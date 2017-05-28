نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة شمال سيناء

مصريات – كتبت روان سليمان مسعد: رغم معاناة تلاميذ و طلاب محافظة شمال سيناء من الاحداث الدامية المستمرة، الا انهم تفوقوا في ادائهم امتحانات اخر العام، وظهر هذا جليا في نتيجة الشهادة الابتدائية 2017-2018 في شمال سيناء و مدينة العريش و محافظة بئر العبد و الشيخ زويد وبقية المناطق.

حيث تم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي في العريش و شمال سيناء من قبل محافظ شمال سيناء وبلغت نسبة النجاح 91.9%.

وبامكان اولياء الامور والتلاميذ سحب ملفاتهم بالاسم وتقديمها للمدارس الاعدادية العامة و المهنية لغات او حكومية خلال الايام القادمة.

ويمكن معرفة نتيجة الابتدائية 2017 العريش شمال سيناء، وادارة الشيخ زويد و رفح الحسنة ونخل التعليمية لاخر العام والاطلاع على تفاصيل الشهادة ودرجات مادة اللغة العربية ، الرياضيات، العلوم، الدراسات، اللغة الانجليزية، التربية الدينية على رابط مديرية التريبة والتعليم بشمال سيناء المبين ادناه.

وسوف يتحدد موعد اداء امتحانات الدور الثاني للطلبة المتخلفين والراسبين بعد اجازة عيد الفطر القادم.

اسماء اوائل الشهادة الابتدائية 2017 شمال سيناء هم:

1.أحمد إيهاب فتحي : مدرسة الشهيدة سلمي سعيد من مدينة العريش .

2.عادل محمد سالمان السكة الحديد بنين الشيخ زويد .

3.ماريان ماهر إبراهيم مدرسة الرسالة الخاصة العريش.

4.محمد أسامة عواد :السكة الحديد بنين بالشيخ زويد.

5.حمدان الخليلي بالعريش.

6.علي محمد علي :متولي الشعراوي بئر العبد

7.أمل أشرف حسين:مصطفي حق بالعريش

8.أسماء عبدالحافظ مدرسة الخربة الابتدائية ببئر العبد

9.ملك محمد محمود : ابن سيناء في العريش.

10.أحمد أشرف أحمد مدرسة باحثة البادية بالعريش.

للاستعلام الان عن نتيجة الابتدائية للصف السادس بمحافظة سيناء ومدينة العريش اضغط على الرابط الآتي: http://northsinai.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx



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نتيجة الشهادة الابتدائية 2017 محافظة شمال سيناء والعريش