نتائج الشهادة الابتدائية 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس

مصريات – كتبت ليليان مجدي: موعد ظهور نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية، يختلف من محافظة مصرية إلى اخرى، حيث لا تقام الامتحانات كما هو معروف بتوقيت واحد، وإن كانت جداول المواعيد متقاربة، حسب الفترة الزمنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وتقدمها كتوصية لمديريات التربية والتعليم قبل إعداد الجداول.

من جهتها قامت عدة مدارس في القاهرة ويعض المحافظات مثل محافظة الاسكندرية والجيزة والغربية والشرقية بالانتهاء من عمليات تصحيح اوراق نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2017 الصف السادس، وكذلك الصف الاول والصف الثانى والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى في وقت سابق، وهي الخاصة بامتحانات الترم الثانى في الادارات التعليمية بمحافظات مصر: محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، القليوبية ، الغربية ، محافظة بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء ومدينة العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، محافظة سوهاج ، اسيوط ، الاسماعيلية، السويس ، محافظة بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الجيزة ، دمياط ، الفيوم.

وسوف تصدر نتائج الصف السادس الابتدائي آخر العام خلال يومين على مواقع وزارة التربية والتعليم حسب الرابط المبين ادناه، بحيث يمكن للتلاميذ مشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 برقم جلوس الطالب.

اما رقم الجلوس فيحصل عليه الطلاب قبيل بدء الامتحانات، من المدارس مباشرة، ويجب الاحتفاظ برقم الجلوس، لان الاستعلام عن النتيجة، يتم برقم الجلوس حصرياً، وليس بالاسم او بالرقم القومي كما يعتقد بعض الطلاب.

هذا وتظهر جميع درجات المواد المختلفة حسب نتيجة الابتدائية 2017 بما فيها ايضا نتيجة شهادة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس الخاص بتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عبر ضغطك الان على هذا الرابط >>>> http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس 2017 درجات آخر العام

11/05/2017 2743 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
2743 comments
  1. اسماء خالد محمد نجيب 29/01/2017 14:01 -

    اسماء خالد محمد نجيب رقم الجلوس 74578 مدرسة سارة سعد نوارة مدينة السادات محافظة المنوفية

  3. حنين ابراهيم محمود سيد احد عطاللة 17/01/2017 17:14 -

    الاسم حنين ابراهيم محمود سيد احمد عطاللة رقم ا لجلوس698

  4. يوسف عماد السيد صديق 28/08/2016 16:54 -

    ممتاز للجميع و مبروك

  5. بودى الشاعر 29/07/2016 16:30 -

    حنين رضا عبد الوارث ورقم جلوسى
    739

  6. ألاء السعيدمحمديوسف يوسف 04/06/2016 23:26 -

    ألاءالسعيدمحمديوسف.
    رقم الجلوس/98830 محافظة الدقهلية

  7. روان خالد بهجت صادق 24/05/2016 21:42 -

    رقم الجلوس ٣٠١١

  8. علاء عبد المحسن 15/02/2016 19:47 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس

  9. على ابراهيم 24/01/2016 16:48 -

    اريد نتيجة الصف السادس مدرسة طرة بنين
    رقم الجلوس 134369

  10. حسين توني محمود سليم 24/01/2016 00:30 -

    للصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة انا عاوز اعرف نتجتي الان رقم الجلوس 234742

  11. ايهاب هيثم محمد على 23/01/2016 10:01 -

    نتيجة الصف السادس بمحافظة القاهرة رقم الجلوس :192832 مدرسة عمر بن الخطاب ادرة حلوان التعليمية

  12. علا علاء الدين السيد فريد 22/01/2016 14:33 -

    رقم الجلوس 140707
    و رقم جلوس 140593 بأسم أحمد رأفت رشاد
    و رقم جلوس 140700 بأسم سما محمد صلاح
    و رقم جلوس 140706 بأسم  شهيرة محمد أحمد ربيع
    و رقم جلوس 140720 بأسم منة الله محمد توفيق 
    جميعنا فى محافظة القاهرة
    لكن كل شخص بالدرجة المئوية مع كتابة نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس بالإسم جانب الدرجة

  13. علا علاء الدين السيد فريد 22/01/2016 14:24 -

    عام 2016 نصف العام ( 2015/2016 الترم الأول ) 
    محافظة القاهرة
    أريد معرفة نتيجة الشهادة الإبتدائيةسريعا إن شاء الله 
    لكن فى صورة مئوية

