نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنيا 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنيا
مصريات – المنيا – كتبت روبي عوض: اتمت مديرية التربية والتعليم كافة الاعمال المتعلقة بتصحيح وتدقيق اوراق الامتحانات الخاصة بالترم الثاني اخر العام 2017 والتي انتهت اواخر الاسبوع الماضي، وسوف يعتمد محافظ المنيا نتائج الصف السادس 2017 لطلاب الشهادة الابتدائية . وبلغت نسبة النجاح 71.7%.
كما اعنمد المحافظ نتيجة امتحانات الابتدائية بالمنيا الصف الثالث وبلغت نسبة النجاح 93.3%.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الذين تقدموا لامتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 109 آلاف 177 تلميذ وعدد الحاضرين 98 ألف و64 تلميذا نجح منهم في نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة المنيا، 78 ألفا و389 تلميذا بنسبة 71.7%.
وسوف يتمكن الراسبون من تقديم الامتحانات في الدور الثاني بعد ايام قليلة حسب جدول الامتحانات المعلن.
ومن المنتظر ان يجري نشر نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم لجميع الادارات والمدارس على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم البوابة التعلبمية لمحافظة المنيا برقم الجلوس او بالاسم كما هو موضع بالرابط ادناه.
تحديث ظهور نتيجة الابتدائية في محافظة المنيا الفصل الدراسي الثانى:
لمعرفة نتائج الترم الثانى على صفحة مديرية التربية والتعليم لمحافظة المنيا الرسمية على الفيس بوك >>> اضغط هنا الان
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