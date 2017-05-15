نتائج الشهادة الابتدائية بمحافظة المنيا 2017

نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنيا

مصريات – المنيا – كتبت روبي عوض: اتمت مديرية التربية والتعليم كافة الاعمال المتعلقة بتصحيح وتدقيق اوراق الامتحانات الخاصة بالترم الثاني اخر العام 2017 والتي انتهت اواخر الاسبوع الماضي، وسوف يعتمد محافظ المنيا نتائج الصف السادس 2017 لطلاب الشهادة الابتدائية . وبلغت نسبة النجاح 71.7%.

كما اعنمد المحافظ نتيجة امتحانات الابتدائية بالمنيا الصف الثالث وبلغت نسبة النجاح 93.3%.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن عدد الذين تقدموا لامتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 109 آلاف 177 تلميذ وعدد الحاضرين 98 ألف و64 تلميذا نجح منهم في نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة المنيا، 78 ألفا و389 تلميذا بنسبة 71.7%.

وسوف يتمكن الراسبون من تقديم الامتحانات في الدور الثاني بعد ايام قليلة حسب جدول الامتحانات المعلن.

ومن المنتظر ان يجري نشر نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم لجميع الادارات والمدارس على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم البوابة التعلبمية لمحافظة المنيا برقم الجلوس او بالاسم كما هو موضع بالرابط ادناه.

تحديث ظهور نتيجة الابتدائية في محافظة المنيا الفصل الدراسي الثانى:

لمعرفة نتائج الترم الثانى على صفحة مديرية التربية والتعليم لمحافظة المنيا الرسمية على الفيس بوك >>>  اضغط هنا الان

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نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة المنيا 2017 بالاسم وبرقم الجلوس

15/05/2017 588 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , , ,
588 comments
  1. اسحق ابراهيم 12/05/2017 10:44 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الخامس
    مريم سامي راشد

