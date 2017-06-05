نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر

مصريات – الغردقة – كتبت منى خضيري: لم تتخلف محافظة البحر الاحمر عن غيرها من المحافظات المصرية، في سرعة اعلان نتائج الامتحانات لطالبات وطلاب الشهادتين الابتدائية والاعدادية، وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وجهود وحرص العاملين في قطاع الامتحانات والقائمين على مديرية التربية والتعليم بالبحر الاحمر.

هذا واعتمد السيد المحافظ اليوم نتيجة الصف الثالث الاعدادى آخر العام الدراسي للترم الثانى 2017.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الاعدادية لمدارس البحر الاحمر 76.3% حيث تقدم 3307 طالباً وطالبة نجح منهم 2524.

وحصلت إدارة مرسى علم على المركز الأول بنسبة نجاح 89.2% والقصير الثاني بنسبة نجاح 85% وسفاجا الثالث 84.5%.

واسماء العشرة اوائل في العام الماضي بنتائج الشهادة الاعدادية البحر الاحمر هي:

سعد أحمد سعد الدين من مدرسة عثمان بن عفان بغارب بمجموع 299.5

هند عصام الدين لطفي من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 299 درجة

زياد حسن على حسن من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 298.25

ترنيم اميل قسطندي قلادة من مدرسة القديس يوسف الخاصة بغارب 298

أميرة عبدالوهاب محمد محمود مدرسة الميناء ع بالغردقة 298

شيرلي أشرف اندريا من مدرسة القديس يوسف 297.5

فاطمة أحمد محمد سيد من مدرسة سفاجا بنات 297.5

محمد بدري محمد أحمد من مدرسة السادات بغارب 297

زينب سيد محمد حفني من مدرسة السادات بغارب 297

رمضان محمود أبو بكر الدسوقي من مدرسة القديس يوسف الخاصة 297.

وسنقوم اليوم بنشر صور واسماء الاوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بالبحر الاحمر بعد بيانها من السيد مدير عام وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تحديث ظهور نتائج اعدادية البحر الاحمر على موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالبحر الاحمر على موقع نتائج مديرية وزارة التربية والتعليم، ويمكن مشاهدة النتيجة برقم الجلوس بالضغط على هذا الرابط: http://moe.gov.eg/natiga_preparatory

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر 2017 الصف الثالث