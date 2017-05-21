نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 بوابة محافظة المنيا التعليمية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا
مصريات – المنيا – كتبت نسرين الجمال: كما هو متوقع، ومعتاد على مدى السنوات الاخيرة الماضية، وحسب العينات الاولية من اوراق الامتحانات، فقد استحوذت الطالبات على المراكز الأولى، وذلك حسب الدرجات لطلاب الصف الثالث الاعدادى بالمنيا لاخر العام الدراسي 2017.
وكانت قد جاءت 8 طالبات من بين العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنيا للعام الدراسي الفائت بلغت نسبة النجاح التي اعتمدها محافظ المنيا 1.77% واحتلت ادارة المنيا التعليمية المركز الأول بنسبة 5.83% يليها مركز بني مزار، ثم مطاي ثم مركز ابو قرقاص ، دير مواس ، مركز مغاغة ، سمالوط ، العدوة ، ملوى.
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم ان نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الشهادة الاعدادية في طريقها الى الصدور، وسيجري توزيع نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في المدارس بالاسم، وكذلك على موقع بوابة محافظة المنيا التعليمية لعرض النتيجة، او موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا برقم الجلوس ويمكن الوصول اليه عبر الرابط ادناه.
تحديث نتائج اعدادية المنيا 2017 الترم الثانى
يمكنكم متابعة نتائج الشهادة الاعدادية في المنيا بالضغط على هذا اللينك: http://www.minia.gov.eg
مطلوب معرفة نتائج الاعدادية مدرسة الاعدادية بنين المنيا الجديدة رقم الجلوس ٥٥٥٩٤
امتحان الدور الثانى بمدرسه كوم والى
امتحان الدور الثانى
رقم جلوس من معهد فتيات ملوي 31
محافظة المنيا مركز سمالوط
رقم الجلوس 46484
نتيجة اعداديه
رقم الجلوس 23727
الاسم/اسلام احمد حجاج احمد
محافظة/المنيا مركز/مغاغة
رقم الجلوس /5794
مدرسة/الاميرية بنين
97718رقم جلوس
برقم الجلوس181
اريد معرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي بمحافظة المنيا بقرية تله فورا
اريد شهادة الصف الثالث الاعدادى2015 2016
اريد نتيجة الصف التانى الاعدادى محافظة المنيا مركز ملوى رقم الجلوس 701 مدرسة رمسيس بسرعة
رقم الجلوس 97604 المنيا
عايز اعرف النتيجه دلوقتي رقم الجلوس83339 ملوي المنيا
اريد معرفه النتيجه فورا محافظه المنيا مركز ملوى
ميرنا شريف عادل كامل رقم الجلوس 48607 محافظة المنيا
اريد نتيحه محافظه المنيا
اريد نتيجه الشهاده الاعداديه بالمنيا
نتيجه الشهاده الاعداديه ورقم الجلوس 90367
ادارة ابو قرقاص التعليمية رقم الجلوس\70077 المحافظة المنيا
شهادة الاعداديه 49526 لمحافظه المنيا
نتيجه الشهادة الاعداديه رقم الجلوس
49526
رقم الجلوس 21355 محافظه المنيا
اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية مدرسة المنيا الجديدة بنات 2015
اريد معرفة النتيجة برقم الجلوس
مطلوب معرفة نتيجة الاعدادية 2015 مدرسة تلة الاعدادية بالمنيا