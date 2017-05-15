نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 مديرية محافظة القليوبية برقم الجلوس

نتائج الشهادة الابتدائية بالقليوبية 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت هبة خالد: بعد انقضاء ايام قليلة على اداء تلاميذ المرحلة الابتدائية للامتحانات المقررة حسب الفصل الدراسي الثاني لاخر العام 2017 يعتمد السيد محافظ القليوبية نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لطلاب الشهادة الابتدائية لجميع مدارس القليوبية.

من جهته اكد المحافظ على أهمية وصول نتيجة الشهادة الابتدائية للطلاب بالسرعة القصوى، وإعلانها لهم بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، على أن تقوم الإدارات التعليمية بتوزيع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة القليوبية على كل المدارس، وتعلن في لوحة إعلانات كل مدرسة بالمجان، وذلك تيسيرا على أولياء أمور الطلبة.

كذلك سيجري رفع نتائج الامتحانات على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسيتمكن التلاميذ من معرفة درجاتهم بكل مادة، وحصيلة مجموع الترم الاول والترم الثاني برقم الجلوس.

كما تم توفير نتيجة الصف السادس الابتدائى على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ويمكن معرفتها الان بالذهاب الى الرابط اسفل هذا الاخبر.

من جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بأن نسبة النجاح حسب نتيجة الشهادة الابتدائية بالقليوبية لهذا العام بلغت 78.59% حيث تقدم للامتحان عدد 102254 طالبا من المدارس الرسمية والخاصة واللغات والتجريبية والتعليم المجتمعي والصم والمكفوفين. حضر منهم عدد 91309 ونجح منهم عدد 71762 طالبا.

وحصلت إدارة بنها التعليمية على المركز الأول وبلغت نسبة النجاح فيها 48.87% وحصل 71 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في مختلف الإدارات التعليمية وحصلوا على المركز الأول وهم إدارة بنها آية مصبح عبدالله وسارة يحيي ومايا هاني ومها محمد ونور محمد وليلي عمرو ويوسف محمد وآية مرتضي وليلي محمد.

وفي إدارة طوخ.. نور أحمد وزينب مسعد وأميرة شرف ومروة رضا وميار حاتم وريم سمير.

وفي إدارة شرق شبرا مريم ممدوح عبدالرحمن وعلي أحمد عبدالسلام ومنة الله إبراهيم.

وفي إدارة كفر شكر رحمة طارق الدسوقي ومروة رضا وأحمد عيد علي ومصطفي ورحمة عبدالعزيز وآية جمال.

وفي إدارة الخصوص .. عبدالرحمن سمير وحازم خالد وكيرلس عاطف وإيمان عبدالعال ورضوي رأفت وسارة زكريا يوسف جاد وسارة نور إبراهيم وساندي عادل ملاك ومارينا عماد ومنار وإبراهيم عبدالله إبراهيم ومحمد سيد ومحمد محمد وإسراء بلال وإسراء عصام وإيمان أحمد مرسي وخلود أشرف صابر ودينا عيد محمود وأحمد حاتم أحمد وجورج ثروت ومحمد محمود ومصطفي عبدالوهاب عطية وروميساء محمود سيد وريهام محمد متولي وشريف أشرف إبراهيم ومازن محمد حمادة وعمر حمزة محمد ومينا إبراهيم ومينا منير سمير ويوسف حكيم زخاري ورحمة سيد أحمد وشرين صلاح فكري ومهرائيل ماهر ومحمد خالد كمال.

وفي كفر شكر نرمين عبدالمجيد وأشرف السيد صبري وندي عمرو محمود وسارة رجب عزب ومحمود محمد عزالدين.

وفي قليوب لبني طارق أحمد وفي القناطر الخيرية أحمد سيد أحمد وعمر أحمد محمد وبسملة عصام سلامة وعبدالرحمن إبراهيم مبروك وجهاد عمادالدين وخلود سيد محمود وعمار ياسر وزياد عمر محمد وعبدالخالق يحيي رمضان.

