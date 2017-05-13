نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية 2017 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية
مصريات – الغربية – كتبت هبة الشرقاوي: ادى التلاميذ امتحاناتهم، واوشك المعلمون على الانتهاء من اوراق التصحيح، قبيل مرحلة التدقيق النهائيةk على مستوى المحافظة مدارس المحافظة، وذلك تمهيداً لاعلان النتائج رسمياً.
ويقيم ديوان محافظة الغربية، احتفالا خاصاً، ومؤتمرا صحفياً، يحضره لفيف من الشخصيات العامة، من اجل الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى بالغربية لعام 2017.
وسوف يقوم المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالغربية بتكريم اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية 2017 بعد ان يتم اعتماد نتائج الامتحانات وصدقت عليها وزارة التربية والتعليم.
ويعكف حاليا القائمون على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية على تحديث قاعدة البيانات، التي تحمل عليها نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي، لجميع الادارات التعليمية في الغربية، وهي المحلة الكبرى ، طنطا ، زفتى ، كفر الزيات ، السنطة ، سمنود ، بسيون ، قطور، لتمكين الطلبة وكذلك اولياء الامور من مشاهدة نتيجة الابتدائية بالغربية برقم الجلوس وتظهر الشهادة بالاسم و درجات الترم الاول والفصل الدراسي الثاني عليها.
تحديث ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى بالغربية:
لمعرفة نتيجة الابتدائية في محافظة الغربية برقم الجلوس من بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية اضغط على الرابط التالي >> http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Prim_2015_T1.aspx
عدم وجود الشهادة الصف الخامس
عايز النتيجة بتاع الصف السادس الابتدائى بتاع الازهر الشريف محافظة الغربية
اريد نتيجتي
ممكن اعرف النتيجة
عاوز أعرف نتيجه الصف السادس ترم أول
نتيجه الابتدائية محافظة الغربيه
رقم الجلوس 30854 مدرسة شهداء بدر المحلة الكبرى أرجوكم الصف السادس
انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية كفر الزيات_كفر العرب
10959 منة الله هانى أحمد مدرسة نوتردام بطنطا
رقم الجلوس 8187
مدرسة الشهيد مصطفى ابو عيدة 2 بمحافظة الغربية إدارة شرق طنطا
انا عايز اعرف نتيجه الصف السادس الابتداءي في مدرسه العجيزي بطنطا رقم الجلوس 12135 الاسم عمروجمعه عبدالرحمن محمود
ارجو معرفة نتيجة الصف السادس الترم الاول2017رقم جلوس5850محافظة الغربية مدرسة صلاح سالم
اداره شرق طنطا التعليميه محافظه الغربيه
مدرسه نفيا الابتدائيه رقم ١
رقم الجلوس٦٦٣٧
رقم جلوسى 405 يحى مجدى يحى على رضوان مدرسه الا صلاح الجديده
احمد تامر عبدالموجود عبدالقادر عوص
رقم الجلوس 45152
انا من الغربية وى عاوز درجاتى
مريم عبد الرحمن محمد عبد العزيز
رقم الجلوس ٢٧٤٧٢
مدرسه منشأه الأوقاف الابتدائيه
عاوز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية مديرية طنطا التعليمية
مدرسة الزبير بن العوام
الاس ،/ ،منار علي حسين محمد علي
رقم الجلوس / 4889
نتيجة الشهادة الابتدائية مدرسة كفرالشيخ سليم رقم2 رقم جلوسي16773
عايزه اعرف النتيجه
رقم الجلوس53007
رقم جلوسي 20476.الغربية .القاهرة . المحلة الكبري
عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائى
انا اسمى سيف محمد طة على حماد بمدرسة سعد زغلول بطنطا رقم جلوسى 820
كريم يحي شعبان الحسني مدرسه ابوصير الابتدائيه الصف الثاني رقم الجلوس 54 لجنه 2
مدرسه المحمدية المشتركه بطنطا
ممكن اعرف النتيجة
انا اسمى روان محمد من الغربية عايزة اعرف نتجتى ورقم جلوسى 2002
رقم جلوس 1443
64171
نتيجة الشهادة الابتدائية رقم جلوس 747مدرسة سعدزغلول محافظة الغربية-طنطا
انا عوزةاعرف نتيجة الصف السادس الابدائية
عايز اعرف نتيجة الابتدائية محافظة الغربية رقم الجلوس 20442 مدرسة عمرو بن العاص المحلة لكبرى الترم الاول
اعرف نتيجه الصف السادس
نتيجة الشهادة الابتدائية بكفرحجازى رقم الجلوس 63
نتيجة الشهادة الابتدائية
معهد كفر قرطنه الابتدائي الازهرى مركز المحله الكبرى محافظه الغربيه رقم الجلوس ٦٦٩٦٩
نتيجة الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 70654
نتيجه الشهاد ه اﻻبتدائيه ورقم الجلوس 35220
رقم جلوسى 58945.الغربية .طنطا.كفر الشيخ سليم .الازهر
رقم جلوسى 58945.الغربية .طنطا .كفر الشيخ سليم