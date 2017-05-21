نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة محافظة المنيا التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

مصريات – المنيا – كتبت نسرين الجمال: كما هو متوقع، ومعتاد على مدى السنوات الاخيرة الماضية، وحسب العينات الاولية من اوراق الامتحانات، فقد استحوذت الطالبات على المراكز الأولى، وذلك حسب الدرجات لطلاب الصف الثالث الاعدادى بالمنيا لاخر العام الدراسي 2017.

وكانت قد جاءت 8 طالبات من بين العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنيا للعام الدراسي الفائت بلغت نسبة النجاح التي اعتمدها محافظ المنيا 1.77% واحتلت ادارة المنيا التعليمية المركز الأول بنسبة 5.83% يليها مركز بني مزار، ثم مطاي ثم مركز ابو قرقاص ، دير مواس ، مركز مغاغة ، سمالوط ، العدوة ، ملوى.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم ان نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية في طريقها الى الصدور، وسيجري توزيع نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في المدارس بالاسم، وكذلك على موقع بوابة محافظة المنيا التعليمية لعرض النتيجة، او موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا برقم الجلوس ويمكن الوصول اليه عبر الرابط ادناه.

تحديث نتائج اعدادية المنيا 2017 الترم الثانى

يمكنكم متابعة نتائج الشهادة الاعدادية في المنيا بالضغط على هذا اللينك: http://www.minia.gov.eg

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة المنيا التعليمية

21/05/2017 677 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , , , ,
677 comments
  1. جورج صبحي وهبه جرجس 02/02/2017 15:19 -

    مطلوب معرفة نتائج الاعدادية مدرسة الاعدادية بنين المنيا الجديدة رقم الجلوس ٥٥٥٩٤

  2. الامير محمد نادى 08/08/2016 14:58 -

    امتحان الدور الثانى بمدرسه كوم والى

  3. الامير محمد نادى 08/08/2016 14:56 -

    امتحان الدور الثانى

  4. احمد المصري 10/06/2016 04:19 -

    رقم جلوس من معهد فتيات ملوي 31

  5. احمدعبدالعزيزحمزه محمد 09/06/2016 11:54 -

    محافظة المنيا مركز سمالوط
    رقم الجلوس 46484

  8. اسلام احمدحجاج احمد 01/06/2016 02:45 -

    الاسم/اسلام احمد حجاج احمد 
    محافظة/المنيا مركز/مغاغة
    رقم الجلوس /5794
    مدرسة/الاميرية بنين

  11. سهيلة جمال عمر خليفة 14/05/2016 16:16 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي بمحافظة المنيا بقرية تله فورا

  12. رمضان مفتاح عباس ابوالحسن 09/02/2016 22:12 -

    اريد شهادة الصف الثالث الاعدادى2015 2016

  13. مصطفى صلاح 10/08/2015 07:05 -

    اريد نتيجة الصف التانى الاعدادى محافظة المنيا مركز ملوى رقم الجلوس 701 مدرسة رمسيس بسرعة

  14. منى درغام محمد 05/06/2015 13:39 -

    رقم الجلوس 97604 المنيا

  15. رانيا عصفور فايز سعد 05/06/2015 11:37 -

    عايز اعرف النتيجه دلوقتي رقم الجلوس83339 ملوي المنيا

  16. محمد رمضان عبد العليم 04/06/2015 07:33 -

    اريد معرفه النتيجه فورا محافظه المنيا مركز ملوى

  17. ميرنا 04/06/2015 07:29 -

    ميرنا شريف عادل كامل  رقم الجلوس 48607 محافظة المنيا 

  19. مروة احمد رضوان سعيد 03/06/2015 21:14 -

    اريد نتيجه الشهاده الاعداديه بالمنيا

  20. احمد جلال سعد 03/06/2015 21:06 -

    نتيجه الشهاده الاعداديه ورقم الجلوس 90367

  21. aya 03/06/2015 20:21 -

    ادارة ابو قرقاص التعليمية رقم الجلوس\70077 المحافظة المنيا

  22. زينب 03/06/2015 20:17 -

    شهادة الاعداديه 49526 لمحافظه المنيا

  23. زينب 03/06/2015 20:16 -

    نتيجه الشهادة الاعداديه رقم الجلوس

    49526

  25. رانيا نصر رجب محفظة المنيا 03/06/2015 18:44 -

    اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة المنيا الجديدة بنات 2015

  26. الاء محمد ابراهيم خلاف 03/06/2015 18:24 -

    اريد معرفة النتيجة برقم الجلوس

  27. الاء محمد ابراهيم خلاف 03/06/2015 18:23 -

    مطلوب معرفة نتيجة الاعدادية 2015 مدرسة تلة الاعدادية بالمنيا

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