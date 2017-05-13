نتائج الشهادة الابتدائية محافظة الغربية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية

مصريات – الغربية – كتبت هبة الشرقاوي: ادى التلاميذ امتحاناتهم، واوشك المعلمون على الانتهاء من اوراق التصحيح، قبيل مرحلة التدقيق النهائيةk على مستوى المحافظة مدارس المحافظة، وذلك تمهيداً لاعلان النتائج رسمياً.

ويقيم ديوان محافظة الغربية، احتفالا خاصاً، ومؤتمرا صحفياً، يحضره لفيف من الشخصيات العامة، من اجل الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى بالغربية لعام 2017.

وسوف يقوم المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالغربية بتكريم اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية 2017 بعد ان يتم اعتماد نتائج الامتحانات وصدقت عليها وزارة التربية والتعليم.

ويعكف حاليا القائمون على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية على تحديث قاعدة البيانات، التي تحمل عليها نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي، لجميع الادارات التعليمية في الغربية، وهي المحلة الكبرى ، طنطا ، زفتى ، كفر الزيات ، السنطة ، سمنود ، بسيون ، قطور، لتمكين الطلبة وكذلك اولياء الامور من مشاهدة نتيجة الابتدائية بالغربية برقم الجلوس وتظهر الشهادة بالاسم و درجات الترم الاول والفصل الدراسي الثاني عليها.

تحديث ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى بالغربية:

لمعرفة نتيجة الابتدائية في محافظة الغربية برقم الجلوس من بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية اضغط على الرابط التالي >> http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Prim_2015_T1.aspx

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية 2017 برقم الجلوس والاسم

13/05/2017 489 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
489 comments
  2. محمود محمد عبدربة 11/02/2017 09:24 -

    عايز النتيجة بتاع الصف السادس الابتدائى بتاع الازهر الشريف محافظة الغربية

  5. محمود عبدالمجيد عبدالمنعم زيدان 31/01/2017 17:19 -

    عاوز أعرف نتيجه الصف السادس ترم أول

  6. ragyramsis 31/01/2017 15:20 -

    نتيجه الابتدائية محافظة الغربيه

  7. بسنت خالد العوضي عبد المجيد 31/01/2017 01:20 -

    رقم الجلوس 30854 مدرسة شهداء بدر المحلة الكبرى أرجوكم الصف السادس

  8. الاء طارق احمد الذهبي رقم جلوسي 63425 30/01/2017 17:13 -

    انا عايزة اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية كفر الزيات_كفر العرب

  9. هانى أحمد 30/01/2017 12:42 -

    10959 منة الله هانى أحمد مدرسة نوتردام بطنطا

  10. محمود فتح الله 30/01/2017 11:32 -

    رقم الجلوس 8187
    مدرسة الشهيد مصطفى ابو عيدة 2 بمحافظة الغربية إدارة شرق طنطا

  11. عمرو جمعه عبد الرحمن 29/01/2017 10:51 -

    انا عايز اعرف نتيجه الصف السادس الابتداءي في مدرسه العجيزي بطنطا رقم الجلوس 12135 الاسم عمروجمعه عبدالرحمن محمود

  12. رحمة عصام وهبة عبد البر 29/01/2017 00:54 -

    ارجو معرفة نتيجة الصف السادس الترم الاول2017رقم جلوس5850محافظة الغربية مدرسة صلاح سالم

  13. احمد سعيد السيد القمري 28/01/2017 23:56 -

    اداره شرق طنطا التعليميه محافظه الغربيه
    مدرسه نفيا الابتدائيه رقم ١
    رقم الجلوس٦٦٣٧

  14. يحى مجدى يحى على رضوان 27/01/2017 20:22 -

    رقم جلوسى 405 يحى مجدى يحى على رضوان مدرسه الا صلاح الجديده

  15. احمد تامر عبدالموجود عبدالقادر عوض 26/01/2017 13:00 -

    احمد تامر عبدالموجود عبدالقادر عوص

    رقم الجلوس 45152

    انا من الغربية وى عاوز درجاتى

  16. عبد الرحمن حموده 25/01/2017 19:50 -

    مريم عبد الرحمن محمد عبد العزيز
    رقم الجلوس ٢٧٤٧٢
    مدرسه منشأه الأوقاف الابتدائيه

  17. جمال عصمت جلال 25/01/2017 16:11 -

    عاوز اعرف نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية مديرية طنطا التعليمية
    مدرسة الزبير بن العوام
    الاس ،/ ،منار علي حسين محمد علي
    رقم الجلوس / 4889

  18. مصطفي عبدالرحمن 24/01/2017 09:14 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية مدرسة كفرالشيخ سليم رقم2 رقم جلوسي16773

  19. سماح البرعى شوقى خطاب 19/01/2017 10:40 -

    عايزه اعرف النتيجه
    رقم الجلوس53007

  20. محمد محمود عبد الفتاح السيد عبد الحافظ 18/01/2017 11:07 -

    رقم جلوسي 20476.الغربية .القاهرة . المحلة الكبري

  21. سيف 14/01/2017 12:45 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائى

  22. سيف 14/01/2017 12:44 -

    انا اسمى سيف محمد طة على حماد بمدرسة سعد زغلول بطنطا رقم جلوسى 820

  23. يحي الحسني 12/01/2017 18:58 -

    كريم يحي شعبان الحسني مدرسه ابوصير الابتدائيه الصف الثاني رقم الجلوس 54 لجنه 2

  24. يوسف أحمد إبراهيم بدر 31/07/2016 18:29 -

    مدرسه المحمدية المشتركه بطنطا

  25. روان محمد ابراهيم عبد الرحمن 25/05/2016 18:26 -

    ممكن اعرف النتيجة

  26. روان محمد ابراهيم عبد الرحمن 25/05/2016 18:23 -

    انا اسمى روان محمد من الغربية عايزة اعرف نتجتى ورقم جلوسى 2002

  29. ا نتيجة الشهادة الابتدائية 29/01/2016 22:42 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية رقم جلوس 747مدرسة سعدزغلول محافظة الغربية-طنطا

  30. شهد هانى ااسلام الشازلى 28/01/2016 21:58 -

    انا عوزةاعرف نتيجة الصف السادس الابدائية 

  31. محسن محمود عبادى 23/01/2016 11:57 -

    عايز اعرف نتيجة الابتدائية  محافظة الغربية رقم الجلوس 20442 مدرسة عمرو بن العاص المحلة لكبرى الترم الاول

  32. رقم الجلوس 54603 20/01/2016 20:36 -

    اعرف نتيجه الصف السادس

  33. mohamedmohaed 14/01/2016 23:25 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية بكفرحجازى رقم الجلوس 63

  34. مي جمال مسلم 13/01/2016 17:26 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية

  35. ناديه مصطفى سعيد محمد على 12/06/2015 19:32 -

    معهد كفر قرطنه الابتدائي الازهرى مركز المحله الكبرى محافظه الغربيه رقم الجلوس ٦٦٩٦٩

  36. سالي ايمن شريتح 04/06/2015 01:09 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 70654

  37. نادر السيد الشحات أبو حشيس 29/05/2015 18:36 -

    نتيجه الشهاد ه اﻻبتدائيه ورقم الجلوس 35220

  38. محمدابراهيم العمروسى 29/05/2015 15:14 -

    رقم جلوسى 58945.الغربية .طنطا.كفر الشيخ سليم .الازهر

  39. محمدابراهيم العمروسى 29/05/2015 15:10 -

    رقم جلوسى 58945.الغربية .طنطا .كفر الشيخ سليم

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