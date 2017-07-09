نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية 2017 نتائج ملاحق الطلاب

نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية
مصريات – كتبت نرمين رمضان: الان يمكن لكل الطلاب معرفة نتيجة الدور الثاني ملاحق امتحانات الصف الثالث الاعدادى 2017 حيث يتم تحميلها على موقع وزراة التربية والتعليم.
ولكن قد تتأخر نتيجة الدور الثانى للشهادة الاعدادية الخاصة بمحافظة القاهرة الاسكندرية والجيزة، لان امتحاناتهم في الدور الثانى، كانت متأخرة ومع الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة.
كما ستظهر نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية في المدارس قبل تحميل نتيجة ملاحق الدور الثاني للشهادة الاعدادية على الانترنت حسب تصريح احد المسئولين في ادارة امتحانات وزارة التربية والتعليم.
وبامكان الطلاب التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى لمحافظة القاهرة، بالاسكندرية، بالقليوبية ، بالجيزة ، الاقصر، باسوان، البحر الاحمر، شمال سيناء، الغردقة، العريش، المنصورة، الزقازيق، بالدقهلية، الشرقية، مرسى مطروح، كفر الشيخ، البحيرة ، الغربية، طنطا، الفيوم، المنوفية، بنها، المنيا، بني سويف، اسيوط، سوهاج، قنا.
وذلك على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا: http://moe.gov.eg/natiga_prep
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هشام عبدالله رزق رقم الجلوس 15365
هشام عبدالله رزق
رقم الجلوس
15365
عايز نتيجة ملاحق الشهادة الاعداديه 2016 باسم مصطفي جمال محمد عبد الحميد زيدان رقم الجلوس 2381 مدرسة سعد زغلول الاعداديه بنين ببورسعيد
عايز النتيجة الشهاده الإعدادية دور ثاني محافظة القاهرة
رقم الجلوس 1800
عايز نتيجة الدور التاني للشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم ده هشام رشوان ابراهيم رشوان
رقم الجلوس 411146
عايز نتيجه الشهادة الاعداديه محافظه القاهرة الدور الثانى رقم جلوسى 467941 ا
السلام عليكم انا عثمان بكري من محافظة القاهره عايز النتيجه بتاعتي اهو رقم جلوسي 443788
رقم جلوسي 305179 محافظةة اللقاهرة
ارجوكم اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني رقم الجلوس 26208
عوزه النتيجة
ياجماعة حرام باقي انا بقت قلقان اوي انا رقم جلوسي 15978 ويرات تبعتوها علي ايميلي
عايزه اعرفق نتيجه الملاحق للصف الثالث الاعدادى دور تانى رقم الجلوس 10998
لو سمحت النتيجه رقم جلوسي18307
عاوزه اعرف نتيجه محمود محمد عبد العزيز فى ملحق النجليزى فى لشهاده الاعداديه طنطا سعيد العريان
يارب نكون ناجحين كلينا
انا رقم الجلوس 250
محافظة بورسعيد
انا عوزة نتيحة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية
انا جبت النتيح من المدرسه بتاعت الدور التاني ولاقيت نفسي سقت بس واللهي انا حالل كلو صح دلوئتي اعمل ايه
فين النتيجه
رحاب محمد محمد ابراهيم معهد الفتيات بنى مزار دور تانى 245464
عايز نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثانى
البحيره
نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه
عايز نتيجة الشهادة الاعدادية