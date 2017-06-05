نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2017 الصف الثالث

نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحر الاحمر 2017 الصف الثالث

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر

مصريات – الغردقة – كتبت منى خضيري: لم تتخلف محافظة البحر الاحمر عن غيرها من المحافظات المصرية، في سرعة اعلان نتائج الامتحانات لطالبات وطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية، وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وجهود وحرص العاملين في قطاع الامتحانات والقائمين على مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر.

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث برقم الجلوس محافظة البحر الاحمر 2017

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2017

هذا واعتمد السيد المحافظ اليوم نتيجة الصف الثالث الاعدادى آخر العام الدراسي للترم الثانى 2017.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الاعدادية لمدارس البحر الاحمر 76.3% حيث تقدم 3307 طالباً وطالبة نجح منهم 2524.

وحصلت إدارة مرسى علم على المركز الأول بنسبة نجاح 89.2% والقصير الثاني بنسبة نجاح 85% وسفاجا الثالث 84.5%.

واسماء العشرة اوائل في العام الماضي بنتائج الشهادة الاعدادية البحر الاحمر هي:

  • سعد أحمد سعد الدين من مدرسة عثمان بن عفان بغارب بمجموع 299.5
  • هند عصام الدين لطفي من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 299 درجة
  • زياد حسن على حسن من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 298.25
  • ترنيم اميل قسطندي قلادة من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 298
  • أميرة عبدالوهاب محمد محمود مدرسة الميناء ع بالغردقة 298
  • شيرلي أشرف اندريا من مدرسة القديس يوسف 297.5
  • فاطمة أحمد محمد سيد من مدرسة سفاجا بنات 297.5
  • محمد بدري محمد أحمد من مدرسة السادات بغارب 297
  • زينب سيد محمد حفني من مدرسة السادات بغارب 297
  • رمضان محمود أبو بكر الدسوقي من مدرسة القديس يوسف الخاصة 297.

وسنقوم اليوم بنشر صور واسماء الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالبحر الاحمر بعد بيانها من السيد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تحديث ظهور نتائج اعدادية البحر الاحمر على موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالبحر الاحمر على موقع نتائج مديرية وزارة التربية والتعليم، ويمكن مشاهدة النتيجة برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2017 الصف الثالث

05/06/2017 79 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , ,
79 comments
  1. محمد مصطفى 05/06/2017 06:39 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى بمحافظة البحر الاحمر بمدينة الغردقة مدرسة الشهيد وليد الجعفرى الاعدادية برقم الجلوس 1861

  2. سعيد ابراهيم سعيد 05/06/2017 06:38 -

    اريد معرف نتيجتى الاعداديه رقم الجلوس 4587 مدينه مرسى علم – محافظه البحر الاحمر – الاداره مرسى علم التعليميه  

  3. اميره 05/06/2017 06:37 -

    اريد النتيجه ورقم الجلوس هو 2088 محافظه البحر الاحمر – سفاجا

  4. فادى اسحق وديع ناشد 05/06/2017 06:36 -

    عايز اعرف النتيجة بتعتى انا رقم الجلوس بتاعى
    3529 فى البحر الاحمر ( الغردقة ) مدرسة ابراهيم الجعفرى فى ابو عشره

  5. فاطمة قناوى قناوى 05/06/2017 06:35 -

    انا فاطمة قناوى قناوى احمد من محافظة الغردقه رقم جلوسى 3880 عايزة اعرف نتيجتى بسرعة

  6. أبانوب هانى يوسف 05/06/2017 06:33 -

    عاوز اعرف نتيجتى بسرعة رقم الجلوس: 4055 المدرسة: عمر بن الخطاب الاعدادية بنين المحافظة: البحر الاحمر المديرية: الغردقة التعليمية

  7. احمد اسامه عبده 05/06/2017 06:31 -

    عاوزز النتيجه بتعتى بسرعه رقم الجلوس: 4058 المدرسه :عمر بن الخطاب ع بنين محافظه:  البحر الاحمر الغردقه
     

