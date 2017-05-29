نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس 2017 برقم الجلوس هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس
مصريات – السويس – كتبت شهيرة حامد: أخيراً وبعد عام من الجهد قضاه طلاب الصف الثالث الاعدادى بالدراسة والاجتهاد، ومع بداية ايام الاجازة الصيفية.
اصبح بالامكان معرفة نتائج الاعدادية آخر العام بمجموع الترم الاول والثاني 2017، وذلك بعد قيام محافظ السويس باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة المدارس والادارات التعليمية في:
الجناين، عتاقة، الاربعين، فيصل وغيرها من الادارات التعليمية التابعة الى مديرية وزارة التربية والتعليم بالسويس والتي تصدر نتيجتها بنفس الوقت، كونها تعتبر نهاية مرحلة دراسية كاملة، وليس فقط من الصفوف الانتقالية مثل الصف الاول او الصف الثانى الاعدادى.
وريثما يقوم موقع نتيجة الامتحانات التابع الى وزارة التربية والتعليم بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية، سنحاول بقدر المستطاع المساعدة يايجاد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالسويس برقم الجلوس وكذلك بالاسم فقط.
اكتب اسمك بالتعليقات مع توضيح اسم المدرسة والادارة التعليمية او رقم اللجنة التي تتبع لها.
تحديث نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2017 بالسويس
سيمكن مشاهدة نتيجة الاعدادية 2017 بمحافظة السويس برقم الجلوس فور صدورها بوقت لاحق اليوم بالضغط هنا: http://www.suez.gov.eg
رقم الجلوس/ 955 المدرسة/ التعاونيات الاعدادية بنون ادارة/ شمال لجنه/ 9
عاوزة اعرف نتبجه الشهادة الاعداديه ف مدرسه صفيه زغلول الاعداديه بالسويس
المدرسة الرسمية الإنجليزية للغات رقم الجلوس 11718
المدىسه : عباس محمود العقاد
اداره: شمال
رقم الجلوس :5258
مدرسه ابراهيم عبدالقادر المازني رقم الجلوس 164
الاسم منه عبدالله عبدالرحمن عبدالله
مدرسه الزهراء
رقم الجلوس3376وعايز اعرف كمان 3730
ومدرسه السيده عيشه 4503
اداره شمال برجاء الرد سريعا
المدرسه السويس الجديد بنين
يا رب بنجاح
إدارة جنوب مدرسه الحريه الاعداديه بنات رقم الجلوس120
احمد جدو رقم الجلوس1021
المدرسه \ابراهيم عبد القادر المازني
رقم الجلوس \64
السويس
الاسم \ على عبد الرحيم محمد حسين رقم الجلوس \ 53
المدرسه:الحريه الاعداديه بنات
رقم الجلوس:563
عايز اعرف نتيجه اسم رحمه عادل مسعد مدرسه الملك فيصل بنات
انا عايز اعرف النتيجه للاسم رحمه عادل مسعد
رقم الجلوس 9425 مدرسة زيد بن حارثة الاعدادية بالسويس
رقم الجلوس 9425
مدرسه عمرابن الخطاب
رقم الجلوس 1769
رقم الجلوس ١٢٤٦
اريد ان اعرف درجات الشهاده الاعداديه
رقم ااجلوس 10540
مدرسه طه حسين التجريبيه لغات
نتيجة الشهاده الاعداديه بمدرسة ابراهيم عبد القادر المازنى بالسويس رقم الجلوس 47
مدرسة الخليفه المامون الاعداديه ورقم الجلوس هو 1042
مدرسه زيد بن حارسه الاداديه رقم الجلوس 9423
الاسم رضوي يونس ابراهيم رقم الجلوس 8593
عايزه اعرف النتيجة ورقم الجلوس 7816
عايزه اعرف نتيجه الشهاده الاعداديه بمدرسه الملك فيصل بنات
رقم الجلوس 5096
سجى عمر رقم الجلوس 3007
رقم الجلوس 10783
رقم الجلوس 10181
مدرسة فتية الإسلام الخاصة بالسويس
عاوزه النتيجه محافظه السويس رقم الجلوس 3006
مدرسه:ابراهيم عبدالقادر المازنى رقم الجلوس:210
رقم جلوس هو ٩٦٥٥ مدرسه الجها د
يوسف رمضان محمد غريب وروان رمضان محمد غريب
رقم الجلوس 2613
ورقم الجلوس التاني 2662
ارجوكم عايزة النتيجه
ادارة شمال
أسراء فرج السيد عبد الحميد فرج رقم الجلوس 1381 مدرسة أحمد ذكى
رقم الجلوس6180 مدرسه الادبيه المشتركه
رقم الجلوس 8397 مدرسة طلعت حرب الاعداديه المشتركه
وسام ابراهيم مدرسة التعاونيات بنين رقم الجلوس 909
مدرسة نبوية موسى
رقم الجلوس 7044
7522رقم الجلوس. اداره جنوب مدرسه الحريه اعدادي بنات
هاجرالسيدمحمدالسيدعبدالرحيم مدرسة السادات الاعداديهبنات رقم الجلوس3391
مدرسه نبويه موسي الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 7075
مدرسه الخليفه المامون الاعدايه بنين
مدرسه اسامه بن زيد
مدرسة فتية الاسلام الخاصة( 10135)
مدرسة 24 اكتوبر الاعدادية بنات
رقم الجلوس 3325
محافظة السويس
المدرسة :موسى بن نصير التجربية
ادارة :شمال