  2. استير جابر سعيد 01/02/2017 13:11 -

    اريد نتيجة الصف السادس 113605

  4. رهف مدحت 29/01/2017 10:35 -

    الاسم رهف مدحت عبدالتواب ؛ رقم الجلوس 14562؛ محافظة المنيا ؛ مركز مغاغة

  5. خليفة عمر شحات 28/01/2017 15:36 -

    نتيجة الطالبة فاطمة علمى عبدالغنى شحات رقم الجلوس 1266

  6. عبد المنعم عمر عبد المنعم محمود محمد 28/05/2016 14:25 -

    انا اريد النتيجة انا من مدرسة الصفا الخاصةورقم الجلوس 129173

  7. زياد 09/02/2016 03:08 -

    النتيجه الاعدادية محافظة المنيا مركز مطاى

  8. شنوده جرجس 31/01/2016 17:12 -

    اريد ان احصل النتيجه الابتدائيه

  9. بسمله جمال انور حسين 26/01/2016 02:22 -

    اريد نتيجه الصف السادس الابتدائى بملوى ورقم الجلوس 11527

  10. احمد ايمن نادي عبد المجيد 23/01/2016 16:05 -

    اريد نتيجة الصف السادس لمدرسة العلم والايمان بملوي بمحافظة المنيا

  11. يوسف شعبان 21/08/2015 11:08 -

    انا من المنيا الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 127957♥

  12. رفيده رجب سيد عمار 14/07/2015 23:50 -

    الاسم| رفيده رجب سيد عمار رقم الجلوس | 41370

  13. مازن 15/06/2015 13:52 -

    رقم الجلوس 117202 المنيا مطاي 
    عايز نتيجة الشهادة الابتدائية 2015

  14. محمد عرفه محروس 12/06/2015 14:54 -

    اريد اعرف الشهاده بمدرسه الازهرى الابتدائى بمغاغه رقم الجلوس 111979

  15. ندى احمد شمس الدين احمد 05/06/2015 12:31 -

    مدرسة النيل الابتدائيه رقم الجلوس 123760

  16. محمد جاد 04/06/2015 00:06 -

    نتيجة  رقم الجلوس ده  الاعدادية  الترم الثانى  21371

  17. إسراء حامد احمد عبد الرحمن 02/06/2015 12:36 -

    شهاده الطالبة إسراء حامد احمد عبد الرحمن
    رقم الجلوس 117347

  18. رحاب احمد حسن احمد 01/06/2015 13:27 -

    عيزه اعرف نتيجة الامتحان الصف الثالث الاعدادى رقم جلوسي 11581

  20. مصطفى محمد جمال ابراهيم 29/05/2015 12:49 -

    رقم الجلوس 46575 بمطاى مدرسة النصر الابتدائية

  21. مصطفى محمد جمال ابراهيم 29/05/2015 12:46 -

    46575 نتيجة الصف السادس الابتدائى (مطاى) بمدرسة النصر الابتدائية

  22. مصطفى محمد جمال 29/05/2015 12:43 -

    46575 نتيجة الصف السادس الابتدائى التيرم التانى مطاى

  23. محمود محمد محمود ذكي 28/05/2015 21:36 -

    الأسم:محمود محمد محمود ذكي       
    رقم الجلوس:80056

  24. عبدالله محمد غانم عيد أبوذيد 28/05/2015 21:22 -

    نتيجه الصف السادس الإبتدائى 

  25. لمياء خلف عبدالرازق محمد 27/05/2015 18:29 -

    انا اريد نتيجتى فى الصف السادس رقم الجلوس:39149

  26. اسماء ربيع مختار محمد 27/05/2015 13:09 -

    محافظة المنيا مركز بنى مزار المدرسة الابتدائية بالقيس 
    رقم الجلوس 35910

  27. ايات محمد صلاح 26/05/2015 19:35 -

    اريد الشهادة للصف السادس الابتدائي                       رقم الجلوس/81666

  28. Hend Maher 26/05/2015 03:43 -

    عايزة نتيجه سهيله محمد خليفه سنوسى 
    الصف السادس الإبتدائى مدرسه صلاح الدين بابو قرقاص
    رقم الجلوس 107460

  29. اسلام اسامه محموداحمد 25/05/2015 23:54 -

    عاوزاعرف نتيجتي بالصف الخامس مدرسه الاندلس الاسلاميه الخاصه بملوي رقم الجلوس 791

  30. اسلام اسامه محموداحمد 25/05/2015 23:30 -

    اريداعرف نتيجتي بالصف الخامس الابتدائي مدرسه الاندلس الاسلاميه الخاصيه بملوي ورقم جلوسي 791

  31. اسلام اسامه محموداحمد 25/05/2015 23:23 -

    اريد اعرف نتيجتي بالصف الخامس مدرسه الاندلس الاسلاميه الخاصه بملوي

  32. حمادة رجب 25/05/2015 21:30 -

    اريد معرفة نتيجة عمر يوسف منير امين المنيا مدرسة سوادة الابتدائيةرقم الجلوس 5359

  33. سميره جمال ربيع 25/05/2015 20:00 -

    انا عايزه نتيجه سميره جمال من المنيا ورقم الجلوس 107788

  34. نورهان مصطفى عبدالقادر شفيق نجيب 25/05/2015 18:31 -

    عايز اعرف نتيجه الشهاده الابتدائيه مدرسه على وافى 2اداره ابوقرقاص التعليميه رقم الجلوس 113783الصف السادس

  35. عبير محمد عمر ابرهيم 25/05/2015 17:33 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى

  36. كريم فخري موسي دياب 25/05/2015 16:16 -

    اسمي كريم فخري موسي دياب ورقم جلوسي 127193 
    محافظة المنيا مركز ملوي مدرسة تونا الجبل الابتدائية رقم 2
     الصف السادس الابتدائي

  37. كريم فخري موسي دياب 25/05/2015 16:15 -

    كريم فخري موسي دياب ورقم جلوسي 127193 
    محافظة المنيا مركز ملوي مدرسة تونا الجبل الابتدائية رقم 2

  38. ايهاب وفقي حسن ابو زيد 25/05/2015 13:50 -

    132031 مدرسة الجندية رقم 2 بمحافظة المنيا مركز بني مزار
    الصف السادس الابتدائي

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