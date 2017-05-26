نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر

مصريات – الاقصر – كتبت غدير ابو العينين: اعلنت مديرية التربية والتعليم بالاقصر عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى، للعام الدراسي 2017- 2016 اخر العام.

وصدق محافظ الاقصر الدكتور محمد بدر على نتائج امتحانات الثالث الاعدادى، واعتمد قائمة اوائل الشهادة الاعدادية في محافظة الاقصر.

وصرح مسئولو وزارة التربية والتعليم بالاقصر ان نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بلغت 60.9%.

وبلغ عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الاعدادية هذا العام 15 طالبا وطالبة رسب منهم 5977 سيتم اعادة امتحانهم في الدور الثاني، ويتم تحديد جداول الامتحانات وموعد الدور الثاني بعد انقضاء شهر رمضان.

وفيما يلي نورد اسماء اوائل نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالاقصر:

1. خديجة جابر عبدالغفور من مدرسة عمر بن الخطاب بنات مركز الاقصر.

2. مارينا فايز فؤاد ، مدرسة أم المؤمنين بنات .

3. ندي شعبان علي : مجمع مدارس المريس ادارة الطود

4. محمد محمود محمد : الضبعية الإعدادية ادارة القرنة

5. عمرو موسي حسن :مدرسة التجريبية الرياضية.

6. فاطمة الزهراء أحمد محمود : الأقصر الإعدادية الجديدة بنات.

7. أحمد محمود أحمد : الأقباط الإعدادية.

8. آية أحمد الشاذلي من أم المؤمنين بنات وحصلوا جميعاً علي الدرجة النهائية.

9. ماريا نادر جيد من السلام الخاصة عربي .

10. مينا صفوت زخاري من الأقباط الإعدادية.

وقرر المسئولون في تعليم الاقصر اقامة حفل تكريم للاوائل ومنحهم جوائز وشهادات تقدير لتشجعيهم على المزيد من التفوق.

هذا، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر برقم الجلوس، لتظهر جميع المعلومات التفصيلية بالاسم ودرجات المواد من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالاقصر بالضغط على الرابط التالي: http://luxor.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث محافظة الاقصر 2017 هنا