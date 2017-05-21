نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

مصريات – المنيا – كتبت نسرين الجمال: كما هو متوقع، ومعتاد على مدى السنوات الاخيرة الماضية، وحسب العينات الاولية من اوراق الامتحانات، فقد استحوذت الطالبات على المراكز الأولى، وذلك حسب الدرجات لطلاب الصف الثالث الاعدادى بالمنيا لاخر العام الدراسي 2017.

وكانت قد جاءت 8 طالبات من بين العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنيا للعام الدراسي الفائت بلغت نسبة النجاح التي اعتمدها محافظ المنيا 1.77% واحتلت ادارة المنيا التعليمية المركز الأول بنسبة 5.83% يليها مركز بني مزار، ثم مطاي ثم مركز ابو قرقاص ، دير مواس ، مركز مغاغة ، سمالوط ، العدوة ، ملوى.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم ان نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية في طريقها الى الصدور، وسيجري توزيع نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في المدارس بالاسم، وكذلك على موقع بوابة محافظة المنيا التعليمية لعرض النتيجة، او موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا برقم الجلوس ويمكن الوصول اليه عبر الرابط ادناه.

تحديث نتائج اعدادية المنيا 2017 الترم الثانى



يمكنكم متابعة نتائج الشهادة الاعدادية في المنيا بالضغط على هذا اللينك: http://www.minia.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة المنيا التعليمية