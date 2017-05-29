نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس

مصريات – السويس – كتبت شهيرة حامد: أخيراً وبعد عام من الجهد قضاه طلاب الصف الثالث الاعدادى بالدراسة والاجتهاد، ومع بداية ايام الاجازة الصيفية.

اصبح بالامكان معرفة نتائج الاعدادية آخر العام بمجموع الترم الاول والثاني 2017، وذلك بعد قيام محافظ السويس باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المدارس والادارات التعليمية في:

الجناين، عتاقة، الاربعين، فيصل وغيرها من الادارات التعليمية التابعة الى مديرية وزارة التربية والتعليم بالسويس والتي تصدر نتيجتها بنفس الوقت، كونها تعتبر نهاية مرحلة دراسية كاملة، وليس فقط من الصفوف الانتقالية مثل الصف الاول او الصف الثانى الاعدادى.



وريثما يقوم موقع نتيجة الامتحانات التابع الى وزارة التربية والتعليم بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية، سنحاول بقدر المستطاع المساعدة يايجاد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالسويس برقم الجلوس وكذلك بالاسم فقط.

اكتب اسمك بالتعليقات مع توضيح اسم المدرسة والادارة التعليمية او رقم اللجنة التي تتبع لها.

تحديث نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2017 بالسويس

سيمكن مشاهدة نتيجة الاعدادية 2017 بمحافظة السويس برقم الجلوس فور صدورها بوقت لاحق اليوم بالضغط هنا: http://www.suez.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2017 برقم الجلوس هنا