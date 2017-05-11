نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2017 درجات آخر العام

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس

مصريات – كتبت ليليان مجدي: موعد ظهور نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، يختلف من محافظة مصرية إلى اخرى، حيث لا تقام الامتحانات كما هو معروف بتوقيت واحد، وإن كانت جداول المواعيد متقاربة، حسب الفترة الزمنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وتقدمها كتوصية لمديريات التربية والتعليم قبل إعداد الجداول.

من جهتها قامت عدة مدارس في القاهرة ويعض المحافظات مثل محافظة الاسكندرية والجيزة والغربية والشرقية بالانتهاء من عمليات تصحيح اوراق نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2017 الصف السادس، وكذلك الصف الاول والصف الثانى والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى في وقت سابق، وهي الخاصة بامتحانات الترم الثانى في الادارات التعليمية بمحافظات مصر: محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ومدينة العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية، السويس ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

وسوف تصدر نتائج الصف السادس الابتدائي آخر العام خلال يومين على مواقع وزارة التربية والتعليم حسب الرابط المبين ادناه، بحيث يمكن للتلاميذ مشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 برقم جلوس الطالب.

اما رقم الجلوس فيحصل عليه الطلاب قبيل بدء الامتحانات، من المدارس مباشرة، ويجب الاحتفاظ برقم الجلوس، لان الاستعلام عن النتيجة، يتم برقم الجلوس حصرياً، وليس بالاسم او بالرقم القومي كما يعتقد بعض الطلاب.

هذا وتظهر جميع درجات المواد المختلفة حسب نتيجة الابتدائية 2017 بما فيها ايضا نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس الخاص بتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عبر ضغطك الان على هذا الرابط >>>> http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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