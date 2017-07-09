نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية

مصريات – كتبت نرمين رمضان: الان يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الدور الثاني ملاحق امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2017 حيث يتم تحميلها على موقع وزراة التربية والتعليم.

ولكن قد تتأخر نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية الخاصة بمحافظة القاهرة الاسكندرية والجيزة، لان امتحاناتهم في الدور الثانى، كانت متأخرة ومع الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة.

كما ستظهر نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية في المدارس قبل تحميل نتيجة ملاحق الدور الثاني للشهادة الاعدادية على الانترنت حسب تصريح احد المسئولين في ادارة امتحانات وزارة التربية والتعليم.

وبامكان الطلاب التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى لمحافظة القاهرة، بالاسكندرية، بالقليوبية ، بالجيزة ، الاقصر، باسوان، البحر الاحمر، شمال سيناء، الغردقة، العريش، المنصورة، الزقازيق، بالدقهلية، الشرقية، مرسى مطروح، كفر الشيخ، البحيرة ، الغربية، طنطا، الفيوم، المنوفية، بنها، المنيا، بني سويف، اسيوط، سوهاج، قنا.

وذلك على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_prep

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نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2017 نتائج ملاحق الطلاب