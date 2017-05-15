نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 مديرية محافظة القليوبية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت هبة خالد: بعد انقضاء ايام قليلة على اداء تلاميذ المرحلة الابتدائية للامتحانات المقررة حسب الفصل الدراسي الثاني لاخر العام 2017 يعتمد السيد محافظ القليوبية نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لطلاب الشهادة الابتدائية لجميع مدارس القليوبية.



من جهته اكد المحافظ على أهمية وصول نتيجة الشهادة الابتدائية للطلاب بالسرعة القصوى، وإعلانها لهم بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، على أن تقوم الإدارات التعليمية بتوزيع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية في محافظة القليوبية على كل المدارس، وتعلن في لوحة إعلانات كل مدرسة بالمجان، وذلك تيسيرا على أولياء أمور الطلبة.

كذلك سيجري رفع نتائج الامتحانات على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسيتمكن التلاميذ من معرفة درجاتهم بكل مادة، وحصيلة مجموع الترم الاول والترم الثاني برقم الجلوس.



كما تم توفير نتيجة الصف السادس الابتدائى على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ويمكن معرفتها الان بالذهاب الى الرابط اسفل هذا الاخبر.

من جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بأن نسبة النجاح حسب نتيجة الشهادة الابتدائية بالقليوبية لهذا العام بلغت 78.59% حيث تقدم للامتحان عدد 102254 طالبا من المدارس الرسمية والخاصة واللغات والتجريبية والتعليم المجتمعي والصم والمكفوفين. حضر منهم عدد 91309 ونجح منهم عدد 71762 طالبا.

وحصلت إدارة بنها التعليمية على المركز الأول وبلغت نسبة النجاح فيها 48.87% وحصل 71 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في مختلف الإدارات التعليمية وحصلوا على المركز الأول وهم إدارة بنها آية مصبح عبدالله وسارة يحيي ومايا هاني ومها محمد ونور محمد وليلي عمرو ويوسف محمد وآية مرتضي وليلي محمد.

وفي إدارة طوخ.. نور أحمد وزينب مسعد وأميرة شرف ومروة رضا وميار حاتم وريم سمير.

وفي إدارة شرق شبرا مريم ممدوح عبدالرحمن وعلي أحمد عبدالسلام ومنة الله إبراهيم.

وفي إدارة كفر شكر رحمة طارق الدسوقي ومروة رضا وأحمد عيد علي ومصطفي ورحمة عبدالعزيز وآية جمال.

وفي إدارة الخصوص .. عبدالرحمن سمير وحازم خالد وكيرلس عاطف وإيمان عبدالعال ورضوي رأفت وسارة زكريا يوسف جاد وسارة نور إبراهيم وساندي عادل ملاك ومارينا عماد ومنار وإبراهيم عبدالله إبراهيم ومحمد سيد ومحمد محمد وإسراء بلال وإسراء عصام وإيمان أحمد مرسي وخلود أشرف صابر ودينا عيد محمود وأحمد حاتم أحمد وجورج ثروت ومحمد محمود ومصطفي عبدالوهاب عطية وروميساء محمود سيد وريهام محمد متولي وشريف أشرف إبراهيم ومازن محمد حمادة وعمر حمزة محمد ومينا إبراهيم ومينا منير سمير ويوسف حكيم زخاري ورحمة سيد أحمد وشرين صلاح فكري ومهرائيل ماهر ومحمد خالد كمال.

وفي كفر شكر نرمين عبدالمجيد وأشرف السيد صبري وندي عمرو محمود وسارة رجب عزب ومحمود محمد عزالدين.

وفي قليوب لبني طارق أحمد وفي القناطر الخيرية أحمد سيد أحمد وعمر أحمد محمد وبسملة عصام سلامة وعبدالرحمن إبراهيم مبروك وجهاد عمادالدين وخلود سيد محمود وعمار ياسر وزياد عمر محمد وعبدالخالق يحيي رمضان.

وفي غرب شبرا الخيمة أسماء طاهر أحمد وأميرة عاطف عبدالراضي وإيمان محمود سيد وإيريني أمجد أديب وشروق طارق محمد وشيماء عبدالحميد محمد وعمرو السيد العوضي ومحمد مصطفي عبدالمنعم ومريم مجدي محمود ومصطفي عرفة سعد وميار محسن محمود وميسون عصام محمود وندي إبراهيم مصطفي.

وفي الخانكة أهلة خالد عمر وأمنية شوقي مصلح وسارة وجيه عبدالسلام.

تحديث اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة القليوبية الترم الثانى آخر العام



للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية لتلاميذ محافظة القليوبية 2017 عبر بوابة موقع مديرية التربية والتعليم التابع للقليوبية برقم الجلوس اضغط هنا: http://qalubiaedu.org

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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 مديرية محافظة القليوبية برقم الجلوس