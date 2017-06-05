نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2017 الصف الثالث

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر
مصريات – الغردقة – كتبت منى خضيري: لم تتخلف محافظة البحر الاحمر عن غيرها من المحافظات المصرية، في سرعة اعلان نتائج الامتحانات لطالبات وطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية، وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وجهود وحرص العاملين في قطاع الامتحانات والقائمين على مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر.
هذا واعتمد السيد المحافظ اليوم نتيجة الصف الثالث الاعدادى آخر العام الدراسي للترم الثانى 2017.
وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الاعدادية لمدارس البحر الاحمر 76.3% حيث تقدم 3307 طالباً وطالبة نجح منهم 2524.
وحصلت إدارة مرسى علم على المركز الأول بنسبة نجاح 89.2% والقصير الثاني بنسبة نجاح 85% وسفاجا الثالث 84.5%.
واسماء العشرة اوائل في العام الماضي بنتائج الشهادة الاعدادية البحر الاحمر هي:
- سعد أحمد سعد الدين من مدرسة عثمان بن عفان بغارب بمجموع 299.5
- هند عصام الدين لطفي من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 299 درجة
- زياد حسن على حسن من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 298.25
- ترنيم اميل قسطندي قلادة من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 298
- أميرة عبدالوهاب محمد محمود مدرسة الميناء ع بالغردقة 298
- شيرلي أشرف اندريا من مدرسة القديس يوسف 297.5
- فاطمة أحمد محمد سيد من مدرسة سفاجا بنات 297.5
- محمد بدري محمد أحمد من مدرسة السادات بغارب 297
- زينب سيد محمد حفني من مدرسة السادات بغارب 297
- رمضان محمود أبو بكر الدسوقي من مدرسة القديس يوسف الخاصة 297.
وسنقوم اليوم بنشر صور واسماء الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالبحر الاحمر بعد بيانها من السيد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
تحديث ظهور نتائج اعدادية البحر الاحمر على موقع وزارة التربية والتعليم
ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالبحر الاحمر على موقع نتائج مديرية وزارة التربية والتعليم، ويمكن مشاهدة النتيجة برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى بمحافظة البحر الاحمر بمدينة الغردقة مدرسة الشهيد وليد الجعفرى الاعدادية برقم الجلوس 1861
اريد معرف نتيجتى الاعداديه رقم الجلوس 4587 مدينه مرسى علم – محافظه البحر الاحمر – الاداره مرسى علم التعليميه
اريد النتيجه ورقم الجلوس هو 2088 محافظه البحر الاحمر – سفاجا
عايز اعرف النتيجة بتعتى انا رقم الجلوس بتاعى
3529 فى البحر الاحمر ( الغردقة ) مدرسة ابراهيم الجعفرى فى ابو عشره
انا فاطمة قناوى قناوى احمد من محافظة الغردقه رقم جلوسى 3880 عايزة اعرف نتيجتى بسرعة
عاوز اعرف نتيجتى بسرعة رقم الجلوس: 4055 المدرسة: عمر بن الخطاب الاعدادية بنين المحافظة: البحر الاحمر المديرية: الغردقة التعليمية
عاوزز النتيجه بتعتى بسرعه رقم الجلوس: 4058 المدرسه :عمر بن الخطاب ع بنين محافظه: البحر الاحمر الغردقه
ارجو من سيادكم نتيجة الشهاده الاعدادية وانا من سفاجا مدرسة الزهور الاعدادية المشتركه وده رقم الجلوس بتاعى 931 ارجو الرد السريع
اريد معرفه نتيجتى الاعداديه رقم الجلوس 4587 مدرسه مرسى علم
برجاء ارسال نتيجه الاعداديه اسمى ابانوب سمير سعد مدرسه الميناء الاعداديه بالغردقه ورقم جلوسى 3236 ولكم جزيل الشكر
أريد نتيجتى فورا رقم جلوسي 4423 من منطقة سفاجا البحر الأحمر من مدرسة سفاجا الأعدادية بنات
حبيبة عماد محمد عبدالقادر
مدرسة القديس يوسف
اعدادية
عايز اعرف النتيجه بتعتي رقم الجلوس ٣٣١٦ الاسم بولا سعيد منقريوس
الاسم محمد اشرف السيد عبدالرحمن
رقم الجلوس 4045
المدرسة السلام الاعدادية بنين
الصف الثالث الاعدادى
استفسر عن نتيجتي وانا من البحر الأحمر راس غارب
اين هى نتيجة الشهادة الاعدادية لمدرسة الشهيد وليد الجعفرى
ندا السيد عثمان حميد رقم الجلوس 612 مدرسة السادات الاعدادى رأس غارب البحر الأحمر
نتيجه الشهاده الإعدادية -مدرسه محمد فريد -الغردقة
رقم جلوس ٨٩٢
مطلوب نتيجة الاعداديه
مدرسة الاحياء للتعليم الاساسى الغردقة
مؤمن ناصر محمود نصر الدين
رأس غارب البحر الاحمر
548
عايزة نتيجة
اسلام عاطف فتحي
مدرسة بلال بن رباح
رقم الجلوس : ٢٥٣٥
انا عايزة اعرف النتيجة بسرعة رقم الجلوس 1158
نتيجة الاعداديه رقم الجلوس٢٨٦
رقم الجلوس 3189 مدرسة الزهور الاعدادية الصف الثالث الاعدادي معرفة النتيجة
رقم الجلوس 6636
مدينة غارب
مدرسة شدوان
أنا أريد نتيجة الصف الثالث الإعدادي
مدينة : الغردقة
مدرسة : 30 يونيو
رقم الجلوس : 2609
أنا أريد نتيجة الصف الثالث الإعدادي رقم الجلوس 2609
عايز النتيجه مدرسه الجيل الصاعد