نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2017 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية
مصريات – القليوبية – كتبت نيرة متولي: قامت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بانهاء اعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلبة الصف الثالث الاعدادى اليوم، وجاري الآن الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بعرض النتائج.
هذا وتصدر نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية لكل من ادارة بنها ، شبين القناطر, شرق شبرا, ادارة طوخ ، ادارة الخانكة ، ادارة الخصوص ، ادارة العبور ، ادارة القناطر الخيرية ، غرب شبرا, ادارة قليوب ، ادارة قها, ادارة كفر شكر.
ويتم الان وضع نتيجة الشهادة الاعدادية لمدارس محافظة القليوبية على مواقع الانترنت.
وسوف يتمكن الطلاب من مشاهدة نتائج الاعدادية الترم الثانى الدراسي آخر العام 2017 من موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والاطلاع على الدرجات الخاصة بالفصلين الدراسيين اخر العام بعد اعتماد نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية.
تحديث نتائج اعدادية القليوبية 2017 الترم الثانى:
تصدر نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقليوبية، ويمكن الضغط على الرابط التالي الذي يؤدي الى موقع بوابة محافظة القليوبية التعليمي التابع الى مديرية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ومن ثم وضع رقم الجلوس وستظهر امامك نتيجة اعدادية القليوبية بالاسم مع التقدير العام والمجموع الكلي بالدرجات وذلك بالضغط على الرابط الآتي: http://qalubiaedu.org
انا اسمى يوسف محمد عبد الفتاح
سلمي محمد مرسي عبد الحميد
إداره الخانكة التعلميه
منى عز الدين عبد الفتاح احمد
مريم محمد ابراهيم رقم الجلوس 69185
حسام الدين عادل محمد العربى مدرسة أبو الغيط الاعداديه المشتركه إدارة بنها
رقم الجلوس 29893
رقم الجلوس 113 المدرسه العبور الجديده
مصطفي صبحي ابراهيم احمد الصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني مدرسة مسطرد الاعدادية بنين
رقم الجلوس 443
مجمع الخصوص
انا عاوز اعرف نتيجة الصف الاول الاعدادى مدرسة مسطرد الاعداديه شبرا الخيمه ثان رقم الجلوس 457
نتيجة الصف الاول الاعدادية بنات ادارة القناطر الخيرية القناطر الخيرية الترم الثانى
فين نتيجة الترم الثاني للصف الاول الاعدادي مدرسة بهتيم الإعداديةبنات ادارة شرق شبرا الخيمة التعليمية
محمد حامد محمد عبد الحميد محافظة القليوبية اداره الخانكة رقم الجلوس 71327
نورهان أحمد محمد
رقم الجلوس /17430
الصف الثالث الاعدادى
49042 شرق شبرا الخيمه
مريم خميس صفوت سيد مرسي مدرسه عمر الخصوص 74748
انا عاوز اعرف الشهادة للصف الاول الاعدادي مدرسه مجمع ابو بكر الصديق رقم الجلوس 431
مدرسة الاعدادى بنات بهتيم إدارة شبرة الخيمة