وفي غرب شبرا الخيمة أسماء طاهر أحمد وأميرة عاطف عبدالراضي وإيمان محمود سيد وإيريني أمجد أديب وشروق طارق محمد وشيماء عبدالحميد محمد وعمرو السيد العوضي ومحمد مصطفي عبدالمنعم ومريم مجدي محمود ومصطفي عرفة سعد وميار محسن محمود وميسون عصام محمود وندي إبراهيم مصطفي.

وفي الخانكة أهلة خالد عمر وأمنية شوقي مصلح وسارة وجيه عبدالسلام.

تحديث اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة القليوبية الترم الثانى آخر العام

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية لتلاميذ محافظة القليوبية 2017 عبر بوابة موقع مديرية التربية والتعليم التابع للقليوبية برقم الجلوس اضغط هنا: http://qalubiaedu.org

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 مديرية محافظة القليوبية برقم الجلوس

15/05/2017 1590 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , ,
1590 comments
  1. منه الله سعيد صلاح محمد محمود 15/05/2017 00:30 -

    الاسم منه الله سعيد صلاح محمد محمود
    مدرسه العاشر من رمضان الابتدائيه محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس86462

  2. علي مصطفى كمال سالم الشحات 30/04/2017 13:36 -

    عايز اعرف نتيجتي

  3. منال رضا عبد السلام رقم الجلوس 46138 26/01/2017 14:31 -

    منال رضا عبد السلام رقم الجلوس 46138

  4. محمد عصام محمد 26/01/2017 01:33 -

    انامحمد عصام من مدرسه ابن خلدون الخاصه ورقم الجلوس90922

  5. يوسف محمد ناجي 25/01/2017 20:06 -

    عاوز النتيجه للصف الرابع
    يوسف محمد ناجي محمد محمد
    رقم الجلوس 4321

  6. سمير السيد سمير السيد 24/01/2017 23:54 -

    معرفه النتيجه

  7. يوسف عبدالشافي عبدالحميدعبدالشافي 24/01/2017 22:17 -

    انا يوسف عبد الشافي عبد الحميد عبد الشافيمن مدرسة فؤاد محي الدين ورقم الجلوس 17793

  8. يحيي فتحى عبد العزيز مصطفى 23/01/2017 11:36 -

    انا اريد الشهاده
    الاسم …… يحيي فتحى عبد العزيز مصطفى
    رقم الجلوس……… 51851

  9. كريم مبروك 17/01/2017 10:10 -

    الاسم مروان ناصر عبدالقادر
    رقم الجلوس ٢٠٩ بمحافظه القليوبيه الصف الرابع

  11. يوسف عصام حمدي علي 09/08/2016 04:12 -

    نتيجة الصف الرابع

  12. عبد الرحمن امين عبدالحافظ 25/07/2016 09:58 -

    مدرسة عزبه الأبيض 1

  13. شيماء إبراهيم 12/06/2016 03:14 -

    نتیجه الصف السادس الابتدائى الترم الثانى

  14. شيماء إبراهيم 12/06/2016 03:13 -

    12417 صف السادس الابتدائى 

  15. روان خالد بهجت صادق 24/05/2016 21:46 -

    اريد النتيجة رقم الجلوس ٣٠١١

  16. سيف محمد محمود جاب الله 22/05/2016 13:40 -

    2247 مدرسه شوقي يونس الرسميه للغات 

  17. سا ندرا سامي ملك 19/05/2016 14:55 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية

  18. زياد احمد حماد 09/02/2016 19:15 -

    عايز نتيجة الشهادة الابتدائية ورقم الجلوس 112314
    معهد عرب الصوالحة الازهري

  19. زياد احمد حماد 09/02/2016 18:59 -

    عايز نتيجة الشهادة الابتدائية ورقم الجلوس112314

  20. شهد عصام يحي السيد الخولي مدرسة الكابلات الصف السادس الابتدائي رقم جلوس 2637 30/01/2016 00:57 -

