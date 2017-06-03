نتيجة الشهادة الاعدادية للصف الثالث 2017 محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت نيرة متولي: قامت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بانهاء اعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلبة الصف الثالث الاعدادى اليوم، وجاري الآن الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بعرض النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية محافظة القليوبية 2017-2018 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة القليوبية

هذا وتصدر نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية لكل من ادارة بنها ، شبين القناطر, شرق شبرا, ادارة طوخ ، ادارة الخانكة ، ادارة الخصوص ، ادارة العبور ، ادارة القناطر الخيرية ، غرب شبرا, ادارة قليوب ، ادارة قها, ادارة كفر شكر.

ويتم الان وضع نتيجة الشهادة الاعدادية لمدارس محافظة القليوبية على مواقع الانترنت.

وسوف يتمكن الطلاب من مشاهدة نتائج الاعدادية الترم الثانى الدراسي آخر العام 2017 من موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والاطلاع على الدرجات الخاصة بالفصلين الدراسيين اخر العام بعد اعتماد نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية.

تحديث نتائج اعدادية القليوبية 2017 الترم الثانى:

تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية، ويمكن الضغط على الرابط التالي الذي يؤدي الى موقع بوابة محافظة القليوبية التعليمي التابع الى مديرية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ومن ثم وضع رقم الجلوس وستظهر امامك نتيجة اعدادية القليوبية بالاسم مع التقدير العام والمجموع الكلي بالدرجات وذلك بالضغط على الرابط الآتي: http://qalubiaedu.org

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2017 برقم الجلوس

03/06/2017 1667 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , ,
1667 comments
  1. يوسف محمد 02/06/2017 06:14 -

    انا اسمى يوسف محمد عبد الفتاح

  2. وليد محمد فتحي توفيق 30/05/2017 14:10 -

    سلمي محمد مرسي عبد الحميد
    إداره الخانكة التعلميه

  3. منى عز الدين عبد الفتاح احمد 29/05/2017 15:37 -

    منى عز الدين عبد الفتاح احمد

  4. ahmed ogst 28/05/2017 17:22 -

    مريم محمد ابراهيم رقم الجلوس 69185

  5. حسام الدين عادل محمد 28/05/2017 13:12 -

    حسام الدين عادل محمد العربى مدرسة أبو الغيط الاعداديه المشتركه إدارة بنها
    رقم الجلوس 29893

  6. عبد الرحمن ياسر احمد 25/05/2017 14:17 -

    رقم الجلوس 113 المدرسه العبور الجديده

  7. مصطفي 24/05/2017 19:42 -

    مصطفي صبحي ابراهيم احمد الصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني مدرسة مسطرد الاعدادية بنين
    رقم الجلوس 443

  9. يوسف محمد رجب عبد الحميد حسين 18/05/2017 12:23 -

    انا عاوز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادى مدرسة مسطرد الاعداديه شبرا الخيمه ثان رقم الجلوس 457

  10. مريم اشرف احمد محمود سليمان 13/05/2017 21:01 -

    نتيجة الصف الاول الاعدادية بنات ادارة القناطر الخيرية القناطر الخيرية الترم الثانى

  11. مصطفى رياض 12/05/2017 14:50 -

    فين نتيجة الترم الثاني للصف الاول الاعدادي مدرسة بهتيم الإعداديةبنات ادارة شرق شبرا الخيمة التعليمية

  12. محمد حامد 04/02/2017 17:51 -

    محمد حامد محمد عبد الحميد محافظة القليوبية اداره الخانكة رقم الجلوس 71327

  13. Aymanyasin 04/02/2017 12:22 -

    نورهان أحمد محمد
    رقم الجلوس /17430
    الصف الثالث الاعدادى

  15. مريم خميس صفوت سيد مرسي 02/02/2017 00:22 -

    مريم خميس صفوت سيد مرسي مدرسه عمر الخصوص 74748

  16. يوسف محمود لطفي عبد اللطيف 30/01/2017 22:44 -

    انا عاوز اعرف الشهادة للصف الاول الاعدادي مدرسه مجمع ابو بكر الصديق رقم الجلوس 431

  17. حبيبة حمدى سليمان عبد الجواد بكر 30/01/2017 13:33 -

    مدرسة الاعدادى بنات بهتيم إدارة شبرة الخيمة

أضف تعليقاً