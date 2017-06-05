نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الفصل الدراسي الثانى 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية
مصريات – كتبت شيماء ناصر: اخيراً صدرت النتيجة، وتم نشر نسب النجاح لمواد الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسي الثاني اي الترم الثاني بعد اعتماد نظام الترمين في المعاهد الازهرية.
ووصلت نسبة النجاح بالقرآن الكريم 8.74% وفي التفسير والحديث 6.80% وفي النحو والصرف 6.55% في اللغة الانجليزية 1.88% وفي الدراسات الاجتماعية 5.80% وفي العلوم 83%.
أوضح الشيخ محمد ابراهيم رئيس الكنترول ان العمل داخل حجرات الكنترول يسير بدقة حرصا علي مصلحة الطلاب لامكانية تقييم المستوى الحقيقي للطالب من خلال الدرجات التي يحصل عليها.
اضاف ان تصحيح نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 بدأ خلال الاسبوع الجاري علي أن يتم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري من خلال موقع الازهر الشريف التعليمي.
تحديث ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2017 الترم الثاني:
يستطيع طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الاستعلام عن النتيجة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثانى بعد ان تم الاعلان عنها رسمياً اليوم.
ويمكن الوصول الي نتائج الامتحانات للصف الثالث الاعدادي الازهري 2017 برقم الجلوس والحصول عليها مع كشف الدرجات بالاسم >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/prep3_a.aspx
اريد النتيجة رقم الجلوس 42590
رقم الجلوس هو 27198 محافظة الدقهلية ارجو النتيجة و شكرا
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني معهد فتيات سمسطا محافظة بنى سويف
انا عايزة نتيجة الاعدادية الازهرية الدور الثاني
اريد معرفة النتيجة
محمود كرم عبد المعطى 53111
انا عايز نتيجه الاعداديه الازهريه دور تاني حمدى عزت محمد عبد الجواد مرجان 23289
هى الشهادة هتطلع امتى
رقم 12510
انا عايز اعرف نتيجني في الصف الثالث الثانوي الازهري ورقم الجلوس 44948
اريد معرقة نتيجتى
انا عايز الشهاده رقم جلوس١٣٨٥
لو سمحتوا هوه المجموع الكلى من كام
انا عايز النتيجة اعمل اية
ورقم الجلوس ١٢٤٢٤
انا عايزه اعرف النتيجه ومش معايا رقم الجلوس اعمل ايه واعرف النتيجه ازاى
أريد معرفة نتيجتى كان لى دور ثان رقم جلوسى
27085
رقم الجلوس 43475
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ملاحق 2015 ورقم جلوسى 49714 معهد خاتم المرسلين محافظة الجيزة
عايز اعرف النتيجه بالدرجات
رقم جلوسى 240122
اريد ان اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ورقم الجلوس 13489
نتيجة الامتحانات الاعداديه الازهريه رقم الجلوس
37325
محافظة الاسماعيليه
232024
عايزة النتيجة ان من بورسعيد ورقمى 232242ثالث اعدادى ازهر
36314 الشهاده الاعداديه الازهريه
عايز اعرف النتيجة الاعداديه
ورقم الجلوس 201834 الصف الثالث الاعدادى الازهرى2015
انا عايزه نتيجة نهله عصام احمد فتيات طهطا سوهاج
لوسمحت رقمى 24914 معهد ديمشلت
الشهادة الاعدادية 2015 للطالب معاذ محمود احمد رقم الجلوس 4348
انا عايز نتيجه الاعداديه الازهريه ورقم الجلوس 221314