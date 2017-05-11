نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2017 درجات آخر العام

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس
مصريات – كتبت ليليان مجدي: موعد ظهور نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، يختلف من محافظة مصرية إلى اخرى، حيث لا تقام الامتحانات كما هو معروف بتوقيت واحد، وإن كانت جداول المواعيد متقاربة، حسب الفترة الزمنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وتقدمها كتوصية لمديريات التربية والتعليم قبل إعداد الجداول.
من جهتها قامت عدة مدارس في القاهرة ويعض المحافظات مثل محافظة الاسكندرية والجيزة والغربية والشرقية بالانتهاء من عمليات تصحيح اوراق نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2017 الصف السادس، وكذلك الصف الاول والصف الثانى والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى في وقت سابق، وهي الخاصة بامتحانات الترم الثانى في الادارات التعليمية بمحافظات مصر: محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ومدينة العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية، السويس ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.
وسوف تصدر نتائج الصف السادس الابتدائي آخر العام خلال يومين على مواقع وزارة التربية والتعليم حسب الرابط المبين ادناه، بحيث يمكن للتلاميذ مشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 برقم جلوس الطالب.
اما رقم الجلوس فيحصل عليه الطلاب قبيل بدء الامتحانات، من المدارس مباشرة، ويجب الاحتفاظ برقم الجلوس، لان الاستعلام عن النتيجة، يتم برقم الجلوس حصرياً، وليس بالاسم او بالرقم القومي كما يعتقد بعض الطلاب.
هذا وتظهر جميع درجات المواد المختلفة حسب نتيجة الابتدائية 2017 بما فيها ايضا نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس الخاص بتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عبر ضغطك الان على هذا الرابط >>>> http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary
اسماء خالد محمد نجيب رقم الجلوس 74578 مدرسة سارة سعد نوارة مدينة السادات محافظة المنوفية
رقم الجلوس 72334
الاسم حنين ابراهيم محمود سيد احمد عطاللة رقم ا لجلوس698
ممتاز للجميع و مبروك
حنين رضا عبد الوارث ورقم جلوسى
739
ألاءالسعيدمحمديوسف.
رقم الجلوس/98830 محافظة الدقهلية
رقم الجلوس ٣٠١١
اريد النتيجة رقم الجلوس
اريد نتيجة الصف السادس مدرسة طرة بنين
رقم الجلوس 134369
للصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة انا عاوز اعرف نتجتي الان رقم الجلوس 234742
نتيجة الصف السادس بمحافظة القاهرة رقم الجلوس :192832 مدرسة عمر بن الخطاب ادرة حلوان التعليمية
رقم الجلوس 140707
و رقم جلوس 140593 بأسم أحمد رأفت رشاد
و رقم جلوس 140700 بأسم سما محمد صلاح
و رقم جلوس 140706 بأسم شهيرة محمد أحمد ربيع
و رقم جلوس 140720 بأسم منة الله محمد توفيق
جميعنا فى محافظة القاهرة
لكن كل شخص بالدرجة المئوية مع كتابة نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس بالإسم جانب الدرجة
عام 2016 نصف العام ( 2015/2016 الترم الأول )
محافظة القاهرة
أريد معرفة نتيجة الشهادة الإبتدائيةسريعا إن شاء الله
لكن فى صورة مئوية
محموداحمداحمدطلب
رقم الجلوس
555
النتيجه
100 من100 بحمد الله
اريد ان اعرف نتائج الامتحانات انا فى الصف السادس الابتدائى
اريد نتيجة تبارك محمد عبد الزهرة نعمة الصف السادس ابتدائي في النجف مدرسة النور الابتدائية
اريد ان اعرف درجاتى
AIM SAYED
النتيجه
عايز النتيجه الابتدائيه
مصطفى على عبدالعظيم على
محافظة المنيا – مركز سمالوط
رقم جلوس 72247
الاسم محمدوليدمحمدعطية
المدرسة طلعت حرب التجريبية
رقم الجلوس 559
الصف الرابع الابتدائي
عايزاشوف نتيجتي
الاسم حسن عبدالفتاح عبدالستار حسين
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 66166
الصف السادس الابتدئيه
شهادة 2 اعدادي رقو الجلوس 195
يرية نتيجة 2 اعدادي
الشرقيه – فاقوس – رقم الجلوس 20261
محافظة الغربيه مركز زفتى قرية حانوت وده رقم الجلوس70029
جهاد حسين حسن مغازي
17060
الصف السدس الابتدائى
عايز نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس16080
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بالازهر الشريف بالبحيره ابو المطامير برقم الجلوس235733 بنات
اريد نتيجه اطلال محمد الصف السادس الابتدائي بالازهر الشريف بالبحيره ابو المطامير رقم الجلوس 52570
اريد نتيجة الطالب سامر احمد جلال /رقم الجلوس 145439/بكفر طحا محافظة القليوبيه
نتيجة الشهادة الابتدائى
اريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس 97586محافظة كفر الشيخ
اسكندرية رقم جلوس20855
اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي رقم جلوس20855 مدرسة سيدى عبد القادر
اريد ان اعرف درجاتى 22790
اسمي احمد اريد النتيجة الابتدائية رقم جلوسي 27353 للترم الثاني الصف السادس الابتدائي
اريد النتيجة رقم جلوسي 29353
رقم الجلوس 11763مدرسة الشهيد على موسى محافظة اسوان
اريد اعرف نتيجتي الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 1271
علي عبدالرحيم متولي عبدالرحيم
نتيجة الشهادة الابتدائية برقم جلوس 86411 محافظة سوهاج ادارة البلينا التعليمية مدرسة اولاد علي الابتدائية
علي عبدالرحيم متولي عبدالرحيم
نتيجة الشهادة الابتدائية برقم جلوس 86411
اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمعهد الازهر الشريف رقم الجلوس 82665