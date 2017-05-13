نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية

مصريات – الغربية – كتبت هبة الشرقاوي: ادى التلاميذ امتحاناتهم، واوشك المعلمون على الانتهاء من اوراق التصحيح، قبيل مرحلة التدقيق النهائيةk على مستوى المحافظة مدارس المحافظة، وذلك تمهيداً لاعلان النتائج رسمياً.

ويقيم ديوان محافظة الغربية، احتفالا خاصاً، ومؤتمرا صحفياً، يحضره لفيف من الشخصيات العامة، من اجل الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى بالغربية لعام 2017.

وسوف يقوم المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالغربية بتكريم اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية 2017 بعد ان يتم اعتماد نتائج الامتحانات وصدقت عليها وزارة التربية والتعليم.

ويعكف حاليا القائمون على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية على تحديث قاعدة البيانات، التي تحمل عليها نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي، لجميع الادارات التعليمية في الغربية، وهي المحلة الكبرى ، طنطا ، زفتى ، كفر الزيات ، السنطة ، سمنود ، بسيون ، قطور، لتمكين الطلبة وكذلك اولياء الامور من مشاهدة نتيجة الابتدائية بالغربية برقم الجلوس وتظهر الشهادة بالاسم و درجات الترم الاول والفصل الدراسي الثاني عليها.

تحديث ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى بالغربية:

لمعرفة نتيجة الابتدائية في محافظة الغربية برقم الجلوس من بوابة مديرية التربية والتعليم بالغربية اضغط على الرابط التالي >> http://portal.algharbiaedu.gov.eg/Natega/Prim_2015_T1.aspx

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الغربية 2017 برقم الجلوس والاسم