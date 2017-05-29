نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالسويس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس

نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول والترم الثاني محافظة السويس 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2017 الترم الثانى

مصريات – السويس – كتبت شهيرة حامد: أخيراً وبعد عام من الجهد قضاه طلاب الصف الثالث الاعدادى بالدراسة والاجتهاد، ومع بداية ايام الاجازة الصيفية.

اصبح بالامكان معرفة نتائج الاعدادية آخر العام بمجموع الترم الاول والثاني 2017، وذلك بعد قيام محافظ السويس باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المدارس والادارات التعليمية في:

الجناين، عتاقة، الاربعين، فيصل وغيرها من الادارات التعليمية التابعة الى مديرية وزارة التربية والتعليم بالسويس والتي تصدر نتيجتها بنفس الوقت، كونها تعتبر نهاية مرحلة دراسية كاملة، وليس فقط من الصفوف الانتقالية مثل الصف الاول او الصف الثانى الاعدادى.

وريثما يقوم موقع نتيجة الامتحانات التابع الى وزارة التربية والتعليم بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية، سنحاول بقدر المستطاع المساعدة يايجاد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالسويس برقم الجلوس وكذلك بالاسم فقط.

اكتب اسمك بالتعليقات مع توضيح اسم المدرسة والادارة التعليمية او رقم اللجنة التي تتبع لها.

تحديث نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2017 بالسويس

سيمكن مشاهدة نتيجة الاعدادية 2017 بمحافظة السويس برقم الجلوس فور صدورها بوقت لاحق اليوم بالضغط هنا: http://www.suez.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2017 برقم الجلوس هنا

29/05/2017 1246 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
1246 comments
  1. معاذ احمد عبده السيد درويش 28/05/2017 12:13 -

    رقم الجلوس/ 955 المدرسة/ التعاونيات الاعدادية بنون ادارة/ شمال لجنه/ 9

  2. سلمى عاطف احمدعبداللاة 28/05/2017 11:48 -

    عاوزة اعرف نتبجه الشهادة الاعداديه ف مدرسه صفيه زغلول الاعداديه بالسويس

  3. خلود محمود ادم حسين 27/05/2017 21:18 -

    المدرسة الرسمية الإنجليزية للغات رقم الجلوس 11718

  4. الاء عزات عبد العال 25/05/2017 20:33 -

    المدىسه : عباس محمود العقاد
    اداره: شمال
    رقم الجلوس :5258

  5. عمر سيد 25/05/2017 00:42 -

    مدرسه ابراهيم عبدالقادر المازني رقم الجلوس 164

  6. fadyhamdy 21/05/2017 19:41 -

    الاسم منه عبدالله عبدالرحمن عبدالله
    مدرسه الزهراء
    رقم الجلوس3376وعايز اعرف كمان 3730
    ومدرسه السيده عيشه 4503
    اداره شمال برجاء الرد سريعا

  7. فهد اشرف احمد 20/05/2017 23:53 -

    المدرسه السويس الجديد بنين

  9. فرح على خليل 17/05/2017 00:30 -

    إدارة جنوب مدرسه الحريه الاعداديه بنات رقم الجلوس120

  11. باسم طارق السيدابراهيم 03/02/2017 20:15 -

    المدرسه \ابراهيم عبد القادر المازني
    رقم الجلوس \64
    السويس

  12. على عبد الرحيم محمد حسين 29/01/2017 19:16 -

    الاسم \ على عبد الرحيم محمد حسين رقم الجلوس \ 53

  13. روان احمد محمد بسيوني 29/01/2017 18:38 -

    المدرسه:الحريه الاعداديه بنات
    رقم الجلوس:563

  14. رحمه عادل مسعد 13/07/2016 17:38 -

    عايز اعرف نتيجه اسم رحمه عادل مسعد مدرسه الملك فيصل بنات

  15. رحمه عادل مسعد 13/07/2016 17:36 -

    انا عايز اعرف النتيجه للاسم رحمه عادل مسعد

  16. سارة منصور بكرى ابو الحسن محمد 12/06/2016 22:52 -

    رقم الجلوس 9425 مدرسة زيد بن حارثة الاعدادية بالسويس

  17. سارة منصور بكرى ابو الحسن محمد 12/06/2016 22:50 -

    رقم الجلوس 9425

  18. عبداللاه جمال عبدالله احمد 12/06/2016 17:47 -

    مدرسه عمرابن الخطاب 
    رقم الجلوس 1769

  20. عمر محمد جمال 11/06/2016 18:29 -

    اريد ان اعرف درجات الشهاده الاعداديه
    رقم ااجلوس 10540
    مدرسه طه حسين التجريبيه لغات