  14. محمود احمداحمدطلب 16/12/2015 22:53 -

    محموداحمداحمدطلب
    رقم الجلوس
    555
    النتيجه
    100 من100 بحمد الله

  15. احمد محمد السيد 01/12/2015 20:05 -

    اريد ان اعرف نتائج الامتحانات انا فى الصف السادس الابتدائى

  16. dh m 12/11/2015 06:24 -

    اريد نتيجة تبارك محمد عبد الزهرة نعمة الصف السادس ابتدائي في النجف مدرسة النور الابتدائية

  17. SAYED HUSSEIN ALSAYED 25/07/2015 12:10 -

    اريد ان اعرف درجاتى
    AIM SAYED

  19. احمد ساري سعد 21/07/2015 12:41 -

    عايز النتيجه الابتدائيه

  20. مصطفى على عبدالعظيم على 18/07/2015 22:59 -

    مصطفى على عبدالعظيم على
    محافظة المنيا – مركز سمالوط
    رقم جلوس 72247

  21. محمدوليدمحمدعطية 24/06/2015 06:39 -

    الاسم محمدوليدمحمدعطية
    المدرسة طلعت حرب التجريبية
    رقم الجلوس 559
    الصف الرابع الابتدائي
    عايزاشوف نتيجتي

  22. نتيجه الصف السادس الابتدئيه 19/06/2015 14:50 -

    الاسم حسن عبدالفتاح عبدالستار حسين
    محافظه المنوفيه
    رقم الجلوس 66166
    الصف السادس الابتدئيه

  23. عبدالرحمن محمد محمود احمد 19/06/2015 04:05 -

    شهادة 2 اعدادي رقو الجلوس 195

  24. عبدالرحمن محمد محمود احمد 19/06/2015 04:04 -

    يرية نتيجة 2 اعدادي

  25. بلال محمد احمد محمد 15/06/2015 23:34 -

     الشرقيه – فاقوس – رقم الجلوس 20261 

  26. samy 14/06/2015 21:18 -

    محافظة الغربيه مركز زفتى قرية حانوت وده رقم الجلوس70029

  27. جهاد حسين حسن مغازي 13/06/2015 21:37 -

    جهاد حسين حسن مغازي
    17060
    الصف السدس الابتدائى

  28. خالد محمد المهدى 13/06/2015 12:35 -

    عايز نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس16080

  29. ميرنا محمد 13/06/2015 11:06 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادى بالازهر الشريف بالبحيره ابو المطامير برقم الجلوس235733 بنات

  30. اطلال محمد 13/06/2015 10:56 -

    اريد نتيجه اطلال محمد الصف السادس الابتدائي بالازهر الشريف بالبحيره ابو المطامير رقم الجلوس 52570

  31. سامر احمد محمد جلأل 12/06/2015 15:26 -

    اريد نتيجة الطالب سامر احمد جلال /رقم الجلوس 145439/بكفر طحا محافظة القليوبيه

  33. مها ياسر عطيه مصطفي عييسي 11/06/2015 10:41 -

    اريد معرفة نتيجتي رقم الجلوس 97586محافظة كفر الشيخ

  35. احمد عجمى 09/06/2015 17:52 -

    اريد معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي رقم جلوس20855 مدرسة سيدى عبد القادر

  36. احمد محمد عبد العظيم محمد 07/06/2015 21:29 -

    اريد ان اعرف درجاتى 22790

  37. احمد عيد كامل 07/06/2015 20:46 -

    اسمي احمد اريد النتيجة الابتدائية رقم جلوسي 27353 للترم الثاني الصف السادس الابتدائي

  38. احمد عيد كامل 07/06/2015 20:42 -

    اريد النتيجة رقم جلوسي 29353

  39. احمد سلامة محمد الطيب 07/06/2015 19:40 -

    رقم الجلوس 11763مدرسة الشهيد على موسى محافظة اسوان

  40. ريهام ابوالوافا 06/06/2015 14:01 -

    اريد اعرف نتيجتي الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 1271

  41. علي عبدالرحيم متولي عبدالرحيم 06/06/2015 11:38 -

    علي عبدالرحيم متولي عبدالرحيم 
    نتيجة الشهادة الابتدائية برقم جلوس 86411 محافظة سوهاج ادارة البلينا التعليمية مدرسة اولاد علي الابتدائية 

  42. علي عبدالرحيم متولي عبدالرحيم 06/06/2015 11:36 -

    علي عبدالرحيم  متولي  عبدالرحيم 
    نتيجة الشهادة الابتدائية برقم جلوس 86411

  43. نسيبة سعد علي 05/06/2015 23:23 -

    اريد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمعهد الازهر الشريف رقم الجلوس 82665

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