  8. احمد محمد سعيد احمد 05/06/2017 06:30 -

    ارجو من سيادكم نتيجة الشهاده الاعدادية وانا من سفاجا مدرسة الزهور الاعدادية المشتركه وده رقم الجلوس بتاعى 931 ارجو الرد السريع

  9. سعيد ابراهيم سعيد 05/06/2017 06:29 -

    اريد معرفه نتيجتى الاعداديه رقم الجلوس 4587 مدرسه مرسى علم

  10. ابانوب سمير سعد 05/06/2017 06:29 -

    برجاء ارسال نتيجه الاعداديه اسمى ابانوب سمير سعد مدرسه الميناء الاعداديه بالغردقه ورقم جلوسى 3236 ولكم جزيل الشكر

  11. Eman 05/06/2017 06:27 -

    أريد نتيجتى فورا رقم جلوسي 4423 من منطقة سفاجا البحر الأحمر من مدرسة سفاجا الأعدادية بنات

  12. Faten saad 30/05/2017 11:07 -

    حبيبة عماد محمد عبدالقادر
    مدرسة القديس يوسف
    اعدادية

  13. بولا سعيد منقريوس 10/02/2017 12:00 -

    عايز اعرف النتيجه بتعتي رقم الجلوس ٣٣١٦ الاسم بولا سعيد منقريوس

  14. محمد اشرف السيد عبدالرحمن 05/02/2017 02:36 -

    الاسم محمد اشرف السيد عبدالرحمن
    رقم الجلوس 4045
    المدرسة السلام الاعدادية بنين
    الصف الثالث الاعدادى

  15. محمدعيد احمد حسين رقم الجلوس٤٩٥٧ 03/02/2017 10:14 -

    استفسر عن نتيجتي وانا من البحر الأحمر راس غارب

  16. هيم عز الدين محمد احمدمحمد 07/06/2015 13:11 -

    اين هى نتيجة الشهادة الاعدادية لمدرسة الشهيد وليد الجعفرى

  17. محمد البسيونى 06/06/2015 20:52 -

    ندا السيد عثمان حميد رقم الجلوس 612 مدرسة السادات الاعدادى رأس غارب البحر الأحمر 

  18. Hosam hassan 05/06/2015 21:58 -

    نتيجه الشهاده الإعدادية -مدرسه محمد فريد -الغردقة 
    رقم جلوس ٨٩٢

  19. عبد الرحمن ايهاب ناجي 05/06/2015 18:27 -

    مطلوب نتيجة الاعداديه

  20. احمد محمد حسن حسين 05/06/2015 03:54 -

    مدرسة الاحياء للتعليم الاساسى   الغردقة 

  21. مؤمن ناصر محمود نصر الدين 04/06/2015 18:42 -

    مؤمن ناصر محمود نصر الدين  
    رأس غارب البحر الاحمر 
    548

  22. Aya 03/06/2015 22:09 -

    عايزة نتيجة
    اسلام عاطف فتحي 
    مدرسة بلال بن رباح
    رقم الجلوس : ٢٥٣٥

  23. رحمة طارق سعد على 03/06/2015 16:23 -

    انا عايزة اعرف النتيجة بسرعة رقم الجلوس 1158

  24. عبد الحمن علاء محمد 01/06/2015 18:01 -

    نتيجة الاعداديه رقم الجلوس٢٨٦

  25. مني حازم فلاح 29/05/2015 12:00 -

    رقم الجلوس 3189  مدرسة الزهور الاعدادية الصف الثالث الاعدادي معرفة النتيجة

  26. اميرة احمد صبري احمد 27/05/2015 01:43 -

    رقم الجلوس 6636
    مدينة غارب
    مدرسة شدوان

  27. أنا ماريو ملاك ثابت صهيون 25/05/2015 20:38 -

    أنا أريد نتيجة الصف الثالث الإعدادي
    مدينة : الغردقة
    مدرسة : 30 يونيو
    رقم الجلوس : 2609

  28. أنا ماريو ملاك ثابت صهيون 25/05/2015 20:36 -

    أنا أريد نتيجة الصف الثالث الإعدادي رقم الجلوس 2609

  29. عمرو محمد علم الدين 06/02/2015 23:33 -

    عايز النتيجه مدرسه الجيل الصاعد

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