    شهد عصام يحي السيد الخولي                                                                     حي شرق شبرا الخيمة قسم ثاني مدرسة الكابلات الابتدائيه الصف السادس الابتدائي                                                                                                    رقم الجلوس 2637

  21. حسن علي رقم الجلوس 2340 28/01/2016 12:04 -

    نتيجه الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية رقم الجلوس 2340

  22. مى شعبان السيد سالم عيد 27/01/2016 22:43 -

    تتيجة الترم الاول للصف السادس الابتدائى مدرسة كفر عبيان الجديدة إدارة الخانكة التعليمية

  23. مى شعبان السيد سالم عيد 27/01/2016 22:41 -

    نتيجة الترم الاول للصف السادس الابتدائى مدرسة كفر عربيات الجديدة بابى زعبل إدارة الخانكة التعليمية

  24. زياد طارق ابراهيم بيومي 25/01/2016 22:25 -

    عايز نتيجة الصف السادس اسمي زياد طارق ابراهيم بيومي 
    في مدرسة الاسكان العائلي 3ب رقم الجلوس 2420

  25. منة خضراوى عبد المجيد 24/01/2016 21:45 -

    انا فى الصف الخامس رقم الجلوس 5706 حى شرق شبرا الخيمة مدرسة الكابلات

  26. محمد خضراوى عبد المجيد 24/01/2016 21:40 -

    انا اسمى محمد خضراوى انا فى الصف الثالث الابتدائى بمحافظة القليوبية ادارة شرق شبرا الخيمة مدرسة الكا بلات

  27. محمد ابراهيم 22/01/2016 22:37 -

    عاوز نتيجه الشهادة الابتدائيه ورقم الجلوس 1540 المدرسة الشهيد ابراهيم زيد

  28. محمد ابراهيم 22/01/2016 22:35 -

    عاوز نتيجه الشهادة الابتدائيه ورقم الجلوس 1540

  29. فتحي محمود فتحي 19/01/2016 16:50 -

    معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي مدرسة جمال عبد الناصر شبرا الخيمة ثاني رقم الجلوس432

  30. على محمد حسن السيد764 17/01/2016 15:18 -

    شهادة الصف الرابع

  31. عمرو عماد عبدالعزيز محمد عطيه 26/07/2015 01:32 -

    مدرسة عمر بن الخطاب ادارة شرق شبرا الخيمه _ القليوبيه_ دور ثان _ رقم الجلوس 916

  32. كمال هاني كمال زكي 09/07/2015 17:12 -

    مدراسة ابوزعبل التجربية المستركة

  33. محمد اشرف محمد احمد 07/06/2015 17:56 -

    محمد اشرف محمد احمد رقم الجلوس2753

  34. سلمى سيد احمد عبد اللطيف 02/06/2015 00:53 -

    نتيجة الصف الرابع الابتدائى  . مدرسة عمر مكرم الخصوص قليوبية , رقم الجلوس 4177 

  35. AHMED 31/05/2015 21:47 -

    اسمش احمد شحاتة محمد سيد 33315 القليوبية غرب شبرا الخيمة بيجام OK

  36. AHMED 31/05/2015 21:44 -

    اسمي احمد انا عايز اعرف النتيجة لو تسمحولي رقم جلوسي 33315 القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة
    ♥☺☻

  37. دينا سمير محمود زغاليل 30/05/2015 22:02 -

    اريد معرفه الشهاده الابتدائيه الصف السادس 
    رقم الجلوس 996

  38. دينا سمير محمود زغاليل 30/05/2015 22:01 -

    اريد معرفه النتيجه الابتدائيه الصف السادس رقم الجلوس
    996 

  39. عبدالرحمن احمد امين ابوالروس 30/05/2015 20:27 -

    انا عبدالرحمن من بنها من مدرسة الفتح الخاصه

  40. مها عبد العزيز 30/05/2015 16:28 -

    الاسم مها عبد العزيز عيد عبد ربة رقم الجلوس 3649 مدرسة العلويةالاعدادية المشتركة الصف الثالث الاعدادى ممكن اعرف النتيجة

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