الدور التاني ولاقيت نفسي سقت بس واللهي انا حالل كلو صح دلوئتي اعمل ايه

  20. رحاب محمد محمدابراهيم 12/09/2012 17:23 -

    رحاب محمد محمد ابراهيم             معهد الفتيات بنى مزار  دور تانى   245464

  21. محمد جمال الكيلانى 12/09/2012 11:37 -

    عايز نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى
    البحيره

  22. عمرو سعيد الشامى 08/09/2012 16:45 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه

  23. محمد سراج 09/08/2012 15:56 -

    عايز نتيجة الشهادة الاعدادية

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