  21. اسلام بهاء سعدى موسى 11/06/2016 17:29 -

    نتيجة الشهاده الاعداديه بمدرسة ابراهيم عبد القادر المازنى بالسويس رقم الجلوس 47

  22. على محمد على عبد العال 11/06/2016 15:20 -

    مدرسة الخليفه المامون الاعداديه ورقم الجلوس هو 1042

  23. ساره رافت جمعه محمود 11/06/2016 13:55 -

    مدرسه زيد بن حارسه الاداديه رقم الجلوس 9423

  24. رضوي يونس ابراهيم عبد الحميد 11/06/2016 13:40 -

    الاسم رضوي يونس ابراهيم رقم الجلوس 8593

  25. فاطمة علي محمد 11/06/2016 13:26 -

    عايزه اعرف النتيجة ورقم الجلوس 7816

  26. سهيله حمدي مدثر علي 11/06/2016 12:29 -

    عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بمدرسه الملك فيصل بنات 
    رقم الجلوس 5096

  29. داليا عبد الحميد يوسف عطيه 11/06/2016 10:10 -

    رقم الجلوس 10181
    مدرسة فتية الإسلام الخاصة بالسويس

  30. ساره على عبد الواحد ابو الحسن 11/06/2016 09:34 -

    عاوزه النتيجه محافظه السويس رقم الجلوس 3006

  31. محمود مصطفى خميس مصطفى 11/06/2016 08:52 -

    مدرسه:ابراهيم عبدالقادر المازنى                             رقم الجلوس:210

  32. مازن عادل عبد السلام 11/06/2016 04:30 -

    رقم جلوس هو ٩٦٥٥ مدرسه الجها د

  33. يوسف رمضان محمد غريب 11/06/2016 01:22 -

    يوسف رمضان محمد غريب وروان رمضان محمد غريب
    رقم الجلوس 2613
    ورقم الجلوس التاني 2662 
    ارجوكم عايزة النتيجه 
    ادارة شمال 

  34. أسر فرج السيد عبد الحمي 11/06/2016 00:51 -

    أسراء فرج السيد عبد الحميد فرج رقم الجلوس 1381 مدرسة أحمد ذكى

  35. مؤمن طارق 10/06/2016 23:17 -

    رقم الجلوس6180 مدرسه الادبيه المشتركه

  36. محمد 10/06/2016 16:36 -

    رقم الجلوس 8397 مدرسة طلعت حرب الاعداديه المشتركه 

  37. وسام ابراهيم 10/06/2016 15:03 -

    وسام ابراهيم مدرسة التعاونيات بنين رقم الجلوس 909

  38. عبدالرحمن محمد حسن 10/06/2016 14:32 -

    مدرسة نبوية موسى
    رقم الجلوس 7044

  39. شروق احمد عبد الحميد عبد الجواد 10/06/2016 13:37 -

    7522رقم الجلوس. اداره جنوب مدرسه الحريه اعدادي بنات

  40. سيدسيدمحمد 10/06/2016 01:19 -

    هاجرالسيدمحمدالسيدعبدالرحيم مدرسة السادات الاعداديهبنات رقم الجلوس3391

  41. محمد جمال عيد 09/06/2016 18:02 -

    مدرسه نبويه موسي الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 7075

  42. مصطفي يوسف محمد قناوي 09/06/2016 17:31 -

    مدرسه الخليفه المامون الاعدايه بنين

  44. محمد القزازعمرو 09/06/2016 04:40 -

    مدرسة فتية الاسلام الخاصة( 10135)

  45. مني اكرم علي محمد عبد الرحمن 09/06/2016 00:41 -

    مدرسة 24 اكتوبر الاعدادية بنات
    رقم الجلوس 3325
    محافظة السويس

  46. احمد على حجى احمد 08/06/2016 14:28 -

    المدرسة :موسى بن نصير التجربية
    ادارة :شمال

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